Seitenbetreiber, bleib ruhig: Abmahnungen nach der DSGVO im Risiko-Check

Die DSGVO treibt Seitenbetreibern, Agenturen und Freelancern den Schweiß auf die Stirn. Hysterisch solltest du aber nicht werden, wie ich dir im folgenden Beitrag zeigen will.

Risiken, die deine Existenz bedrohen, gibt es, realistisch betrachtet, nicht

Panikmache rund um die DSGVO ist Alltag in der aktuellen Berichterstattung. Ich habe mit einem generellen Artikel drüben im Mittwald-Blog und einem auf WordPress fokussierten Beitrag hier bei Dr. Web versucht, den Druck etwas rauszunehmen.

Ich konnte aber die Angst vor möglichen Konsequenzen, die sich aus den neuen Regelungen ergeben könnten, wohl nicht nachhaltig bekämpfen. Deshalb will ich heute mal proaktiv damit umgehen.

Aus welchen Richtungen droht Seitenbetreibern potenzielle Unbill? Sind es die betroffenen Personen und in der Folge die Aufsichtsbehörden, sind es die Wettbewerbsverbände und die Verbraucherschutzeinrichtungen? Oder ist es die Abmahnindustrie, die sich hinter klangvollen Namen verbirgt, wie Aasgeier, Kopfgeldjäger und Partner?

Gefahren für Seitenbetreiber, die von Individuen ausgehen

Einige der genannten Risikofaktoren können wir relativ schnell auf Normalmaß stutzen. Wie ich bereits in den oben verlinkten Beiträgen schrieb, ist Datenverarbeitung generell in Ordnung, wenn sie rechtmäßig ist.

Die Frage der Rechtmäßigkeit ist dabei keine des Geschmacks einzelner Personen, die sich eventuell als betroffen empfinden könnten. Anders ausgedrückt ist eine rechtmäßige Datenverarbeitung also auch dann zulässig, wenn es dem beschwerdeführenden Individuum nicht gefällt. Hier wird nicht etwa dem Belieben aller ein Einfallstor eröffnet. Wir bewegen uns auch mit der DSGVO auf dem gerichtlich überprüfbaren Boden unserer Rechtsordnung mit all ihren Errungenschaften, wie etwa dem Einzelfallgrundsatz.

So wird der Umgang mit rechtlichen Ansinnen Einzelner, in der Regel über Anwälte ausgetragen, meiner persönlichen Prognose nach in der Zukunft nicht häufiger als bisher schon erforderlich werden. Immerhin ist auch das Thema Datenschutzerklärung für Seitenbetreiber nicht eben neu. Schon bislang mussten wir gut sichtbar auf unseren Seiten erklären, wie wir die personenbezogenen Daten unserer Besucher erheben, verarbeiten und nutzen. Auch das Auskunftsrecht des Nutzers gehörte schon in diesen Hinweis, wie auch die Verpflichtung, diese Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen.

Was wir grundsätzlich überprüfen müssen, ist, ob wir uns in jedem Fall der Datenverarbeitung an den nun wichtig gewordenen Grundsatz der Datensparsamkeit halten. So darfst du jeweils nur solche Daten erheben, die für die konkrete Verarbeitung erforderlich sind. Für die Newsletter-Anmeldung ist das, ganz streng genommen, nur die E-Mail-Adresse.

Auch im Hintergrund abgefragte Daten dürfen nur dann erhoben werden, wenn es erforderlich ist. So wirst du in nahezu allen Fällen künftig auf die Erhebung der IP-Adresse verzichten müssen. Das ist indes technisch kein Problem, sondern bedarf lediglich der entsprechenden Konfiguration.

Weitere Erfordernisse, allesamt nicht nur von Übermenschen zu erfüllen, entnimmst du meinen oben verlinkten Beiträgen.

Damit bist du dann, was den eigentlichen Zweck der DSGVO, nämlich den Schutz der personenbezogenen Informationen für das Individuum, betrifft, auf der sicheren Seite. Wir haben hier in all den Jahren Dr. Web noch nie ein Problem mit einer Besucherin oder einem Besucher gehabt, soweit es um die Einhaltung der Datenschutzregeln ging. Nicht einmal eine einzige Auskunftsanfrage ist hier eingegangen. Das war immerhin schon bisher möglich.

Die eigentlichen Gefahren gehen also nicht vom individuellen Schutzzweck der Verordnung aus, sondern kommen aus anderen Richtungen.

Gefahren für Seitenbetreiber, die von Verbraucherschutzorganisationen ausgehen

Kennst du das Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen? Dieses Gesetz jedenfalls berechtigt seit dem 24. Februar 2016, also auch schon seit gut zwei Jahren, unter anderem Verbraucherschutzorganisationen Verstöße gegen Datenschutzvorschriften, soweit es sich um Regelungen zum Verbraucherschutz handelt, geltend zu machen. Voraussetzung ist hier stets, dass die zu beurteilende Maßnahme das Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher betrifft.

Wer in Deutschland zu diesen Organisationen gehört und dementsprechend die Berechtigung hat, dich im Zweifel abzumahnen oder gerichtlich gegen dich vorzugehen, kannst du dieser Liste des Bundesamts für Justiz (PDF) entnehmen. Es gibt auch ein europäisches Verzeichnis. Ebenfalls berechtigt sind die Industrie- und Handelskammern, sowie die Handwerkskammern.

Diesen Verbänden brauchen wir nun wirklich keine Abmahnwut zu unterstellen. Solltest du mit einer dieser Einrichtungen in einen Datenschutz-Konflikt geraten, dann wirst du wissen, warum. Das Gesetz schließt dabei aber sogar ausdrücklich eine „missbräuchliche Geltendmachung” aus. Diese liegt z. B. vor, wenn eine Abmahnung etwa nur zu dem Zweck erfolgt, die Kosten der Rechtsverfolgung oder sonstiger Aufwendungen entstehen zu lassen. Klingelt da was?

Gefahren für Seitenbetreiber, die von Wirtschaftsverbänden ausgehen

Neben den Verbraucherschutzorganisationen können sich auch Wirtschaftsverbände auf das eben genannte Gesetz stützen und gegen Rechtsverletzer vorgehen. Solltest du also Post von einem Wirtschaftsverband bekommen, dann schaust du erstmal in den § 1 der Unterlassungsklageverordnung und siehst nach, ob der Absender mit seiner Adresse darin aufgelistet ist.

Auch wenn es sich hier um die institutionalisierte Repräsentanz der Wirtschaft handelt, musst du nicht davon ausgehen, dass es zu Massenabmahnungen kommen wird.

Gefahren für Seitenbetreiber, die (angeblich) von der lieben Konkurrenz ausgehen

Kommen wir also nun zu jenen, die schon in der Vergangenheit für den meisten Ärger in der Seitenbetreiberschaft gesorgt haben, nämlich die Anwaltschaft (versteckt hinter Mandanten).

In diesen Fällen wird es immer um das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) gehen. Damit ist es unter Umständen möglich, gegen dich wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO vorzugehen. Aber…

Nach dem UWG handelt unlauter, „wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen” (Zitat, § 3a UWG).

Der dich abmahnende Anwalt müsste also nun den Verstoß gegen eine Datenschutznorm zu einem Verstoß gegen eine Marktverhaltensregel umdeuten. Zudem müsstest du diesen Verstoß absichtlich begangen haben, um dir ungerechtfertigt einen Marktvorteil gegenüber deinen rechtstreuen Wettbewerbern zu verschaffen. So sieht es jedenfalls der Bundesgerichtshof.

Rechtlich nicht unumstritten ist die Frage, ob eine Datenschutznorm, die ja das Recht des Individuums schützen soll, überhaupt eine solche Marktverhaltensregelung sein kann. Das wird von der Mehrzahl der Gerichte in jedem Einzelfall, also im Fall einer konkreten Klage geprüft, von manchen aber rundheraus verneint.

Wie wahrscheinlich ist die Abmahnung und warum?

Damit dich ein Anwalt abmahnen kann, muss er natürlich einen Verstoß identifizieren können. Ob ganz hinten in deinem CRM-System vielleicht noch nicht alle IPs anonymisiert sind, kann er nicht beurteilen.

Es kann demnach bei solchen Abmahnungen immer nur um erkennbare Verstöße gehen. Ein solcher Verstoß, bei dem auch die Gerichte häufig vom Charakter einer Marktverhaltensregelung ausgehen, läge etwa vor, wenn du keine oder nur unzureichende Datenschutzhinweise auf deinen Seiten vorhieltest oder erkennbar keine Einwilligungen abfordern, sowie personenbezogene Daten außerhalb der Erforderlichkeit (zB Abfrage der Schuhgröße bei der Anmeldung zum Newsletter) erheben würdest.

All das kann natürlich von außen recht einfach identifiziert werden, ist aber ebenso leicht auch zu vermeiden.

In Sachen DSGVO werden hier die Karten insofern neu gemischt, als einer der bekanntesten Wettbewerbsrechtler Deutschlands in seinem Kommentar zum UWG (36. Auflage 2018, § 3a Rn. 1.40a und 1.74b, Köhler) klar schreibt, dass „Verstöße gegen die DS-GVO … daher nicht nach § 3a verfolgt werden” können. Mitherausgeber dieses Kommentars, der übrigens als Standardwerk gilt, ist ein Richter und Mitglied des für UWG-Fälle zuständigen I. Zivilsenats des Bundesgerichtshof. Das ist eben jener Senat, der schlussendlich die Frage, ob Verstöße gegen die DSGVO wettbewerbsrechtlich relevant sind,beantworten wird. (Quelle: Löffel Abrar)

Ich finde diese Ansicht eines juristischen Schwergewichts jedenfalls schon mal beruhigend.

Abmahnung kommt, was tun?

Was wir uns stets vor Augen führen müssen, ist die Tatsache, dass die DSGVO das sprichwörtliche Neuland ist. Rechtsprechung dazu gibt es noch nicht und wer welche Ansprüche hat, sowie geltend machen und letztlich durchsetzen kann, wissen wir nicht.

Genauso geht es auch den Abmahnern! Du kannst sicher sein, dass diese zwar im Zweifel felsenfest behaupten werden, einen Anspruch zu besitzen. Deren Schreiben werden furchterregend klingen. Aber was dahinter steckt, weiß nur der Richter, der die Frage bislang nicht entscheiden musste.

Du solltest also, selbst wenn dir eine Abmahnung ins Haus flattert, Ruhe bewahren. Erstmal ist diese Abmahnung nichts anderes als die Meinungsäußerung eines Anwalts.

Inwieweit dieser wirklich von seinem Anspruch überzeugt ist, ist zusätzlich unklar. Wenn seine Zielsetzung gar nicht darin besteht, dass du den Rechtsverstoß unterlässt, sondern darin, dass du die Abmahngebühren bezahlst und die Unterlassungserklärung unterschreibst, braucht ihn die substanzielle Beurteilung ja auch nicht zu interessieren.

Oder anders ausgedrückt, wenn du blöd genug bist, direkt zu zahlen, ist das Geschäft doch gemacht, ob der eigentliche Anspruch nun rechtmäßig ist oder nicht.

In der Regel wird die Abmahnung eine Kostennote über die Kosten der Abmahnung, sowie eine Unterlassungserklärung beinhalten. Manche Hartgesottene trauen sich überdies, Schadenersatz zu beziffern und zu verlangen.

Wenn du nun hergehst, und die Unterlassungserklärung unterschreibst, schließt du damit einen Unterlassungsvertrag mit dem Abmahner. Dann hat dieser tatsächlich den Anspruch, den er bis dahin nur behaupten brauchte. Denn Verträge sind bindend und können frei geschlossen werden. Du hättest ja nicht unterschreiben brauchen. Und genau das solltest du dann auch nicht tun.

Wenn der Abmahner mit seiner Abmahnung bei dir unmittelbar nicht durchkommt, weil du weder zahlst, noch unterschreibst, müsste er seinen vermeintlichen Anspruch rechtlich, also vor Gericht durchsetzen. Dabei steht dir dann der Weg durch die Instanzen offen. Mehrere Gerichte befassen sich im Zweifel mit der Frage. Und ob hier der flugs herbei behauptete Anspruch des Abmahners Bestand behalten wird, ist mehr als fraglich.

Fraglich ist zudem, ob der Abmahner das überhaupt will. Denn, wenn Gerichte entscheiden, dass wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus der DSGVO tatsächlich nicht abzuleiten sind, dann ist Schluss mit Abmahnen. Und das nicht nur bei dir. Da könnte es für die Abmahner durchaus lukrativer sein, die Frage unentschieden zu lassen und von der Furcht derer, die tatsächlich zahlen, auf Dauer zu profitieren.

Fazit: Ruhe bewahren

Ich hoffe, ich konnte dir nun auch bezogen auf mögliche Konsequenzen etwas Linderung verschaffen. Natürlich musst du die wesentlichen, sagen wir ruhig die sichtbaren Eckpunkte der DSGVO unbedingt umsetzen. Aber in Existenzangst musst du dich als Seitenbetreiber wirklich nicht versetzen lassen.

Abschließend muss ich natürlich wieder den Disclaimer bringen, dass du dich für die Beurteilung deines ganz konkreten Einzelfalls an einen Rechtsanwalt wenden musst, weil wir hier natürlich weder Rechtsberatung machen, noch eine solche ersetzen können oder wollen.

(Bildnachweis Artikelbild: Depositphotos)