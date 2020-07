Schriftarten auf einer Website erkennen

. . . Reklame

Zumeist wird sie vom Kunden gestellt. “Schauen Sie sich mal unseren Flyer aus dem letzten Jahr an. Diese Schriftart wollen wir auch im nächsten Projekt verwenden.” Der Kunde weiß natürlich nicht, welche es ist. Die folgenden Dienste wissen unterschiedlich gut zu helfen, sind aber jedenfalls die beste Toolbox, die es derzeit gibt…

Font Match

Font Match ist eine kleine App, mit der Sie zwei Schriftarten diekt nebeneinander vergleichen können. Das Ziel hier ist vor allem, sogenannte Fallback-Schriftarten zu finden, um mit Hilfe von System-Schriftarten die Ladezeit einer Webseite zu verbessern, während die eigentlich gewünschte Schriftart noch im Hintergrund lädt.

Font in Logo

Sie haben ein tolles Logo gesehen und sich gefragt, welche Schriftart das ist? Wenn es nun nicht gerade Futura ist, kann Font In Logo genau das rausfinden.

WhatTheFont in Aktion. (Screenshot: D. Petereit)



WhatTheFont von MyFonts hat schon dadurch einen Vorteil, dass es auf eine der größten Schriftenkollektionen des Netzes zugreifen kann. Zudem ist es schon ewig am Markt. Dennoch verlässt sich WhatTheFont auch stets auf Bilder als Input und bietet keine direkte Identifikation auf Live-Websites an. Was es von anderen absetzt, sind die Apps für Android und iOS. Diese erlauben dir die Identifikation von Schriften per Smartphone-Kamera.

Smartphone-App in Aktion. (Bild: MyFonts)



WhatTheFont ist so erfolgreich, dass etliche ältere Dienste mit gleicher Zielsetzung inzwischen ihre entsprechenden Services eingestellt haben und direkt auf WhatTheFont verweisen, so etwa Linotype.

WhatFontIs identifiziert Schriftarten aus Bildern

WhatFontis – ähnliches Prinzip wie WhatTheFont, aber keine Apps. (Screenshot: D. Petereit)



WhatFontis ist eine nützliche Arbeitshilfe für jeden Webdesigner. Dabei ist die Verwendung so simpel wie das Bookmarken einer Seite. WhatFontis ist als Bookmarklet und als Extension für Chrome und Safari verfügbar. Einmal aktiviert, gibt es detaillierte Einblicke zu den auf einer Website verwendeten Schriftarten.

Dabei basiert die Erkennung der Schriften immer auf einer Bilddatei. Die Chrome-Extension ist im Grunde nichts weiter als der Aufruf der WhatFont-Web-App. Die anderen beiden Extensions setzen WhatFont ins Kontextmenü.

Einen Vorteil gegenüber WhatTheFont kann ich nicht erkennen. Ich würde den Dienst also nur da einsetzen, wo andere schon gescheitert sind – als last resort quasi.

Fount – Bookmarklet mit durchwachsener Erfolgsquote



Der Wettbewerber Fount ist eine reine Bookmarklet-Lösung, bietet also keine Extensions oder andere Zugänge zur Funktionalität. Im Vergleich wirkt Fount optisch etwas altbacken, und kann nicht mit gleicher Zuverlässigkeit korrekte Ergebnisse vorweisen. Direkte Anbindungen an gängige Fontlibraries sucht man ebenfalls vergeblich. In meinen Tests kam Fount nicht nur vielfach an seine Grenzen, es funktionierte auch nur sehr unzuverlässig und nicht in jedem Browser.

Dennoch ist Fount eine zusätzliche Option. Das erste Werkzeug der Wahl sollte der Dienst aber nicht sein.

Font Matcherator

Font Matcherator von Fontspring. (Screenshot: D. Petereit)



Der Font Matcherator funktioniert ebenfalls auf der Basis hochzuladender Bilder. Sein Wettbewerbsvorteil besteht darin, dass das gesamte Fontspring-Portfolio hinter ihm steht. So ist er ähnlich stark wie WhatTheFont. Fontspring selber sieht den Matcherator noch weiter vorne, weil er etwa auch Open-Type-Features und einige andere Spezialitäten erkennen kann. In meinem Alltagstest spielte das indes keine entscheidene Rolle. Die Tools waren vergleichbar gut.

Außer Konkurrenz sei noch erwähnt:

Identifikation (u.a.) im Interview-Stil. (Screenshot: D. Petereit)

Identifont – Dieser Vertreter seiner Gattung versucht Schriftarten zu identifizieren, indem er dem Suchenden eine Vielzahl von Fragen stellt. Man muss also Geduld und ein Basiswissen mitbringen, um (möglicherweise) erfolgreich zu sein.

(Artikelbild: Depositphotos)