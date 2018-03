Von Nullen und Einsen: 10 Fragen rund um die Historie der Informationstechnologie

Guten Morgen, Netzvolk! Kennen Sie die Historie der Informationstechnologie? Wissen Sie um die Meilensteine und größeren Kiesel der letzten hundert Jahre? Oder ist Ihnen der Z3 nur als schnittiger Zweisitzer eines bayerischen Autobauers ein Begriff?

In unserem kleinen Quiz können Sie sich völlig unerkannt selber testen. Wir gehen davon aus, dass die/der durchschnittliche Dr. Web-Leser(in) mindestens neun von zehn Fragen richtig beantworten können wird. Wenn nicht, können Sie es danach mit Sicherheit. Without further ado: viel Spaß mit den Nullen und den Einsen des letzten Jahrhunderts…

„Von Nullen und Einsen“: Los geht’s

View Survey

Der Test erschien erstmalig am 9.12.2014 und wurde vor seiner erneuten Veröffentlichung geprüft.

