So viel Gaming Lebenszeit habe ich eigentlich gar nicht eingesetzt. Noch ein Kind der Achtziger, spielte ich hauptsächlich auf dem Brotkasten C64 Summer Games und Winter Games.

Da sah der Gamer jedes Pixel. Und ich war froh, dass nach einem gewonnenen Biathlon-Cup der Joystick ganz blieb.

Nicht so, wie in den virtuellen Welten der heutigen Spiele. Spiele, die Milliarden umsetzen, viel Gamerzeit abverlangen, bis du dich in diesen Welten Zuhause fühlst.

Die Druckertintenmilliardäre von HP Kerkeling haben die 50 meistverkauften Video Games in eine Infografik gegossen.

Kein Wunder: Weder AoE2, Summer Games oder Winter Games sind in dieser Best Selling-Liste zu sehen. Klötzchenwelten und schnelle Autos dagegen schon.

Und mit Tetris tatsächlich ein Spiel, das ich schon im George Orwell-Jahr 1984 hätte spielen können. Computerpuzzles war jedoch nie meins.

50 Games. Ist da was dabei, das ihr mögt?

So nach einem langen Tag am PC, in der Digitalagentur oder sonst wo? Gleich wieder an den Bildschirm? Besser erst mal den Rücken stärken.

Gaming: Die 50 meistverkauften Video Games