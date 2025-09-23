RAW-SD-Kartenwiederherstellung: So stellen Sie Daten von einer RAW-SD-Karte wieder her

So stellen Sie RAW-SD-Kartendaten mit EaseUS Data Recovery Wizard Pro wieder her. Dieser Artikel behandelt Datenwiederherstellung, Reparatur von RAW-SD-Karten und Schritte zur Fehlervermeidung.

Einleitung

Ihr Computer oder Ihre Kamera kann eine RAW-SD-Karte nicht lesen, weil das Dateisystem beschädigt ist, fehlt oder nicht unterstützt wird. Die Datenwiederherstellung von RAW-SD-Karten ist möglich, kann aber problematisch sein, wenn wichtige Dateien enthalten sind.

Die Daten auf einer RAW-SD-Karte sind normalerweise intakt, aber ohne Tools oder Reparaturen nicht zugänglich. Scannen und extrahieren Sie Fotos, Videos, Dokumente und andere Dateien mit EaseUS Data Recovery Wizard Pro, bevor Sie die RAW-Karte reparieren.

Diese Anleitung behandelt die Wiederherstellung und Reparatur von RAW-SD-Karten mit bewährter Software und integrierten Reparaturtools. Wir geben außerdem Tipps zur Fehlervermeidung bei SD-Karten. Trotz unerwarteter Beschädigung oder unbeabsichtigter Beschädigung können Sie Ihre wertvollen Daten wiederherstellen.

Wenn Ihre SD-Karte in den RAW-Zustand wechselt, ist eine spezielle Datenwiederherstellungssoftware eine der schnellsten und zuverlässigsten Möglichkeiten, Ihre Dateien wiederherzustellen.



EaseUS Data Recovery Wizard Pro ist unsere Top-Empfehlung. Es stellt Dateien von RAW-, formatierten, beschädigten oder unzugänglichen SD-Karten mit einer Erfolgsquote von 99,7 % wieder her. Diese Anwendung stellt Daten nach unbeabsichtigtem Löschen, Partitionsfehlern, Malware-Angriffen und ausgefallenen Betriebssystemen problemlos wieder her.

EaseUS Data Recovery Wizard Pro stellt Bilder, Videos, Dokumente und E-Mails von SD-Karten, Speicherkarten, USB-Geräten, Kameras und mehr wieder her. Zu den erweiterten Funktionen gehören Dateivorschau vor der Wiederherstellung, selektive Filterung und die Reparatur beschädigter Video-/Fotodateien. Die Benutzeroberfläche ist sowohl für Anfänger als auch für Techniker einfach zu bedienen.

Mac Gelöschte Dateien von SD-Karte wiederherstellen - 5 SD-Karte Wiederherstellungssoftware

Watch this video on YouTube

Schritt 1: Verbinden & Auswählen

Verwenden Sie einen Kartenleser, um die RAW-SD-Karte anzuschließen. EaseUS Data Recovery Wizard Pro: Wählen Sie Ihre RAW-SD-Karte aus den Laufwerken des Startbildschirms und klicken Sie auf „Suche nach verlorenen Daten“.

Schritt 2: Scannen/Filtern

Die Software scannt automatisch. Überprüfen Sie anschließend die Ergebnisse. Sie können die Ergebnisse nach Dateityp filtern oder das Suchfeld verwenden, um bestimmte Dateinamen zu finden.

Schritt 3: Vorschau/Wiederherstellen

Wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien aus, und klicken Sie auf „Wiederherstellen“. Wählen Sie dann einen sicheren PC oder Cloud-Speicherort (speichern Sie wiederhergestellte Dateien niemals auf derselben SD-Karte, da sonst das Risiko besteht, dass Daten überschrieben werden). Klicken Sie auf „OK“zustimmen.

Auf die Daten einer RAW-SD-Karte kann nicht direkt zugegriffen werden. In Teil 2 hilft Ihnen eine Datenrettungssoftware, die Dateien wiederherzustellen. Sie können die SD-Karte aber auch reparieren, um ihre Funktionalität wiederherzustellen. Es folgen drei zuverlässige Methoden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Lösung 1: Reparieren Sie RAW-SD-Karten mit TestDisk

TestDisk, ein kostenloses Open-Source-Tool zur Partitionsreparatur, ist besonders für RAW-SD-Karten beliebt. Es kann Partitionen und Daten wiederherstellen, manchmal sogar mit der Partitionsstruktur. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1:

Start testdisk_win.exe nach dem Herunterladen und Extrahieren „TestDisk“. Verwenden Sie einen SD-Kartenleser oder den Kartenanschluss des Computers, um die RAW-SD-Karte einzulegen.

Schritt 2:

Erstellen Sie mit Enter eine Logdatei. Wählen Sie „Erstellen“und geben Sie es ein, wenn Sie zur Anmeldung aufgefordert werden.

Schritt 3:

Wählen Sie Ihre „RAW-SD-Karte“ und drücken „Eingeben.“

Schritt 4:

Drücken Sie die Eingabetaste, nachdem Sie das Dateisystem ausgewählt haben (die meisten SD-Karten verwenden Intel). Drücken Sie die Eingabetaste, nachdem Sie „Analysieren“ zum Scannen von Partitionen gewählt haben. Finden Sie verlorene Partitionen mit „Schnellsuche.“ Wählen Sie die richtige Partition aus und klicken Sie auf „Eingeben“.

Schritt 5:

Wählen Sie „Schreiben“ und „Enter“, um die neue Partitionstabelle zu speichern. Bitte bestätigen Sie und starten Sie neu, indem Sie UND drücken. Überprüfen Sie nach der Wiederaufnahme den Zugriff auf die SD-Karte.

Lösung 2: SD-Karte mit DiskPart formatieren

Das Formatieren der SD-Karte ist möglicherweise die einzige Möglichkeit, eine beschädigte Partition wiederherzustellen. DiskPart, ein Windows-Dienstprogramm, formatiert und konfiguriert die Karte auf FAT32 oder NTFS. Nachfolgend sind die Schritte aufgeführt:

Schritt 1:

Verbinden Sie die SD-Karte mit dem PC.

Schritt 2:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Sie „Eingabeaufforderung (Admin)“.

Schritt 3:

Starten Sie DiskPart, indem Sie Folgendes eingeben„Diskpart“ und Drücken„Eingeben“.

Schritt 4:

Typ „Diskpart“ und geben Sie ein. Zeigen Sie alle Laufwerke an und identifizieren Sie Ihre SD-Karte anhand der Größe mithilfe der Liste disk. Wählen Sie Ihre Karte aus, indem Sie pick eingeben Disc X (X durch die Disc-Nummer ersetzen).

Schritt 5:

Um die SD-Karte auf FAT32 zu formatieren, verwenden Sie: format fs=fat32 fast. Ziehen Sie die Karte ab und schließen Sie sie nach Abschluss des Vorgangs wieder an.

Eine Beschädigung des Dateisystems kann dazu führen, dass Ihre SD-Karte RAW wird. CHKDSK kann das Problem beheben, ohne Daten zu beschädigen. Sehen wir uns an, wie:

Schritt 1:

Suchen Sie in Windows nach der Eingabeaufforderung.

Schritt 2:

Wählen „Als Administrator ausführen“ aus dem Rechtsklickmenü.

Schritt 3:

Typ „chkdsk“ und drücken Sie„Eingeben“um die Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Schritt 4

Ersetzen Sie „P:“ durch den Laufwerksbuchstaben Ihrer SD-Karte und führen Sie den folgenden Befehl aus:

chkdsk P: /f.





Zukünftige RAW-SD-Kartenfehler verhindern

SD-KartenreparaturBei der Datenwiederherstellung müssen Sie einige Fehler vermeiden, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Häufige Ursachen sind Missbrauch, Stromausfall oder mangelhafte Hardware. Sichere Vorgehensweisen verlängern die Lebensdauer der SD-Karte und schützen die Daten.

Regelmäßigsichernwichtige Dateien auf externen Laufwerken oder im Cloud-Speicher zur einfachen Wiederherstellung im Falle eines Kartenfehlers.

Um die SD-Karte sicher zu entfernen, verwenden Sie vor dem Trennen die Optionen „Auswerfen“ oder „Hardware sicher entfernen“, um eine Beschädigung des Dateisystems zu verhindern.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über genügend Strom für die Datenübertragung oder Aufzeichnung verfügt.

Formatieren und scannen Sie die SD-Karte im empfohlenen Format Ihres Geräts, um sie funktionsfähig zu halten.

Reduzieren Sie Hardwarebeschädigungen, indem Sie langlebige Hersteller wählen.

Fazit

RAW-SD-Kartendaten können mit der entsprechenden Methode wiederhergestellt werden. EaseUS Data Recovery Wizard Pro, TestDisk, DiskPart und CHKDSK wurden verwendet, um Dateien wiederherzustellen, die Karte zu reparieren und Datenverlust zu verhindern. Datenwiederherstellung und Kartenwiederherstellung erfordern sofortiges Handeln.

Laden Sie EaseUS Data Recovery Wizard Pro herunter – für schnelle Datenrettung und optimale Wiederherstellungschancen. Opfer beschädigter SD-Karten benötigen die Zuverlässigkeit und die robusten Scan-Funktionen. Schützen Sie Ihre Dateien noch heute.

FAQs zur Wiederherstellung von RAW-SD-Karten

Ja. Scannen Sie RAW-SD-Karten mit EaseUS Data Recovery Wizard Pro, um Dateien ohne Formatierung wiederherzustellen. Die Karte kann nach der Wiederherstellung repariert oder formatiert werden, ohne dass Daten verloren gehen. Die Wiederherstellung sollte nicht das Schreiben neuer Daten auf die Karte beinhalten. Wie kann ich verhindern, dass meine SD-Karte RAW wird? Vermeiden Sie Stromausfälle während der Dateiübertragung, nutzen Sie die sichere Entnahme vor dem Abziehen und formatieren Sie die Karte regelmäßig im vom Gerät empfohlenen Format. Sichern Sie Ihre Dateien und verwenden Sie hochwertige Karten von zuverlässigen Herstellern, um Beschädigungen und versehentliche Schäden zu vermeiden. Kann ich gelöschte Fotos von einer RAW-SD-Karte wiederherstellen? Ja. RAW-Fotos von SD-Karten können mit EaseUS Data Recovery Wizard Pro wiederhergestellt werden. Die Software scannt die Karte gründlich nach fehlerhaften Partitionsdateien, sofern die Daten nicht verändert wurden.