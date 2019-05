Praktisch: Ganzseitige Screenshots deiner Website mit Firefox, Chrome und Safari

Wer kennt das nicht? Du willst von einer gan­zen Website ein Abbild erstel­len, kannst aber im Regelfall nur den sicht­ba­ren Bereich vir­tu­ell ablich­ten. Dabei ist es eigent­lich ziem­lich ein­fach, einen Screenshot einer Website zu machen, wobei auch die Bereiche erfasst wer­den, die du erst durch Scrollen erreichst. Hier zei­ge ich dir kurz & knapp, wie das geht.

Total easy: Screenshots mit Firefox

Firefox macht es mei­nes Erachtes mit Abstand am ein­fachs­ten, solch einen ganz­sei­ti­gen Screenshot zu erstel­len. Der Vorgang ist über­aus benut­zer­freund­lich, und du brauchst kei­ne Extensions, um ganz bequem die Website abzu­fo­to­gra­fie­ren:

1. Hierzu klickst du auf die drei Pünktchen in der URL-Leiste und gehst auf “Take a Screenshot”:

2. Im nächs­ten Schritt kannst du dann wahl­wei­se die ein­zel­nen Elemente einer Seite vir­tu­ell ablich­ten las­sen, indem du mit dem Mauszeiger drü­ber fährst und den jewei­li­gen Bereich anklickst.

In die­sem Fall willst du aber die gan­ze Seite abfo­to­gra­fie­ren, und hier­für gehst du dann auf “Save full page” und lich­test so die Seite ab.

3. Im aller­letz­ten Schritt tut sich dann ein Fenster auf, in dem du eigent­lich nur noch den blau­en “Download” Knopf betä­tigst. Die Datei wird dann im Regelfall in den Downloads-Ordner ver­frach­tet und dort abge­spei­chert. Es sei denn, du hast einen ande­ren Standard-Ordner defi­niert.

Und das war es auch schon. Operation gelun­gen, Patient lebt. Nun schau­en wir uns als nächs­tes den Vorgang in Chrome an.

Weniger easy: Screenshots mit Chrome

In Chrome geht das Ganze lei­der nicht ganz so ein­fach wie in Firefox. Für Entwickler wird das sicher kein Problem sein, da die­se sich meist schon mit Chromes DevTools aus­ken­nen. Für nicht ganz so ver­sier­te Nutzer hin­ge­gen ist es wohl eher etwas unzu­gäng­lich, und man muss sich erst an den Vorgang gewöh­nen. Und der geht so:

1. Du rufst das DevTools Menü in Windows per STRG + SHIFT + I auf, (im Mac per CMD + ALT + I). Es erscheint fol­gen­de Übersicht:

2. In einem zwei­ten Schritt gibst d nun in Windows STRG + Shift + P ein, was ein Eingabefeld auf­ruft, das so aus­sieht:

3. Zu guter Letzt schreibst du nun das Wort “Screenshot” in das Eingabefeld, wodurch eini­ge Optionen ange­zeigt wer­den. Was du brauchst, ist “Capture full-size screen­shot”.

Das klickst du nun also an, und nach weni­gen Sekunden wird ein Abbild der gesam­ten Website in den Downloads-Ordner her­un­ter­ge­la­den. Fertig. Wenn dir das zu kom­pli­ziert ist, gibt es für dich die Screenshot-Funktionalität auch als Chome Extension.

Der Vollständigkeit hal­ber wer­fe ich noch einen Blick auf den Safari-Browser.

Auch ganz okay: Screenshots mit Safari

Im Safari kannst du eben­so einen Screenshot über den “Web Inspector” täti­gen, wel­chen du per CMD + ALT + I im Mac auf­rufst. Hier braucht es nur noch einen wei­te­ren Mausklick auf “Capture Screenshot”, und im Nu liegt die Datei im Downloads-Ordner. Wenn du sol­che Entwickler-Werkzeuge nicht magst, kannst du auch eine Extension à la Awesome Screenshot ver­wen­den.

Was sind dei­ne Lieblings-Extensions oder Tricks, um sol­che Screenshots zu erstel­len? Schreib es doch unten in die Kommentare! Die bes­ten Tipps neh­men wir dann in den Artikel auf.

Frohes Fotografieren!