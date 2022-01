Smartphones haben einen hohen Stellenwert im Leben vieler Menschen eingenommen. Haben doch die meisten schon vor dem Aufstehen bis hin zum Zubettgehen ihr Handy im Blick. Das kann Vor- und Nachteile haben. Interessant wird es, wenn man über das Smartphone wiederkehrende Abläufe im Smart Home steuern kann, um sich so den Alltag zu versüßen und zu vereinfachen.

Vorbei die eher leidigen, alltäglichen Vorgänge im Haus: Per Handy-Knopfdruck werden die Rollladen hoch- oder heruntergelassen, die edle Siebträgermaschine vorgeheizt und der durftende, morgendliche Kaffee zubereitet. Sitz man im Büro oder ist Unterwegs, kann man einen Blick auf die Überwachungskameras werfen, den Rasensprenkler und den automatischen Staubsauger aktivieren. Eine Stunde vor dem Nachhausekommen wird dann noch die intelligente Waschmaschine aktiviert, sodass alles bereit ist, wenn man zurück zuhause ist. Im Urlaub wird dann noch das Licht zuhause so gesteuert, dass es den Anschein hat, als wäre jemand zuhause. Kommt das pubertäre Kind nach Hause, hat aber noch keinen eigenen Schlüssel, kann das Kind per Fernsteuerung hineingelassen werden.

Die meisten elektrischen Geräte lassen sich durch smarte Technologie vernetzen und können über das Smartphone gesteuert werden.

Was kann man im Smart Home alles vom Handy aus bedienen?

Die unterschiedlichsten Geräte können in ein Smart Home integriert und durch das Handy gesteuert und überwacht werden:

Überwachungskameras

Stromverbrauch

Türschlösser

Beleuchtung

Kühlschrank

Staubsauger

Heizung, etc.

Man kann Rollladen, Alarmanlagen oder die Haustüre direkt über das Smartphone kontrollieren und bestimmen, wer ins Haus gelangen kann und wann dieses abgesichert ist.

Aber auch die Beleuchtung kann direkt über das Smartphone gesteuert werden. Dadurch kann man sogar einiges an Strom sparen, indem Du von unterwegs aus kontrollierst, ob noch Licht im Haus brennt.

Aber auch alle anderen technischen Geräte, die WLAN fähig sind, wie die Waschmaschine oder den Kühlschrank können durch die Besitzer über das Handy gesteuert werden. Passende Angebote dazu findest Du unter Homeandsmart.de. Dort erhältst Du nicht nur alles, was Du benötigst, um aus Deiner Umgebung ein Smart Home zu machen, sondern erfährst auch, wie man Geräte über das Handy aus bedienen kann und wie dabei die IT Sicherheit gewährleistest ist.

So funktioniert die Bedienung mit dem Smartphone

Ein intelligentes Zuhause ist nicht wirklich praktisch, wenn die Bedienung nur über Schaltflächen an der Wand oder über Geräte, die fest in den eigenen Vier-Wänden verankert sind, möglich ist. Wer das gesamte Smart Home von einem Anbieter ausstatten lässt, der profitiert von einer einzigen App, mit der alle Elemente bedient werden können.

Das ist deutlich einfacher, als jedes Element einzeln anzusteuern. Die Geräte koppeln sich in der Regel mit dem eigenen WLAN und sind so digital über das Smartphone von überall aus abrufbar.

Die unterschiedlichen Steuerungen

Am einfachsten ist die Steuerung des Smart Homes über die Apps der Hersteller. Dort können alle Geräte angesteuert und programmiert werden. Es gibt jedoch auch Smart Home Anlagen, welche in die Wand eingelassen und von dort aus bedient werden.

Wer das Smart Home mit Elementen von unterschiedlichen Herstellern ausstattet, für den gibt es sogenannte App Center. Damit können auch Geräte von unterschiedlichen Anbietern über eine App gesteuert werden. So lassen sich verschiedene Hersteller kombinieren und das Smart Home mit den jeweils besten Geräten ausstatten.

Mit Sprachbefehlen bedienen

Ein Smart Home natürlich nicht nur über das Smartphone gesteuert werden, sondern auch über Deine Stimme. Die Geräte koppeln sich mit Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant, oder Amazon Alexa. Viele Sprachassistenten sind jedoch noch nicht so intelligent, wie erwartet. Oftmals benötigen sie sehr klare Anweisungen oder verstehen bestimmte Aussagen gar nicht, wie in folgendem, nicht ganz ernst gemeinten Video zu sehen ist: 😉

Smart House {funny commersial}

Dieses Video auf YouTube ansehen

Heimautomation

Das eigene Zuhause mit der Stimme oder dem Finger zu dirigieren, macht Spaß und ist sehr komfortabel. Richtig intelligent wird es aber erst, wenn sich das Smart Home komplett automatisch regelt.

Dazu eignen sich Funktionen, wie die Heimautomation: Dabei wird ein Regelwerk festgelegt, wie sich das Smart Home in bestimmten Situationen verhalten soll. Bei bestimmten Werten werden festgelegte Aktionen ausgelöst.

Kommst Du zum Beispiel ins Haus rein, dann erhöht sich automatisch die Heizleistung. Andersherum kann sich die Heizleistung regulieren, wenn Du das Haus verlässt, zusätzlich schalten sich dann auch alle Lichter aus.

Ein Smart Home bietet in Kombination mit der Steuerung über ein Smartphone fast unbegrenzte Möglichkeiten. Über die Apps kannst Du zudem Automationen einstellen und so von einem Zuhause, das mitdenkt, profitieren.

Bildquelle: Pexels