Recursive Superintelligence: 650 Mio für KI, die sich selbst verbessert
20. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Recursive Superintelligence: 650 Mio für KI, die sich selbst verbessert

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
4.3
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Richard Socher und Yuandong Tian haben mit Recursive Superintelligence im Stealth-Modus 650 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 4,65 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Im Cap-Table stehen GV, Greycroft, NVIDIA und AMD. Der Public Launch ist für Mitte 2026 angekündigt.

Mit Recursive Superintelligence kehrt die Idee der rekursiven Selbst-Verbesserung in den seriösen KI-Mainstream zurück. Stellen Sie sich vor, ein Modell trainiert das nächste Modell, das dann wieder ein besseres Modell trainiert. Genau diese Singularitäts-Folklore wird mit knapp fünf Milliarden Dollar Bewertung gerade Realität.

Das Wichtigste in Kürze

  • Richard Socher (Ex-You.com, Ex-Salesforce) und Yuandong Tian (Ex-Meta FAIR) gründen gemeinsam
  • 650 Mio US-Dollar Finanzierung bei 4,65 Mrd US-Dollar Bewertung
  • Cap-Table mit GV, Greycroft, NVIDIA und AMD
  • Public Launch für Mitte 2026 geplant

Was rekursive Selbst-Verbesserung verspricht

Drei blau-weiße Matrjoschka-Puppen mit Preisschild (4,65 Mrd $) in aufsteigender Größe
Recursive-KI-Modell verbessert kontinuierlich eigenes Training, Architektur und Tool-Nutzung durch Selbstoptimierung statt Einfrieren nach Training

Selbstoptimierung. Klassische Modelle werden trainiert und dann eingefroren. Recursive setzt darauf, dass ein Modell sein eigenes Training, seine Architektur und seine Tool-Nutzung kontinuierlich verbessert. Das Versprechen klingt nach Science Fiction, hat in der akademischen Forschung aber konkrete Vorarbeit. Yuandong Tian gilt in der Reinforcement-Learning-Community als einer der Architekten dieser Linie.

Gründer-Stempel. Richard Socher hat mit You.com eine eigene Suchmaschine plus KI-Asisstenten aufgebaut und davor das KI-Geschäft bei Salesforce geleitet. Die Kombination aus Tian und Socher öffnet Türen sowohl im Compute-Markt als auch bei Enterprise-Kunden. Den Stealth-Auftritt dokumentiert die offizielle Website recursive.com.

Wenn NVIDIA und AMD im gleichen Cap-Table stehen, ist das selten Zufall. Recursive bekommt damit Zugang zu beiden Compute-Ökosystemen und kann ohne Vendor-Lock-in trainieren.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was das für den Markt bedeutet

Ein silber-oranger Würfel mit dem Text
Investoren investieren 650 Mio. US-Dollar in Stealth-Startup für KI-Frontier-Modelle, obwohl Produkt fehlt. Wette auf Architektur statt bewährtes Produkt

Investoren-Sog. 650 Mio US-Dollar in eine Stealth-Runde signalisieren, dass die Frontier-Modell-Konkurrenz weiter geht. Während OpenAI, Anthropic und Google die etablierte Spitze halten, gibt es Bewertungen jenseits der Milliardenmarke für Newcomer, die noch kein Produkt gezeigt haben. Investoren wetten auf die Architektur, nicht auf das Produkt.

Risiken. Rekursive Selbst-Verbesserung ist gleichzeitig das Lieblings-Szenario der AI-Safety-Community für unkontrolliertes Wachstum. Wer die Modellklassen verstehen will, findet im LLMs-Ratgeber die Einordnung, ergänzend zeigt der GEO-Ratgeber, wie sich die Sichtbarkeit in generativen Suchen verändert.

Für deutsche Entscheider lohnt der wache Blick. Falls Recursive im Sommer mit einem Produkt für Enterprise-Workflows startet, verschiebt sich der Wettbewerb um agentische Plattformen erneut. Halten Sie ein Auge auf den Launch und planen Sie ein Evaluations-Slot in der Beschaffungs-Roadmap ein.

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