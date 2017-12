Visitenkarten Online beziehen: Eine Übersicht für Selbstständige und Freiberufler

Visitenkarten sind für Selbstständige und Freiberufler ein wichtiges Utensil. Stets trägt man die kleinen Kärtchen bei sich, so dass sie an potenzielle Kunden oder Geschäftspartner weitergereicht werden können. Wer solche Karten bestellen möchte, stößt im Netz wie üblich auf eine Vielzahl an Angeboten. Wir liefern eine kleine Übersicht.

Bevor wir auf die einzelnen Anbieter eingehen, einige grundsätzliche Informationen über Visitenkarten. Wichtig ist zunächst einmal, dass eine Visitenkarte alle relevanten Informationen beinhaltet. Folgendes sollte vorhanden sein:

Logo

vollständiger Name

Titel

Leistungsbereich (zum Beispiel: Webdesign und Suchmaschinenoptimierung)

Unternehmensname (inklusive Rechtsform)

Anschrift

Telefonnummer

Mobilfunknummer

Faxnummer

Mailadresse

Webadresse

Zudem kann ein werbender Slogan hinzugefügt werden. Referenzen oder gar der Lebenslauf haben auf der Visitenkarte hingegen nichts verloren. Wünscht der Interessent weitere Informationen, kann er die Website aufsuchen oder direkten Kontakt herstellen. Eine Visitenkarte sollte sich hauptsächlich auf Kontaktdaten beschränken.

Die Rückseite kann man ruhig unbedruckt lassen. Der Preis für einen beidseitigen Druck liegt höher und lohnt meist nicht. Nur wenn man über internationale Kontakte verfügt, wäre es angebracht, die Rückseite fremdsprachig zu bedrucken.



Quelle: SmilePrint

Und nicht vergessen: Die schönste Visitenkarte hat keinen Wert, wenn sie daheim im Schrank vereinsamt. Visitenkarten müssen so gut wie möglich unter die Leute gebracht werden. Selbst wenn eine Geschäftsbeziehung zunächst unrealistisch erscheint, kann man dem Gesprächspartner bei Gelegenheit gerne eine Karte übergeben. Denn wer weiß, ob nicht später doch ein Bedarf entsteht. Sofern der Gesprächspartner unsere Visitenkarte bis dahin aufgehoben hat, stellt sie die optimale Werbung dar.

Was kostet das? Was kann man erwarten?

Wie haben uns 9 Anbieter näher angeschaut. Alle hier genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Zu den einzelnen Firmen haben wir keinerlei Beziehungen.



VistaPrint

VistaPrint dürfte durch die massive Werbung bekannt sein. Mit kostenlosen Angeboten (wie zum Beispiel 250 Gratis-Visitenkarten) sorgt die Online-Druckerei für Aufmerksamkeit. Wirklich kostenlos ist es jedoch nicht, denn der Versand, ein hochwertiges Papier, ein Rückseitendruck et cetera wird extra berechnet. Kostenlos sind zudem nur die 40 Designs mit Aufdruck des Vista Print Logos. Möchte man ein exklusives Design haben, ohne das Vistaprint-Logo, ist das mit einem Aufpreis von 23,99 Euro (meist im Angebot für 5,99 Euro) verbunden. Immerhin stehen dann rund 2.400 Designs zur Auswahl.

Das Hinzufügen eines eigenen Fotos oder Logos kostet 29,98 Euro (Angebot: 10,48 Euro). Hinzu kommen unterschiedliche Versandwege. Ein Express-Versand von maximal drei Tagen kostet 20,99 Euro, während ein langsamer Versand von bis zu 21 Tagen nur 7,94 Euro kostet. Im Regelfall kann man den langsamen Versand auswählen, weil die Visitenkarten dennoch meist innerhalb einer Woche eintreffen.

Bestellen sollte man nur wachen Auges, da Vistaprint seine Kunden mit Zusatzangeboten Dritter, Anzeigen und Newslettern regelrecht bombardiert.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 11,99 Euro (ohne Versand)

SmilePrint

SmilePrint bietet eine Auswahl von rund 1.150 Designs. Die Online-Bestellung funktioniert ebenso einfach wie bei VistaPrint. Nach Auswahl des Designs können Farben und Schriften abgeändert werden, und eine Rückseite wird aus- beziehungsweise abgewählt. Zudem lassen sich Visitenkarten mit abgerundeten Ecken bestellen, was ein echter Hingucker ist.

Positiv ist auch, dass das Hinzufügen eines eigenen Bildes oder Logos keine Zusatzkosten verursacht und dass der Versand günstig sowie zügig vonstatten geht. Die Versandkosten betragen 5,93 Euro und die Produktionszeit beträgt maximal fünf Tage. Teurer wird es bei eiligen Bestellung. Wer einen Aufpreis von 12,95 Euro zahlt, bekommt die Visitenkarten nach maximal drei Tagen zugeschickt. Für 25,95 Euro wird zudem eine Express-Bestellung angeboten. Das heißt, wenn die Bestellung wochentags bis 13 Uhr eingeht, erfolgt noch am selben Tag der Versand.



Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 22,07 Euro (ohne Versand)

OvernightPrints

Bei OvernightPrints können die Kunden ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Nicht nur unzählige Vorlagen aus den verschiedensten Kategorien stehen zur Auswahl. Die Kunden können mit dem “Interaktiven Designer” eine Visitenkarte aus verschiedenen Bestandteilen zusammenstellen oder ein eigenes Design per Bilddatei hochladen. Zusatzkosten entstehen dadurch nicht, denn der Preis bemisst sich lediglich nach der Menge, der Veredelung sowie danach, ob die Visitenkarte einseitig oder beidseitig bedruck wurde. Zudem fallen Versandkosten von 9,98 Euro an, und die Produktionszeit beträgt normalerweise zwei Wochentage. Eine Garantie für diese schnelle Fertigung gibt es jedoch nur bei einem Aufpreis von zwei Euro. Sollen die Visitenkarten sogar schon am folgenden Tag eintreffen, betragen die Versandkosten (je nach gewünschter Uhrzeit) zwischen 24,32 Euro und 76,95 Euro.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 20,98 Euro (ohne Versand)

Logiprint

Logprint bietet schwarz-weiß Standard-Visitenkarten, vierfarbige Premium Visitenkarten sowie zweiseitige Premium-Visitenkarten. Nur letztere beiden Ausführungen können mit einem eigenen Bild oder einem Bild aus der Galerie verschönert werden. Schade ist nur, dass für Webdesigner wenig passende Motive im Angebot sind. Lediglich das Bild einer Tastatur wäre einigermaßen passend. Die Versandkosten betragen grundsätzlich 4,60 Euro. Im Regelfall dauert die Herstellung zwei bis drei Arbeitstage und die Lieferung zwei weitere Tage. Ein Express-Versand wird leider nicht angeboten, dafür aber ist Logiprint der günstigste Anbieter in unserem Test.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 9,90 Euro (ohne Versand)

Visitenkarten.com

Bei Visitenkarten.com wird zwar eine Vielzahl an Designs geboten, leider aber wurden auch hier die Webdesigner beziehungsweise IT-Experten außer Acht gelassen. Überhaupt erscheint die Auswahl an Designs unpassend. Schließlich richten sich Visitenkarten an Geschäftsleute, sodass Rubriken wie Romantic, Fun, Sternzeichen et cetera eher überflüssig sind. Immerhin besteht die Möglichkeit, ein eigenes Hintergrundbild oder/und Logo einzufügen. Das rechtfertigt jedoch nicht den hohen Preis. 50 farbige Visitenkarten kosten stolze 19,99 Euro. Selbst für 50 schwarz-weiß Visitenkarten fallen noch 8,99 Euro an. Hinzu kommen Versandkosten von 4,30 Euro.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 89,90 Euro (ohne Versand)

Druckmaus

Bei Druckmaus wird zwischen Privat-Visitenkarten und Firmen-Visitenkarten unterschieden. Während die Privatkarten bunte und humorvolle Designs aufweisen, sollen die Firmenkarten vor allem Seriosität vermitteln. Allerdings besteht für Firmenkunden nicht die Möglichkeit, sich durch eine Vielzahl an Designs zu blättern und die passende Ausführung auszuwählen. Stattdessen darf der Kunde bis zu drei Bilder und Grafiken hochladen, sodass die Mitarbeiter von Druckmaus daraus ein passendes Design machen. Und diese Leistung ist nicht gerade günstig. Die Mindestbestellmenge liegt bei 100 Stück zu einem Gesamtpreis von 22,61 Euro. Immerhin sind die Versandkosten von 3,95 Euro darin enthalten.

Bei einer Großbestellung empfiehlt sich ein Korrekturabzug für 6 Euro. Das heißt: Der Kunde bekommt zunächst nur eine einzige Visitenkarte zugeschickt, sodass er noch Korrekturwünsche angeben kann. Erst danach beginnt die eigentliche Produktion.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 70,21 Euro (inkl. Versand)

Allesdruck

Allesdruck gefällt wegen der großen Varianten- und Materialauswahl. Neben der gewöhnlichen einseitigen- und beiseitigen Visitenkarte werden Klappvisitenkarten und sogar Holz-Visitenkarten angeboten. Letztere Ausführungen sind zwar kostspielig, denn 125 einseitige Holzkarten kosten bereits 164,54 Euro, sie sind dafür aber auch ein echter Hingucker. Leider aber besteht nicht die Möglichkeit, sich ein vorgefertigtes Design auszuwählen. Stattdessen muss der Kunde eine fertige Bilddatei hochladen, die für die Visitenkarte verwendet wird. Laut Anbieter wird es voraussichtlich erst ab Sommer 2010 die Möglichkeit geben, sich mit vorgefertigten Designs und einer Eingabemaske eine Visitenkarte zusammenzustellen.

Der Versand erfolgt bei Allesdruck im Regelfall innerhalb von drei Arbeitstagen. Ein Express Versand wird ebenfalls angeboten, schlägt aber mit 14,90 Euro zu Buche.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 47,68 Euro (ohne Versand)

Technopoint

Technopint verzichtet ebenfalls auf Vorlagen. Der Kunde muss eine fertige PDF-Datei übersenden. Liegt ein anderes Dateiformat vor, belaufen sich die Zusatzkosten auf 30 Euro. Immerhin gefällt die Material- und Variantenauswahl, denn die Visitenkarten werden im Quer- und Hochformat sowie gefalzt und ungefalzt in verschiedenen Papiersorten angeboten. Zudem gibt es zahlreiche (kostenpflichtige) Optionen bei dem Versand und der Produktionszeit.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 49,98 Euro (ohne Versand)

Flexcard

Flexcard bietet zwar nur eine recht schmale Auswahl an Vorlagen, dafür aber einen individuellen Gestaltungsservice. Der Kunde kann seine Wünsche frei äußern, und ausgebildete Grafiker kümmern sich um die Umsetzung. Je nach Aufwand kostet dieser Service zwischen 100 und 150 Euro. Die sonstigen Druckkosten bemessen sich nach dem Material. Positiv ist, dass der Interessent auf der Internetseite ein kostenloses Musterset bestellen kann. Dieses beinhaltet von allen Kartonsorten ein Muster im klassischen Visitenkartenformat, sodass man die Unterschiede erkennt und die richtige Wahl trifft.

Günstigstes Angebot für 500 Visitenkarten: 78,54 Euro (ohne Versand) (tm)