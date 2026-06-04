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Ted Chiang: Ihre KI hat kein Bewusstsein

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Ted Chiang: Ihre KI hat kein Bewusstsein

Der Science-Fiction-Autor Ted Chiang stellt in einem vielbeachteten Essay klar, dass die heutige KI kein Bewusstsein besitzt. Seine Begründung dreht sich um den Körper und liefert Entscheidern ein nüchternes Argument gegen die Vermenschlichung von Sprachmodellen.

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Im Kern verbindet Ted Chiang Bewusstsein und Gefühl mit körperlichen Vorgängen. Echte Emotionen wie Verzweiflung setzen nach seiner Argumentation Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin voraus, die einen Organismus durchfluten. Einem Sprachmodell fehlt dieser Körper und damit die Grundlage für Empfindung.

Das Wichtigste in Kürze

  • Chiang sieht einen Körper als Voraussetzung für echte Gefühle
  • Stresshormone wie Cortisol fehlen einer rein digitalen KI
  • Sprachmodelle imitieren Empfindung, ohne sie zu erleben

Warum ist die Bewusstseins-Frage praktisch relevant?

Weißer Gipsbüste auf Sockel vor hellem Hintergrund mit „ICH?“-Sticker auf der Stirn
Nutzer neigen dazu, überzeugend formulierende Chatbots als empfindungsfähig wahrzunehmen, obwohl flüssige Sprache kein Beleg für inneres Erleben ist

Vermenschlichung: Sobald ein Chatbot überzeugend formuliert, neigen Nutzer dazu, ihm Absichten und Gefühle zu unterstellen. Genau davor warnt Chiang, denn flüssige Sprache ist noch kein Beleg für inneres Erleben. Die Mechanik hinter dieser Sprachgewandtheit erklärt der LLMs-Ratgeber.

Klare Erwartungen: Für den Einsatz im Unternehmen zählt diese Unterscheidung handfest. Ein Werkzeug ohne Empfinden braucht klare Regeln und Kontrolle, keine moralische Rücksicht. Die Debatte berührt damit auch Fragen der Regulierung, wie die Diskussion um Trumps KI-Verordnung zeigt.

Ein System, das Mitgefühl nur nachspielt, verdient unser Vertrauen nicht automatisch. Behandeln Sie KI als Werkzeug, dann treffen Sie nüchternere Entscheidungen.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Konsequenz: Definieren Sie KI im eigenen Haus als Werkzeug mit klaren Grenzen, nicht als Kollegen mit Eigenleben. Chiangs vollständige Argumentation steht in seinem Essay im Atlantic.

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Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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