Im Folgenden erfährst du, was SEO überhaupt bedeutet, warum es so wichtig ist und woran du erkennst, ob du Hilfe bei der Suchmaschinenoptimierung benötigst.

Was ist SEO und wie hilft es deiner Webseite?

Suchmaschinenoptimierung (abgekürzt SEO; Englisch für search engine optimization) ist eine sehr effektive Methode, um Besucher auf deine Webseite zu bringen.

Menschen suchen nach einer Webseite, indem sie ein Schlüsselwort eingeben, z. B. „Friseur“. Du erhältst dann eine Liste mit Ergebnissen von Friseuren in deiner Umgebung. Eine organische Suche bringt schätzungsweise 53 % des Traffics auf eine Webseite. Wenn du also einen Friseursalon in Berlin betreibst, solltest du auf der ersten Seite der Suchergebnisse für „Friseur Berlin“ auftauchen. Ein gut durchdachter Marketingplan zur Suchmaschinenoptimierung kann dir dabei helfen, dies zu erreichen.

Ungefähr 75 % der Menschen klicken nicht über die erste Seite der Google-Ergebnisse hinaus. Wenn deine Suchmaschinenoptimierung schlecht ist, tauchst du entweder erst auf späteren Seiten auf oder im schlimmsten Fall gar nicht. Das bedeutet, dass du die Suchmaschinenoptimierung deiner Website verbessern musst.

Ich verstehe nur SEO – 3 Gründe, warum du Hilfe benötigst

Man muss nicht viel Ahnung von Suchmaschinenoptimierung haben, um feststellen zu können, ob es auf diesem Gebiet für eine Seite gut läuft. Hier drei einfache Hinweise, woran du erkennst, ob deine Homepage für Google & Co. interessant ist.

Deine Webseite erscheint nicht bei den Suchergebnissen für deine wichtigsten Schlüsselwörter

Deine Website wird einfach nicht angezeigt? Du solltest zunächst prüfen, ob du für wichtige Schlüsselwörter und -begriffe eine gute Platzierung erzielst. Um auf unser Beispiel mit dem Friseur in Berlin zurückzukommen: Du möchtest in den oberen Ergebnissen für „Friseur in Berlin“ auftauchen. Gib diese Schlüsselwörter so bei Google oder einer der anderen großen Suchmaschinen (u. a. Bing) ein. Wenn du nicht unter den ersten Ergebnissen rangierst, benötigst du definitiv SEO-Hilfe.

Finde heraus, welche Schlüsselwörter für dein Unternehmen am wichtigsten sind. Wenn du die Antwort auf diese Frage nicht von vorneherein weißt, mache am besten vorab ein Brainstorming über deine wichtigsten Produkte und/oder Dienstleistungen. Nehmen wir dieses Mal an, du hast eine Bio-Bäckerei in Dortmund. In diesem Fall könnten gute standortbezogene Schlüsselwörter sein: „Bio Bäckerei in Dortmund“, „Bio Bäckerei in Dortmund in Nordrhein-Westfalen“ oder „Bäckerei Dortmund“.

Deine Conversion Rate lässt zu wünschen übrig

Vielleicht finden Besucher deine Website, aber wenn sie auf deiner Seite sind, bleibt es bei einem kurzen Blick auf die Startseite. Das bedeutet, die Conversion Rate bleibt niedrig. Conversions umfassen den Prozentsatz der Besucher, die:

Links oder Schaltflächen anklicken,

ein Formular ausfüllen,

ein Produkt kaufen oder

Inhalte in sozialen Medien teilen und vieles mehr.

Es gibt eine Reihe von Techniken, mit denen du deine Conversion Rate verbessern kannst, aber wenn du eher unerfahren in dieser Hinsicht bist, kann dies herausfordernd sein. Schrecke daher nicht davor zurück, dir Hilfe bei Profis zu holen oder online und in Büchern ausgiebig zu recherchieren, wie du am besten vorgehst.

Der Traffic deiner Webseite ist konstant auf niedrigem Niveau

Hast du das Gefühl, dass deine Webseite nur wenige Besucher hat? Sobald du damit begonnen hast, dich um die Onpage SEO deiner Webseite zu bemühen, solltest du auch deinen Webseiten-Traffic bewerten.

Das ist die Anzahl der Besucher deiner Seite, die durch eine Suche auf die Homepage aufmerksam werden. Nutzer hierfür Google Analytics, einen kostenlosen Webanalysedienst von Google, oder ein anderes Analysetool. Sobald du dein Konto eingerichtet hast, kannst du feststellen, ob und in welchem Maße die organische Suche zu Traffic führt.

Wenn du feststellst, dass die Besucherzahl deiner Webseite trotz SEO immer noch niedrig ist, musst du wieder beim ersten Punkt beginnen, denn dann finden Nutzer deine Seite nicht. In diesem Fall lohnt es sich, Geld für einen SEO-Experten auszugeben, der dir helfen kann.

Ein VPN ist für die SEO-Arbeit unentbehrlich

Cyberbedrohungen haben stark zugenommen. Wer täglich SEO-Arbeit betreibt, ist viel online unterwegs und setzt sich ständig Cybergefahren aus. Mit einem VPN (virtuelles privates Netzwerk) bist du auf der sicheren Seite. Du sendest damit deinen Datenverkehr verschlüsselt an einen VPN-Server, sodass Dritte deine Informationen nicht abfangen können. Erst danach werden diese an den Zielserver gesendet. Vor allem, wenn du viel über öffentliche WLAN-Netzwerke arbeitest, die der Anbieter oft nicht ausreichend schützt, ist ein VPN unerlässlich. Lies dir vorher Bewertungen der verschiedenen VPNs durch, insbesondere NordVPN-Reviews – einem der bekanntesten Anbieter – um für dich das beste Tool zu finden.

Wer online erfolgreich ein Geschäft führen möchte, kommt um SEO nicht herum. Es gibt verschiedene Hinweise, dass du bei der Optimierung Unterstützung benötigst. Scheue nicht davor zurück, auf diese Anzeichen zu achten und Kontakt zu Experten zu suchen. Denke zudem immer an deine Cybersicherheit.