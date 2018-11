Süßer die Kassen nie klingeln: Ist dein Onlineshop startklar für das Weihnachtsgeschäft?

Es sind nicht wenige Onlineshops, die während der Weihnachtszeit den Grossteil ihres Umsatzes realisieren. Über Umsatzerhöhungen freuen dürfen sich beinahe alle, denn der Online-Einkauf in Ruhe rund um die Uhr ist abseits von Rummel und Hektik für viele Kunden eine attraktive Alternative. Wie du deine Verkäufe und damit deinen Umsatz erhöhen kannst, indem du deinen Shop „weihnachtsfit“ machst, verrät dieser Beitrag.

Weihnachtliches „Shop-Schaufenster“

Verbreitet schon die Einstiegsseite deines Shops Weihnachtsstimmung, ist ein erster wichtiger Schritt getan. Reichere das noch an mit Serviceideen, Garantieen und Sicherheiten und du bist auf dem richtigen Weg.

Prominent hervorheben solltest du vor allem sichere Lieferzeiten, Umtauschgarantien, Geschenk- und Gutscheinservices und auserlesene Top-Produkte. Solche Informationen können mit „Unser 5-Punkte-Weihnachts-Service für Ihren sorglosen Einkauf“ oder „Garantien für einen schnellen und sicheren Einkauf“ treffend umschrieben sein. Je nachdem, kann eine Navigation mit besonderen Geschenkideen, die sich auf Zielgruppen ausrichtet (Enkel, Kinder, Geschäftsfreunde, Grosseltern), sinnvoll sein. Auch eine Rubrik wie „Top-Geschenke dieses Jahres“ oder „Unsere ganz besonderen Geschenkideen“ solltest du dir überlegen. Geschenkideen von Prominenten oder exklusive Neuheiten stossen ebenfalls stets auf besonderes Interesse.

Lieferzeiten – vor Weihnachten wichtiger denn je

Beim Online-Weihnachts-Shopping ist für Kunden die pünktliche Lieferung der Produkte noch wichtiger, als sie es ohnehin schon während des Jahres ist. Als Shopbetreiber solltest du die Lieferzeiten so präzise wie möglich kommunizieren und dies auf der Einstiegsseite prominent und, wenn möglich, auch emotional garantieren.

Beispiel: Ein Christbaum-Symbol mit der Zusicherung: „Unsere Garantie: Ihre Bestellung wird schnell ausgeliefert und garantiert rechtzeitig unter dem Christbaum liegen.“

Fristgerechte Lieferzeiten können nicht oft genug, prominent, sicher und klar genug kommuniziert werden.

Lieferfähigkeits-Garantie als Verkaufsförderung

Durch das Anzeigen ausreichender Lagerbestände förderst du Verkäufe zusätzlich, da die Sicherheit, gewählte Produkte zu erhalten, während dieser Zeit natürlich eine besondere Bedeutung hat. Auch zusätzliche Stopper, wie „Achtung: Dieses Produkt ist an Weihnachten besonders begehrt. Da wir nur begrenzte Lagermengen haben, empfehlen wir ihnen eine möglichst rasche Bestellung!“ oderHinweise, wie „Achtung, von diesem Artikel haben wir nur noch wenige Exemplare vorrätig und Nachlieferungen des Herstellers bis Weihnachten, können wir leider nicht garantieren“ sind geeignet, die Entscheidungsprozesse deiner Kaufinteressenten zu beschleunigen.

E-Mail-Antwort in einer halben Stunde

Wie oft kommt es vor, dass Kunden auf E-Mail-Anfragen entweder gar keine Antwort, eine Standard-Mail oder nach Tagen eine Antwort erhalten, wenn das Anliegen schon gar nicht mehr aktuell ist.

Auch hier kannst du dich gerade (aber nicht nur) während der Weihnachtszeit positiv in einem Punkt von der Konkurrenz abzuheben, der von Kunden sehr geschätzt wird: E-Mail-Antworten in weniger als einer halben Stunde, die individuell auf die Frage oder das Anliegen eingehen. Geht es um ein besonders wichtiges Anliegen, rufe den potenziellen Kunden an! Solche Kunden werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach Weihnachten treue Kunden bleiben.

Geschenk-Service als zusätzliches Kaufmotiv

Das Auge schenkt mit: Gib deinen Kunden, je nach Produkt die Möglichkeit, es als Geschenk in einer Geschenkverpackung zu bekommen. Auch Anregungen mit und zu Geschenkideen und -anlässen können Käufe auslösen – etwa Küchenutensilien für die Lebenspartnerin, die eine besonders gute Köchin ist oder eine trendige Smartphonehülle für den Sohn, der die Schule abgeschlossen hat.

Ein Formulierungsbeispiel: „Dieser kraftvolle Mixer könnte auch eine besondere Weihnachtsgeschenkidee für Ihre Lebenspartnerin als Dankeschön für ihre Kochkünste sein – eine rote Rose plus Geschenkpackung geben wir als Weihnachtsservice dazu.“ Ob letzten Endes ein Mixer wirklich so eine gute Idee ist, müssen sich die Schenkenden indes gut und selbst überlegen…

Service an erster Stelle

Zur hektischen Weihnachtszeit mit Zeitdruck ist ein überzeugender und zuverlässiger Kundenservice ebenfalls von grösster Bedeutung. Dazu gehört unter anderem eine kostenlose Hotline, ein übersichtlicher FAQ-Bereich zu Fragen wie Versandkosten, Zahlungsmöglichkeiten und Umtausch.

Biete bequeme Zahlungsmöglichkeiten an, wie Rechnungsversand erst nach Weihnachten und lockere deine Umtauschbestimmungen so kundenfreundlich wie möglich. Eine Geschenk-Ratgeber-Hotline ist ein besonders hilfreiches Angebot, das auch Ideen liefern und Kaufentscheidungen erleichtern kann. Besonders abheben könntest du dich mit einem Abend-Beratungs-Telefon, welches etwa bis 22.00 Uhr geschaltet ist. Sprich auch mal mit deinen Herstellern, welche Serviceideen diese empfehlen oder bieten.

Rückgabemöglichkeiten erweitern

Weihnachtsgeschenke haben es in der heutigen Zeit schwerer denn je, immer anzukommen oder nicht schon vorhanden zu sein. Zusicherungen zu kostenloser Rücksendung und ein problemloser Umtauschservice stärken nicht nur das Kundevertrauen, sondern erhöhen auch die Verkaufszahlen. Die Rückgabefrist von gesetzlich 14 Tagen auf 30 Tage zu erweitern, ist ein Top-Service, der viele Mehrkäufe zur Folge haben kann.

„Sie haben auf alle <Produkte> ein Rückgaberecht! Sollte der oder die Beschenkte mit <Produkt> nicht zufrieden sein, so können Sie es innerhalb von 30 Tagen – mit von uns verlängerter Frist – ohne Stress zurücksenden.”

Gutschein-Kooperationen

Im Rahmen von Partnerprogrammen ist es besonders während der Weihnachtszeit sinnvoll, in zielgruppennahen und produktverwandten Shops gegenseitige Gutschein-Angebote zu platzieren und so mit einem starken Anreiz auf deinen Shop hinzuweisen. Dabei ist in der Regel auf den Partnershops für die Kunden das Shop-Logo, der Gutscheinwert in Prozenten oder mit einem Preisvorteil, ein Kaufanreiz – idealerweise mit Bezug zum getätigten Kauf – und ein Rabattcode ersichtlich.

Wenn beispielsweise eine Reisebuchhandlung, eine Reiseagentur, ein Reiseversicherer und ein Reiseartikel-Shop gegenseitig solche Gutscheine anbieten, ergibt dies für Kunden, Kaufmotive und Shops gleich dreifach Sinn.

Weihnachtliche Produkttexte

Anschauliche und bildhafte Formulierungen können die weihnachtliche Stimmung ebenfalls verstärken. Du machst damit Geschenkideen verführerischer, verständlicher und lässt im Kopf des Kunden Bilder und Situationen entstehen. Die Botschaft wird damit lebendiger, lebensnaher und weniger trocken und abstrakt. Wichtig sind Emotionen, die die Freude des Geschenkübergebens, des Auspackens oder Bilder von brennenden Kerzen am Weihnachtsbaum wecken.

Früh versandte weihnachtlich gestaltete Newsletter mit besonderen Konditionen, Informationen, Services und vor allem Geschenkideen sind ein garantierter Umsatzbooster. Auch Weihnachts-Gutscheine für besonders treue A-Kunden oder Spezial-Rabatte sind für Newsletter zu empfehlen.

Das überzeugt auch im Weihnachtsshopping

Diese Kette von Elementen einer Produktbeschreibung bzw. Verkaufsargumentation ist sehr wirksam, um mit Fakten in einer logischen und sich verstärkenden Folge von Elementen anschaulich zu überzeugen, vor allem wenn es um Schlüssel- und Kernargumente geht.

Dazu ein Beispiel:

Dieser Drucker verursacht sehr niedrige Kosten (Argument/Leistung). Wenn Sie während eines Jahres beispielsweise 6000 Blatt Papier drucken, liegen die Durchschnittskosten dafür um die 35,00 Euro, bei diesem Drucker aber bei nur 25,00 Euro (Beispiel). In Tests von zwei bekannten PC-Magazinen wurde diese Ersparnis nachgewiesen (Beweis). Für den/die Beschenkte(n) heisst dies also nicht nur Druckerzeugnisse in brillanter Qualität, sondern auch eine Einsparung von mehreren Hundert Euro über mehrere Jahre hinweg (Nutzen).

Weihnachtsaktionen und -angebote

Durch attraktive Geschenkideen und stimmungsvolle, exklusive Angebote können Einkäufe, Folgekäufe und Warenkorbwerte markant erhöht werden. Angebote zum Schnäppchenpreis in Adventskalendern, ein weihnachtliches Gewinnspiel oder praktische Geschenktipps für bestimmte Zielgruppen (Enkel, Kinder, Verwandte, Geschäftsfreunde) sind besonders verkaufsfördernd.

Wettbewerbe, Spiele, Gutscheine und mehr könntest du gleichzeitig über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, Newsletter oder auf der Startseite kommunizieren, um deren Reichweite, Beachtung und Attraktivität zu erhöhen.

Produktpräsentationen in Weihnachtsstimmung

Online-Händler können mit stimmungsvollen Produktpräsentationen die Weihnachtsstimmung verstärken. Produkte unter dem Christbaum, auch als Geschenk gezeigt, strahlende Gesichter während des Einkaufens und mehr sind konkrete Möglichkeiten. Kinder, die Geschenke öffnen und stimmungsvolle Weihnachtsbaum-Fotos wecken besonders starke Emotionen und weihnachtliche, die Kaufbereitschaft verstärkende Gefühle.

Es gibt dabei nebst Motivideen auch zahlreiche attraktive Möglichkeiten der Produktpräsentation: Diverse Perspektiven, Galerie-Darstellungen, rotierende Produktvorstellungen, Karussellpräsentationen, Video-Anwendungsideen, Vorher-Nachher-Aufnahmen, 360-Grad-Rundumsichten oder Collagen mit Weihnachtsmotiven.

Möge dein Weihnachtsgeschäft erfolgreich werden!

(Artikelbild: Depositphotos)