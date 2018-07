Photoshop: Texturen bearbeiten (mit 50+ hochwertigen Texturen zum Download)

Texturen sorgen schnell für realistische Oberflächen. Photoshop arbeitet viel zu sauber und fotorealistische Texturen sind nur mit zahlreichen Filterkombinationen möglich. So machen wir es uns leicht, suchen die passende Kategorie von Papier über Metall zu Holz aus, checken, ob Größe und Freigabe passen, und gestalten texturierte Webseiten oder Kompositionen auf Basis hochwertiger Texturen.

Und wenn du jetzt noch einige Anregungen lesen willst, haben wir etwas für dich: Zwischen den Texturen findest du Tipps und Tricks zur Anwendung in Adobe Photoshop.

Noch ein Hinweis: Natürlich habe ich zu jeder Textur angegeben, wie du sie nutzen darfst. Gerade bei kommerzieller Anwendung solltest du aber sicherheitshalber immer nochmal auf der Originalseite nachschauen, ob sich die Lizenz nicht zwischenzeitlich verändert hat. Diese Vorsichtsmaßnahme solltest du dir generell zur Angewohnheit machen.

Website: lostandtaken.com

Urheber: Brant Wilson

Auflösung: 3.264 Pixel × 2.448 Pixel

Kategorie: Papier

Frei für: Kommerzielle (Spendenwunsch) / Private Anwendungen



© Brant Wilson

Website: wojtar-stock.deviantart.com

Urheber: wojtar-stock

Auflösung: 975 Pixel x 1300 Pixel

Kategorie: Metall

Frei für: nichtkommerzielle Anwendungen



© wojtar-stock

Website: butlerm.com

Urheber: butlerm.com

Auflösung: Privat = 800 Pixel / Kommerziell = 5472 Pixel

Kategorie: Sonstiges

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

© butlerm.com

Website: bashcorpo.deviantart.com

Urheber: bashcorpo

Auflösung: 2.000 Pixel × 2.862 Pixel

Kategorie: Papier

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



© bashcorpo

Website: graphicsfuel.com

Urheber: Rafi

Auflösung: 1500 Pixel × 1500 Pixel

Kategorie: Sonstiges

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



© Rafi

Photoshop-Tipp #1: Texturen kombinieren

01 Überlagern

Für eine einzigartige Textur kombinierst du einfach frei verfügbare Oberflächen. So habe ich hier zwei Papiertexturen in einem Dokument übereinander gelegt. Die Füllmethode der oberen Ebene wurde von Normal auf Multiplizieren umgestellt (auch Ineinanderkopieren, Weiches Licht und Negativ multiplizieren können da interessante Ergebnisse liefern). So entstand eine Textur mit anderen Farben und Strukturen.

02 Maskenarbeit

Um stellenweise eine weitere Textur einzufügen, lege diese als Ebene darüber und spendiere der Ebene eine Maske. Gehe dazu im Menü auf Ebene > Ebenenmaske > Alle einblenden oder im Ebenenbedienfeld auf den Button Ebenenmaske hinzufügen.

Drücke den Buchstaben D auf der Tastatur, für die Standardfarben Schwarz und Weiß, und gehe im Menü auf Filter > Renderfilter > Wolken. Mit dem Pinsel, einer weichen Werkzeugspitze und schwarzer oder weißer Farbe kannst du nun auch noch gezielter innerhalb der Maske bestimmen, wo die weitere Textur sichtbar sein soll.

Website: wegraphics.net

Urheber: wegraphics.net

Auflösung: 3504 Pixel x 2336 Pixel

Kategorie: Sonstiges

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



© wegraphics.net

Website: ll-stock.deviantart.com

Urheber: LL-stock

Auflösung: 2.394 Pixel × 3.307 Pixel

Kategorie: Papier

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



© LL-stock

Website: spiteful-pie-stock.deviantart.com

Urheber: Spiteful-Pie-Stock

Auflösung: 2.072 Pixel × 1.692 Pixel

Kategorie: Papier

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



© Spiteful-Pie-Stock

Website: berthjan.deviantart.com

Urheber: berthjan

Auflösung: 1000 Pixel x 1500 Pixel

Kategorie: Papier

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



© berthjan

Website: struckdumb.deviantart.com

Urheber: struckdumb

Auflösung: 3648 Pixel x 2736 Pixel

Kategorie: Papier

Frei für: Kommerzielle / Private Anwendungen



© struckdumb

Photoshop-Tipp #2: Texturen zum Altern

01 Einfache Überlagerung

Texturen eignen sich hervorragend zum Altern von allzu schönen Grafiken. Wie zuvor beschrieben, wurden über diesem Label zwei Texturen abgelegt und durch eine einfache Überlagerung mit der Füllmethode Multiplizieren in die Grafik hinein gerechnet. Diese wirkt schon mit dieser einfachen Technik weitaus älter.

Old vector shield | #99623381 | ©Petr Vaclavek

02 Auswahl der Tiefen

Unterhalb der Ebene mit dem Label habe ich eine Holztextur eingefügt. Um bei dieser nur die dunkelsten Bereiche zu selektieren, gehe im Menü auf Auswahl > Farbbereich und gib bei Auswahl: Tiefen an. Nach dem Bestätigen über OK wird die Selektion erzeugt.

03 Texturen gezielter einfügen

Aktiviere die Ebene mit dem Label und gehe im Ebenenbedienfeld auf den Button Ebenenmaske hinzufügen. Die Auswahl wurde in eine Maske umgewandelt und die Holztextur scheint stellenweise durch das Label durch, als ob die Farbe stark abgeblättert ist, nach vielen Jahren der Alterung.