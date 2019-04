Vorbereitung ist alles: 40+ kostenlose Vektorsets fürs Frühjahr

Weihnachten, Neujahr – alles vorbei. Aber, nach den Feiertagen ist bekanntlich vor den Feiertagen. Und nicht selten merken des Designers Kunden es etwas spät. „Mensch, wir wollten doch diesen Oster-Sonderverkauf machen. Können Sie nicht schnell ein österliches Motiv entwerfen?“ Welcher Dienstleister kennt solche oder ähnliche Situationen nicht?

Wir haben daher im folgenden Beitrag einen Haufen freier Vektorlayouts gesammelt. Darunter findest du Ressourcen für Ostern und Muttertag, aber auch nicht für jedes Land interessante Events wie Cinco de Mayo. Dabei sind Motive wie vierblättrige Kleeblätter oder Frühlingsblumen auch außerhalb konkreter Feiertage nützlich.

Die meisten der folgenden Ressourcen sind kommerziell frei nutzbar. Wo das nicht so ist, haben wir den Vermerk „nicht kommerziell nutzbar“ angebracht. Wie stets, solltest du natürlich auch bei den folgenden Ressourcen im Einzelfall nochmal die Lizenz auf Übereinstimmung mit Ihrem Anwendungsfall checken.

Sets zum Thema Frühling

Blumen, Gras, Schmetterlinge, lebendige Farben – klar, das repräsentiert den Frühling.

Spring Floral Background

Flowers Present

Free Vector Butterfly Pattern – nicht kommerziell nutzbar

Vintage Floral Ornaments Set

Floral Blossoms Icons Sets

Swirling Floral Decorations Set

Decorative Flowers Graphics

Blue Flowers Set

Stems of Grass Vector

Plant Silhouettes Free Graphics

Flying Bird Wing and Swirly Floral

Sets zum Muttertag

Bei uns heißt er Muttertag, in anderen Ländern Frauentag. Wir feiern ihn am zweiten Sonntag im Mai, andere schon im Februar. Mit den folgenden Sets bist du gerüstet, wann immer dein Kunde es will.

Arabescos Swirl Flourish Vector

Heart Designs Set

Blooming Flowers Graphics Set

Antique Frame Vector Graphics

Free Seamless Floral Pattern Vector

Free Elegant Card with Red Rose

Flower Icons Set

Floral Scrolls Design

Oster-Vektoren

In diesem Jahr ist Ostern relativ spät, nämlich erst am 21. April. Aber so lange hin ist das auch wieder nicht…

Easter Eggs Set 2

Icon Vector Easter Pack

Easter Eggs Vector

Easter Bunny Silhouette

Christianity Graphics Set

Easter Silhouettes Set

Baby Chicken

Cinco de Mayo/ Memorial Day

Wir gehen zwar im Grunde nicht davon aus, dass du Mexikaner zu deinen Kunden zählst, aber wenn doch, umso besser. Die Motive, die für Cinco de Mayo oder Memorial Day interessant sind, etwa das „Dancing Couple“ oder die „Floating Balloons“ können durchaus universeller Verwendung finden.

Mexico Independence Day Flying Flag Vector

Dancing Couple

Hat Vector

Floating Balloons

US Flags Vectors

American Background

Statue of Liberty Vector