simpleshow video maker – KI-gestützt zum eigenen Erklärvideo

Du denkst, das ist zu kompliziert und professionelle Studios kosten ein Vermögen? Falsch gedacht. Der simpleshow video maker macht es möglich.

Die Macht einer guten Story

Storytelling, das Erzählen von Geschichten, ist seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer ein weiser Mann in einem Buch oder Film eine Lehre verkündet oder die Frage eines Schülers beantwortet, erzählt er eine Geschichte. Und seine Zuhörer verstehen instinktiv, was er sagen will.

Nicht umsonst ist Storytelling schon seit längerer Zeit der große Trend in Werbung und Unternehmenskommunikation. Wie gut das jeweils umgesetzt wird, ist eine ganz andere Frage. Aber der Trend zur Nutzung von Geschichten im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit ist ungebrochen.

Große Redner sind auch immer begnadete Geschichtenerzähler. Sie haben die Macht, trockene Fakten lebhaft und ansprechend zu präsentieren. Sie erzählen, was Menschen im Zusammenhang mit den Fakten erlebt haben und was diese für die jeweilige Person bedeuten. So bleiben beim Zuhörer die Fakten und Zusammenhänge viel besser im Gedächtnis, weil in seinem Verstand Bilder dazu entstehen.

Bilder sind ein gutes Stichwort. Wird eine erzählte Geschichte mit Bildern verbunden, wirkt sie noch stärker. Ganz besonders, wenn es sich um bewegte Bilder handelt.

Storytelling mit smarten Erklärvideos

Die Produktion und Verbreitung eines Films oder Videos war früher nur Profis mit teurer Ausrüstung vorbehalten. Heute hat praktisch jedermann die Möglichkeit, sich in dieser Richtung zu profilieren. Zum Aufnehmen von Bild und Ton genügt ein aktuelles Smartphone und das fertige Werk kann auf Youtube und anderen Social Media Plattformen oder sogar auf der eigenen Webseite veröffentlicht werden.

Animierte Videos sind aber nochmal eine andere Hausnummer. Es übt wohl eine ganz besondere Faszination auf den Zuschauer aus, wenn sich gezeichnete Objekte und Personen bewegen. Solche Videos sind dementsprechend sehr beliebt. Zumal der Zuschauer weiß, dass deren Produktion einigen Aufwand erfordert und nicht jeder dazu in der Lage ist.

Mittlerweile existieren einige On- und Offline-Tools, mit denen sich animierte Videos ganz einfach erstellen lassen. Sehr bekannt sind die Whiteboard-Clips, bei denen eine Hand Wörter, Sätze und Bilder auf einem weißen Hintergrund anordnet und dann auf der nächsten weißen Fläche weitermacht.

Das ist schon recht eindrucksvoll, aber immer noch mühsam für den Ersteller. Denn du musst dir vorher einen genauen Ablaufplan für dein Video erarbeiten und der Hand ganz genau vorgeben, was sie wann und an welche Stelle schieben soll. Außerdem bleibt dir noch die Aufgabe, Text einzusprechen und Musik zu hinterlegen.

So dauert die Produktion von einem 5-Minuten-Clip immer noch mehrere Stunden. Und die Qualität des Videos hängt nicht zuletzt von der Güte der in der Software hinterlegten Animation ab. Doch es geht auch einfacher, schneller und mit mehr Gestaltungsspielraum.

Do-it-yourself mit simpleshow video maker

simpleshow video maker ist ein Tool der Agentur simpleshow, die schon mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Produktion von animierten Image-, Marketing- und Erklärvideos für renommierte Kunden hat.

Im video maker arbeitest du natürlich mit vorgefertigten Figuren und Animationen, die im Lauf der Jahren entwickelt wurden. Die Datenbank ist riesig. Wie funktioniert nun die Videoerstellung?

Am Anfang steht das Thema, das sich im Mittelpunkt deines Erklärvideos befindet. simpleshow video maker hat zu verschiedenen Themengebieten Vorlagen integriert, die du nutzen und für deine Zwecke anpassen kannst. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit einem weißen Blatt Papier zu starten.

Dein Video denkst du in Szenen oder, wenn dir das leichter fällt, in Slides (Folien), wie bei einer Powerpoint-Präsentation. Zu jeder Szene gibst du in einer Art Drehbuch deinen Text ein. Dieser Text kommt aber nicht auf den Slide, sondern wird im Hintergrund gesprochen. Und jetzt kommt die Magie vom simpleshow video maker.

Die KI des Tools analysiert deinen Text und schlägt dir bis zu 7 Keywords für jede Szene vor, die dann mit einem entsprechenden Bild verknüpft werden. Du kannst alle auswählen, einige weglassen oder auch durch deine eigene Bilder ersetzen, die du hochlädst.

Hast du alle Szenen bearbeitet, wird dein Video fertiggestellt. In der letzten Phase der Videoerstellung kannst du wählen, ob den Text von einer weiblichen oder männlichen Stimme gesprochen werden soll. Die Sprachsynthese erledigt anschließend die KI. simpleshow video maker gibt dir die Möglichkeit, den Text auch selbst zu sprechen.

Auf die Art und Weise kommst du sehr schnell zu ansprechenden Erklärvideos, mit denen du aus der Masse herausstichst.

So geht es Schritt für Schritt

Du klickst in deinem Account auf „Erstelle ein neues Video“. Es öffnet sich ein Popup-Formular. Hier trägst Du den Projektnamen ein, wählst die Sprache (Englisch oder Deutsch) und klickst auf „Schreibe deinen Text“ oder „Nutze PowerPoint“.

Jetzt zeigt dir simpleshow video maker eine Auswahl von Storyline-Vorlagen. Sie sind unterteilt in “Beruflich“, “Persönlich“ und „Bildung“. Unter „Beruflich“ findest du zum Beispiel: Erkläre deine Geschäftsidee, Erkläre deinen Marktplatz, Erkläre deine Vision & Strategie



und noch 8 weitere Vorlagen plus ein leeres Template

Nach dem Klick auf eine Vorlage bekommst du wieder ein Video angezeigt, in dem der nächste Schritt erklärt wird. Nach dem Schließen hast du die zum Template gehörenden Szenen als Schreibfelder und mit nebenstehenden Erläuterungen vor dir. Klicke nacheinander auf die Schreibfelder und trage deinen Text ein.

Wenn Du fertig bist, klicke auf „Bebildern“. Jetzt werden dir die einzelnen Szenen mit den von der KI ausgewählten Keywords und Illustrationen versehen. Hier kannst du nun alles ändern, was dir nicht gefällt. Im Anschluss lässt du dir mit dem Play-Button oben rechts im Fenster eine Vorschau anzeigen.

Passt alles, klicke auf „Fertigstellen“. Nach dem obligatorischen Video hast du alle Szenen untereinander vor dir und kannst weitere Änderungen vornehmen. Zusätzlich hast du über ein Menü auf der rechten Seite die Möglichkeit, einen Sprecher auszuwählen oder selbst dein Voice-Over aufzunehmen oder hochzuladen. Hier kannst du auch eine Hintergrundmusik nach deinem Geschmack auswählen oder ein eigenes Stück hochladen, Lautstärken für Sprecher, Musik und Effekte einstellen, die Abspielgeschwindigkeit festlegen und so weiter.

Jetzt kannst du dir die Videovorschau mit Ton ansehen und nochmals auf „Fertigstellen“ klicken. Das Video wird gerendert und steht dir im Anschluss zum Download oder auf deiner Videoseite auf simpleshow video maker zur Verfügung.

Wenn du dir im Vorfeld schon einige Gedanken gemacht sowie Texte und eventuell eigene Bilder vorbereitet hast, geht das Ganze schnell von der Hand. Zumal die kurzen Videoeinführungen vor jedem Arbeitsschritt hilfreich sind.

Viele Beispielvideos zur Inspiration

simpleshow video maker lässt dich selbst dann nicht allein, wenn dir mal die zündende Idee fehlt. Auf der Hauptseite findest du um die dreißig Beispielvideos zu den unterschiedlichsten Themen, die alle mit dem simpleshow video maker erstellt wurden. So bekommst du garantiert eine Anregung, wie du dein Projekt gestalten kannst. Und damit du keine Zeit verlierst, kannst du über den entsprechenden Button von den Beispiel-Clips gleich zur Videoerstellung springen.

Der simpleshow video maker Blog mit weiteren Tipps und Praxisbeispielen

Den umfangreichen Blog mit zahlreichen Tipps findest du über den entsprechenden Eintrag oben im Hauptmenü. Die Artikel zeigen nicht nur, wie du deine Erklärvideos schneller, eindrucksvoller und smarter erstellst. Hier wird auch erklärt, wozu du solche Videoclips einsetzen kannst. Marketing ist beileibe nicht das einzige Feld, wo sich Erklärvideos einsetzen lassen. Zum Beispiel kannst du sie als ein mächtiges E-Learning-Tool für deine Schüler und Studenten nutzen. Auch innerhalb deines Unternehmens können sie zur Kommunikation mit deinen Mitarbeitern eingesetzt werden, zum Beispiel um eine neue Strategie zu erläutern. Ein anschauliches Beispiel dazu liefert die aktuelle Corona-Krise. Ein Erklärvideo eignet sich ganz hervorragend dazu, den Mitarbeitern die betrieblichen Festlegungen und Verhaltensweisen zum Schutz vor der Infektion im Unternehmen zu erläutern.

Die Preisgestaltung

simpleshow video maker bietet einen kostenlosen Free-Account und einen Fun-Account für nur knapp 6,- EUR im Monat an. Hier sind die Möglichkeiten natürlich nicht so umfangreich. Im Free-Account kannst du deine Videos z.B nicht herunterladen. Dafür bekommst du eine Videoseite mit deinen Clips, auf die du im Internet verlinken kannst.

Als professioneller User brauchst du einen Profi-Account. In diesem Bereich startet das Angebot mit dem Business-Plan für 129,- EUR im Monat. Hier hast du alle wichtigen Features zur Verfügung und darfst deine Videos für kommerzielle Zwecke einsetzen. Einen Schritt weiter geht der Pro-Plan, der auf die Zusammenarbeit mehrerer Teammitgliedern an einem gemeinsamen Projekt ausgelegt ist. Dafür zählst du 499,- EUR pro Monat.

Die höchste Ausbaustufe ist der Enterprise-Plan. Du kannst individuell festlegen, wie viel Teammitglieder und wie viel Accounts du benötigst. Für eine solche individuelle Vereinbarung musst du über diesen Link Kontakt mit dem simpleshow-Team aufnehmen.

Fazit

Mit dem simpleshow video maker bist du in der Lage, einfach und schnell eindrucksvolle Erklärvideos im allseits beliebten Whiteboard-Stil zu erstellen. Das herausragende Unterscheidungsmerkmal zu anderen Videocreation- und Präsentations-Tools ist die KI, die dich bei jedem Schritt unterstützt. Sie generiert auf der Grundlage deines Drehbuch-Textes fertige Szenen, was unheimlich viel Zeit spart. Dennoch hast du die volle Kontrolle und kannst dein Video jederzeit anpassen.

Für diese Art Videos gibt es eine ganze Reihe Einsatzmöglichkeiten, wie die vielen mit dem simpleshow video maker erstellten Beispiel-Clips beweisen. Geradezu prädestiniert ist simpleshow video maker für Webdesign- und Marketing-Agenturen. So können solche Agenturen ihre Dienstleistung erklären und somit neue Kunden gewinnen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für ihre Kunden Erklärvideos zu vielen verschiedenen Themen zu erstellen und damit ein weiteres Geschäftsfeld zu erschließen. Durch die Unterstützung der KI benötigen sie dafür keine zusätzlichen Video Experten und auch keinen hohen Arbeitsaufwand.

Wenn du Interesse an der Erstellung solcher Erklärvideos hast, ist der simpleshow video maker auf jeden Fall mehr als nur einen Blick wert. Der Free-Account gibt dir die Möglichkeit, das Tool ohne Kosten und Risiko ausgiebig zu testen.