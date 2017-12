UI Jar sammelt Dribbble-Designs, die du wirklich gebrauchen kannst

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Neben der Sortierung in fünf grobe Kategorien, wie Websites, Illustrations und andere, vergibt Oykun Keywords in Hashtag-Form für jedes Element. Die Inhalte der so entstandenen bislang 95 Hashtags kannst du per Klick ebenfalls sortiert anzeigen lassen.

Oykun Yilmaz , Allround-Designer aus London, hat 15 Jahre Berufserfahrung im Produktdesign und weiß genau, was geht und was nicht. Da es ihn ebenso wie mich ärgerte, dass Dribbble immer mehr verwässerte, entschied er sich, einen Dienst ins Leben zu rufen, der ausschließlich brauchbare Designs aus Dribbble extrahiert und vorstellt.

Was wir also brauchen, um zum einen Zeit zu sparen oder zum anderen, sicher zu sein, dass wir es mit alltagstauglichen Vorschlägen zu tun haben, ist ein fähiger Experte, der für uns die Arbeit erledigt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Oykun ist dieser Experte.

Das ist insofern ein bisschen schade, als es natürlich nicht nur realitätsfernen Mist auf Dribbble gibt. Wenn du lange genug suchst, findet du durchaus brauchbare Denkanstöße oder sogar nützliche Freebies . Die Sache hat zwei Haken. Der erste ist die schiere Masse an zu durchsuchendem Kram. Der zweite ist der hohe Grad an Expertise, der erforderlich ist, das Gute vom Schlechtem zu unterscheiden. Bloß weil etwas gut aussieht, ist es noch lange kein gutes Design.

Man könnte noch wohlwollend von einer Art Experimentierlabor sprechen, wenn es denn eine Richtung hätte, im Sinne von, sich in die Vorwärtsrichtung bewegen würde. Tatsächlich findet sich auf Dribbble aber einfach Zeug, das weg kann und niemals ernsthaft von irgendwem in Erwägung hätte gezogen werden dürfen.

You are going to send email to