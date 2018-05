So treibst du jeden Designer in den Wahnsinn

Wenn der Kunde keine Ahnung hat, sich selbst aber für einen Experten hält, dann ist der Grundstein für einen katastrophalen Projektverlauf gelegt. Vielfach reicht dafür aber auch schon die eigentlich harmlose Gedankenlosigkeit des Durchschnittskunden. Ich habe ein paar schicke Beispiele für dich.

Können Sie mir den Entwurf als Word-Datei schicken?

Können Sie dieses Bild, das ich in der Google-Suche gefunden habe, auf die Startseite setzen?

Das sind nur zwei der immer wiederkehrenden No-gos in der Kunde-Designer-Kommunikation – was einem sonst noch so widerfährt, hat Bryce Bladon für den Creative Bloq zusammengetragen.

Clients from Hell gibt es überall

Bryce Bladon ist in der Welt der Designer kein Unbekannter. Als Betreiber des überaus erfolgreichen Blogs „Clients from Hell” dürfte er wohl der Mensch sein, der das Leid des Designers nachvollziehen kann wie kaum ein anderer. Für den Creative Bloq schrieb er zusammen mit Rob Carney nun die zehn Dinge auf, um die man einen Designer niemals bitten sollte.

Die Designerinnen unter unseren Leserinnen werden ganz sicherlich den ein oder anderen Kundenwunsch bereits gehört haben. Hier sind die häufigsten Vorkommnisse aus meiner eigenen Praxis:

Können Sie mir den Entwurf als Word-Datei schicken?

Dieser Wunsch geht direkt an die Nerven, jedenfalls bei mir. In einem Projekt, in dem ich für Microsoft (!) tätig war, kam diese Forderung ganz regelmäßig. „Wieso wollen Sie das als Word-Dokument haben? Es ist doch schon HTML und wird auch als HTML online gehen?” fragte ich nicht ohne Anflug von Verzweiflung ein ums andere Mal.

Die Antwort:„Weil unsere Prozesse so definiert sind. Also schicken Sie mir bitte das Word-Doc.” Machste nix gegen.

Glücklicherweise zeigt Bryce Bladon, dass wir als Designer in guter Gesellschaft sind, wenn wir mit Word-fixierten konfrontiert werden.

Das sieht schon sehr gut aus, aber können Sie dieses Bild verwenden, das ich in der Google Bildersuche gefunden habe?

In der Regel sollte ein schlichtes „Nein” als Antwort auf eine solch absurde Frage reichen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dem nicht so ist. Die Sharing-Gesellschaft, konditioniert durch die sozialen Medien, hat kein Bewusstsein mehr für Urheberrechte im Internet. Es ist öffentlich gepostet, also ist es auch öffentlich verwendbar.

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

Den Kunden davon zu überzeugen, dass es so nicht geht, ist dennoch alles andere als einfach. Noch schwieriger wird es, wenn er dann auch noch überzeugt werden muss, in Fotografie oder wenigstens Stock-Fotografie zu investieren.

Können Sie das kostenlos für mich machen? Bedenken Sie, wie gut das in Ihrem Portfolio wirkt!

Studien zufolge ist die Bereitschaft potenzieller Kunden, Kreativarbeiter um kostenloses Arbeiten zu bitten, enorm. Sieben von zehn Freelancern bestätigten, dass sie bereits einmal oder mehrfach derlei Anfragen erhielten. Einer von zehn bestätigte, tatsächlich kostenlos tätig geworden zu sein.

Das Netz ist voller Geschichten von Kreativen, die sich tatsächlich auf das Abenteuer eingelassen haben, auf Aufträge durch kostenloses Arbeiten zu hoffen. Bestimmt kennst du unsere Cartoon-Serie zum Thema. Hier die beliebtesten:

Wir sind mit dem Content noch nicht so weit. Erstellen Sie doch schon mal das Design!

Gerne, wird der Designer denken, bloß auf welcher Basis? Die alte Weisheit „Form follows function” scheint in Designkundenkreisen nicht sehr verbreitet zu sein, lässt sich aber nun mal nicht ohne weiteres umgehen.

Das Problem: Der Kunde hat immer recht

Wenn dir „Der Kunde hat immer recht” zu hart erscheint, können wir uns bestimmt auf die Formulierung „Gegen den Kunden kann man nicht gewinnen” einigen. Denn, egal ob der Kunde ausnahmsweise mal richtig, oder, wie in den Beispielen hier, völlig daneben liegt, er wird sich selbst stets als im recht fühlen. Von daher können Designer sich nur durch ein dickes Fell schützen. Ich empfehle die Zufuhr von Vitamin D, wenigstens über die Wintermonate 😉

Noch mehr kuriose Beispiele zeigt dir Bryce im Creative Bloq.