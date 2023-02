Suchmaschinen sind Big Business. Google, bzw. die Alphabet Inc., verdient damit jährlich Milliarden. Warum ist das so? Weil der Google Suchschlitz der Ausgangspunkt von Abermillionen Kaufentscheidungen ist. Ein Teil dieser Kaufentscheidungen betrifft auch Ihr Unternehmen. Und deshalb sollten Sie sich unbedingt mit diesem geheimnisumwitternden Thema SEO näher beschäftigen.

Was steckt hinter dem Begriff SEO?

SEO steht für „Search Engine Optimization“ und bezieht sich auf die Verbesserung der Sichtbarkeit Ihrer Website in den Suchmaschinen-Ergebnissen.

Ziel von SEO ist es, Ihre Website so zu optimieren, dass diese von den Suchmaschinen, allen voran Google, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz quasi eine Monopolstellung hat, als relevanter und vertrauenswürdiger angesehen wird als die Websites Ihrer Wettbewerber, und somit in den Suchergebnissen möglichst weit oben erscheint.

Denn nur wer die vorderen Plätze an der Suchtreffersonne einnimmt, macht den Umsatz, da weiter hinten platzierte Seiten viel seltener von den Suchenden geklickt werden. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, wie zum Beispiel die Verwendung von bestimmten Keywords und darauf abgestimmten Content, On-Page-Optimierung, technisches SEO, die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit (Usability), Linkaufbau, oder die Ladezeitenoptimierung.

SEO sollte ein wichtiger Bestandteil Ihrer Marketingstrategie sein, da es wesentlich dazu beitragen kann, dass Ihre Website von mehr Nutzern gefunden wird, was wiederum zu mehr Traffic und dann hoffentlich auch zu mehr Kunden, Umsatz und Gewinn führt.

Was hat es eigentlich mit diesem geheimnisumwitternden Google Algorithmus auf sich?

Der Google-Algorithmus ist eine komplexe Formel mit über 200 Einflussfaktoren, die dazu dient, Websites nach Relevanz und Qualität für bestimmte Suchbegriffe zu ranken. Alle Einflussfaktoren tragen auf verschiedene Weise dazu bei, das Ranking Ihrer Website zu bestimmen. Einige der wichtigsten Faktoren sind:

Keywords: Die Verwendung von relevanten Suchbegriffen in Titeln, Überschriften und Inhalten der Website kann dazu beitragen, dass sie von den Suchmaschinen als relevanter eingestuft wird.

Nutzerfreundlichkeit: Google bevorzugt Websites, die für die Nutzer einfach zu navigieren und zu verwenden sind. Dazu zählen zum Beispiel eine schnelle Ladezeit, ein responsives Design und eine gute Lesbarkeit.

Inhalte: Die Qualität und Relevanz der Inhalte auf Ihrer Website spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung durch den Algorithmus. Google bevorzugt Websites, die hochwertige, informative und aktuelle Inhalte anbieten, und genau diese Inhalte zu erstellen ist kein Zuckerschlecken, da SEO Content Produktion ein aufwändiger, fortlaufender Prozess ist.

Externe Backlinks: Eingehende Links von anderen Websites, die auf Ihre Website verweisen, möglichst in Ihrer Branche operieren und möglichst gut ranken, können das Ranking einer Website verbessern, da sie als Indiz für die Qualität und Relevanz der Website angesehen werden und nach wie vor ein hoch gewichteter Einflussfaktor innerhalb des Google Algorithmus darstellen.

Social Signals: Die Aktivitäten auf sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Likes und Shares, beeinflussen ebenfalls das Ranking Ihrer Website.

Dies sind nur einige wenige Beispiele von Faktoren, die den Google-Algorithmus beeinflussen; alle bekannten Faktoren hier aufzulisten würden den Rahmen sprengen.

Die genaue Gewichtung der einzelnen Faktoren und wie sie in den Algorithmus einfließen, ist selbstredend geheim und wird von Google so streng gehütet wie der Brausegigant Coca Cola auf den Rezepturen für seine Erfrischungsgetränke sitzt.

Strengstes Geschäftsgeheimnis, sonst wäre der Manipulation der Suchtrefferergebnisse Tür und Tor geöffnet und die Nutzer über kurz oder lang gar nicht mehr mit der Qualität der Suchergebnisse zufrieden.

Google würde Marktanteile verlieren und der Gewinn ginge stark zurück, denn Big G macht immer noch 80 % seines fetten Milliardengewinns mit diesen unscheinbar aussehenden Werbetextanzeigen, die der Konzern vor und hinter den so genannten organischen Suchtreffern einstreut.

Mehr organische Suchtreffer für Ihre Website, darum dreht sich alles in dieser FAQ.

Was bedeutet Local SEO?

Local SEO bezieht sich auf die Optimierung Ihrer Websites für lokale Suchanfragen. Ziel von Local SEO ist es, die Sichtbarkeit Ihrer Website in den Suchmaschinen für potentielle Neukunden und Wiederholkunden zu erhöhen, die in Google & Co. nach Ihrem Geschäft und Ihren Dienstleistungen suchen.

Für erfolgreiches Local SEO gibt es verschiedene Maßnahmen, die Sie ergreifen können, wie zum Beispiel:

Die Verwendung von lokalen Keywords: Nutzer, die nach lokalen Angeboten suchen, verwenden oft Suchbegriffe, die den Ort enthalten, an dem sie sich befinden, bzw. Google & Co. zeigen bereits standortbezogene Suchtreffer an.

Es ist daher wichtig, dass die Website diese Begriffe enthält, allen voran die Ortsangabe und Orte in der Umgebung, damit sie von den Suchmaschinen als relevant eingestuft wird.

Die Einbindung von Kontakt- und Standortinformationen: Um von den Suchmaschinen als lokales Geschäft wahrgenommen zu werden, ist es wichtig, dass die Kontakt- und Standortinformationen der Website vollständig und aktuell sind.

Und für den Conversionerfolg ist es zudem wichtig, dass die Standortinformationen auf Ihrer Website sehr leicht zu finden sind und die Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail, Anfrageformular reibungslos möglich ist, und die Wegbescheibung zu Ihrem lokalen Geschäft (falls Sie eines haben) verständlich und eindeutig ist. Am besten verknüpfen Sie die Wegbeschreibung gleich mit einem Routenplaner wie Google Maps.

Die Nutzung von lokalen Listings: Es gibt verschiedene Plattformen im Internet, auf denen Sie Ihr Business und Ihre Dienstleistungen lokal präsentieren können, allen voran Google My Business oder, nachrangig zu behandeln, weil halt Google (noch) das Monopol hat, Bing Places.

Diese Einträge tragen dazu, dass Ihre Website in den lokalen Suchergebnissen besser gefunden wird, denn Google zeigt bei lokalen Suchanfragen sehr prominent die Google My Business Listings.

Die Verwendung von Bewertungen und Kundenfeedbacks: Positive Bewertungen und Kundenfeedbacks sind sehr wichtige Erfolgskomponenten dafür, dass die Website von den Suchmaschinen als vertrauenswürdig und relevant eingestuft wird.

Kennen Sie selbst wahrscheinlich am besten. In der Regel nehmen Sie sich doch wie die meisten Menschen auch nur wenige Sekunden Zeit um eine Entscheidung zu treffen, z.B. bei der Restaurantwahl im Urlaub, stimmst?

Ein Restaurant, das überwiegend schlechte Bewertungen kriegt, werden Sie ziemlich sicher links liegen lassen. Eine Lokalität mit Dutzenden 5 Sterne-Bewertungen dagegen werden Sie schon eher den Vorzug geben, da diese Bewertungen für Sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Restaurantbesuch zu einem rundherum angenehmen Erlebnis wird.

Es sei denn, die Bewertungen sind irgendwie nicht „natürlich“, nun gut, über die Dark Side will ich jetzt nicht weiter sprechen…

Local SEO ist besonders wichtig für Ihr Unternehmen, vor allem wenn Sie Ihre Dienstleistungen oder Produkte nur in einem bestimmten geografischen Gebiet anbieten und auf lokale Kunden angewiesen sind.

Local SEO ist eine wichtige Komponente des SEO und stellt sicher, dass Ihr Unternehmen von den richtigen Nutzern (Kunden) in Ihrer Nähe gefunden wird, die nach Ihren Angeboten suchen.

Externe Backlinks sind Links von anderen Websites, die auf Ihre eigene Website verweisen. Externe Links spielen eine wichtige Rolle bei der Suchmaschinenoptimierung, da sie von den Suchmaschinen als Indikator für die Qualität und Relevanz einer Website angesehen werden.

Eingehende Links von anderen Websites sind ein wichtiger Einflussfaktor, dass Ihre Website in den Suchmaschinen-Ergebnissen höher rankt und somit mehr Traffic erhält. Mehr Backlinks tragen auch dazu bei, dass die Domain Authority (DA) Ihrer Website steigt.

Die Domain Authority ist eine von MOZ entwickelte Messgröße, welche die Stärke einer Domain anhand verschiedener Faktoren wie der Anzahl und Qualität der eingehenden Links misst. Prüfen Sie hier spaßeshalber die DA Ihrer Website. Oder hier die Website Authority vom SEO-Tool Konkurrenten ahrefs.

Es ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass nicht alle Backlinks gleich sind. Von besonderer Bedeutung sind Links von vertrauenswürdigen und relevanten Websites, da diese als besonders wertvoll angesehen werden. Links von weniger vertrauenswürdigen oder irrelevanten Websites können hingegen das Ranking einer Website sogar negativ beeinflussen.

Es ist daher wichtig, dass die SEO Agentur Ihres Vertrauens sich bei der Linkbuilding-Strategie auf qualitativ hochwertige Backlinks konzentriert und nicht auf kurzfristige Tricks oder Spamming setzt, da dies langfristig negative Auswirkungen haben kann.

Nun, einige Backlinks erhält Ihre Website vielleicht einfach so, z.B. weil Ihre Website inhaltlich ein Knüller ist, oder Sie selbst einen Link auf Ihre Website setzen in einem kostenlosen Verzeichnis Ihres Branchenverbands.

Andere Backlinks bekommen Sie leider nicht ohne monetäre Anreize zu setzen. Ihre zukünftige SEO Agentur kennt sich zuverlässig mit Linkbuilding aus und wird Sie auch über die Kostenaspekte ausführlich beraten.

Welchen Sinn und Zweck hat die SEO Keyword Recherche?

Die SEO-Keyword-Recherche ist ein Prozess, bei dem versucht wird, die relevanten Keywords zu identifizieren, die für Ihre Webseite von Interesse sind. Diese Keywords werden dann in den Inhalten der Webseiten verwendet, um das Ranking der Seite in den Suchmaschinen zu verbessern.

Die SEO-Keyword-Recherche ist ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung, um sicherzustellen, dass Ihre Webseite für die für Ihr Business wirtschaftlich relevanten Suchbegriffe besser gefunden und das SEO-Budget zielgerichtet verwendet wird.

Wenn Sie beispielsweise einen Shop für Katzenfutter und Katzenzubehör betreiben und für die Themengebiete Katzenbabys gut ranken möchten, dann sollten Sie Keywords wie „Katzenbabys“, „Katzenjunges“ und ähnliche Begriffe in Ihren Inhalten verwenden, um für diese Suchbegriffe besser gefunden zu werden.

Es gibt verschiedene Tools und Methoden, die bei der SEO-Keyword-Recherche verwendet werden können, wie beispielsweise:

Die Verwendung von Keyword-Recherche-Tools, die Ihnen helfen, relevante Keywords zu finden und die Suchvolumina von Keywords zu analysieren.

Kostenlose, eingeschränkt nutzbare Tools von SEO-Toolanbietern sind z.B. KEYWORDTOOLS.org von Seobility (das ohne Registrierung verwendet werden kann), oder natürlich die Keyword-Recherche Funktionen der großen SEO-Suite-Anbietern wie ahrefs, Sistrix, semrush oder MOZ, die allerdings alle eine vorherige Registrierung abverlangen.

Die Wettbewerberanalyse, um herauszufinden, welche Keywords sie verwenden, wie erfolgreich sie damit sind, und wie aufwändig es ggf. werden kann für Sie als Websitebetreiber in die Phalanx der Konkurrenz einzubrechen.

Die Analyse von Suchvorgängen, um herauszufinden, was Nutzer in den Suchmaschinen eingeben, wenn sie nach Informationen zu einem bestimmten Thema suchen. Es ist wichtig, dass die Keywords, die Sie in Ihren Inhalten verwenden, relevant sind und ein relevantes Suchvolumen aufweisen, damit sie tatsächlich dazu beitragen, das Ranking Ihrer Webseite in den Suchmaschinen zu verbessern und einen ROI auf das SEO Invest zu erzielen.

Eine gründliche SEO-Keyword-Recherche kann Ihnen dabei helfen, die richtigen Keywords für Ihre Webseite zu finden und damit Ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu verbessern.

Was bedeutet On-Page SEO?

On-Page SEO bezieht sich auf die Optimierung von Elementen Ihrer Webseite mit dem Ziel, die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen-Ergebnissen (SERPs = Search Engine Ranking Positions) zu verbessern. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die von einer SEO-Agentur direkt auf Ihrer Website umgesetzt werden, um die Sichtbarkeit in den SERPs zu optimieren.

Zu On-Page SEO gehören z.B.:

Die Verwendung von relevanten und suchbegriffsorientierten Titeln und Überschriften: Diese sollten gut lesbar und informativ sein, den Inhalt der Seite auf den Punkt bringen.

Die Nutzung von Meta-Tags und Meta-Descriptions: Diese dienen der Beschreibung der Inhalte der Seite für die Suchmaschinen und sollten ebenfalls relevante Keywords enthalten.

Die Strukturierung von Inhalten mit Überschriften und Absätzen: Dies hilft den Nutzern, die Seite besser zu verstehen und macht Ihre Website so für die Suchmaschinen attraktiver, weil Google & Co. daran interessiert sind ihren Nutzer ein sehr gutes Nutzererlebnis zu bieten, damit diese ihrem Suchmaschinenprodukt treu bleiben.

Die Verwendung von ALT-Tags bei Bildern: Diese beschreiben die Bilder für die Suchmaschinen und sollten ebenfalls relevante Keywords im ALT-Tag enthalten.

Die Optimierung der Ladezeit der einzelnen Seiten: Lange Ladezeiten führen in der Regel dazu, dass Nutzer (Ihr zukünftiger Großkunde…) die Seite verlassen, und dies wiederum hat einen negativen Einfluss auf das Ranking Ihrer Inhaltsseiten .

On-Page SEO ist also ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung. Gut gemacht führt es dazu, dass Ihre Homepage von den Suchmaschinen als relevanter und vertrauenswürdiger eingestuft wird als die der Konkurrenz.

Ganz schön aufwändig, was? Zuerst relevante Keywords finden und das entsprechende Suchvolumen checken, dann darauf optimierten Content produzieren und im CMS einbinden, und das Ganze noch feinoptimieren mit Hilfe eines Tools, wie z.B RankMath aus der WordPress-Plugin-Welt, und und und?

Ich empfehle Ihnen, wann immer es das Budget zulässt für die SEO Ihrer Website eine professionelle SEO Agentur zu engagieren. Denn diese vielen Punkte, die teilweise viel Zeit fressen, können Sie unmöglich dauerhaft selbst erledigen, schließlich verdienen Sie mit dem Kerngeschäft Ihr Geld und nicht z.B. mit dem Schreiben von SEO-optimierten Content, oder?

Weil aber die Sichtbarkeit in Suchmaschinen mittlerweile für fast alle Branchen eine so große Bedeutung hat, sollten Sie unbedingt ein Budget für SEO bereitstellen, selbst wenn es zunächst nur einige wenige Hundert Euro pro Monat sind.

Was nützt Ihnen das beste Produkt, wenn darüber niemand da draußen in den unendlichen Weiten der Suchmaschinentreffer etwas mitbekommt?

Welcher Marktanteil hat Google?

Google ist der mit Abstand größte Suchmaschinen-Anbieter im Internet und hat weltweit einen Marktanteil von über 80 % (siehe Auswertung von statista). Dies bedeutet, dass von allen Suchanfragen, die im Internet gestellt werden, mehr als 80 % über Google laufen.

In einigen Ländern ist der Marktanteil von Google sogar noch höher, in Deutschland liegt er bei über 95 %. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in China, ist der Marktanteil von Google deutlich geringer, da dort lokale Suchmaschinen wie Baidu oder Sogou dominieren.

Es gibt auch andere Suchmaschinen-Anbieter wie Bing oder Yahoo, die zwar ebenfalls einen signifikanten Anteil am Suchmaschinen-Markt haben, aber deutlich hinter Google zurückbleiben und in den deutschsprachigen Ländern fast unbedeutend sind.

Google ist daher der mit Abstand wichtigste Suchmaschinen-Anbieter und hat einen enormen Einfluss auf das Internet und die Art und Weise, wie Nutzer nach Informationen suchen.

Für Sie als Unternehmer mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, der auch in diese Länder reinverkauft, ist google.de/at/ch also die lokale Suchmaschine, die es zu erorbern gilt.

Was ist technisches SEO?

Technisches SEO bezieht sich auf die Optimierung von technischen Aspekten Ihrer Website, neben der On-Page-Optimierung ein weiteres Aktionsfeld, um die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen-Ergebnissen zu verbessern.

Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Ihre Website von den Suchmaschinen einfach und schnell gecrawlt und indexiert werden kann.

Technische SEO-Maßnahmen sind:

Die Optimierung der Ladezeit der Einzelseiten: Lange Ladezeiten können dazu führen, dass Nutzer die Seite verlassen und dies wiederum kann das Ranking negativ beeinflussen. Lange Ladezeiten sind also Gift für Ihr Umsatz und den Gewinn aus dem Internet-Vertriebskanal.

Die Verwendung von sauberem und strukturiertem HTML-Code: Dies hilft den Suchmaschinen, Ihre Homepage besser zu verstehen und ist ein Rankingfaktor.

Die Nutzung von Sitemaps und Robots.txt: Sitemaps sind Dateien, die den Suchmaschinen mitteilen, welche Seiten auf der Website vorhanden sind und wie sie miteinander verknüpft sind. Robots.txt ist eine Datei, die den Suchmaschinen mitteilen kann, welche Seiten auf der Website gecrawlt werden sollen und welche nicht.

Die Nutzung von Canonical-Tags: Diese Tags können verwendet werden, um dem Suchmaschinen mitzuteilen, dass es sich bei mehreren URLs um die gleiche Seite handelt und welche URL als die „Haupt“-URL betrachtet werden soll.

Die Nutzung von HTTPS: HTTPS ist ein Protokoll, das die Sicherheit von Websites erhöht, indem es dafür sorgt, dass die übertragenen Daten verschlüsselt sind. Google bevorzugt Websites, die HTTPS verwenden, und kann sie daher besser in den Suchmaschinen-Ergebnissen ranken.

Technisches SEO ist ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung und mitverantwortlich dafür, dass Ihre Website von den Suchmaschinen besser gecrawlt und indexiert wird und somit besser in den Suchergebnissen gefunden wird.

Wie der Name schon sagt, ist der technische Aspekt der SEO etwas für Fachleute mit technischem Hintergrund, wie Sie in einer SEO Agentur zu finden sind.

Warum sollte ich ein SEO Tool benutzen?

Eine SEO-Agentur arbeitet für Ihre Kunden ziemlich sicher mit einem oder mehreren dieser SEO-Tools.

Es gibt viele verschiedene SEO-Tools auf dem Markt, die Ihnen dabei helfen können, das Ranking Ihrer Webseite in den Suchmaschinenergebnissen zu verbessern und damit mehr Traffic auf Ihre Seite zu lenken. Einige Anbieter: semrush, Sistrix, Seobility, MOZ, ahrefs, oder Performance Suite.

Vorteile von SEO-Tools, die schnell mehrere Hundert Euro pro Monat kosten, sind u.a.:

1. Keywords ermitteln, die für Ihre Webseite relevant sind und die Sie in Ihren Inhalten verwenden sollten, um das Ranking Ihrer Seite zu verbessern.

2. Sichtbarkeit Ihrer Webseite in den Suchmaschinen verbessern, indem sie Optimierungspotentiale aufzeigen, wie z.B. fehlende Meta Title und Meta Descriptions oder darauf hinweisen was zu tun ist, dass Ihre Seite für mobile Geräte optimiert ist.

3. Leistung Ihrer Webseite im Vergleich zu anderen Webseiten in Ihrer Branche überwachen und analysieren, um Schwachstellen aufzudecken und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren (fortlaufender Wettbewerbervergleich).

4. Nutzerfreundlichkeit Ihrer Webseite verbessern, indem sie Hinweise zur Ladezeitoptimierung geben und so mithelfen, dass Ihre Seite für Suchmaschinen leicht zugänglich ist.

Ein SEO-Tool (Suchmaschinenoptimierungs-Tool) kann Ihnen dabei helfen, Ihre Webseite für Suchmaschinen wie Google zu optimieren, falls Sie sich wirklich selbst auf das Abenteuer SEO Marke Eigenbau einlassen möchten, wovon ich jedoch abrate, weil es am Ende des Tages zu teuer kommt, und damit meine ich nicht die Kosten für das SEO-Tool…

Denn selbst wenn Sie das Thema SEO reizt und Sie sich gerne tiefer damit beschäftigen wollen, müssen Sie sich mit anderen Themen wie Mitarbeiterführung, Mitarbeiterrekrutierung, Logistik, Produktinnovation, Qualitätssicherung etc. pp. beschäftigen und Ihre Unternehmensmarke pflegen.

Im Idealfall wirft Ihr Business so viel ab, dass Sie einen Teil davon in SEO revinvestieren können, damit Ihre Firma auch im Digitalzeitalter erfolgreich besteht.

Kann ich mir die Beauftragung einer SEO Agentur für mein Unternehmen überhaupt leisten?

Ja, Sie können sich die Beauftragung einer SEO-Agentur für Ihr Unternehmen leisten. Es gibt viele SEO-Agenturen mit verschiedenen Preisstrukturen und -modellen, und es ist wichtig, dass Sie eine Agentur wählen, die zu Ihrem Unternehmen und Ihrem Budget passt.

Es kann jedoch teurer sein, eine externe Agentur zu beauftragen, als die SEO inhouse durchzuführen. Sie sollten in Erwägung ziehen, was für Ihr Unternehmen am besten ist, indem Sie die Vor- und Nachteile beider Optionen abwägen.

Inhouse SEO kommt jedoch meiner Meinung nach nur für sehr große Unternehmen in Frage oder für den Fall, dass es die Größe und die Marge des eigenen Unternehmens schlichtweg alternativlos macht, den Jack of all Trades zu geben.

Kontaktieren Sie doch einmal unverbindlich eine unserer SEO Partneragenturen, entweder direkt, oder mittels unseres Projektanfrageformulars.

