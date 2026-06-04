Der Fahrdienst Uber begrenzt die Ausgaben für KI-Programmierwerkzeuge auf rund 1.305 Euro pro Monat und Kopf, und zwar getrennt für jedes einzelne Tool. Das Limit liefert eine seltene, belastbare Zahl für die Frage, wie viel KI-Budget pro Mitarbeiter realistisch ist.

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Die neue KI-Obergrenze bei Uber gilt je Werkzeug, etwa für agentische Coding-Software wie Cursor oder Claude Code. Auslöser war eine schlichte Überraschung: Der für das ganze Jahr 2026 geplante KI-Etat war schon nach vier Monaten aufgebraucht.

Das Wichtigste in Kürze

Rund 1.305 Euro (1.500 US-Dollar) pro Monat und Tool, je Werkzeug separat

Bei zwei Tools je Entwickler ergibt das knapp 31.300 Euro im Jahr

Das entspricht etwa 11 Prozent der mittleren Vergütung eines Uber-Entwicklers

Jahresbudget 2026 bereits nach vier Monaten erschöpft

Was verrät ein Ausgabenlimit über die echten Tool-Preise?

Subventionsende für KI-Tools: Entwickler Willison warnt vor Ende günstiger Pauschaltarife. Agentische Tools verursachen zu hohe Token-Kosten, seine monatliche Nutzung kostet etwa 870 Euro pro Anbieter

Subventionsende: Entwickler Simon Willison liest aus dem Limit ein klares Signal. Die günstigen Pauschaltarife für Einzelnutzer stehen großen Firmen wie Uber nicht mehr offen, der reale Token-Verbrauch agentischer Tools sprengt jede Flatrate. Seine eigene Nutzung beziffert er auf rund 870 Euro pro Anbieter und Monat.

Rationale Bremse: Statt interner Bestenlisten, die maximalen KI-Verbrauch belohnen, setzt Uber eine harte Kostengrenze. Für Entscheider ist das ein nüchterner Anker, um eigene Budgets zu kalibrieren, ähnlich der Debatte um die Milliardenkosten der KI-Infrastruktur.

Ein hartes Limit pro Kopf ist ehrlicher als jede Flatrate-Illusion. Beim Ausrollen von KI-Tools im Team sollten Sie mit echten Token-Kosten rechnen, nicht mit Lockangeboten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Praxisbezug: Kalkulieren Sie KI-Werkzeuge als laufende Betriebskosten, nicht als einmalige Anschaffung. Eine Orientierung zu Modellen und Anbietern bietet der LLMs-Ratgeber, den Marktüberblick liefert die Analyse zum KI-Chatbot-Markt 2026. Willisons vollständige Einordnung steht in seinem Blogbeitrag.

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