Darum sind versenkbare Auto-Türgriffe ein Sicherheitsrisiko

Letzte Woche haben Sie sich wahrscheinlich gedankenlos in Ihr Auto gesetzt. Der Türgriff war da, Ihre Hand hat ihn gefunden, die Tür war offen. So selbstverständlich, dass Sie darüber gar nicht nachdenken mussten. Genau das ist das Problem, denn bei immer mehr Neuwagen trifft Ihre Hand nach einem Unfall ins Leere.

Das Wichtigste in Kürze

Versenkbare Türgriffe fahren oft elektrisch aus. Fällt der Strom nach einem Unfall aus, bleibt die Tür von außen verschlossen.

ÖAMTC und ADAC warnen explizit: Ersthelfer verlieren wertvolle Sekunden, weil sie die Griffe weder finden noch intuitiv bedienen können.

Reale Unfälle, darunter ein tödliches Feuer in einem Tesla Model S in Brandenburg zeigen, was passiert, wenn das System versagt.

China verbietet bündig versenkbare Türgriffe ohne mechanische Notöffnung ab 2027. In Europa fehlt eine vergleichbare Regelung noch.

Warum verschwinden Türgriffe überhaupt in der Karosserie?

Ausgeformte Türgriffe ermöglichen laut ÖAMTC-Experten deutlich höhere Zugkräfte im Notfall.

Die ehrliche Antwort lautet: wegen der Optik. Kirstin Zeidler, Leiterin Unfallforschung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), bringt es auf den Punkt: Versenkbare Griffe werden primär aus ästhetischen Gründen angeboten, weil das gut aussieht. Der aerodynamische Vorteil ist marginal: Mercedes beziffert den Reichweitengewinn beim EQS durch die bündigen Griffe auf rund 500 Meter. Fünfhundert Meter. Nicht Kilometer.

Das reicht offenbar, um einen Sicherheitskompromiss zu rechtfertigen. Hersteller wie Tesla, Mercedes, BMW, aber auch Toyota mit dem C-HR, setzen auf diese Lösung. Beim C-HR muss man den Griff erst eindrücken, bevor man ihn aufziehen kann, sofern er nicht ohnehin schon ausgefahren ist. Wer nach einem Unfall am Steuer sitzt und dringend raus muss, hat ein ernstes Problem.

Was passiert, wenn nach dem Unfall kein Strom mehr fließt?

Talk: Sind versenkbare Auto-Türgriffe ein Sicherheitsrisiko? | ÖAMTC

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Versenkbare Türgriffe sind in der Regel auf Elektrizität angewiesen. Sollte es durch einen Unfall zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kommen, ist nicht immer sichergestellt, dass das Fahrzeug auf herkömmliche Weise geöffnet werden kann. Normalerweise sind die Griffe an die Airbag-Steuerung gekoppelt: Lösen Airbag und Gurtstraffer aus, fahren die Griffe automatisch aus und die Türen entriegeln. In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs vor Einleitung der passiven Sicherheitsfunktionen durch eine Beschädigung verloren geht, dann sind die Insassen eingeschlossen.

Und selbst wenn die Entriegelung funktioniert, der Griff aber nicht ausfährt? Bei unterbrochener Stromversorgung müssen versenkbare Türgriffe zwar durch ein mechanisches Verfahren von innerhalb des Autos geöffnet werden können. Das bedeutet in der Praxis aber, dass Ersthelfer ohnehin nur hoffen können, dass die Insassen selbst in der Lage sind, diesen Mechanismus auszulösen, da sie von außen nur durch Einschlagen der Scheibe oder mit Spezialwerkzeug etwas ausrichten können. Wer verletzt, bewusstlos oder eingeklemmt ist, kann diesen Mechanismus nicht bedienen. Der Ersthelfer draußen steht buchstäblich vor einer glatten Wand.

Das Bordnetz eines Elektroautos ist dabei besonders kritisch: Bricht es zusammen, versagen nicht nur die Türgriffe, sondern auch alle anderen elektrisch gesicherten Systeme. Wie fragil Hochvoltbatterien und Bordnetze unter extremen Bedingungen sein können, zeigt unser Artikel zur Akku-Degradation beim E-Auto.

Reale Unfälle zeigen, was auf dem Spiel steht

Das sind keine theoretischen Szenarien. Bei einem Verkehrsunfall in Brandenburg im Jahr 2022 kamen zwei 18-Jährige auf dem Rücksitz eines brennenden Tesla Model S ums Leben. Im Gerichtsprozess 2024 wurde neben der Schuldfrage auch untersucht, ob sich der versenkbare Türgriff nicht ordnungsgemäß ausgeklappt hatte und damit Ersthelfer daran gehindert wurden, die Tür von außen zu öffnen. Im Herbst 2024 starben drei Studenten in einem brennenden Cybertruck in den USA, weil Helfer die Türen von außen nicht öffnen konnten. In China dauerte die Rettung nach einem Xiaomi-SU7-Unfall drei zusätzliche Minuten, weil Rettungskräfte erst die Griffverkleidung aufbrechen mussten.

Statistiken der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zeigen, dass sich seit 2020 die Anzahl der Unfallberichte, bei denen die Rettung durch Türgriffprobleme verzögert wurde, verdreifacht hat.

Was prüft Euro NCAP bei Türgriffen?

China schreibt ab 2027 mechanisch greifbare Türgriffe vor, Europa diskutiert noch.

Seit 2020 bewertet Euro NCAP explizit, wie gut Rettungskräfte nach einem Crash auf Insassen zugreifen können. Geprüft werden Schloss- und Türöffnungskräfte nach dem Crash, die Funktionsfähigkeit der automatischen Entriegelung und die Öffnung bei Türgriffen, die während der Fahrt versenkt sind. Ab 2026 droht Autos mit versenkbaren Türgriffen eine Abwertung bei der Euro-NCAP-Sternewertung. Das ist ein wichtiges Signal, aber kein Verbot. Wer auf Punkte verzichtet, darf den Griff weiter verbauen.

Der ÖAMTC appelliert an die Fahrzeughersteller, auf Designexperimente bei den Türgriffen zu verzichten und robuste, auch stromlos von außen bedienbare Türgriffe vorzuziehen. Ausgeformte Türgriffe bieten einen besseren Griff und ermöglichen allein dadurch schon eine höhere Zugkraft.

China macht vor, was Europa noch zögert

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat eine Initiative vorgestellt, nach der für alle Pkw künftig mechanisch greifbare, außen sichtbare Türgriffe verpflichtend werden sollen mit einer Mindestabmessung von etwa 60 × 20 × 25 mm. Ausgelöst wurde das durch einen Unfall mit einem Xiaomi SU7 Ultra in Chengdu, bei dem Passanten verzweifelt und erfolglos versuchten, die Türen aufzubrechen.

Ab 2027 untersagt China bündig versenkbare Griffe ohne mechanische Notöffnung. In Europa fehlt eine vergleichbare Regelung noch. Die Konsequenz: Was in China nicht mehr erlaubt ist, darf hierzulande weiterhin verbaut werden.

Was können Fahrer jetzt tun?

Wer ein Fahrzeug mit versenkbaren Türgriffen besitzt oder kauft, sollte drei Dinge tun:

Lesen Sie das Handbuch gezielt auf die Notentriegelung durch und zeigen Sie den Mechanismus allen Personen, die regelmäßig mitfahren. Der Griff zum Handbuch rettet im Notfall mehr als der Griff zum Lenkrad. Legen Sie einen Notfallhammer griffbereit ins Handschuhfach oder in die Mittelkonsole. ÖAMTC und ADAC empfehlen das ausdrücklich. Ein kleiner Vorbehalt gilt allerdings: Moderne Verbundglasscheiben lassen sich damit nicht immer einschlagen. Denken Sie beim nächsten Autokauf aktiv über den Türgriff nach. Denn ein konventioneller, ausgeformter Griff mag langweilig aussehen, aber er funktioniert nach einem Unfall zuverlässig auch ohne Strom, ohne App und ohne Einweisungsrunde. Wer gerade ohnehin über einen Neuwagen nachdenkt, findet in unserem Artikel zur E-Auto-Prämie 2026 einen aktuellen Überblick darüber, welche staatlichen Förderungen beim Umstieg auf Elektromobilität greifen.

Glossar: 8 wichtige Fachbegriffe zu versenkbaren Türgriffen

Flush-Türgriff bündig in die Karosserie eingelassen, ohne herausragende Griffmulde. Euro NCAP prüft Neuwagen unabhängig auf Sicherheit

Flush-Türgriff bezeichnet einen Türgriff, der bündig in die Karosserie eingelassen ist und keine herausragende Griffmulde bildet. Der Begriff stammt aus dem Englischen (flush = bündig) und ist auch im deutschen Fachjargon üblich.

Euro NCAP

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) ist die europäische Crashtest-Organisation, die Neuwagen unabhängig auf ihre Sicherheit prüft und mit einem Sternrating von 0 bis 5 bewertet. Seit 2020 fließt auch die Türöffnung nach einem Crash in die Bewertung ein.

ISO 17840

ISO 17840 ist die internationale Norm, nach der Feuerwehren und Rettungsorganisationen bei der Bergung von Unfallinsassen vorgehen. Das Verfahren setzt voraus, dass Fahrzeugtüren schnell und intuitiv von außen geöffnet werden können.

Automatische Entriegelung

Die automatische Entriegelung beschreibt die Funktion, bei der ein Fahrzeug nach einem Unfall — ausgelöst durch die Airbag-Sensorik — selbständig die Türen entriegelt und bei versenkbaren Griffen diese ausfährt. Sie funktioniert nur bei intakter Stromversorgung.

Bordnetz

Das Bordnetz ist das elektrische Versorgungsnetz eines Fahrzeugs, das alle elektronischen Komponenten speist. Bricht das Bordnetz nach einem Unfall zusammen, funktionieren elektrisch betriebene Türgriffe nicht mehr.

Notentriegelung

Die Notentriegelung ist ein mechanischer Öffnungsmechanismus, der unabhängig von der Stromversorgung funktioniert. Bei versenkbaren Türgriffen ist sie meist im Innenraum angebracht und muss dem Fahrer und allen Mitfahrern bekannt sein.

Der cW-Wert (Luftwiderstandsbeiwert) beschreibt, wie aerodynamisch eine Karosserie geformt ist. Versenkbare Türgriffe senken ihn geringfügig und werden von Herstellern als Reichweitenvorteil bei Elektroautos vermarktet, der tatsächliche Gewinn ist marginal.

GDV

Der GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) ist der Spitzenverband der deutschen Versicherungsbranche. Seine Unfallforschung liefert praxisnahe Sicherheitsanalysen zu Fahrzeugtechnik und Unfallgeschehen.

FAQ zu versenkbaren Türgriffen

Sind versenkbare Türgriffe grundsätzlich verboten? Nein, in Europa gibt es aktuell kein Verbot. China will solche Griffe ohne mechanische Notöffnung ab 2027 untersagen. Euro NCAP wertet Fahrzeuge mit versenkbaren Griffen seit 2026 in der Kategorie Rettung nach dem Unfall ab, ein gesetzliches Verbot besteht in der EU aber nicht. Warum öffnet sich die Tür nach einem Unfall nicht automatisch? Elektrisch betriebene Türgriffe sind auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen. Bricht das Bordnetz durch einen Unfall zusammen, bevor die Airbag-Sensorik die automatische Entriegelung ausgelöst hat, bleiben die Griffe eingefahren und die Türen verschlossen. Was soll ich tun, wenn ich ein Auto mit versenkbaren Griffen habe? Lesen Sie das Handbuch gezielt auf die Notentriegelung durch und erklären Sie den Mechanismus allen Mitfahrenden. ÖAMTC und ADAC empfehlen außerdem, einen Notfallhammer griffbereit im Fahrzeug zu verstauen. Prüft Euro NCAP versenkbare Türgriffe? Ja. Seit 2020 bewertet Euro NCAP die Türöffnung nach einem Crash explizit. Ab 2026 können versenkbare Türgriffe, die nicht zuverlässig ausfahren oder sich nicht intuitiv bedienen lassen, Punkte im Bereich Rettung nach dem Unfall kosten. Gibt es reale Unfälle, bei denen versenkbare Griffe zum Problem wurden? Ja. Beim Brand eines Tesla Model S in Brandenburg 2022 starben zwei Personen. In den USA kamen 2024 drei Studenten in einem brennenden Cybertruck ums Leben, weil Helfer die Türen von außen nicht öffnen konnten. In China dauerte die Rettung nach einem Xiaomi-SU7-Unfall drei Minuten länger, weil die Griffverkleidung erst aufgebrochen werden musste. Macht ein Notfallhammer das Fahrzeug mit versenkbaren Griffen sicher? Bedingt. Ein Notfallhammer hilft, wenn die Scheibe eingeschlagen werden kann. Bei modernen Verbundglasscheiben, die als Akustik- oder Wärmeschutzglas verbaut sind, versagt er jedoch. Er ist eine sinnvolle Ergänzung, ersetzt aber keinen mechanisch zugänglichen Türgriff.

Quellen

ÖAMTC – Versenkbare Türgriffe können die Sicherheit gefährden: https://www.oeamtc.at/thema/autokauf/versenkbare-tuergriffe-koennen-die-sicherheit-gefaehrden-70529126

ADAC – Versenkbare Türgriffe können ein Sicherheitsrisiko sein: https://presse.adac.de/meldungen/adac-ev/technik/adac-warnt—versenkbare-tuergriffe-koennen-ein-sicherheitsrisiko-sein.html

Geblitzt.de: Lebensgefährliche Barriere: Unfallforscher warnen vor versenkbaren Türgriffen – https://www.geblitzt.de/news/lebensgefaehrliche-barriere-unfallforscher-warnen-vor-versenkbaren-tuergriffen/

China Elektro: China will versteckte Türgriffe verbieten – https://www.chinaelektro.de/news/china-will-versteckte-tuergriffe-verbieten/