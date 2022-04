Was ist Videomarketing?

Videomarketing kann als eine Marketingstrategie zur Nutzung und Implementierung von Videos definiert werden, um das Engagement, den Umsatz und die Markenidentität und -bekanntheit zu steigern. Das Marketing-Team Ihres Unternehmens denkt, plant, entwirft, herstellt, kuratiert und verwendet Video-Assets, um deine Zielgruppe mit Strategien zu erreichen, die sich auf Dienstleistungen, Produkte und Funktionen konzentrieren.

Die Idee hinter der Verwendung kreativer Video Inhalte ist es, die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu erregen, indem der Zuschauer durch leicht verständlichen Inhalten auf einfache Weise auf die Marke aufmerksam gemacht wird.

Warum ist Videomarketing so wertvoll?

Menschen auf der ganzen Welt verbringen Hunderte und Stunden damit, sich Videos auf verschiedenen Plattformen wie YouTube, Instagram und Facebook anzusehen. Videomarketing ist eine Strategie für Unternehmen, die dazu beiträgt, einen robusten Marketing-ROI und exklusives Markenwachstum zu erzielen.

Hier sind einige der Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Videomarketing-Umfrage:

Facebook-Video Posts haben eine durchschnittlich 2,7-mal höhere Reichweite und ein 1,9-mal höheres Engagement als Nicht-Video-Posts.

und ein als Nicht-Video-Posts. Ähnliche Ergebnisse wurden auf Twitter und Instagram gesehen, wobei das Video die Reichweite und das Engagement leicht erhöhte, aber immer noch bemerkenswert ist.

Videos bieten die Möglichkeit, den Wert und die Glaubwürdigkeit deiner Marke zu verbreiten, deine Produkte zu präsentieren und auf beispiellose Weise mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten. Und mit der Möglichkeit, HD-Videos in deiner Handfläche aufzunehmen, hast du besseren Zugriff auf Tools und Ressourcen als je zuvor.

Tipps zum Erstellen von Videos auf Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram und Twitter

Video Strategien auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Hier sind also die fünf größten Webplayer zusammen mit ihren Strategien zur Erstellung, Vermarktung und Veröffentlichung von Videoinhalten.

1. Videomarketing auf YouTube

YouTube ist nach wie vor die größte Video-Suchmaschine der Welt. YouTube verarbeitet monatlich mehr als 3 Milliarden Suchanfragen und ist nach Google die zweitgrößte Online-Suchmaschine.

Dieser Kanal hat sich zu einer Marketing-Plattform für Unternehmen, Marken und Influenzer auf der ganzen Welt entwickelt. YouTube hat einige großartige Beispiele für Influenzer, die Millionen von Fans gewonnen haben und ihrem Publikum Produkte vorstellen.

Durch das Hochladen und Optimieren von Social-Media-Videos auf YouTube kannst du Videos nahtlos in deine Website einbetten und gleichzeitig Inhalte erstellen, die Google und andere Suchmaschinen erkennen können.

Sie können Videos erstellen, die Ihren Zuschauern einen Mehrwert bieten, und sie mit leicht zu findenden Untertiteln, Tags und Beschreibungen aufwerten. Für das YouTube-Videomarketing findest du hier eine Liste mit Best Practices:

Füge dem Video Untertitel hinzu. YoutTube bietet die Erstellung der Untertitel direkt beim Upload an. YouTube-Videos mit Untertiteln haben deutlich mehr Aufrufe als Videos ohne Untertitel.

hinzu. YoutTube bietet die Erstellung der Untertitel direkt beim Upload an. YouTube-Videos mit Untertiteln haben deutlich mehr Aufrufe als Videos ohne Untertitel. Halte deine YouTube-Werbevideos kurz und begrenze sie auf 3-10 Sekunden [sic!]. Die meisten deiner Zuschauer sehen sich lieber Werbung an, die kürzer als 10 Sekunden ist.

[sic!]. Die meisten deiner Zuschauer sehen sich lieber Werbung an, die kürzer als 10 Sekunden ist. Verwende eine ausführliche Videobeschreibung und Tagging zusätzlich zu Metadaten, um bei YouTube-Rankings besser dazustehen.

und Tagging zusätzlich zu Metadaten, um bei YouTube-Rankings besser dazustehen. Verwende hohe Auflösungen : 720p oder 1080p HD. Die Auflösung im 720p-Format hat ein Seitenverhältnis von 1280 x 720 oder 16: 9, und die Auflösung im 1080p-Format hat ein Seitenverhältnis von 1920 x 1080 oder 16: 9.

: 720p oder 1080p HD. Die Auflösung im 720p-Format hat ein Seitenverhältnis von 1280 x 720 oder 16: 9, und die Auflösung im 1080p-Format hat ein Seitenverhältnis von 1920 x 1080 oder 16: 9. Wähle die richtigen Schlüsselwörter (Keywords) und nimm dir die Zeit, um den Kanal nachhaltig auszubauen und eine Fangemeinde aufzubauen. So werden deine Videos häufiger angesehen.

2. Twitter-Videomarketing

Twitter-Videos sind schnell, persönlich und machen Spaß. Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt sehen sich täglich 2 Milliarden Videos auf Twitter an, und diese Zahl steigt jedes Jahr. Mit Videos kombinierte Tweets erzielen 10-mal mehr Interaktionen als Tweets, die dies nicht tun. Die Zeit, die mit dem Ansehen von Videoanzeigen auf Twitter verbracht wird, ist viel länger als auf anderen großen Plattformen. Betrachten wir einige Statistiken:

Auf Twitter stieg das Interesse an Videos um 24 % und die Klickrate um 34 %. Twitter ist nicht ganz so weit verbreitet wie Snapchat, Facebook und YouTube, aber es entwickelt seine Videoangebot weiter und eröffnet neue Möglichkeiten für Marken, Videos auf Twitter zu teilen und zu bewerben.

82 % der Twitter-Nutzer sehen sich Videos nur auf dieser Plattform an, und viele behaupten, dass es ein großartiger Ort ist, um wertvolle, lehrreiche und lehrreiche Video Inhalte zu finden.

Das kannst du auf Twitter tun, um deine geschäfts- oder produktbezogenen Videos zu vermarkten:

Lass es „Menscheln“ : Videos mit Menschen als Hauptmotiv zu Beginn des Videos werden doppelt so oft angesehen wie Video ohne Menschen im Zentrum.

: Videos mit Menschen als Hauptmotiv zu Beginn des Videos werden doppelt so oft angesehen wie Video ohne Menschen im Zentrum. Erzähle eine Geschichte, da Marketing-Videos mit einem klaren Aufbau die Anzahl der Zuschauer erhöhen.

Videos, die ausschließlich der Unterhaltung des Zuschauers dienen, werden öfter geteilt.

Die maximale Videolänge sollte ungefähr 140 Sekunden betragen, und die Dateigröße sollte bis zu 512 MB betragen.

betragen, und die Dateigröße sollte bis zu 512 MB betragen. Die von der App unterstützten Videoformate sind MP4 und MOV.

3. Snapchat-Videomarketing

Snapchat-Videos sind vergleichsweise einfach aufgebaut und erinnern an die. Anfänge von Facebook und Instagram. Auf Snapchat werden täglich 10 Milliarden Videos pro Tag angesehen. Entsprechend groß ist das Interesse vieler Marken, die Möglichkeiten auf Snapchat zu nutzen.

Für viele junge Nutzer ist Snapchat die primäre Form der Kommunikation. Dies macht dies zu einem wichtigen Kanal, um als Influenzer oder Marke aufzutreten. Hier sind einige Best Practices für Videomarketing, die du auf Snapchat befolgen sollten:

Sie können Ihrem Video Text und Zeichnungen hinzufügen.

Ungefähr 1/4 der Marketing-Videos werden auf Snapchat ohne Ton angesehen.

angesehen. Diese Plattform bietet eine Vielzahl von Inhalten, die Benutzer interessant oder nützlich finden könnten

4. Facebook

Facebook-Videos machen Spaß, sind emotional und lassen sich sehr gut teilen.

Der durchschnittliche Facebook-Nutzer sieht sich durchschnittlich 26 Minuten Video pro Tag an.

an. 84 % der Video-Vermarkter nutzen Facebook als ihren wichtigsten Marketing-Videokanal .

. Native Facebook-Videos haben die 10-fache Reichweite im Vergleich zu YouTube-Links.

haben die im Vergleich zu YouTube-Links. 75 % der Facebook-Unternehmen verwenden Videoanzeigen und 25 % der Unternehmen verwenden jede Woche Facebook Live.

und 25 % der Unternehmen verwenden jede Woche Facebook Live. Facebook-Videos mit einer Dauer zwischen 16-20 Sekunden haben die beste Konversionsrate.

Hast du schon einmal daran gedacht, dein Unternehmensvideo auf Facebook zu veröffentlichen? Wenn du dir auf der Plattform markenbezogene Informationen ansiehst, findest du Hunderte von Videos von Wettbewerbern auf Facebook.

Facebook bietet Marken und Vermarktern auch die Möglichkeit, Videoanzeigen zielgruppengenau auszuspielen. Die Targeting-Optionen umfassen eine Vielzahl von Metriken wie persönliche Interessen, Standort, Alter und Geschlecht.

In den letzten Monaten hat Facebook begonnen, sich mit seinem Newsfeed-Algorithmus auf Videoinhalte zu konzentrieren. Das bedeutet bessere Wachstumschancen und mehr organische Reichweite für Video-Marketer.

Hier ist ein einfaches Regelwerk, um das Beste aus nativen Facebook-Videos herauszuholen:

Verwende das „Quadrat“- oder 1: 1-Format. Da Facebook vor allem auf Mobile konsumiert wird, funktionieren hier quadratische Videos besser als Vides im Querformat

Da Facebook vor allem auf Mobile konsumiert wird, funktionieren hier Füge deinem Video Untertitel hinzu – 85 Prozent der Videos werden auf Facebook ohne Ton angesehen .

– . Die ersten 3 Sekunden zählen: Facebook Autoplay zählt 3 Sekunden bereits als „Aufruf“.

Verwende eine hohe Auflösung: Mindestens 720p oder 1080p HD solltest Du verwenden. Die Auflösung im 720p-Format hat ein Seitenverhältnis von 1280 x 720 Pixel. Die Auflösung im 1080p-Format hat ein Seitenverhältnis von 1920 x 1080 oder 16:9.

Exportiere das Video in dem Format und der Auflösung, in dem es aufgenommen wurde. Komprimiere Videos nicht !

! Denke dir witzige Schlagzeilen für Facebook-Live aus, um mehr Zuschauer anzulocken.

5. Instagram-Videomarketing-Plattform

Bei Instagram-Videos geht es um Inspiration und Faszination. Sie sollen zum Nachdenken anregen oder einfach inspirierend sein.

Instagram-Videoanzeigen haben dreimal so hohe Klickraten wie Image-Anzeigen.

25 % der Instagram-Anzeigen sind Videoanzeigen ,

, 79 % der Instagram-User geben an, dass sie durch Videowerbung auf Instagram zu einer Kaufentscheidung motiviert wurden

Beiträge mit so etwas wie einem Hashtag erhalten 12 % mehr Engagement .

. Im Jahr 2021 planten 58 % der Vermarkter, Videomarketing auf Instagram zu nutzen.

Jeden Tag sehen sich 70 % der Instagram-User Videoinhalte in Form von Stories an.

Mit der kürzlichen Einführung von Instagram Reels, Feed, Stories und seiner Feature-Video-App IGTV ist Instagram ein wichtiger Akteur in den sozialen Medien. Marken, Unternehmen und Vermarkter springen auf den Zug auf und suchen nach Wegen, um im Gedächtnis der Nutzer zu bleiben.

Als Instagram 2013 Videos einführte, wurden innerhalb der ersten 24 Stunden über 5 Millionen Videos gepostet. Ähnliche Trends sind in Instagram-Geschichten zu sehen, wenn Marketingspezialisten erforschen, was in neuen Medien funktioniert. Die Einführung neuer potenzieller Kunden auf Instagram hat viele neue Videomarketing-Möglichkeiten auf der Plattform eröffnet.

Nachfolgend findest du eine Liste der Best Practices für Videomarketing auf Instagram.:

Verwende das quadratische / 1:1-Format. Laut Instagram kostet die Leadgenerierung mit quadratischen Videoformat 33 % weniger .

Laut Instagram . Instagram erwartet, dass die Besucher „das Video für Ton antippen“ — sie sollten also auch ohne Ton funktionieren .

. Achte darauf, Beschriftungen und Hashtags zu optimieren.

Instagram Stories erlaubt die Übertragung von Aufzeichnungen innerhalb von 24 Stunden nach dem „Hinzufügen“ zu Ihrem Kanal.

Verwende die richtige Hardware zur Videoerstellung

Für Filme sind die richtige Beleuchtung, Inszenierung, Skript und vieles mehr sind erforderlich, um ein qualitativ hochwertiges Video zu erstellen. Für soziale Videos Zwecke ist das ganze etwas weniger komplex. Jedoch solltest du dich auf zwei wichtige Faktoren konzentrieren: Bildqualität und Ton.

1. iPhone

Wenn du versuchst, die Kosten niedrig zu halten, musst du nicht einmal unbedingt eine Kamera kaufen. Das iPhone kann tolle Bilder machen. iPhones nehmen auch 4K-Videos in ausgezeichneter Qualität auf.

2. Android

Wenn du Android-Geräte bevorzugst, gibt es viele Handys mit überzeugender Videoaufzeichnung.

3. Camcorder

Für Vermarkter, die Social-Media-Videos im Rahmen ihres Budgets noch einen Schritt weiter gehen möchten, sind Camcorder die beste Option. Camcorder haben häufig einen optischen Zoom, wodurch sich noch mehr Möglichkeiten für den Video-Dreh ergeben als bei Handys, die nur mit einem digitalen Zoom arbeiten.

4. Stative

Videos, die mit Handys und Camcordern gedreht werden, sehen häufig besser aus, wenn die Kamera nicht wackelt. Hier kommen Stative ins Spiel. Auch für hochwertige Produktfotografie lohnt sich die Anschaffung eines Stativs.

5. Mikrofone

Du kannst günstige und leistungsstarke Mikrofon Optionen finden, um die Videoqualität erheblich zu verbessern.

Die passende mobile Videosoftware finden

Es gibt einige gut und kostengünstige mobile Apps mit leistungsstarken Video-Bearbeitungsfunktionen. Diese eignen sich hervorragend, um von unterwegs Videos zu erstellen. Einige der besten Apps, die du verwenden kannst, um Videos zu editieren und zu schneiden sind:

iMovie App (iOS / iPhone) – Wie die Mac-Desktop-App verfügt die mobile iMovie-App über viele leistungsstarke Funktionen, mit denen du Videos schneiden kannst, z.B. Titel, Untertitel, Musik und ähnliches hinzufügen.

(iOS / iPhone) – Wie die Mac-Desktop-App verfügt die mobile iMovie-App über viele leistungsstarke Funktionen, mit denen du Videos schneiden kannst, z.B. Titel, Untertitel, Musik und ähnliches hinzufügen. PowerDirector (Android) – Dieser Videoeditor für Android ist ein einfach zu bedienender und leistungsstarker Editor. Du kannst Clips schnell platzieren und zuschneiden, Titel hinzufügen und auf verschiedene Übergangsoptionen zugreifen.

(Android) – Dieser Videoeditor für Android ist ein einfach zu bedienender und leistungsstarker Editor. Du kannst Clips schnell platzieren und zuschneiden, Titel hinzufügen und auf verschiedene Übergangsoptionen zugreifen. InVideo (iOS und Android) – Eine der besten Apps, die dir bei der Videoerstellung sowie der Videobearbeitung und deine Videos direkt auf verschiedene Social-Media-Kanäle hochlädt. Die Software bietet Dir viele Designvorlagen , Sounds und viele andere Funktionen, die du bei der Video-Bearbeitung brauchst.

(iOS und Android) – Eine der besten Apps, die dir bei der Videoerstellung sowie der Videobearbeitung und deine Videos direkt auf verschiedene Social-Media-Kanäle hochlädt. Die Software bietet Dir viele , und viele andere Funktionen, die du bei der Video-Bearbeitung brauchst. Pinnacle Studio (Apple/Android): iMovie und PowerDirector sind benutzerfreundliche mobile Video Marketing-Tools, aber Pinnacle Studio bietet mehr Funktionen wie Geschwindigkeitssteuerung, Übergänge, Bild-in-Bild, Audiobearbeitung, robuste Titel und mehr. Pinnacle gibt es seit den 90er Jahren.

Fazit

Videomarketing ist eine großartige Möglichkeit, um neue und interessante Inhalte zu erstellen, die das Engagement in sozialen Medien verbessern, z.B. für die Gewinnung von neuen Mitarbeitern. „Social Video“ entwickelt sich ständig weiter und wird immer mehr zu einem zentralen Element der Unternehmenskommunikation. Es lohnt sich also, mit den oben genannten Tipps und einer sorgfältig geplanten Videomarketing-Strategie an den Start zu gehen.