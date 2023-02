Für den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Website ist eine hohe Sichtbarkeit in den Suchmaschinen, allen voran auf Google, der Erfolgsfaktor Nummer Eins. Was nützt Ihnen das beste Angebot, wenn die Kunden es nicht finden? Richtig. Gar nichts.

Wollen Sie die richtigen Besucher an Land ziehen? Dann brauchen Sie die richtige SEO-Strategie. Und hier heißt eines der Zauberworte „Long Tail Keywords“.

Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was zum Kuckuck „Long Tail Keywords“ sind. Wir verraten Ihnen, was es mit diesen Keywords mit dem langen Schwanz auf sich hat.

SEO und Keywords: das Fundament einer erfolgreichen Online-Marketing-Strategie

Die unter der englischen Abkürzung SEO (Search Engine Optimization) bekannte Strategie im Online-Marketing macht sich die Eigenheiten der Suchmaschinen und deren Algorithmen zu Nutze, um einer Website zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.

Das Ziel ist dabei, die eigene Website möglichst weit oben in den Suchergebnissen der jeweiligen Suchmaschine zu platzieren. Dieses Ranking bestimmt darüber, wie häufig die Website angeklickt wird und entscheidet demnach wesentlich, wie wirtschaftlich erfolgreich Ihre Website ist.

Im Kern geht es bei der SEO schließlich um das Auswählen und Platzieren besonders wichtiger Suchbegriffe im Seiteninhalt, die sogenannten Keywords.

Um für eine Suchmaschine wie den Platzhirsch Google besonders attraktiv zu werden, muss der Seiteninhalt die entsprechenden Suchbegriffe möglichst prominent und ausführlich beinhalten.

Neben der Auswahl der richtigen Keywords kommt es auch auf Aktualität des Inhaltes und die Informationsdichte des Artikels auf der Seite an.

Wer sein Unternehmen besonders sichtbar machen möchte, kann und sollte sich die Prinzipien der SEO Keyword Recherche daher zu eigen machen. Doch ist nicht jedes Keyword gleichermaßen dazu geeignet, Besucher auf die eigene Seite zu führen.

Keywords und deren Länge: Was sind Long Tail Keywords?

Keywords werden in drei Kategorien eingeteilt, Head Keywords, Mid Tail Keywords und Long Tail Keywords.

Die Bezeichnungen beziehen sich dabei sprichwörtlich auf die Länge der jeweiligen Suchbegriffe: Während „Gitarre“ als Head Keyword jeden Monat millionenfach gesucht wird, wird das Mid Tail Keyword „Gitarre spielen lernen“ nur noch einige Tausend Suchanfragen auf sich vereinen.

Als Long Tail Keyword schließlich wird „E-Gitarre in Buchholz in der Nordheide spielen lernen“ nur noch wenige Male pro Monat gesucht werden.

Bei Long Tail Keywords handelt es sich also im Grundsatz um lange, aus mehreren Begriffen zusammengesetzte Suchanfragen. In unserem Beispiel besteht das Long Tail Keyword aus den sieben kombinierten Wörtern, die in einem Sinnzusammenhang stehen.

Neben der reinen Länge des Suchbegriffes ist auch dessen Suchvolumen von Bedeutung.

Schließlich können auch ganze Sätze ein hohes Suchvolumen aufweisen und eine entsprechende Anzahl konkurrierender Seiten haben: Das lange Keyword „wieviel Quadratmeter sind ein Hektar“ besteht zwar ebenso aus mehreren Wörtern, beinhaltet jedoch auch eine typische Suchfrage, die viele Suchanfragen produziert.

Long Tail Keywords sind spezifisch und stehen am Ende einer Recherche

Long Tail Keywords stehen zudem meist am Ende einer Such-Chronologie. Hier hat die suchende Person bereits eine genaue Vorstellung von dem, was sie sucht.

Bleiben wir bei unserem Gitarren-Beispiel. Wir könnten folgende Abfolge vermuten: Eine Person möchte ein Musikinstrument spielen lernen und recherchiert dazu im Internet. Nach der ersten Suche entscheidet sie sich für die Gitarre als Instrument. Nun sucht sie nach dem Head-Keyword „Gitarre“ und erhält etliche Informationen und Werbeanzeigen für Instrumente.

Die Suche nach „Gitarre spielen lernen“ informiert dann darüber, dass dies sowohl autodidaktisch als auch mit einem Musiklehrer möglich ist. Bei der Suche nach „E-Gitarre in Buchholz in der Nordheide lernen“ schließlich ist die suchende Person am Ende ihrer Recherche angekommen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die nun erreichte Seite die gesuchte Information enthält und eine Interaktion mit dem Betreiber der Seite entsteht, ist sehr hoch.

Welche Vorteile haben Long Tail Keywords für die Content-Strategie meines Unternehmens?

Die Vorteile von Long Tail Keywords liegen hauptsächlich in zwei Punkten. Zum einen ist die Suchanfrage hinreichend spezifisch. Die Chance, dass die Suchergebnisse genau die Art von Informationen enthalten, ist sehr hoch.

Im Falle von Unternehmensseiten heißt das, dass potenzielle Kundinnen und Kunden sehr bewusst und mit einem „Kaufinteresse“ auf Ihrer Seite landen.

Zum anderen ist die Konkurrenz sehr viel geringer, als es bei Head Keywords der Fall ist. Damit ist das Platzieren der eigenen Homepage unter den Spitzenplätzen der Suchergebnisse entsprechend einfach… Na ja, es sei denn, dass die Gitarrenkonkurrenz ebenfalls das Prinzip der Long Tail Keywords verstanden hat und entsprechende Seiten publiziert.

Spezifische Suchanfragen führen zu mehr Kauf- bzw. Abschluss-Interesse

Ihr Online-Auftritt verfolgt einen Zweck: Sie möchten die richtigen Kunden gewinnen und Aufträge mit hohen Margen generieren.

Dabei ist es für die SEO unerheblich, ob Ihr Unternehmen ein Produkt anbietet, ein Service vermittelt oder aus einem Webshop besteht: Sie müssen in allen Fällen davon ausgehen, dass Ihre zukünftigen Kundinnen und Kunden mit einer konkreten Idee auf die Suche nach Ihrem Unternehmen gehen, obwohl Sie den Namen Ihres Unternehmens noch nicht kennen…

Zu abstrakt? Schauen wir aus Sicht eines fiktiven Unternehmens auf unser Gitarren-Beispiel:

Als Gitarrenlehrer, der seine Schüler in privatem 1:1 Unterricht betreut, habe ich ein Interesse daran, möglichst viele potenzielle Kundinnen und Kunden zu erreichen.

Nun habe ich zwei Möglichkeiten:

Da ich mit dem Keyword „Gitarre“ einen Teil des großen Ganzen abbekomme (die vielen Millionen Suchanfragen sind natürlich verlockend), nutze ich dieses als ein Haupt-Keyword auf meiner Seite.

Selbst wenn ich es nun schaffen würde durch ein massives Werbebudget beim Keyword „Gitarre“ auf Google recht weit oben zu ranken, besuchten nun Menschen meine Seite, von denen mein Unternehmen meistens nichts hat.

Suchende, die allgemein zum Thema „Gitarre“ informiert werden wollen und die es nicht interessiert, dass ich in Buchholz eine tolle Gitarrenschule betreibe.

Verwende ich stattdessen das Long Tail Keyword „E-Gitarre in Buchholz in der Nordheide lernen“, werde ich nur sehr wenige Suchanfragen im Monat bedienen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine suchende Person auf meiner Seite landet, ist dafür recht hoch, und das auch ohne hohe Werbekosten.

Durch die hinreichend genaue Formulierung meines Haupt Keywords kann ich gewährleisten, dass nur solche Personen auf meiner Seite landen, die tatsächlich auf der Suche nach einem Gitarrenlehrer in Buchholz in der Nordheide sind. Entsprechend hoch ist daher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Kontakt und einem Abschluss kommt.

Ranking – Head-Keywords vs. Long Tail Keywords

Da Head Keywords ein riesiges Suchvolumen haben, ist es bedeutend schwerer, mit der eigenen Seite auf einem Spitzenplatz gerankt zu werden.

Beim Long Tail Keyword stehen die Chancen da bedeutend besser: Das Keyword ist hinreichend präzise, um Kunden ganz gezielt anzusprechen und auf die eigene Unternehmensseite zu ziehen.

Im Online-Marketing wird häufig das Bild der „Kurve der Suchanfragen“ bemüht. Dabei steht das Suchvolumen im Verhältnis zur Länge der verwendeten Keywords: Je länger und spezifischer die Keywords, desto weniger Suchanfragen werden pro Monat generiert.

Unternehmen, die bei Head-Keywords in den ersten 20 Suchergebnissen angezeigt werden, sind dabei die Branchen-Riesen. Beim Keyword „Gitarre“ sind das Wikipedia und etliche Großhändler für Musikinstrumente.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass die eigene Homepage die anderen, teils seit Jahrzehnten bestehenden Seiten überholt und irgendwann an Platz 1 angezeigt wird.

Einfacher ist es da ein gutes Ranking da mit Long Tail Keywords zu erreichen. Der Aufwand ist weit geringer.

Wie finde ich die richtigen Long Tail Keywords?

Die richtigen Keywords zu finden ist Teil einer gelungenen SEO-Strategie, bei der Sie z.B. eine Agentur wie die Suchhelden unterstützt, oder eine andere SEO-Agentur, z.B. an Ihrem Heimatstandort. Dabei ist es besonders wichtig, echte, relevante Suchanfragen von Nutzerinnen und Nutzern zu identifizieren. Zum Glück gibt es einige Tricks, mit denen Sie schnell und zuverlässig gute, erfolgversprechende Suchbegriffe entdecken:

„Ähnliche Suchanfragen“ bei Google

Auf der Suche nach guten Long Tail Keywords sollte Google stets Ihre erste Anlaufadresse sein. Suchen Sie zunächst nach einem entsprechenden Suchbegriff, der Ihren Unternehmensbereich betrifft. Scrollen Sie bei den Suchergebnissen nach ganz unten. Dort finden Sie den Bereich „Ähnliche Suchanfragen“. Lassen Sie sich hier für weitere Suchbegriffe inspirieren.

Sie bedienen eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Produktbereich? Sicherlich gibt es zu diesem Themenfeld ein entsprechendes Forum. Im Verzeichnis der Einträge können Sie sich anhand der Beitragstitel zu neuen Suchbegriffen inspirieren lassen. Schließlich handelt es sich hierbei um echte, recherchierte Themen und Anfragen.

Wenn Sie bei der Google-Suche nur einen Teil Ihres Keywords einfügen, zeigt Ihnen die Autovervollständigung weitere Suchvorschläge an. Probieren Sie es aus, sicherlich finden sich hier weitere Keywords, die Sie in Ihre Seite einbringen können.

Nach der freien Suche nach Keywords können Sie natürlich auch professionelle und spezialisierte Tools zur Verfeinerung Ihrer Ergebnisse nutzen. Dabei kommen zum Beispiel die folgenden Services in Betracht:

Google Keyword Planner

Google Trends

SEO-Tools wie Sistrix, ahrefs oder MOZ

Fazit: Long Tail Keywords

Keywords und deren gezielte Auswahl sind ein elementarer Bestandteile einer guten SEO-Strategie.

Lange, spezifische Suchbegriffe generieren zwar weniger Suchanfragen pro Monat, die Conversion-Rate (also das Verhältnis zwischen Besucherzahlen und Abschlüssen) ist jedoch bedeutend höher als bei Haupt-Keywords (Head Keywords).

Außerdem wird beim klugen Einsatz von Long Tail Keywords das Ranking Ihrer Seite womöglich schneller steigen.

Nutzen Sie zur Identifizierung geeigneter Keywords freie Optionen wie die Google Suche, oder verwenden Sie spezialisierte Software. Durch gut ausgewählte Keywords werden Sie Ihre Kunden schneller und effektiver auf Ihre Seite führen.

