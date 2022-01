Wenn du via Suchmaschine im deutschsprachigen Web nach „Proxy Server Provider“ suchst, findest du nur sehr wenige Seiten, auf denen etwas zu diesem Thema veröffentlicht wird. Schauen wir uns also an, welchen Nutzen ein Proxy Service Provider anbietet.

Was ist ein Proxy Server?

Ein Proxy-Server fungiert als Vermittler zwischen deinem Computer und dem Internet. Es ermöglicht dir, anonym im Internet zu surfen und Firewalls sowie andere Einschränkungen zu umgehen. Den Begriff Proxy haben sicher die meisten Internet-User schon einmal gehört. Ein Proxy ist nichts anderes als ein Server, der in einer bestehenden Internetverbindung zwischen deinem Browser und der angewählten Webseite steht. Die Webseite sieht nur die IP-Adresse des Proxys und nicht deine IP-Adresse. Das heißt, gegenüber der Webseite bist du anonym.

Wofür braucht man einen Proxy Server?

Ein Proxy-Server kann unter anderem zur Anonymisierung verwendet werden, bspw. das Verbergen deiner IP-Adresse im Internet. So ermöglicht dir ein Proxy-Server den Zugriff auf ansonsten eingeschränkte Websites oder auf jede beliebige Website, während du dem Server eine „Fake“ IP-Adresse vorgibst zu benutzen. Dies kann sehr nützlich sein, wenn du anonym im Web surfen möchtest.

Warum sollte ich einen Proxy verwenden?

Ein Proxy wird verwendet, um die IP-Adresse deines Computers zu ändern, sodass es so aussieht, als ob du dich von einem anderen Standort aus verbindest. Dies kann nützlich sein, wenn du deine Identität verbergen oder auf Inhalte zugreifen möchtest, die nach geografischen Regionen eingeschränkt sind. Viele Websites blockieren beispielsweise Nutzer außerhalb von Nordamerika vom Zugriff auf ihre Dienste. Wenn du also von Deutschland aus auf die US-Seite von Netflix oder CNBC zugreifen möchtest, kannst Du mit einem Proxy auf diese Websites zugreifen, ohne ausgesperrt zu werden.

Und das ist auch der Grund, warum Internet-User über Proxy-Server ins Internet gehen. Im World Wide Web stehen tausende kostenlose Proxy-Server zur Verfügung, die du nutzen kannst. Aber diese Proxys haben ein Problem. In der Regel arbeiten sie nur mit http. Das heißt, die Verbindung ist nicht sicher. Hacker können sich in die Verbindung einklinken, mitlesen und sensible Daten stehlen.

Proxys werden aber nicht nur genutzt, um einfach anonym zu surfen. Power-User nutzen sie auch, um unerkannt Webseiten der Konkurrenz auszuspionieren, Plagiatsfälle aufzudecken, Daten oder gleich den gesamten Content von Webseiten herunterzuladen. Bei gut administrierten Websites werden solche IP-Adressen oftmals gesperrt, von denen solche Aktivitäten ausgehen. Die bestehende Internet-Verbindung wird blockiert und du musst dir einen anderen Proxy suchen.

Proxy Service Provider verhindern das, indem sie bei bestehender Verbindung die IP-Adressen fortlaufend wechseln. Die Webseite merkt daher nicht, dass ein einzelner Besucher ungewöhnlich viele Daten „absaugt“ und sperrt keine IP-Adresse.

SmartProxy ist ein Anbieter, der dir dabei hilft, deine Daten zu schützen. Dafür gibt es eine App, die man sich auf dem Smartphone oder PC installieren kann, um so im Internet anonym zu surfen.

Dass Smartproxy HTTPS unterstützt, ist ein großer Vorteil gegenüber öffentlichen kostenlosen Proxys. Denn so sind die Verbindungen geschützt, wenn auch nicht mit der starken Ende-zu-Ende-Verschlüsselung moderner VPNs.

Über 40 Mio. „residential IPs“

Unter residential IPs werden IP-Adressen verstanden, die durch Internet Service Providern realen Menschen bzw. deren Computern und Mobilgeräten zugewiesen wurden. Wenn du solche IPs nutzt, erscheinst du der angefragten Webseite bzw. deinem Zielserver als tatsächlicher Einwohner des Landes. Er hat selbst bei bestehenden geografischen Zugriffsbeschränkungen keinen Anlass, die Verbindung abzulehnen.

Über 40.000 „Data Center IPs“

Data Center IPs laufen über Server von Rechenzentren. Im Fall von Smartproxy befinden sie sich ausschließlich in den USA. Solche IPs haben nicht so einen hohen Trust wie residential IPs. Aber die Verbindungen sind schneller und haben eine höhere Bandbreite.

Dedicated Data Center Proxies

Doch es gibt noch zwei weitere interessante Angebote von Smartproxy. Das sind die Dedicated Data Center Proxies und die Search Engine Proxies. Bei den dedicated Data Center Proxies bist Du der alleinige Nutzer der zugewiesenen IP. Du läufst also nicht Gefahr, zusammen mit den anderen Nutzern einer shared IP geblockt zu werden, weil einer der anderen User blockiert wird.

Search Engine Proxies

Search Engine Proxies sind unverzichtbar für alle, die Daten aus den Suchergebnisseiten von Google extrahieren möchten. Sie kombinieren unser Netzwerk aus hochqualitativen Proxy-Servern mit einem Web Scraper und Data Parser. Du hast alles was Du brauchst aus einer Hand und musst neben dem Proxy nicht noch für ein weiteres Tool zahlen.

Rotierende und feste IPs

Die Anzahl der parallel geöffneten Internetverbindungen ist unbegrenzt, solange dein monatliches Datenvolumen nicht ausgeschöpft ist. Die Zeitdauer, über die die aktuelle IP beibehalten wird („sticky IP“), kannst du im Dashboard auf maximal 30 Minuten einstellen. Ansonsten wechselt die IP spätestens, wenn du während der Sitzung den Zielserver wechselst.

Datenvolumen limitiert, aber erweiterbar

Jeder Zahlungsplan ist mit einem bestimmten Datenvolumen verbunden. Der günstigste Plan für die Nutzung von „Residential IPs“ kostet 75 US $ im Monat und bietet ein Datenvolumen von 5 GB. Solltest du es ausgeschöpft haben, kannst du zum für deinen Plan geltenden GB-Preis nachkaufen. Die eben genannten 75 US $ pro Monat klingen sicher manchem ziemlich teuer. Aber im Vergleich mit konkurrierenden Anbietern ist es das tatsächlich nicht.

Die jeweils günstigsten Tarife beinhalten folgende Features (Kosten bei monatlicher Zahlung):

Die Einsteiger-Tarife im Überblick

Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch interessante Accounts für Reseller an.

Weitere Features von Smartproxy

Die Bedienung erfolgt über ein aufgeräumtes Online-Dashboard. Für die Browser Chrome und Firefox steht je eine Extension bzw. ein Add-On zur Verfügung. Mittlerweile bietet Smartproxy sogar eine API zur scriptbasierten Steuerung an.

Smartproxy verfügt über zusätzliche Werkzeuge, die die Arbeit mit dem Dienst erleichtern und erweiterte Möglichkeiten bieten.

X Browser

Smartproxy bezeichnet X Browser als sein „Multi-Profil Anti-Erkennungs Management Tool“. Was so sperrig daherkommt, bedeutet nichts anderes, als dass du mehrere Browser mit verschiedenen Profilen nutzen kannst. Beim Rotieren wechselst du nicht nur die IP, sondern auch das Browser-Profil.

Anders gesagt, du kommst als eine weitere natürliche Person daher. Der Zielserver erkennt dich als humanen User und versucht nicht, dir ein Captcha in den Weg zu stellen, um dich von einem Bot zu unterscheiden. Auch ein Bann deiner IP-Adresse droht nicht.

Smart Scraper

Der Smart Scraper ist das Datensammel-Tool von Smartproxy. Es erlaubt dir, auf Knopfdruck Inhalte von einer Webseite herunterzuladen. Durch die Nutzung der Proxies bist du für die Webseite nicht sichtbar und sie wird sich in der Regel nicht dagegen wehren.

Der Anbieter selbst hat beispielhaft folgende Anwendungen für das Tool identifiziert:

SEO-Untersuchungen : Automatisiere deinen Prozess des Sammelns von öffentlich verfügbaren Daten für Marketing und SEO-Zwecke. Ziehe Daten über unterschiedliche Keywords für Suchmaschinen heraus.

: Automatisiere deinen Prozess des Sammelns von öffentlich verfügbaren Daten für Marketing und SEO-Zwecke. Ziehe Daten über unterschiedliche Keywords für Suchmaschinen heraus. E-Commerce: Erstelle Listen mit Produktbezeichnungen, Preisen und Produktbeschreibungen von deiner Konkurrenz.

Leadgenerierung : Generiere Kontaktlisten mit Namen, Email-Adressen und Telefon-Nummern.

: Generiere Kontaktlisten mit Namen, Email-Adressen und Telefon-Nummern. Website-und Marken-Reputation: Unterstütze deine Reputation durch das Sammeln von Reviews sowie Blog- und Social Media Posts.

Statistische Daten: Durchsuche Behörden- und andere Big Data Seiten, um Statistiken zu erhalten.

Smart Scraper kommt mit statischen und auch mit dynamisch erzeugten Webseiten zurecht. Völlig egal, ob sie mit Javascript, AJAX oder anderen Scriptsprachen erzeugt werden.

Du bekommst alle Daten, die du extrahieren möchtest, in einer übersichtlichen Vorschautabelle angezeigt. Die Spalten kannst du ganz nach Belieben benennen. Beim Ausgabeformat hast du die Wahl zwischen JSON oder CSV.

Für wen ist Smartproxy empfehlenswert?

Allein schon der Preis zeigt, dass der Dienst für professionelle Anwender gedacht ist, die die bereitgestellten Features nahezu täglich brauchen. Nach eigenen Angaben des Anbieters rekrutieren sich die Nutzer quer durch alle Business-Sektoren von Start-Ups und Solopreneuren bis hin zu großen börsennotierten Unternehmen.

In jedem Fall sind es Akteure, die größere Datenmengen im Internet suchen und dabei Restriktionen jeglicher Art umgehen und keine Spuren im Internet hinterlassen möchten.

Dass Smartproxy die Anforderungen seiner Nutzer erfüllt und das auch noch zu einem annehmbaren Preis, zeigt sich am Erfolg des Unternehmens. Es wurde erst 2018 gegründet und befindet sich bereits jetzt in der weltweiten Spitzengruppe vergleichbarer Anbieter.