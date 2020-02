Von Icons muss ich wohl niemanden mehr grundsätzlich überzeugen. Es ist völlig klar, dass an den kleinen, vereinfachten Funktionsdarstellungen in modernen Benutzeroberflächen kein Weg vorbei geht. Es ist ein Gebot der Bedienerfreundlichkeit, möglichst sprechende Piktogramme einzusetzen, die die Nutzer unterstützen. Und das ist genau der Punkt, an dem es bisweilen schwierig wird. Denn längst nicht jedes Iconset verschreibt sich auch diesem Prinzip. Schnörkelige Ausdrücke des Selbstbildes des Erstellers als Künstler kannst du indes nicht gebrauchen.

Ich bin daher losgezogen und habe mir das Symbolangebot des Jahres 2016 angesehen. Rausgefiltert habe ich die 100 besten kostenlosen Iconsets des vergangenen Jahres. Viel Spaß damit!

CSS Icons: Piktogramme aus purem CSS, auf Wunsch auch animiert

Die frei verwendbare Web-App „CSS Icon” bringt dir nicht nur Piktogramme aus purem CSS frei Haus, sondern erlaubt dir auch noch, animierte Übergänge zwischen jeweils zwei beliebigen Symbolen des Pakets zu definieren.

Auch für den nicht so detailverliebten Allerweltsdesigner hilfreich, ist sein Projekt „CSS Icon”. Hier beherbergte er ursprünglich 512 allein mit CSS erstellte Piktogramme ohne jegliche Abhängigkeiten, also im Zweifel auch einzeln und autark verwendbar. Die Fortentwicklung des Projekts bietet momentan noch nicht den vollen Symbolumfang, ist dafür aber um einiges interessanter geworden.

CSS Icon: Codeschnipsel zum Auskopieren

In der neuen Version von „CSS Icon” findest du derzeit rund 200 Symbole. Zhang verspricht, weitere regelmäßig zuzufügen. Die Web-App bietet im Wesentlichen zwei Funktionalitäten. Klickst du ein einzelnes Icon an, öffnet sich rechts von der Übersicht ein Detailfenster, aus welchem du den kompletten erforderlichen Quellcode für dieses Icon per Copy-and-Paste auskopieren kannst.

Um ein bisschen mit der Konfiguration zu spielen, besteht zudem die Möglichkeit, mit den Code-Snippets rüber zu Codepen zu wechseln und dort im Browser zu experimentieren.

CSS Icon animate: Morphing light zwischen zwei Icons

Die zweite Funktionalität erreichst du, wenn du oben links im Browserfenster das kleine Wörtchen „animate” anklickst. Jetzt hast du die Möglichkeit, zwei Piktogramme zu wählen. Das zuerst gewählte wird zu Symbol A, das zweite zu Symbol B.

Nun öffnet sich das bereits bekannte Detailfenster mit den erforderlichen Code-Snippets. Dieses Mal findest du dabei jedoch nicht nur HTML und CSS, sondern auch JavaScript.

In der Einstellung „animate” erstellt die Web-App nämlich animierte Übergänge zwischen den beiden gewählten Icons. In meinem Beispiel wird der linksweisende Pfeil zu einem rechtsweisenden Pfeil gemorpht. Das funktioniert generell mit allen Symbolen, sieht aber naheliegenderweise nicht bei allen auch gut und überzeugend aus. Wenn du beispielsweise das Icon „Neun Uhr” zum Icon „Drei Uhr” animieren lässt, wird der kleine Uhrzeigen simpel von links nach rechts geschoben. So würde man das normalerweise natürlich nie animieren.

Hingegen sieht die Animation vom Icon „Batterie voll” zu „Batterie leer” genauso aus, wie man sich das vorstellen würde. In jedem Falle ist „CSS Icon” eine Bereicherung für deinen Design-Werkzeugkasten.

CSS Icons: Gemeinfrei verwendbar unter CC0

Zhang stellt sein Projekt unter der Lizenz Creative Commons Zero, die in etwa der Public Domain entspricht, völlig frei für jedermann und jeden Zweck zur Verfügung. Damit kannst du die Icons ohne jegliche Bedenken auch kommerziell verwenden und vor allem nach deinem Belieben verändern.

Das Projekt steht unter Github quelloffen zur Verfügung. Um es lediglich zu verwenden, reicht der Besuch der Projektseite CSS Icons.

Der große Icons-Überblick, hier ist er:

Erstellt von/für: VectorIcons

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Rajesh Kumar

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Darius Dan

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Nach Farben sortiert, hat Simple Icons wohl den mit Abstand umfangfreichsten Bestand an Brand Icons. Der Designer Dan Leech hat das Simple Icons-Set bereits 2013 veröffentlicht, und entwickelt es seitdem permanent weiter. Hut ab!

Erstellt von/für: Jack Wassiliauskas

Lizenz: nicht für die kommerzielle Nutzung zu verwenden, Urheber muss genannt werden, Abwandlungen nicht erlaubt

Erstellt von/für: Baianat ­

Lizenz: nicht für die kommerzielle Nutzung zu verwenden, Urheber muss genannt werden, Abwandlungen nicht erlaubt

Erstellt von/für: iconshock

Lizenz: frei für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung

Erstellt von/für: Darius Dan

Lizenz: beigefügte Lizenz beachten

Erstellt von/für: onedollargraphics

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Smashicons.com

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Nitish Kumar

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Oxygenna

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Max Kalik

Lizenz: Creative Commons.

Erstellt von/für: Max Kalik

Lizenz: Creative Commons.

Erstellt von/für: Anas Ali

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Paula Jenda

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Pau Frischke

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Noe Araujo

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Icons8

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen.

Erstellt von/für: James George

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Gregory Gasser

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Fernando Gonzalez

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Marco Lopes

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: The Eyecons

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: The Eyecons

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: The Eyecons

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: GraphicBoat

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Elena de Pomar

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Samuele Bandini

Lizenz: frei bei Urhebernennung

Erstellt von/für: Ahmed Hassan

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Wassim

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: uiconstock

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Yunjung Seo

License: nicht für die kommerzielle Nutzung zu verwenden, Urheber muss genannt werden, Abwandlungen nicht erlaubt

Erstellt von/für: Paolo Ertreo

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: graphic google

Lizenz: auch für die kommerzielle Nutzung zu verwenden, aber Urheber muss genannt werden

Erstellt von/für: Rena Xiao

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Angela Angelini

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Yana Bereziner

Lizenz: Attribution-NonCommercial.

Erstellt von/für: graphicpear

Lizenz: frei für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung

Erstellt von/für: Bryn Taylor

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Honcharov Maxim

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Rafi

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Vincent Le Moign

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Vlad Cristea

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Bulent Keles

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Peecheey

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Graphiqa Stock

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: PSD Freebies

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: ecomm.design

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Freepik.com

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Icons8.com

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Freepik

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Pixel Bazaar

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: VectorIcons

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Netguru

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Ecommerce Website Design

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported l.

Erstellt von/für: Printerinks.com

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Erstellt von/für: GraphicMama

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Erstellt von/für: Sohail Shahid

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: graphic google

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen, solange ein Link zum Urheber gesetzt wird.

Erstellt von/für: doonnn

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: PixelLove

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Daftcode

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Black Pixel

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Intuz

Lizenz: CC0.

Erstellt von/für: Ramy Wafaa

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Manuela Langella

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Iconscout

Lizenz: eigene Lizenz beachten

Erstellt von/für: Brook Wells

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Juan Sarmiento

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Manuela Langella

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: graphicpear

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Vincent Le Moign

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Roll’n’Code

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Han Wang

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Florent Lenormand

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: graphicpear

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: MajorYom

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: José Polanco

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Doctolib

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Laura Reen

Lizenz: Creative Commons (Attribution 3.0 Unported).

Erstellt von/für: pixelicons

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Rudd Fawcett

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Erstellt von/für: Peecheey

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

Erstellt von/für: Damien Legendre

Lizenz: frei für die persönliche und kommerzielle Nutzung, etwa in Kundenprojekten

Erstellt von/für: Cort McGinty

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Yulya

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: NamLy

Lizenz: als “Free” bezeichnet, aber keine genaue Lizenz angegeben

Erstellt von/für: Robert Karnovski

Lizenz: Frei nutzbar für private, aber auch kommerzielle Projekte, etwa in Kundenaufträgen

SVG-Icons und Pakete



Die Webseite von Flat Icon umfasst über 60.000 freie Vektor-Icons, welche als SVG-, EPS-, PSD- oder PNG-Format downloadbar sind. Um ein bestimmtes Icon schnell zu laden, nutze die Suchleiste oder suche basierend auf der Kategorie, so beispielsweise unter Networking, Zeichen, Tiere etc. Alle dieser SVG Icons haben eine Creative Commons Lizenz. Verweise daher auf die Quelle, wenn du diese Icons nutzt.



Diese einfachen, aber großartig aussehenden Icons sind sowohl für den kommerziellen als auch den privaten Gebrauch völlig kostenfrei. Sie benötigen keinen Quellenverweis und können darüber hinaus beliebig modifiziert werden. Die Seite von iconmonstr beinhaltet eine ziemlich große Sammlung und ist definitiv ein Lesezeichen wert.



Die kostenlosen Icons von Free Pik können als SVG und im PNG- und EPS-Format runter geladen werden. Sie sind allesamt kostenfrei für den privaten und den kommerziellen Gebrauch mit Quellenverweisen nach CC 3.0.



Dieses Set von SVG Icons für die sozialen Netzwerke sieht gut aus und ist leicht in deinen Code einfügbar. Einfache Anleitungen sind ebenfalls auf der Seite enthalten, und das downloadbare Code-Paket beinhaltet eine Beispielseite.



Die freie Open Source Version von Iconic umfasst 223 Icons in SVG-, Webfont- und Rasterformat. Besonders geeignet sind sie zur Verwendung mit Bootstrap und Foundation.



Die Icons von RoundIcons.com sind lizenzfrei bei einem imit von 200 Stück pro Projekt. Wer mehr benötigt oder eine kommerzielle Lizenz erfordert, muss mindestens 99 Dollar dafür ausgeben.



Da hat sich jemand viel Mühe gegeben mit diesen auf Dribbble erhältlichen SVG-Icons. Es empfiehlt sich die Lizenzen zu prüfen, bevor man zur Verwendung schreitet.



In diesem Artikel geht es um SVG in der Tiefe. Was ist möglich? Wie setzt man sie ein? Wie lassen sie sich bearbeiten? Wie fügt man interaktive Elemente hinzu? Das Wissen wird dabei schrittweise vermittelt. Alles in allem handelt es sich um einen guten Einstieg in die Materie..



In dieser Anleitung geht es um die Verwendung der Bibliothek Snap.svg, mit der man Icons animieren kann. Sie enthält eine Demo, die man im Quellcode runterladen kann.



Den CS-Experten Chris Coyier kann man bekanntlich immer empfehlen. So ist das auch hier, wenn er sich mit Inline SVG und der Verwendung des <use>-Elements beschäftigt. Dabei ist der Beitrag sowohl für Anfänger, wie auch fortgeschrittene Anwender zu gebrauchen.

SVG hat sich als Format für Vektorgrafiken im Browser etabliert. Grafikprogramme wie Adobes Illustrator unterstützen das Speichern in diesem Format und moderne Browser können sie problemlos darstellen. Da SVG-Grafiken wie auch HTML-Dokumente über eine Auszeichnungssprache erstellt werden, ist die Erstellung und Bearbeitung per Texteditor möglich. Für die Gestaltung von SVG-Grafiken kann man zudem auf Stylesheets zurückgreifen. Was den Einsatz von CSS betrifft, gibt es neben vielen Gemeinsamkeiten zu HTML jedoch auch einige Unterschiede zu beachten.



IcoMoon haben wir in diesem Beitrag ausführlicher vorgestellt.



SVG Morpheus erlaubt das Morphen von einem Icon zum anderen mit JavaScript. Dabei ist die Bewegung umfassend zu konfigurieren. Wie üblich bei derlei Projekten, kann SVG Morpheus vollkommen frei verwendet werden.



Mit Iconizr macht man seine SVGs (oder PNGs) zu Icon-Sets, die, mit Sass und/oder CSS zu Paketen geschnürt, zum schnellen Einsatz vorbereitet werden.



Auch in diesem Tutorial geht es um Snap.SVG und CSS zur interaktiven Gestaltung von Icons. Zudem gibt es Tipps zur Erstellung von Piktogrammen mit Illustrator. Eine ganze Reihe nützlicher weiterer Ressourcen sind verlinkt.



Vielen Dank an Evan Herman für dieses sehr hilfreiche Plugin für WordPress-Nutzer. Damit kann man eigene SVG-Packs importieren und nutzen; einige werden auch mitgeliefert. Das Plugin ist kostenfrei verwendbar, Herman freut sich aber über eine Spende zur Unterstützung der weiteren Entwicklung.

Einerseits wird das Netz immer visueller und selbst kürzeste Textpassagen werden mit einem Bild unterstrichen. Andererseits müssen wir stark auf die Ladezeiten achten, um weder Besucher noch Google zu vergrämen. Mit der Entwicklung des Responsive Web ist eine dritte Komponente hinzu gekommen: die Fähigkeit einer Grafik, mit den verschiedensten Auflösungen klar zu kommen.

SVG-Bildmaterial, also Scalable Vector Graphics, ist die Lösung. Kleine Dateigrößen und eine flexible Anpassung an die Größe des Screens sind hier gegeben. Wir haben die schönsten Online-Tools und Icon-Sets gesammelt.

Method Draw ist eine einfache Web-App zur kostenlosen Bearbeitung von SVG-Dateien. Speziell als Online-Vektor-Editor konzipiert, ist die Bedienung sehr einfach: Datei öffnen, bearbeiten und wieder speichern: Fertig!



Mit Snap.svg können SVG-Dateien kostenlos erstellt und bearbeitet werden, bis hin zu sehenswerten Animationen.

Wer etwas mehr Bewegung in seinen Icons sehen möchte nutzt SVG Morpheus, um zwei oder mehr Icons von dem einen in das andere übergehen zu lassen.

Nutze diese App, um schöne kristalline Muster zu kreieren. Über zahlreiche Eingabefelder kannst du benutzerdefinierte Muster erstellen und damit Hintergründe für deine Projekte.

Die Plain Pattern App ist eine einfach zu bedienende Anwendung für die Erstellung von Mustern, die im SVG-Format exportiert werden können.

Chartist hilft Designern und Entwicklern dabei, Inhalte visuell in interaktive und dynamische Diagramme umzuwandeln, die auf jedem Endgerät gleich aussehen.

Bonsai bietet eine Bibliothek zur Grafikbearbeitung an, die dazu eine API- und Renderplattform für SVG unterstützt.

Ist der Browser zu alt um SVG anzuzeigen, so hilft SVGMagic aus. Blockierte SVG-Inhalte werden zu PNGs konvertiert, damit der Browser sie darstellen kann. Hier kommt jQuery im Hintergrund zum Einsatz.

Glyphter gibt dir einfachen Zugriff auf 16 verschiedene Quellen SVG-optimierter Icons und Schriften.

Hast du eine ganze Reihe von SVG-Animationen oder -Grafiken, dann setze sie alle zusammen: Iconizr konvertiert sie in ein anwendbares CSS Icon Kit.

SVG-Icon-Sets

Das kostenlose Shopicons-Set kommt mit einer Vielzahl von E-Commerce-Icons und in jeweils vier verschiedenen Schnitten.

„Shopicons“ ist das neue Iconset von H2D2, das die 60 wichtigsten E-Commerce Symbole vereint. Es kann aus vier verschiedenden Symbolstärken gewählt werden. So findet sich für jedes Shopdesign, die passende Variante. Alle Icons liegen als einzelne SVG- und PNG-Dateien bereit und können direkt in Ihrem Online-Shop eingesetzt werden

Lizenz: Verfügbar als Open Source unter der Apache Lizenz Version 2.0.

Erstellt von/für: Inspirationfeed (Igor Ovsyannykov)

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Erstellt von/für: Freepik

Lizenz: Frei für private und kommerzielle Zwecke, auch in Kundenaufträgen verwendbar

Erstellt von/für: Ecommerce Website Design

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported License





Erstellt von/für: Chanut is Industries

Lizenz: Frei für private und kommerzielle Zwecke, auch in Kundenaufträgen verwendbar





Erstellt von/für: Freepikpsd

Lizenz: nur für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch

Erstellt von/für: EpicPxls.

Lizenz: Frei für private und kommerzielle Zwecke, auch in Kundenaufträgen verwendbar

Erstellt von/für: Vecteezy

Lizenz: Frei für private und kommerzielle Zwecke, auch in Kundenaufträgen verwendbar

Erstellt von/für: Graphiqa Stock

Lizenz: als “Free” bezeichnet, keine klare Lizenz vergeben.

Erstellt von/für: graphicboat

Lizenz: als “Free” bezeichnet, keine klare Lizenz vergeben.

Erstellt von/für: Epic Coders

Lizenz: als “Free” bezeichnet, keine klare Lizenz vergeben.

Erstellt von/für: Epic Coders

Lizenz: als “Free” bezeichnet, keine klare Lizenz vergeben.

Erstellt von/für: Rafi

Lizenz: als “Free” bezeichnet, keine klare Lizenz vergeben.

Erstellt von/für: Freepik

Lizenz: Frei für private und kommerzielle Zwecke, auch in Kundenaufträgen verwendbar

Erstellt von/für: Andrew Cooper

Lizenz: nur für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch

Erstellt von/für: icons8

Lizenz: als “Free” bezeichnet, keine klare Lizenz vergeben.

Erstellt von/für: Goran Babic und PopArt Studio

Lizenz: nur für den nichtkommerziellen Gebrauch, Urhebernennung erforderlich

Erstellt von/für: Jemis Mali

Lizenz: nur für den nichtkommerziellen Gebrauch, Urhebernennung erforderlich, keine Derivate erlaubt

Erstellt von/für: Sofia Drogoudi, Katia Tsikrikonaki, Always Summer Creatives

Lizenz: nur für den nichtkommerziellen Gebrauch, Urhebernennung erforderlich, keine Derivate erlaubt

Erstellt von/für: Freepik

Lizenz: Frei für private und kommerzielle Zwecke, auch in Kundenaufträgen verwendbar; Urhebernennung erforderlich