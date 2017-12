Undraw: Moderne und kostenlose Illustrationen im SVG-Format

Illustrationen auf Websites entwickeln sich immer mehr zum Trend. Das gerade gestartete Projekt Undraw bietet dir eben solche kostenlos.

SVG und PNG und moderne Zeichnungen für lau

Die griechische Illustratorin Katerina Limpitsouni will mit ihrem neuen Projekt Undraw dafür sorgen, dass du freien Zugriff auf moderne Vektorzeichnungen für deine Webprojekte erhältst. Alle Zeichnungen auf Undraw stammen aus ihrer digitalen Feder und werden unter der liberalen MIT-Lizenz gratis abgegeben. Du kannst sie also sowohl für private, wie auch kommerzielle Zwecke völlig frei verwenden.

Aktuell finden sich zwar nur ein paar Dutzend der handgezeichneten Darstellungen auf der Seite. Katerina verspricht jedoch, für regelmäßigen Zuwachs zu sorgen. Stilistisch eignen sich Katerinas Zeichnungen gut für alle Projekte, in denen auf reduzierte Darstellung gesetzt wird. Responsive Flat Designs sind ein idealer Einsatzort.

Da alle Illustrationen im SVG-Format vorliegen, kannst du sie nach Belieben anpassen, ändern oder sogar erweitern. Für die Anpassung der Akzentfarbe allerdings, musst du nicht einmal einen SVG-Editor bemühen. Für diesen Zweck findest du auf Undraw einen Farbpicker, mit dessen Hilfe du das on-the-fly, also direkt auf der Seite bewerkstelligen kannst.

Hast du die gewünschte Farbe eingestellt, was du auch per Hex-Code erledigen kannst, klickst du auf die gewünschte Illustration im Preview-Grid. Es öffnet sich ein modales Fenster, in dem du die Grafik entweder als SVG oder als PNG herunterlädst. Willst du eine Zeichnung für die Bebilderung eines Beitrags oder einer Social-Media-Aktivität verwenden, empfiehlt sich der PNG-Einsatz.

Katerina liefert alle PBGs mit einer Mindestbreite von 1.000 Pixeln aus. Das sollte für die meisten Bedarfe absolut reichen. Ist das bei dir nicht der Fall musst du halt selbst die gewünschte Größe als PNG aus dem SVG exportieren.

So ist Undraw auf jeden Fall eine Empfehlung für deinen Designer-Werkzeugkasten.

Undraw ist nicht alles

Zusammen mit ihrem Partner Aggelos Gesoulis betreibt Katerina Limpitsouni noch die beiden Dienste ShareBoost und PageRocket. ShareBoost ist ein Coming-Soon-Generator und Hoster, mit dessen Hilfe du deine brachliegenden Domains schnell mit Leben füllen kannst. So sammelst du wenigstens schon mal E-Mail-Adressen ein und kommst bei Google in den Index. PageRocket hingegen ist ein Website-Builder, also ein klassischer Homepagebaukasten, der dir beim Bau einer responsiven Website zur Hand gehen kann.

Das Produktportfolio aus dem griechischen Thessaloniki solltest du dir ruhig einmal näher ansehen. Fähig sind die Macher jedenfalls.