Das VPN-Angebot von Surfshark haben wir unlängst in einem Artikel vorgestellt. Nun tut sich Surfshark mit einem neuen Rundum-Sicherheits-Angebot zum Thema Online-Sicherheit hervor. Das sind die neuen Features von „Surfshark One“.

Surfshark One – 4 Tools in einem Paket

Unter Surfshark One bündelt das Unternehmen die 4 Tools VPN, Antivirus, Search und Alert.

VPN, ein Virtual Private Network

Ein VPN schützt deine Privatsphäre beim Surfen im Internet. Du bist inkognito unterwegs und deine IP-Adresse ist weder sichtbar noch kann rückverfolgt werden, welche Seiten du besucht und welche Daten du heruntergeladen hast.

Außerdem kannst du Internetseiten in anderen Ländern aufrufen, bei denen der Zugriff auf lokale Nutzer eingeschränkt ist. So hast du zum Beispiel die Möglichkeit, von deinem deutschen Standort aus auf Streaming-Angebote zuzugreifen, die nur für User mit Standort in Nordamerika freigegeben sind.

Oder du umgehst in Ländern mit Internetsperren die Restriktionen und kannst so Seiten aufrufen, deren Nutzung die regierungsamtlichen Stellen aus politischen Gründen verhindern wollen.

Eine VPN-Verbindung verhindert auch Man-in-the-middle-Attacken, mit denen Hacker und staatliche Überwachungsstellen mitlesen wollen, welche Daten du mit deinem Gegenüber am anderen Ende der Verbindung austauschst. VPNs werden daher gern genutzt, wenn Außendienstler oder regional entfernte Niederlassungen auf die Server der Firmenzentrale zugreifen möchten.

Zu dem VPN-Angebot von Surfshark haben wir bereits vor einigen Monaten einen ausführlichen Artikel veröffentlicht. Dort kannst du dich ausgiebig informieren, wie VPN mit Surfshark funktioniert und was du alles realisieren kannst.

Antivirus

Das Antivirus-Programm macht genau das, was der Name sagt. Es schützt deine Geräte vor Viren und anderer Schadsoftware. Es steht außer Frage, dass das Internet voll von Schadsoftware ist und bei jedem Aufruf einer Seite die Gefahr besteht, dass sich dein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone Viren einfängt.

Surfshark Antivirus steht schon länger für Systeme unter Windows und Android zur Verfügung. Jetzt im April 2022 wurde auch die Version für macOS eingeführt. Damit steht der Virenschutz für die gebräuchlichsten privat und kommerziell genutzten Betriebssysteme bereit.

Du hast die Möglichkeit, dein komplettes Gerät oder einzelne Dateien, Dokumente, Programme und Apps auf Viren zu scannen und entdeckte bösartige Software zu entfernen.

Scans lassen sich per Hand starten. Viel bequemer ist es jedoch, die Scans zu planen und damit diese nervige aber notwendige Tätigkeit zu automatisieren. Das Tool ermöglicht nicht nur die zeitliche Planung, sondern auch die Festlegung des Umfangs der einzelnen Scans.

Ein großer Pluspunkt des Tools ist der Echtzeit-Schutz. Ist er aktiviert, werden Downloads, Installationen, Nutzung von Programmen und alle anderen Aktivitäten auf deinen Systemen permanent überwacht. So kann sich praktisch kein Virus unentdeckt auf deine Rechner schmuggeln. Leider steht dieses nützliche Feature derzeit nur unter Android zur Verfügung. An der Implementierung für Windows wird gearbeitet.

Bis vor wenigen Tagen stand dieses nützliche Feature nur unter Android zur Verfügung. Der Anbieter hat intensiv an der Implementierung für WINDOWS gearbeitet und nun kann es genutzt werden. Damit hat sich ein lang gehegter Wunsch der Surfshark-Community erfüllt.

Search

Mit Search bleiben deine Suchanfragen im Internet anonym, sie werden nicht gespeichert und sind nicht rückverfolgbar. Es ist ja bekannt, dass große Geheimdienste über Schnüffelprogramme verfügen, die den Internetverkehr auf bestimmte Schlüsselbegriffe durchsuchen.

Natürlich wird registriert, von welcher IP-Adresse die Suche kam. Und wenn die Schlapphüte es für notwendig halten, wird auch die Person hinter dem Online-Anschluss ermittelt. Solche Leute landen dann auf Listen mit zu überwachenden Personen oder bekommen gleich unangenehmen Besuch.

Mit Search gehst du solchen potenziellen Gefahren aus dem Weg. Aber gut, das ist sicher das Extrem-Szenario. Es gibt noch andere Vorteile bei der Nutzung von Search.

Wenn du nicht anonym im Netz unterwegs bist, dann zeigen dir die Suchmaschinen auf dich zugeschnittene Suchergebnisse an. Das Ranking der angezeigten Ergebnisse richtet sich nach deinen Surfgewohnheiten und Interessen. Willst du wirklich unabhängige Angaben, darf die Suchmaschine nicht wissen, wer du bist. Das garantiert dir Search.

Ein weiterer Vorteil ist die Werbefreiheit der Suchergebnisse. Du bekommst nur organische und keine Google Ads angezeigt. Du weißt ja selbst, wie nervig die bezahlte Werbung sein kann.

Und es gibt noch ein interessantes Feature. In Search lässt sich eine beliebige Region als dein Standort eingeben. Dann bekommst du Suchergebnisse, die sich auf diesen Standort beziehen.

Alert

Ein besonderes Sicherheits-Feature ist Surfshark Alert. Nahezu jedes Jahr gibt es Meldungen, dass bei großen Firmen durch Hackerangriffe in Größenordnungen Kundendaten abgezogen wurden. Dabei geht es um Email-Adressen, komplette Login-Daten, aber auch Real-Adressen, Kreditkartendaten und persönliche ID-Nummern.

Die Offenlegung solcher Daten kann dramatische Auswirkungen für die Betroffenen haben. In der Regel merkst du das erst, wenn deine Daten in irgendeiner Form missbraucht werden.

Es passiert häufig, dass gestohlene Email-Adressen für den Versand von Spam und Schadsoftware genutzt werden. Den Schaden hast du, wenn dich jemand dafür haftbar machen will.

Viele User nutzen die immer gleichen Anmelde-Daten für ganz verschiedene Portale, Online-Shops und Webseiten. Aber auch für ihre Konten in sozialen Netzwerken. Werden die Daten gestohlen, kann der Hacker zum Beispiel in deinem Namen und auf deine Kosten einkaufen.

Oder es werden deine Konten gesperrt bzw. auch wieder für Spam und Scam missbraucht. Falls du eigene Webseiten betreibst, könnten auch diese mit den gestohlenen Daten angegriffen werden. Und was passiert, wenn deine Kreditkartendaten entwendet werden, muss ich sicher nicht extra erklären.

Zwar kann Surfshark Alert den Diebstahl deiner sensiblen Daten nicht verhindern. Aber du bekommst eine Warnung, wenn jene deiner Daten, die du im Tool hinterlegt hast, gestohlen wurden und kannst so umgehend reagieren.

Surfshark One-Preise

Das VPN-Tool ist sicher das Kernangebot von Surfshark. Die drei weiteren Tools Antivirus, Alert und Search sind sinnvolle Ergänzungen und machen das gesamte Angebot rund. Die übergreifende Zielrichtung sind Online-Security und Schutz deiner Privatsphäre beim Surfen im Internet.

Ein großer Vorteil gegenüber anderen VPN-Tools ist, dass du Surfshark mit nur einem Konto auf so vielen Geräten nutzen kannst, wie du möchtest. Zudem ist auch der Einführungspreis verlockend.

Bei monatlicher Abrechnung (und Kündigung) zahlst du 13,11 EUR. Bei einer Jahresbuchung kostet dich der Monat aktuell nur 4,97 EUR. Im Zwei-Jahres-Abo beträgt der Monatspreis im Moment 3,61 EUR. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer.

Bei der Zahlungsweise hast du eine große Auswahl. Surfshark bietet Zahlung mit Kreditkarte, PayPal, Sofort, Google Pay, Amazon Pay und Kryptowährungen an. Unter der Auswahl „Sonstige“ sind auch Giropay oder Webmoney möglich.

Der Funktionsumfang der Accounts ist immer gleich. Es gibt keine Konten mit eingeschränkten Funktionen.

Wenn du dich für das Paket interessierst, dann kannst du jetzt vom Einführungspreis Gebrauch machen.