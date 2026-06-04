News KI Menschen & Märkte

Uber deckelt KI-Tools bei 1.305 Euro im Monat

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Uber deckelt KI-Tools bei 1.305 Euro im Monat

Der Fahrdienst Uber begrenzt die Ausgaben für KI-Programmierwerkzeuge auf rund 1.305 Euro pro Monat und Kopf, und zwar getrennt für jedes einzelne Tool. Das Limit liefert eine seltene, belastbare Zahl für die Frage, wie viel KI-Budget pro Mitarbeiter realistisch ist.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Die neue KI-Obergrenze bei Uber gilt je Werkzeug, etwa für agentische Coding-Software wie Cursor oder Claude Code. Auslöser war eine schlichte Überraschung: Der für das ganze Jahr 2026 geplante KI-Etat war schon nach vier Monaten aufgebraucht.

Das Wichtigste in Kürze

  • Rund 1.305 Euro (1.500 US-Dollar) pro Monat und Tool, je Werkzeug separat
  • Bei zwei Tools je Entwickler ergibt das knapp 31.300 Euro im Jahr
  • Das entspricht etwa 11 Prozent der mittleren Vergütung eines Uber-Entwicklers
  • Jahresbudget 2026 bereits nach vier Monaten erschöpft

Was verrät ein Ausgabenlimit über die echten Tool-Preise?

Alter Taxameter aus Messing mit Zählern, einem „LIMIT“-Zettel und einem Fähnchen mit „BESETZT“
Subventionsende für KI-Tools: Entwickler Willison warnt vor Ende günstiger Pauschaltarife. Agentische Tools verursachen zu hohe Token-Kosten, seine monatliche Nutzung kostet etwa 870 Euro pro Anbieter

Subventionsende: Entwickler Simon Willison liest aus dem Limit ein klares Signal. Die günstigen Pauschaltarife für Einzelnutzer stehen großen Firmen wie Uber nicht mehr offen, der reale Token-Verbrauch agentischer Tools sprengt jede Flatrate. Seine eigene Nutzung beziffert er auf rund 870 Euro pro Anbieter und Monat.

Rationale Bremse: Statt interner Bestenlisten, die maximalen KI-Verbrauch belohnen, setzt Uber eine harte Kostengrenze. Für Entscheider ist das ein nüchterner Anker, um eigene Budgets zu kalibrieren, ähnlich der Debatte um die Milliardenkosten der KI-Infrastruktur.

Ein hartes Limit pro Kopf ist ehrlicher als jede Flatrate-Illusion. Beim Ausrollen von KI-Tools im Team sollten Sie mit echten Token-Kosten rechnen, nicht mit Lockangeboten.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Praxisbezug: Kalkulieren Sie KI-Werkzeuge als laufende Betriebskosten, nicht als einmalige Anschaffung. Eine Orientierung zu Modellen und Anbietern bietet der LLMs-Ratgeber, den Marktüberblick liefert die Analyse zum KI-Chatbot-Markt 2026. Willisons vollständige Einordnung steht in seinem Blogbeitrag.

Mehr Newshunger?

Uber-Geldbeutel mit Pinguin, Schloss und Anzeige „KI-TOOL-DECKEL MAX. 1.305 € / MONAT“
Alphabet investiert 70 Milliarden Euro in KI, doch Stromversorgung bremst den Ausbau von KI-Rechenzentren für den wachsenden Chatbot-Markt
4,4 23 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
Geschäftsmodelle seziert
UEFA Champions League: Wer kassiert die 4,4 Milliarden?
28 Min.  ·  27. Mai. 2026
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
706 Artikel veröffentlicht
www.drweb.de
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Dumbphone 2: Das Anti-Smartphone für 17 Euro

Dumbphone 2: Das Anti-Smartphone für 17 Euro

Markus Seyfferth

Mit dem Dumbphone 2 bringt das Start-up dumb.co ein bewusst reduziertes Telefon für rund 17 Euro auf den Markt, das als Begleiter zum Smartphone...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo