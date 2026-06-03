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Push-Nachrichten: Apple und Google schreiben jetzt mit

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Push-Nachrichten: Apple und Google schreiben jetzt mit

Apple und Google betreiben die einzigen zwei Kanäle, über die jede Push-Nachricht läuft. Seit einigen Jahren sitzt zwischen Versand und Sperrbildschirm ein KI-Modell, das die Meldung zusammenfasst und teils umschreibt, bevor sie den Nutzer erreicht. Für Marketing-Teams verschieben sich damit die Spielregeln, ohne dass im Dashboard etwas davon auftaucht.

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Push-Benachrichtigungen haben in nur einem Jahr deutlich an Reichweite verloren. Auf Android sank die Opt-in-Rate laut dem Batch-Benchmark 2025 von 85 auf 67 Prozent, der plattformübergreifende Schnitt liegt bei 61 Prozent. Parallel entscheidet auf dem Gerät ein Sprachmodell, welche Meldung im Original erscheint und welche zur Kurzfassung schrumpft.

Das Wichtigste in Kürze

  • Apple Intelligence und Googles Gemini Nano fassen Benachrichtigungen direkt auf dem Gerät zusammen und priorisieren sie nach gelerntem Verhalten.
  • Die Opt-in-Rate auf Android fiel binnen eines Jahres von 85 auf 67 Prozent, auf iOS von 58 auf 56 Prozent.
  • Kein Dashboard zeigt, ob eine Meldung zusammengefasst, verschoben oder unterdrückt wurde.
  • Am 8. Juni öffnet Apple die WWDC mit dem nächsten Apple-Intelligence-Schub.

Was passiert mit Ihrer Nachricht auf dem Gerät?

Gelber Notizzettel mit durchgestrichenem Text und Stift auf weißem Grund
Apple Intelligence fasst mehrere Benachrichtigungen zusammen und sortiert sie durch Priority Notifications nach gelerntem Nutzerverhalten

On-Device-Editor. Jede Meldung läuft über Apples APNs oder Googles Firebase Cloud Messaging, doch die redaktionelle Entscheidung fällt erst auf dem Telefon. Apple Intelligence bündelt mehrere Benachrichtigungen zu einer Zusammenfassung und kennzeichnet sie mit Sparkle-Symbol und Kursivschrift. Über Priority Notifications sortiert das System die Meldungen zusätzlich nach gelerntem Verhalten. Nach falschen BBC-Schlagzeilen schaltete Apple die Zusammenfassung Anfang 2025 für Nachrichten-Apps ab und blendet seither einen Hinweis auf mögliche Fehler ein. Auf Pixel- und Galaxy-Geräten übernimmt Googles Gemini Nano dieselbe Rolle direkt im System.

Warum sieht das im Dashboard niemand?

Leeres Glas mit Notiz „Hier steht NICHTS“ und kleiner Figur oben darauf
Öffnungen und Klicks sind für Sender unsichtbar, da sie hinter einer Bearbeitungsschicht verborgen liegen. APNs und Firebase melden nicht, ob Meldungen versteckt oder vom Modell sortiert wurden

Blinde Kennzahlen. Öffnungen und Klicks liegen hinter einer Bearbeitungsschicht, die kein Sender einsehen kann. Ob eine Meldung in einer Zusammenfassung verschwand, von einem Fokus stummgeschaltet oder vom Modell nach unten sortiert wurde, meldet weder APNs noch Firebase. Die messbaren Zahlen bestätigen nur die Richtung: Kontextbezogene, ausgelöste Push-Nachrichten öffnen laut Batch im Schnitt zu 14,4 Prozent, generische Rundsendungen nur zu 4,19 Prozent.

Die Plattform verteidigt die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer, nicht Ihr Kampagnenziel. Sie verhandeln ab sofort mit einem Redakteur, den Sie weder sehen noch anrufen können.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was sollten Marketing-Teams jetzt ändern?

Maus mit Headset auf orangefarbenem Telefonhörer mit Spiralkabel auf weißem Grund
Push-Benachrichtigungen sollten nur für zeitkritische Transaktionen und Nutzer-Reaktivierung genutzt werden, nicht für Cross-Selling

Eigene Flächen. Reservieren Sie Push für die Aufgaben, die kein anderer Kanal löst, also schlafende Nutzer zurückholen und zeitkritische, transaktionale Hinweise zustellen. Stellen Sie die konkrete Information nach vorn, etwa Betrag, Name, Uhrzeit oder nächste Aktion, weil die Zusammenfassung den Markenton wegkürzt und nur den Fakt behält.

Cross-Selling und Produkt-Tipps gehören auf Flächen, die Sie selbst kontrollieren: In-App-Nachrichten mit Promo-Codes klicken laut Batch zu 16,1 Prozent auf Android und 17,9 Prozent auf iOS, klar über der Push-Quote. Bauen Sie zusätzlich die Aktion hinter der Meldung so, dass ein Assistent sie ausführen kann, denn Siri und Gemini greifen zunehmend selbst auf Benachrichtigungen zu.

Push war nie wirklich Ihr Kanal, sondern nur weniger gemietet als Social Media, und mit jedem Release verschiebt sich die Kontrolle weiter zur Plattform. Prüfen Sie vor der WWDC am 8. Juni, welche Ihrer Push-Strecken auf Markenton statt auf konkrete Information setzen. Den nötigen Überblick über die Modell-Landschaft dahinter liefert der LLMs-Ratgeber.

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Tags: Apple
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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