Der Science-Fiction-Autor Ted Chiang stellt in einem vielbeachteten Essay klar, dass die heutige KI kein Bewusstsein besitzt. Seine Begründung dreht sich um den Körper und liefert Entscheidern ein nüchternes Argument gegen die Vermenschlichung von Sprachmodellen.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Im Kern verbindet Ted Chiang Bewusstsein und Gefühl mit körperlichen Vorgängen. Echte Emotionen wie Verzweiflung setzen nach seiner Argumentation Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin voraus, die einen Organismus durchfluten. Einem Sprachmodell fehlt dieser Körper und damit die Grundlage für Empfindung.
Das Wichtigste in Kürze
- Chiang sieht einen Körper als Voraussetzung für echte Gefühle
- Stresshormone wie Cortisol fehlen einer rein digitalen KI
- Sprachmodelle imitieren Empfindung, ohne sie zu erleben
Warum ist die Bewusstseins-Frage praktisch relevant?
Vermenschlichung: Sobald ein Chatbot überzeugend formuliert, neigen Nutzer dazu, ihm Absichten und Gefühle zu unterstellen. Genau davor warnt Chiang, denn flüssige Sprache ist noch kein Beleg für inneres Erleben. Die Mechanik hinter dieser Sprachgewandtheit erklärt der LLMs-Ratgeber.
Klare Erwartungen: Für den Einsatz im Unternehmen zählt diese Unterscheidung handfest. Ein Werkzeug ohne Empfinden braucht klare Regeln und Kontrolle, keine moralische Rücksicht. Die Debatte berührt damit auch Fragen der Regulierung, wie die Diskussion um Trumps KI-Verordnung zeigt.
Konsequenz: Definieren Sie KI im eigenen Haus als Werkzeug mit klaren Grenzen, nicht als Kollegen mit Eigenleben. Chiangs vollständige Argumentation steht in seinem Essay im Atlantic.
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