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Retro-Tech gegen Big Tech: Ein Vater macht es vor

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Retro-Tech gegen Big Tech: Ein Vater macht es vor

Ein Softwareentwickler und Vater ersetzt Streaming, Smartphone und offenes Internet bewusst durch CDs, ein Festnetztelefon und einen abgeschotteten Familien-PC. Hinter der nostalgisch wirkenden Geste steckt eine handfeste Strategie gegen Datensammler und Aufmerksamkeitsökonomie.

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Retro-Tech zieht als bewusste Gegenbewegung in immer mehr Haushalte ein, und ein Entwickler aus der Indie-Web-Szene zeigt, wie konsequent das aussehen kann. In einem vielbeachteten Blogbeitrag beschreibt er, warum bei ihm zu Hause CDs, ein klassisches Festnetztelefon und ein vom offenen Web abgeschnittener Familien-PC stehen. Auslöser war sein Misstrauen gegenüber Werbe-Tracking und Feeds, die auf maximale Verweildauer getrimmt sind.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein Entwickler und Vater tauscht Streaming, Smartphone und offenes Web gegen CDs, ein Festnetztelefon und einen abgeschotteten Familien-PC.
  • Im Heimnetz filtert ein Pi-hole per Whitelist jede Domain. Freigegeben sind etwa Wikipedia und Minecraft, gesperrt bleiben YouTube, Google und Spotify.
  • Das Festnetz läuft über einen VoIP-Adapter mit Rufnummern-Whitelist und automatischer Nachtsperre.
  • Der Fall trifft einen Nerv, weil Cloud-Abhängigkeit Geräte über Nacht unbrauchbar machen kann, wie zuletzt bei abgeschalteten Bose-Lautsprechern.

Warum stellt ein Technologe auf alte Geräte um?

Der Autor versteht sich als Technikbegeisterter, der die Schattenseiten der Branche aus der Nähe kennt. Werbenetzwerke und auf Engagement getrimmte Feeds möchte er von seinen Kindern fernhalten, die angenehmen Seiten der Technik aber weitergeben. Seine Lösung holt sich Anregungen aus einer Zeit vor MP3 und App-Store und übersetzt sie in heutige Hardware. Physische Medien bringen dabei einen praktischen Nebeneffekt: Eltern wissen genau, welche Inhalte im Haus verfügbar sind.

Wie funktioniert die digitale Abschottung?

Das Herzstück bildet ein Pi-hole als Werbefilter und DNS-Wächter im Heimnetz. Statt einzelne Seiten zu sperren, gibt der Entwickler nur ausgewählte Domains frei, von Wikipedia bis zum Minecraft-Server der Familie. Jedes Kind bekommt am gebrauchten Tower-PC ein eigenes Konto. Wie schnell die Abhängigkeit von fremden Servern kippt, zeigte zuletzt der Fall der abgeschalteten Bose-SoundTouch-Lautsprecher. CDs und DVDs umgehen dieses Risiko, weil kein Anbieter sie aus der Ferne deaktivieren kann.

Der Reiz liegt nicht in der Nostalgie, sondern in der Kontrolle. Ein Gerät, das ohne Cloud funktioniert, gehört wirklich Ihnen, und dieses Versprechen wird für Familien wie für Unternehmen zum Argument.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was nehmen Unternehmen aus dem Experiment mit?

Die Methode lässt sich auf digitale Souveränität im Betrieb übertragen. Eine bewusste Auswahl erlaubter Dienste, klare Grenzen für Datenabflüsse und der Verzicht auf Tools, die ohne Anbieter-Server nutzlos werden, gehören längst zu den Cybersecurity-Grundlagen für den Mittelstand. Auch die Wahl datensparsamer Software, etwa beim Browser, folgt demselben Gedanken. Den vollständigen Erfahrungsbericht hat der Entwickler in seinem Haven-Blog veröffentlicht.

Nicht jeder Haushalt braucht einen Pi-hole neben der Küche. Die Kernfrage taugt aber für jede Anschaffung im Betrieb: Funktioniert das Gerät noch, wenn der Anbieter den Stecker zieht? Diese Frage vor dem Kauf zu stellen, erspart später böse Überraschungen.

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Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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