Die wichtigsten Tools für Existenzgründer im Überblick

Doch gelingt die Existenzgründung nicht ohne die richtige Tools. Denn gerade in der Anfangszeit kommt es darauf an, die Weichen für den unternehmerischen Erfolg zu stellen.

So gibt es eine Menge Faktoren, die darüber entscheiden, ob die Unternehmensgründung erfolgreich verläuft oder nicht. Sowohl die Anmeldung, je nach Einzelfall erforderliche Genehmigungen, bürokratische Termine bei Anwalt, Notar, Gewerbeamt & Co. können viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen. Dies bedeutet für viele Gründer gerade in der ersten Zeit eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen und gleich an mehreren Fronten aktiv zu sein.

Umsomehr ist es von entscheidender Bedeutung, gleich von Beginn gut strukturiert und organisiert zu sein, um keine Entscheidungen dem Zufall zu überlassen. Denn vor allem, wenn das Unternehmen in der Anfangszeit noch keinen Gewinn erzielt, ist es wichtig, verschiedene Aufgabenprozesse kostengünstig zu halten. Hier lohnt es sich oftmals auf kostenlose Tools zurückzugreifen, die dafür sorgen, mehr Struktur und Ordnung in den Alltag der Selbstständigkeit zu bringen.

Aus diesem Grund haben wir dir im Folgenden einen Ratgeber erstellt, der dich mit einer Reihe von praktischen Tools auf den ersten Schritten der Selbstständigkeit unterstützt. Auf diese Weise gelingt es, die unternehmerischen Aufgaben deutlich einfacher und besser zu organisieren.

Ein kostenloses Geschäftskonto ohne Schufa-Auskunft nutzen

Natürlich benötigt man als Existenzgründer auch ein Geschäftskonto, um alle Einnahmen und Ausgaben ordentlich zu verbuchen. Dabei wünschen sich die meisten Gründer ein Geschäftskonto, welches sich mit einer Buchhaltungssoftware verknüpfen lässt und schon innerhalb weniger Tage eröffnet werden kann.

Möglich wird das durch ein schufafreies Geschäftskonto von Penta. Durch eine Vielzahl von Funktionen bietet es eine große Geld- und Zeitersparnis. Dabei gelingt es, das Geschäftskonto ohne Schufa im Internet zu beantragen.

Hierfür ist es lediglich notwendig, die Basisinformationen des eigenen Unternehmens einzutragen und mit einem dreiminütigen Videocheck die Identität zu bestätigen.

Das Geschäftskonto von Penta lässt sich nach zwei Werktagen nutzen und funktioniert auf Guthaben-Basis. Auf diese Weise gelingt es, Mitarbeitern eine zusätzliche Debitkarte auszuhändigen, um damit verschiedene Unternehmensprozesse deutlich einfacher zu gestalten.

So wird die Buchhaltung nicht zur Qual

Ohne das Schreiben von Rechnungen kommst du nicht an dein Geld. Und ohne eine ordentliche Buchhaltung neigt das Finanzamt dazu, zu glauben, alles, was dir zufließt, gehöre eigentlich dem Staat. Du brauchst professionelle Unterstützung. sevDesk bietet dir genau diese an.

Ein großer Vorteil ist die Verknüpfung mit einer Buchhaltungssoftware, so dass wertvolle Zeit bei der Buchhaltung eingespart werden kann. Durch die automatisierte Übermittlung an einen Steuerberater kann man sich den eigentlich wichtigen Aufgaben des Unternehmertums zuwenden.

Aufgabenmanagement-Tool für mehr Organisation im Unternehmer-Alltag

Die meisten Gründer haben jeden Tag eine schier endlose To-do-Liste, die sich nicht selten nur schwer organisieren lässt. Denn einige Dinge haben oberste Priorität, während andere Aufgaben eher Anreize und Ideen für die Zukunft des Unternehmens darstellen.

Um hier nicht den Überblick zu verlieren, gilt es ein Aufgabenmanagement-Tool zu verwenden. Wer sich mit anderen Mitbegründern oder Mitarbeitern abstimmen will, braucht einen Projekt- und Zeitplan, um den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken und um sich nicht auf vergleichsweise unwichtige Details einzuschiessen, die nicht Teil des MVP (Minimum Viable Product) sind. Durch verschiedene Programme wie Trello, Asana oder Focality wird es möglich verschiedene Projekte deutlich einfacher zu verwalten und Prioritäten einzusehen. Auch in einer Google Tabelle kann man hervorragend Projektarbeit organisieren.

Arbeit im Team vereinfachen

Viele Köche verderben den Brei – an dieser Redewendung ist so manches dran. Denn vor allem, wenn verschiedene Aufgaben im Team erledigt werden müssen, ist eine kontinuierliche Absprache von großer Bedeutung. Um die Teamarbeit deutlich zu vereinfachen, können Kalender-Apps oder Tools wie z.B. Doodle sehr hilfreich sein.

Auf diese Weise lassen sich Termine mit Kollegen vereinbaren oder Planungsprozesse enorm verkürzen. Durch ein Abstimmungs-Tool gelingt es verschiedene Umfragen im Team zu erstellen, um so für eine schnelle Handhabung bei wichtigen Entscheidungen im Team zu sorgen.

Neue Kunden akquirieren

Kunden zu gewinnen und Aufträge zu akquirieren ist oft mit großem zeitlichen Einsatz verbunden. Und eine Typenfrage ist es letzten Endes auch. Eine Alternative dazu stellen Projektbörsen dar, die Selbstständige und Auftraggeber miteinander vernetzen.

Marketingkampagnen einfach und unkompliziert ins Leben rufen

Nicht nur in der Anfangszeit ist es für Existenzgründer wichtig, Marketingkampagnen ins Leben zu rufen. Nur wenn potenzielle Kunden und Geschäftspartner auf das eigene Unternehmen aufmerksam werden, gelingt es überhaupt, Umsätze zu generieren.

Email-Marketing sollte bspw. von Anfang an Bestandteil eines Marketing-Plans sein. Dazu gibt es eine Reihe von deutschen E-Mail-Marketing-Anbietern, mit welchen du Newsletter-Kampagnen erstellen kannst, um damit Neu- und Bestandkunden für dich gewinnen und an dich zu binden.

Beitragsbild: Unsplash