Verändert KI jetzt auch M&A? Definitiv.

Das Startup GrowthPal hat 2,6 Millionen Dollar eingesammelt, um den Markt für Unternehmenskäufe aufzumischen. Der KI-Copilot soll Übernahmeziele finden, die bisher im Verborgenen blieben.

Warum ist Deal-Sourcing so mühsam?

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihr Corporate-Development-Team verbringt Wochen damit, potenzielle Übernahmekandidaten zu recherchieren. Am Ende landen die meisten Gespräche im Nichts. Genau dieses Problem will GrowthPal lösen. Das Startup aus Singapur hat eine Finanzierungsrunde über 2,6 Millionen Dollar abgeschlossen, angeführt von Ideaspring Capital.

Die M&A-Branche funktioniert seit Jahrzehnten nach dem gleichen Prinzip. Banker-Netzwerke, statische Datenbanken und fragmentierte Rechercheprozesse bestimmen den Alltag. Käufer sehen meist nur, was bereits auf dem Markt ist. Hochwertige Off-Market-Chancen bleiben unsichtbar. GrowthPal setzt hier an und verwandelt strategische Wachstumsziele in konkrete Akquisitionskandidaten.

Was kann der KI-Copilot?

Die Lupe hat sich weitergebildet. Jetzt findet sie nicht nur Übernahmeziele, sondern auch den Mörder.

Die Plattform arbeitet mit einer Datenbank von über vier Millionen Technologieunternehmen. Wenn ein Käufer ein Wachstumsziel definiert, übersetzt das System dieses in eine strukturierte Akquisitionsthese. KI-Agenten scannen dann öffentliche Filings, Web-Aktivitäten, Einstellungstrends und Finanzierungshistorien. Das Ergebnis ist eine präzise Liste von Kandidaten, die zum Mandat passen.

„M&A-Sourcing ist der Bereich, in dem die meiste Zeit und Energie verschwendet wird, besonders bei kleineren und mittelgroßen Deals“, sagt Maneesh Bhandari, Mitgründer und CEO von GrowthPal. „Teams verbringen Wochen mit Recherche, Filterung und der Verfolgung von Opportunities, die nirgendwo hinführen. Wir haben GrowthPal gebaut, damit Käufer sich nur auf Targets mit hoher Passung und hohem Interesse konzentrieren können.“

Teams verbringen Wochen mit Recherche, Filterung und der Verfolgung von Opportunities, die nirgendwo hinführen. Wir haben GrowthPal gebaut, damit Käufer sich nur auf Targets mit hoher Passung und hohem Interesse konzentrieren können. Maneesh Bhandari, Mitgründer und CEO von GrowthPal

Welche Ergebnisse liefert die Plattform?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Über 42 abgeschlossene Transaktionen und mehr als 210 LOI-Gespräche hat GrowthPal bereits begleitet. Die Kunden kommen aus Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Ein einzelner Kunde schloss innerhalb von 18 Monaten sieben Akquisitionen über die Plattform ab.

Naganand Doraswamy, Managing Partner bei Ideaspring Capital, sieht großes Potenzial: „GrowthPal löst einen der am wenigsten optimierten Teile des M&A-Lebenszyklus. Durch den Fokus auf qualifizierte Deal-Discovery und den Einsatz von KI zur Komprimierung von Zeitlinien ermöglicht das Team einen systematischeren Ansatz für anorganisches Wachstum, den traditionelle Tools nicht bieten können.“

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Was plant GrowthPal als Nächstes?

Das frische Kapital fließt in Produktentwicklung und Expansion in den USA und internationalen Märkten. Langfristig will GrowthPal tiefer in den Transaktionszyklus vordringen. Bewertungslogik, Deal-Strukturierung und Verhandlungsvorbereitung stehen auf der Roadmap. Die Vision: Ein Intelligenzsystem, das bessere M&A-Entscheidungen ermöglicht. Von der ersten Idee bis zum Abschluss.



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