UX: Warum ein Buchungssystem ein Wettbewerbsvorteil ist

Gerade kleinere Webdesign-Kunden lassen gerne Potenzial liegen, wenn es um die Inhalte ihrer Webseiten geht. Du als Designer/in bist gefragt, beratend dabei zu helfen, dass deine Kunden das Beste aus den Möglichkeiten des Netzes machen. Heute schauen wir uns mal an, wie ein Buchungssystem dabei von Nutzen sein kann.

Wo kleine Kunden ihre Chancen nicht nutzen

Was nutzt es der Friseurin, wenn sie einen Internetauftritt betreibt? Sie wird darin, wie alle es tun, schreiben lassen, dass sie die beste Friseurin im weiten Umkreis ist. Vielleicht zeigt sie eine Handvoll schicker Frisen, die nach einem halben Jahr auch keiner mehr sehen will, weil sie aus der Mode geraten sind.

Was bleibt? Die Kunden nutzen den Auftritt nur, um mal eben nach Telefonnummer und Adresse zu suchen. Und wieder ist eine virtuelle Visitenkarte geboren. Und wieder gibt es einen Kunden mehr, der im Brustton der Überzeugung sagen kann, dass dieser Quatsch mit der Website gar nichts bringt.

Stattdessen nutzt die Friseurin lieber Facebook, um mit ihren potenziellen Kunden in direkten Kontakt zu treten und das freie Web wird kleiner und kleiner. Ganz abgesehen davon, dass ein geschmeidiger Kundenkontakt via Facebook-Freundschaft noch lange nichts über den wirtschaftlichen Erfolg des Zeiteinsatzes aussagt, der in das Netzwerk des blauen Riesen versenkt wird.

Ähnlich geht es dem Physiotherapeuten ums Eck oder der Nageldesignerin die Straße runter. Die Thai-Masseurin da vorne und der Fußpfleger da hinten haben auch keine vernünftige Website. Bei allen suchen potenzielle Kunden nur nach der Telefonnummer, weil..

Mehrwert kann so einfach sein

Weil sie einen Termin vereinbaren wollen. Er hat Jehova gesagt!! Das ist eigentlich eine ganz simple Erkenntnis. Aber, wenn du dir Websites von Gewerbetreibenden ansiehst, die genau in dieses Raster fallen, wirst du feststellen, dass eben dieser Erkenntnis in der Regel nicht Rechnung getragen wird.

Woran kann es liegen? Die potenziellen Kunden würden sich mit Sicherheit freuen, wenn es eine unkomplizierte Möglichkeit gäbe, abends um 23:48 Uhr, wenn der verpilzte Zeh unter der Bettdecke hervorlugt, direkt einen Termin zu vereinbaren. Morgens während der Öffnungszeiten anrufen zu müssen, ist doch kein kundenorientierter Vorteil, sondern eher eine zusätzliche Schwelle auf dem Weg der Kundenzufriedenheit.

Zumal es durchaus Dienstleister gibt, die ihre Telefone nur spärlich bedienen. Ist ja auch verständlich, wenn sie gerade im Termin sind und einen verpilzten Zeh behandeln oder eine schicke Frise schneidern. Mit dem Telefon ist es so eine Sache. Beschäftigst du eine reine Telefonkraft, musst du die Kosten dieser Person mitverdienen. Gehst du immer selbst ans Telefon, geht dir diese Zeit fürs Geldverdienen verloren.

Besser wäre es doch, wenn die Aufträge auf einem Wege reinkämen, der weder den einen, noch den anderen Nachteil hätte. Das könnte natürlich ein Online-Buchungssystem sein.

Die Vorteile sind leicht kommuniziert:

Terminbuchungen können unabhängig von Öffnungszeiten erfolgen.

Terminbuchungen können unabhängig von telefonischer Verfügbarkeit erfolgen.

Das Online-Angebot läuft weitgehend im Auto-Pilot, benötigt also kein Personal.

Kosten sind kein Argument

Nun mag dein Design-Kunde einwenden, dass eine solche Lösung wahrscheinlich schon aus Kostengründen nicht in Betracht komme. Aber, da liegt er/sie/es natürlich vollkommen daneben, denn es gibt einen ganzen Reigen an Buchungssystemen für die diversen CMS, auf denen heutzutage ohnehin fast jede Website basiert.

Nehmen wir WordPress als Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kundenwebsite darauf basiert ist groß, denn bei den CMS-getriebenen Websites hat das System einen Marktanteil von über 60 Prozent weltweit und insgesamt laufen ein gutes Drittel aller Websites weltweit unter WordPress. Da das System zudem kostenlos ist, hat dein Kunde bislang nur Geld für deine Leistungen, aber nicht für das System bezahlt. Von einigen wenigen Premium-Plugins eventuell mal abgesehen. Es ist also noch Platz im Projekt, so rein finanziell betrachtet.

Ein Buchungssystem namens Amelia

Nehmen wir beispielsweise das Produkt Amelia aus dem Hause TMS. Die WordPress-Experten von TMS kennst du als fleißige/r Leser/in des Dr. Web Magazins bereit, denn sie sind gleichzeitig die Erschaffer des fantastischen Tabellen-Plugins wpDataTables, das wir dir hier bei Dr. Web schon ausführlicher vorstellten.

Die Belgrader Software-Schmiede TMS beschäftigt nicht nur professionelle WordPress-Entwickler, sondern erstellt zudem Software-Lösungen für sensible Branchen, darunter die aufstrebende FinTech-Branche, ebenso wie für wissenschaftliche Einrichtungen. Das soll wieder nicht als unangemessenes Lob verstanden werden, sondern lediglich den Nachweis bringen, dass du es mit Profis zu tun bekommst, die wissen, was sie da tun. Wir kennen alle Plugins, die von Entwicklern stammen, denen man eben diesen Professionalismus nicht bescheinigen kann und haben unsere leidvollen Erfahrungen hinter uns.

Kommen wir aber zum Plugin Amelia zurück. Damit baust du ein vollständiges Buchungssystem in das WordPress deines Kunden. Das Plugin kostet 59 USD mit einem halben Jahr Support und knapp 80 USD mit einem ganzen. Während der Support-Laufzeit bekommst du neue Versionen kostenfrei. Was zu beweisen war: Am Preis kann es nicht scheitern.

Amelia bringt eine komplette Übersetzung ins Deutsche mit und kann für die verschiedensten Buchungsbedarfe eingesetzt werden, wobei es eher zu den Systemen gehört, mit denen Dienstleistungen verwaltet werden sollten. Der potenzielle Kunde, die potenzielle Kundin deines Designkunden kann das System über das Frontend völlig eigenständig bedienen, während das für deinen Designkunden ebenso gilt, nur eben bezogen auf das Backend.

In einer verständlichen Verwaltungsoberfläche erfasst dein Kunde seine Mitarbeiter mit ihren jeweiligen Leistungen und stellt diese zur Buchung durch die Seitenbesucher/innen zur Verfügung. Selbst unterschiedliche Standort ließen sich darstellen. Den Seitenbesucher/innen wiederum kann mit Schritt-für-Schritt-Prozessen der Weg zur erfolgreichen Buchung geebnet werden.

Theoretisch, aber das würde meinen Vorschlag an dieser Stelle durchaus sprengen, könntest du mit dem Plugin kostenpflichtige Dienste nicht nur buchen, sondern direkt auch bezahlen lassen. Amelia arbeitet mit WooCommerce, PayPal und Stripe zusammen.

Mach doch künftig einfach mal den Vorschlag, dass deine Kunden ihre Kunden mit einem besonderen Angebot überraschen sollten. Selbst wenn ein Online-Buchungssystem letztlich nicht zum riesigen Erfolg würde, wäre es ein beachtliches Zusatzangebot zu überaus überschaubaren Kosten – der klassische Nobrainer…

(Artikelbild: Pixabay)