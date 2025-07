Product Owner (m/w/d) bei CGM – Gestalten Sie digitale Gesundheitslösungen mit echtem Impact

Als führendes Unternehmen im Bereich Softwarelösungen für das Gesundheitswesen sind wir in 19 Ländern tätig und beschäftigen über 9.000 engagierte Mitarbeitende. Du wirst in einem dynamischen und innovativen Umfeld arbeiten, das voller Möglichkeiten steckt. Mit Deinem Einsatz und Deiner Leidenschaft hast Du die Gelegenheit, einen nachhaltigen Unterschied zu machen. Gemeinsam gestalten wir das Gesundheitssystem der Zukunft. Werde Teil unserer Mission und mache den Unterschied – für eine Welt, in der Wissen Leben rettet!

Bist Du leidenschaftlich an zukunftsweisenden Produkten interessiert? Hast Du das Talent, Ideen in konkrete, wertschöpfende Lösungen umzusetzen und dabei immer das große Ganze im Blick zu behalten? Dann suchen wir genau Dich!

Deine Aufgaben:

Übernimm die Verantwortung für Softwarekomponenten zur Erstellung, Verwaltung und Kommunikation von Gesundheitsdaten, um transformative und benutzerfreundliche Lösungen zu entwickeln, die das Gesundheitswesen nachhaltig verbessern.

Führe umfassende Marktanalysen durch und beobachte Wettbewerber, um neue Chancen zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen, die den Weg für zukunftsweisende Produktentwicklungen ebnen.

Arbeite eng mit interdisziplinären Teams aus Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Kundenservice zusammen, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht nur die Erwartungen der Nutzer übertrifft, sondern auch außergewöhnliche Zufriedenheit und Nutzererlebnisse schafft.

Priorisiere Produktmerkmale und -anforderungen basierend auf Kundenfeedback, aktuellen Trends und strategischen Zielen, um einen effektiven und zielgerichteten Produktfahrplan zu erstellen, der den langfristigen Erfolg sichert.

Kommuniziere proaktiv mit allen Stakeholdern, führe regelmäßige Produktreviews durch und entwickle anpassungsfähige Preisstrategien, um den Marktanteil zu erhöhen und gleichzeitig die Rentabilität zu steigern. Dein Engagement ist entscheidend, um die Marktposition unseres Produkts zu stärken und herausragende Ergebnisse zu erzielen.

Das bringst Du mit:

Mehrjährige herausragende Berufserfahrung als Product Owner oder in einer vergleichbaren Position im Bereich Gesundheits-IT oder klinische Daten, idealerweise mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Einführung innovativer digitaler Lösungen.

Ein abgeschlossenes Studium, bevorzugt an einer renommierten Universität, im Bereich Wirtschaftsinformatik, Gesundheitsmanagement, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet, das Deine akademische Exzellenz unterstreicht.

Umfassende Kenntnisse relevanter regulatorischer Vorgaben, die es Dir ermöglichen, bahnbrechende Lösungen zu entwickeln.

Die Fähigkeit, die Bedürfnisse von medizinischen Fachkräften zu erkennen und diese in erfolgreiche Produktstrategien umzusetzen, gepaart mit ausgeprägter Kommunikationsstärke.

Eine echte Leidenschaft für kreative Problemlösungen, kombiniert mit starken analytischen Fähigkeiten und einer innovativen Denkweise. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung.

Das kannst Du von uns erwarten:

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: Profitiere von maßgeschneiderten Fortbildungsprogrammen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, die Dir helfen, Deine Expertise kontinuierlich auszubauen und an der Spitze Deines Fachgebiets zu bleiben. Wir investieren in Deine Zukunft, um gemeinsam innovative Lösungen im Gesundheitswesen zu gestalten.

Mobile Work: Arbeite flexibel an zwei Tagen pro Woche mobil und an 3 Tagen vor Ort.

Gesundheit: Maximiere Dein Wohlbefinden, indem Du unser modernes Fitnessstudio nutzt und an unseren kostenfreien Sportkursen teilnimmst. Diese Angebote unterstützen nicht nur Deine Fitness, sondern tragen auch zu einem ausgewogenen Arbeitsleben bei, damit Du stets Dein Bestes geben kannst.

Events: Nimm an internen Veranstaltungen und Aktivitäten teil, diese finden regelmäßig vor Ort aber auch remote statt.

Nimm an internen Veranstaltungen und Aktivitäten teil, diese finden regelmäßig vor Ort aber auch remote statt. Mehr geht immer: Lease dir ein Job-Bike und finde so den sportlichen Ausgleich zum Arbeitsalltag oder nutze attraktive Rabatte für Mitarbeitende und Vorteile bei verschiedenen Partnern und Anbietern über die Corporate Benefits.

Vielfalt ist Teil von CGM!

Wir freuen uns unabhängig von Behinderung, Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf Deine Bewerbung.

Bewirb Dich jetzt online mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. allen Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin).