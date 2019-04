Schmerzlos schön: 40 Beauty-Retusche-Tutorials für Photoshopper

Die Beauty-Retusche reicht von feinsten Änderungen der Poren, bis hin zu kompletten Anpassungen, selbst von Körperformen. Da wird die Haut weicher gestaltet, die Nase verkleinert, eine noble Blässe umgesetzt und Falten, Pickel und gelbe Zähne Schritt für Schritt weg gezaubert. So kann jeder sein eigenes Schönheitsideal erzeugen.

Wie du ebenfalls zum virtuellen Schönheitschirurgen avancieren kannst, zeigen wir dir anhand der folgenden Beauty-Retusche-Tutorials. Du brauchst dafür eine Photoshop-Lizenz.

Viel Spaß!

Beauty-Tipp #1: Die Vorbereitung

Damit wir später die Beauty-Retusche in Ruhe vornehmen können und dabei keinen Bereich vergessen bietet es sich an, auf einer eigenen Ebene diese Stellen zu markieren. Hier habe ich etwa nach Ebene > Neu > Ebene mit einem kleinen Pinsel und roter Vordergrundfarbe einige Umkreisungen eingezeichnet. So kann diese Ebene zunächst aus- und bei Bedarf wieder eingeblendet werden, bis zur fertigen Umsetzung mit reduzierten Falten und Haaren.

Beauty-Tipp #2: Nicht-destruktiv

Beim nicht-destruktiven Arbeiten in Photoshop ist es das Ziel, das Original-Foto unbearbeitet zu lassen, während die Bearbeitung auf eigenen Ebenen stattfindet. Diese sollten möglichst jederzeit editierbar bleiben, ohne Qualitätsverluste befürchten zu müssen. Bei der Beauty-Retusche hast du die Möglichkeit, bei den Werkzeugen Bereichsreparatur-Pinsel, Reparatur-Pinsel und dem Ausbessern-Werkzeug Alle Ebenen aufnehmen zu aktivieren. Du findest diesen Eintrag in der Optionsleiste. So werden die Optimierungen auf Wunsch auf einer eigenen Ebene abgelegt.

Beauty-Tipp #3: Augen klarer gestalten

Wähle die Pupillen grob aus und gehe im Menü auf Ebene > Neue Einstellungsebene > Belichtung. Verschiebe den Regler Belichtung zur rechten Seite und halte mit dem Regler Versatz dagegen, indem du diesen zur linken Seite ziehst. Probiere noch eine Feineinstellung über die Gammakorrektur. So werden die Augen kontrastreicher, klarer und farbenfroher umgesetzt.

Beitragsbild: Engin Akyurt auf Pixabay

(Der Beitrag erschien erstmals im Sommer 2014 und wird seitdem aktuell gehalten und um tote Links bereinigt. Das letzte Update erfolgte im April 2019.)