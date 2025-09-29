Stromautarkie: So machen Sie Ihren Maschinenbaubetrieb unabhängig

Explodierende Energiekosten, unsichere Versorgungslagen und ambitionierte Klimaziele – als Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Produktion zukunftssicher aufzustellen. Die Lösung? Stromautarkie könnte Ihr Schlüssel zu planbaren Energiekosten und echter Unabhängigkeit sein.

Doch zwischen Vision und Realität liegen technische Hürden, regulatorische Anforderungen und wirtschaftliche Überlegungen. Erfahren Sie, wie Sie mit einem durchdachten Mix aus Photovoltaik, innovativen Speicherlösungen und sogar Balkonkraftwerken Schritt für Schritt Ihre Energieunabhängigkeit erreichen – und dabei von staatlichen Förderungen und modernster IoT-Technologie profitieren.

Stromautarkie verspricht Ihnen als Maschinenbauer Planungssicherheit bei den Energiekosten und macht Sie unabhängig von volatilen Marktpreisen. Doch zwischen dem Wunsch nach vollständiger Energieunabhängigkeit und der betrieblichen Realität liegt ein weites Feld verschiedener Umsetzungsgrade.

Definition und Abgrenzung: Vollautarkie vs. Teilautarkie

Stromautarkie bedeutet zunächst einmal, dass Ihr Unternehmen den benötigten Strom selbst erzeugt. Klingt simpel, wird in der Praxis jedoch schnell komplex. Die Vollautarkie beschreibt dabei den Idealzustand: Ihr Betrieb koppelt sich komplett vom öffentlichen Stromnetz ab und versorgt sich zu 100 Prozent selbst. Ein mittelständischer Maschinenbauer aus dem Schwarzwald hat genau das geschafft. Mit einer Kombination aus 2.500 Quadratmetern Photovoltaikfläche, einem Batteriespeicher mit 800 kWh Kapazität und einer Biogasanlage produziert das Unternehmen seit 2022 seinen kompletten Strombedarf selbst. Die Initialinvestition von 3,2 Millionen Euro amortisiert sich nach Berechnungen innerhalb von acht Jahren.

Die Teilautarkie hingegen zielt auf einen bestimmten Autarkiegrad ab, meist zwischen 30 und 80 Prozent. Sie bleiben ans Netz angeschlossen und nutzen dieses als Backup. Der Vorteil liegt auf der Hand: deutlich geringere Investitionskosten bei trotzdem spürbarer Unabhängigkeit. Die meisten Maschinenbauunternehmen, die heute Stromautarkie anstreben, wählen diesen pragmatischen Mittelweg.

Ein dritter Ansatz, die bilanzielle Stromautarkie, rechnet sich Ihre Energieerzeugung über das Jahr schön. Im Sommer speisen Sie überschüssigen Solarstrom ins Netz, im Winter beziehen Sie Strom zurück. Auf dem Papier sind Sie autark, praktisch jedoch weiterhin vom Netz abhängig. Für produzierende Unternehmen mit hohem Grundlastbedarf oft die einzig wirtschaftlich sinnvolle Variante.

Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zur Stromautarkie

Frage 1: Welcher Autarkiegrad gilt für die meisten Maschinenbauunternehmen als wirtschaftlich optimal?

a) 100 Prozent

b) 50 bis 70 Prozent

c) Unter 30 Prozent

Frage 2: Was versteht man unter bilanzieller Stromautarkie?

a) Komplette Abkopplung vom Stromnetz

b) Jahresproduktion entspricht dem Jahresverbrauch

c) Tägliche Eigenproduktion deckt den Tagesbedarf

Frage 3: Welche durchschnittliche Amortisationszeit haben größere Autarkie-Investitionen im Maschinenbau?

a) 3 bis 5 Jahre

b) 6 bis 10 Jahre

c) Über 15 Jahre

Frage 4: Welcher Faktor beeinflusst die Wirtschaftlichkeit von Stromautarkie am stärksten?

a) Die Unternehmensgröße

b) Das Lastprofil der Produktion

c) Der Standort der Produktionsstätte

Frage 5: Ab welcher Betriebsgröße lohnt sich die Überlegung zur Teilautarkie?

a) Ab 10 Mitarbeitern

b) Ab 50 Mitarbeitern

c) Die Mitarbeiterzahl spielt keine Rolle

(Lösungen finden Sie am Ende des Quiz-Blocks)

Die drei Säulen der industriellen Energieselbstversorgung

Erfolgreiche Stromautarkie im Maschinenbau ruht auf drei Säulen. Die erste Säule bildet die Eigenproduktion durch erneuerbare Energien. Photovoltaikanlagen auf Hallendächern sind hier der Klassiker. Mit modernen Modulen erreichen Sie heute Wirkungsgrade von über 22 Prozent. Bei einer typischen Produktionshalle mit 5.000 Quadratmetern Dachfläche können Sie theoretisch bis zu 800 kWp installieren.

Die zweite Säule stellen Speichersysteme dar. Ohne Puffer funktioniert Energieautarkie im industriellen Maßstab nicht. Moderne Lithium-Eisenphosphat-Batterien bieten dabei das beste Verhältnis aus Sicherheit, Lebensdauer und Kosten. Ein Maschinenbauer aus Augsburg setzt seit 2023 auf einen modularen Speicher, der mit dem Unternehmen mitwächst. Gestartet mit 200 kWh, plant man bis 2026 eine Erweiterung auf 1 MWh.

Als dritte Säule fungiert das intelligente Energiemanagement. Hier entscheidet sich, ob Ihre Stromautarkie in der Praxis funktioniert oder zum teuren Experiment wird. Moderne Systeme prognostizieren Ihren Energiebedarf, steuern Lasten gezielt und optimieren den Eigenverbrauch. Ein smartes Energiemanagementsystem kann Ihren Autarkiegrad um bis zu 15 Prozentpunkte erhöhen, ohne dass Sie einen einzigen Euro in zusätzliche Hardware investieren müssen.

Wirtschaftliche Vorteile: Von Kostensicherheit bis Imagegewinn

Die Strompreise haben sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Für energieintensive Maschinenbaubetriebe bedeutet das Mehrkosten im sechsstelligen Bereich. Stromautarkie schützt Sie vor solchen Preissprüngen. Nach der Anfangsinvestition produzieren Sie Ihren Strom für etwa 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde, während der Industriestrompreis aktuell bei 25 bis 30 Cent liegt.

Unterschätzen Sie auch nicht den Marketingeffekt der Energieunabhängigkeit. Große Auftraggeber achten zunehmend auf die CO2-Bilanz ihrer Zulieferer. Ein Zulieferer für die Automobilindustrie aus Stuttgart berichtet, dass seine 65-prozentige Stromautarkie bei zwei Großausschreibungen den entscheidenden Vorteil brachte. „Nachhaltigkeit verkauft sich“, bringt der Geschäftsführer die Erfahrung auf den Punkt.

Die Unabhängigkeit von Netzausfällen stellt einen weiteren Pluspunkt dar. Während beim Blackout 2021 in Dresden mehrere Betriebe ihre Produktion für Stunden einstellen mussten, lief bei einem energieautarken Werkzeugmaschinenhersteller alles normal weiter. Kostenpunkt des ungeplanten Stillstands bei der Konkurrenz: 180.000 Euro.

Rechtliche Rahmenbedingungen für energieautarke Produktionsbetriebe

Das Energierecht macht Ihnen das Leben nicht unbedingt leichter. Sobald Sie Strom erzeugen, werden Sie zum Energieversorgungsunternehmen mit allen damit verbundenen Melde- und Nachweispflichten. Die gute Nachricht: Bei reinem Eigenverbrauch ohne Netzeinspeisung halten sich die bürokratischen Hürden in Grenzen.

Achten Sie besonders auf die EEG-Umlage. Zwar wurde diese 2022 ausgesetzt, doch für Altanlagen gelten Übergangsregelungen. Eigenverbrauch aus Anlagen über 30 kWp war bis zur Aussetzung umlagepflichtig. Prüfen Sie, ob für Ihre geplante Anlage Befreiungstatbestände greifen.

Das Messstellenbetriebsgesetz schreibt vor, dass Sie bei Anlagen über 100 kWp intelligente Messsysteme installieren müssen. Die Kosten dafür trägt der Anlagenbetreiber. Bei einer typischen Industrieanlage kommen so schnell 5.000 bis 10.000 Euro Zusatzkosten zusammen.

Die baurechtlichen Vorgaben variieren je nach Bundesland erheblich. In Bayern genießen Photovoltaikanlagen auf Industriedächern weitgehende Privilegierung, während Sie in Nordrhein-Westfalen bei denkmalgeschützten Industriebauten mit erheblichen Auflagen rechnen müssen.

Lösungen zum Quiz:

b) 50 bis 70 Prozent (Dieser Bereich bietet das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis) b) Jahresproduktion entspricht dem Jahresverbrauch (Rechnerische Autarkie über den Bilanzzeitraum) b) 6 bis 10 Jahre (Je nach Strompreisentwicklung und Förderhöhe) b) Das Lastprofil der Produktion (Bestimmt maßgeblich die benötigte Speichergröße) c) Die Mitarbeiterzahl spielt keine Rolle (Entscheidend sind Energieverbrauch und verfügbare Flächen)

Praktischer Leitfaden für Ihren Einstieg

Beginnen Sie mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Wie hoch liegt Ihr jährlicher Stromverbrauch? Wann treten Lastspitzen auf? Welche Dach- und Freiflächen stehen zur Verfügung? Diese Basisdaten bestimmen, welcher Grad an Stromautarkie für Ihr Unternehmen realistisch und wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Verzichten Sie dabei auf Schönrechnerei. Energieunabhängigkeit funktioniert nur mit belastbaren Zahlen.

Welche Technologien ermöglichen Stromautarkie in der Produktion?

Die Technologieauswahl entscheidet über Erfolg oder Scheitern Ihrer Energieunabhängigkeit. Moderne Lösungen reichen weit über simple Solaranlagen hinaus und ermöglichen maßgeschneiderte Konzepte für jeden Produktionsbetrieb.

Photovoltaik bildet meist das Rückgrat der Eigenstromerzeugung. Mit aktuellen Modulpreisen unter 200 Euro pro kWp amortisieren sich Dachanlagen binnen sechs bis acht Jahren. Ihre Produktionshallen bieten enormes Potenzial: 5.000 Quadratmeter Dachfläche ermöglichen 800 kWp Leistung. Das entspricht einer Jahresproduktion von etwa 800.000 kWh.

Unterschätzen Sie nicht die Fassadenintegration. Vertikale Module liefern gerade im Winter wertvollen Ertrag, wenn die tiefstehende Sonne optimal auftrifft. Ein Werkzeugmaschinenhersteller aus Stuttgart erzeugt durch 1.200 Quadratmeter Fassadenmodule zusätzliche 120.000 kWh jährlich.

Kleinwindanlagen ergänzen den Energiemix sinnvoll. Ab 5 m/s durchschnittlicher Windgeschwindigkeit produzieren moderne Anlagen wirtschaftlich Strom. Der Clou: Wind weht oft nachts und bei schlechtem Wetter, wenn Solaranlagen pausieren. So gleichen sich die Erzeugungsprofile optimal aus.

Das Herz jeder Stromautarkie schlägt im Speichersystem. Lithium-Eisenphosphat-Batterien dominieren heute den Markt. Die Preise sind binnen fünf Jahren um 70 Prozent gefallen. Für spezielle Anwendungen eignen sich auch modulare Systeme. Wer Balkonkraftwerk-Speicher jetzt bei AKKUman.de bestellen möchte, findet dort skalierbare Lösungen, die sich auch für kleinere Gewerbeanwendungen eignen.

Blockheizkraftwerke liefern Strom und Wärme mit Gesamtwirkungsgraden über 90 Prozent. Ein BHKW mit 500 kW elektrischer Leistung produziert jährlich 4 Millionen kWh Strom plus 5 Millionen kWh Nutzwärme. Moderne Anlagen laufen mit Erdgas, Biogas oder perspektivisch mit grünem Wasserstoff.

Intelligente Lastmanagementsysteme orchestrieren das Zusammenspiel. Diese lernen Ihre Produktionsabläufe, prognostizieren Verbrauchsspitzen und verschieben flexible Lasten in Zeiten hoher Eigenerzeugung. Der Eigenverbrauchsanteil steigt so um bis zu 20 Prozentpunkte.

Wie berechnen Sie das Stromautarkie-Potenzial Ihres Betriebs?

Ohne belastbare Zahlen wird Energieunabhängigkeit zum Vabanquespiel. Eine systematische Potenzialanalyse schützt vor Fehlinvestitionen und zeigt, welcher Autarkiegrad realistisch erreichbar ist.

Energiebedarfsanalyse und Lastprofile verstehen

Beginnen Sie mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Moderne Maschinenbaubetriebe verbrauchen zwischen 500.000 und 5 Millionen kWh jährlich. Entscheidend ist nicht nur die Gesamtmenge, sondern vor allem das Lastprofil. Wann laufen welche Maschinen? Gibt es Produktionspausen?

Ein Präzisionsfertiger aus Thüringen analysierte sein Lastprofil über zwölf Monate. Ergebnis: 60 Prozent des Verbrauchs entfielen auf die Tagschicht zwischen 6 und 14 Uhr. Perfekt für Solarstrom. Durch gezieltes Stromverbrauch optimieren mit IoT-Sensoren und intelligenter Produktionsplanung verschob das Unternehmen weitere 15 Prozent der Last in die sonnigen Mittagsstunden.

Die Grundlast bestimmt maßgeblich Ihre Speicherdimensionierung. Liegt diese bei 100 kW, benötigen Sie für vier Stunden Überbrückung bereits 400 kWh Batteriekapazität. Kosten: mindestens 200.000 Euro. Jedes eingesparte Kilowatt Grundlast spart hier bares Geld.

Standortfaktoren bewerten

Ihr Standort entscheidet über die verfügbaren Energiequellen. Die Globalstrahlung variiert in Deutschland zwischen 950 kWh/m² in Norddeutschland und 1.200 kWh/m² im Süden. Das macht 25 Prozent Unterschied bei der Solarernte. Verschattungen durch Nachbargebäude oder Bäume reduzieren den Ertrag zusätzlich.

Prüfen Sie die verfügbaren Flächen realistisch. Nicht jedes Dach trägt Solarmodule. Statik, Ausrichtung und Dachaufbauten limitieren das nutzbare Potenzial. Ein Maschinenbauer mit 8.000 Quadratmetern Dachfläche konnte real nur 5.500 Quadratmeter belegen.

Wirtschaftlichkeit konkret berechnen

Die Investitionskosten für Stromautarkie summieren sich schnell. Pro 100 kWp Photovoltaik rechnen Sie mit 80.000 bis 120.000 Euro. Ein Speicher mit 500 kWh schlägt mit 250.000 Euro zu Buche. Lastmanagement und Installation kommen obendrauf.

Demgegenüber stehen Einsparungen von 20 bis 25 Cent pro selbst erzeugter Kilowattstunde. Bei einer Million kWh Eigenverbrauch sparen Sie jährlich 200.000 bis 250.000 Euro. Die Amortisation erfolgt typischerweise nach sieben bis zehn Jahren. Danach produzieren Sie quasi kostenlosen Strom.

Können Balkonkraftwerke zur Stromautarkie beitragen?

Balkonkraftwerke galten lange als Spielerei für Eigenheimbesitzer. Clever eingesetzt, leisten diese Minianlagen auch in Industriebetrieben einen wertvollen Beitrag zur Energieunabhängigkeit.

Die Zahlen überraschen: Ein modernes 800-Watt-Balkonkraftwerk produziert jährlich 700 bis 900 kWh. Bei 50 solcher Anlagen kommen 40.000 kWh zusammen. Das deckt den kompletten Verbrauch der Verwaltung eines mittelständischen Betriebs.

Die Installation erfolgt denkbar einfach. Module aufstellen, Wechselrichter anschließen, Stecker in die Steckdose. Fertig. Keine Elektriker, keine Baugenehmigung, keine Bürokratie. Die Balkonkraftwerke im Test (Stiftung Warentest) zeigen: Qualitätsunterschiede existieren… Andere Fachleute zweifeln am Testverfahren.

Balkonkraftwerke – was ist los mit den Tests von Stiftung Warentest?

Watch this video on YouTube

Ein pfiffiger Ansatz: Mitarbeiterbeteiligung. Ein Maschinenbauer aus Karlsruhe ließ seine Angestellten Balkonkraftwerke leasen und auf dem Firmendach installieren. Die Mitarbeiter profitieren von günstigem Strom, das Unternehmen steigert seine Energieautarkie ohne Eigeninvestition. Win-win.

Das IoT-Monitoring macht aus vielen kleinen Anlagen ein virtuelles Kraftwerk. Moderne Systeme erfassen Erzeugung, Verbrauch und Netzqualität in Echtzeit. So optimieren Sie den Eigenverbrauch und identifizieren Ausreißer sofort.

Welche Fördermöglichkeiten unterstützen Ihre Stromautarkie-Strategie?

Deutschland fördert die Energiewende mit Milliarden. Wer die richtigen Programme kennt und geschickt kombiniert, reduziert seine Investitionskosten um bis zu 40 Prozent.

Kurz erklärt: EEW – Förderwettbewerb

Watch this video on YouTube

Die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft bildet das Fundament. Modul 4 fördert Ihre Investition in Energieeffizienz mit bis zu 200 Euro pro eingesparter Tonne CO2. Bei einer Million kWh Solarstrom entspricht das 80.000 Euro Zuschuss.

Zusätzlich greifen Landesprogramme. Baden-Württemberg bezuschusst Stromspeicher mit bis zu 300 Euro pro kWh. Bayern fördert innovative Energiekonzepte mit bis zu 50 Prozent der Planungskosten. Nordrhein-Westfalen unterstützt Demonstrationsprojekte mit Millionenbeträgen.

Die KfW bietet zinsgünstige Kredite für Umweltinvestitionen. Der Clou: Diese lassen sich mit BAFA-Zuschüssen kombinieren. So finanzieren Sie Ihre Stromautarkie zu Negativzinsen und reduzieren gleichzeitig die Investitionssumme.

Vergessen Sie nicht die steuerlichen Vorteile. Investitionsabzugsbetrag, Sonderabschreibungen und degressive AfA summieren sich. Ein Maschinenbauer aus Hessen reduzierte seine Steuerlast im Investitionsjahr um 180.000 Euro. Das entspricht einem zusätzlichen Zuschuss von 25 Prozent.

Wie gelingt die schrittweise Umsetzung zur Energieautarkie?

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Erfolgreiche Stromautarkie entwickelt sich über Jahre in durchdachten Etappen.

Phase 1 startet mit radikaler Effizienzsteigerung. Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde müssen Sie später nicht erzeugen. LED-Beleuchtung, effiziente Antriebe und optimierte Druckluftsysteme senken den Verbrauch um 20 bis 30 Prozent. Praktische Tipps zum Energie sparen im Büro lassen sich oft eins zu eins auf Produktionsumgebungen übertragen.

Phase 2 bringt die ersten Erzeugungsanlagen. Starten Sie mit Photovoltaik auf den besten Dachflächen. 500 kWp kosten etwa 400.000 Euro und liefern 500.000 kWh jährlich. Der Eigenverbrauch liegt anfangs bei 30 bis 40 Prozent.

In Phase 3 ergänzen Sie Speicher. Beginnen Sie klein mit 200 kWh für 100.000 Euro. Das steigert den Eigenverbrauch auf 50 bis 60 Prozent. Mit wachsender Erfahrung erweitern Sie schrittweise.

Energieautarkie für Unternehmen: Utopie oder Notwendigkeit?

Watch this video on YouTube



Phase 4 vernetzt alle Komponenten intelligent. Lastmanagement, Wetterprognosen und Produktionsplanung verschmelzen. Der Autarkiegrad klettert auf 70 bis 80 Prozent.

Phase 5 vollendet die Energieunabhängigkeit durch Sektorenkopplung. Überschussstrom produziert Wasserstoff für Gabelstapler. Prozesswärme heizt Büros. Elektrofahrzeuge werden zu rollenden Speichern.

Was sind die größten Hindernisse bei der Stromautarkie?

Zwischen Theorie und Praxis liegen oft Welten. Diese Hürden sollten Sie kennen, bevor Sie Millionen investieren.

Die Winterlücke bleibt die größte technische Herausforderung. Von November bis Februar produzieren Solaranlagen nur 20 Prozent ihrer Jahresleistung. Gleichzeitig steigt der Heizbedarf. Diese Monate überbrücken nur überdimensionierte Speicher oder Backup-Systeme.

Produktionsspitzen sprengen jede Kalkulation. Wenn alle Maschinen gleichzeitig anlaufen, explodiert der Leistungsbedarf. Ein Kunststoffverarbeiter benötigt beim Anfahren der Spritzgussmaschinen kurzzeitig 2 MW. Seine Solaranlage liefert maximal 800 kW. Ohne Netzanschluss steht die Produktion.

Die Finanzierung großer Autarkie-Projekte überfordert viele Mittelständler. Banken bewerten Energieanlagen konservativ. Eigenkapitalquoten von 30 bis 40 Prozent sind Standard. Bei einer 2-Millionen-Investition bindet das erhebliche Mittel.

Regulatorische Fallstricke lauern überall. EEG-Umlage, Netzentgelte, Messstellenbetrieb: Die Bürokratie macht aus jedem Stromerzeuger einen Energieversorger mit entsprechenden Pflichten. Ein Maschinenbauer beschäftigt mittlerweile einen Halbtagsmitarbeiter nur für Energierecht.

Welche Praxisbeispiele zeigen erfolgreiche Stromautarkie im Maschinenbau?

Theorie ist gut, Praxis besser. Diese Unternehmen haben Energieunabhängigkeit erfolgreich umgesetzt.

Die Schuster Maschinenbau GmbH aus Freiburg erreicht seit 2023 einen Autarkiegrad von 78 Prozent. Das Rezept: 1,2 MWp Photovoltaik, 800 kWh Batteriespeicher und ein gasbetriebenes BHKW. Investition: 2,8 Millionen Euro. Jährliche Ersparnis: 380.000 Euro. Die Geschäftsführung rechnet mit vollständiger Amortisation nach sieben Jahren.

Transformation im Maschinenbau – Lars Zimmermann über KI, Wandel & Nachhaltigkeit im Mittelstand

Watch this video on YouTube



Weniger ist manchmal mehr. Die Präzisionswerkstätte Müller setzt auf Energieeffizienz statt Größenwahn. Mit nur 200 kWp Solar und intelligentem Lastmanagement erreicht der 50-Mann-Betrieb 65 Prozent Energieselbstversorgung. Investition: 320.000 Euro. Amortisation: vier Jahre.

Aus Fehlern lernen: Die Weber Metalltechnik investierte 2021 überstürzt in eine überdimensionierte Solaranlage ohne Speicher. Resultat: 60 Prozent des erzeugten Stroms werden ins Netz eingespeist, während das Unternehmen nachts teuren Netzstrom bezieht. Die nachträgliche Speicherintegration kostet nun das Doppelte.

Fazit: Ist vollständige Stromautarkie für Ihren Maschinenbaubetrieb realistisch?

Vollständige Energieunabhängigkeit bleibt für die meisten Maschinenbauer eine Vision. Teilautarkie hingegen rechnet sich bereits heute.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 50 bis 70 Prozent Stromautarkie sind mit vertretbarem Aufwand erreichbar und wirtschaftlich sinnvoll. Darüber wird jedes zusätzliche Prozent exponentiell teurer. Die letzten 30 Prozent kosten oft mehr als die ersten 70.

Ihr optimaler Autarkiegrad hängt von individuellen Faktoren ab. Einschichtbetriebe mit hohem Tagstromanteil profitieren stärker als Dreischichtbetriebe. Unternehmen mit gleichmäßiger Grundlast fahren besser als solche mit extremen Lastspitzen.

Der Einstieg lohnt sich trotzdem. Starten Sie mit Effizienzmaßnahmen und einer überschaubaren Photovoltaikanlage. Sammeln Sie Erfahrungen, optimieren Sie Prozesse, wachsen Sie schrittweise. In fünf Jahren werden Sie erstaunt sein, wie weit Sie gekommen sind. Die Reise zur Energieunabhängigkeit beginnt mit dem ersten Schritt.