Prost Neujahr: 15 kostenlose Fotos zum Jahreswechsel

Damit du dich bereits auf den heutigen Abend einstimmen kannst, haben wir 15 Fotos zum Jahreswechsel für dich gesammelt. Allen ist gemeinsam, dass du sie ohne weitere Bedenken für deine eigenen Arbeiten verwenden kannst, da die allermeisten unter der Lizenz CC0 stehen. Wenn du also kein vernünftiges eigenes Bild geschossen bekommst, schick einfach eines der folgenden durch die Gegend.

Stöber auch ansonsten gern auf den verlinkten Seiten. Dort gibt es haufenweise völlig kostenfreie Bilder. Einen umfassenden Überblick über 42 verschiedene Quellen für kostenfreie Fotos geben wir dir in diesem Beitrag.



