Der Abschluss einer privaten Krankenversicherung (PKV) lohnt sich in den meisten Fällen für Personen, die über ein vergleichsweise hohes Einkommen verfügen und zudem nicht der Versicherungspflicht unterliegen. Dies sind in der Regel Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Angestellte mit einem hohen Jahreseinkommen. Private Krankenversicherung? Die aktuelle PKV-Gehaltsgrenze liegt derzeit bei 66.600 Euro jährlich. Liegen Sie als Unternehmer da deutlich darunter, dann sparen Sie sich am besten die Lesezeit, und lernen z.B. lieber etwas über die Vorteile eines SEO-Audits. Für alle Betuchteren kommen hier dann einige nützliche Informationen zu dem Abschluss einer privaten Krankenversicherung.

Unter bestimmten Umständen auch Studenten durch den Abschluss einer privaten Krankenversicherung von Kosten profitieren, die im Vergleich zu einer freiwilligen Versicherung bei der GKV geringer sind.

Dass eine PKV nicht für alle die es sich leisten könnten zwingend von Vorteil ist, verschweigen wir natürlich nicht. Die Verbraucherzentrale hat dazu auch was geschrieben.

Ein besonderer Vorteil privater Krankenversicherungen ist die individuelle Leistungsauswahl. Versicherungsnehmer können sich aus einer Vielzahl von Tarifen und Leistungspaketen das passende Angebot aussuchen, das ihren Anforderungen entspricht.

Die private Krankenversicherung und die Kosten – was Sie bezahlen, hängt von Ihnen ab!

Wenn gleich die oben genannten Personengruppen Zugang zu privaten Krankenversicherungstarifen haben, herrscht häufig erkennbare Unsicherheit vor: Verursacht eine private Krankenversicherung nicht zu hohe Kosten, vor allem im Alter? Falls Sie diese Sorge treibt, sind Sie damit nicht allein.

Richtig ist, dass eine private Krankenversicherung zu Kosten führt, die zwar zumeist höher sind, als es bei einer Mitgliedschaft bei der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall ist – unberücksichtigt bleibt bei solchen Berechnungen jedoch oftmals der Umstand, dass die Versicherer regelmäßig Beitragsrückzahlungen leisten, wodurch sich die Gesamtkosten letztlich deutlich reduzieren.

Je weniger Leistungen Sie im Beitragsjahr in Anspruch genommen haben, desto höher fällt die Rückerstattung aus.

Eine private Krankenversicherung kann Ihnen die Kosten im Vergleich zu einer GKV-Mitgliedschaft deshalb reduzieren, wenn Sie sich in einem guten Gesundheitszustand befinden und nur selten medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Zudem profitieren Sie von günstigeren Tarifen, wenn Sie einen gesunden Lebenswandel pflegen, also beispielsweise nicht rauchen und sich regelmäßig bewegen. So kann die private Krankenversicherung Kosten senken, wenn Sie etwa den regelmäßigen Besuch eines Fitnessstudios nachweisen oder andere gesundheitsförderliche Aktivitäten unternehmen.

In einem besonderen Maße sind bei der privaten Krankenversicherung die Kosten von Ihrem Lebensstil abhängig, was Sie auch zu einem gesünderen Lebensstil motiviert.

Richtig unangenehm kann es jedoch für Sie werden, wenn sich trotz sehr löblichen Lebenswandel Ihre Gesundheit extrem verschlechtert und noch ein finanzieller Engpass dazukommt. Um dieses Risiko zu umschiffen, sollten Sie schon in der GKV bleiben, die für alle Menschen eine medizinische Grundversorgung bereit hält, unabhängig der Dicke Ihres Geldbeutel, wenngleich man festhalten muss, dass der Katalog der Zuzahlungen und so genannten medizinischen Wunschleistungen bei jeder GKV jährlich immer größer wird. Abwägungssache, wie vieles im Geschäftsleben.

Unterschied PKV & GKV

In der gesetzlichen Krankenversicherung tragen Sie die Risiken der Allgemeinheit mit und profitieren in finanzieller Hinsicht allenfalls durch wenig umfangreiche Bonusprogramme von einer gesunden Lebensweise. Die Höhe Ihrer monatlich zu entrichtenden Versicherungsbeiträge können Sie zudem durch eine entsprechende Eigenbeteiligung senken.

Auch hier kann die private Krankenversicherung Ihre Kosten senken, wenn Sie zu einer Eigenbeteiligung bereit sind, was sich besonders dann rechnet, wenn Sie entweder selten medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen oder die notwendigen Maßnahmen einen bestimmten Umfang nicht überschreiten.

Damit ist im Übrigen nicht gemeint, dass Sie keinesfalls einen Arzt aufsuchen sollten, um Ihre Kosten zu reduzieren: Den Versicherungsanbietern ist bewusst, dass Präventionsmaßnahmen von größter Wichtigkeit sind, um der Entstehung teurer chronischer Erkrankungen vorzubeugen. Deshalb reduziert die private Krankenversicherung Ihre Kosten oftmals dann, wenn Sie Präventionsangebote und Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrnehmen.

Wann lohnt sich eine private Krankenversicherung für Sie?

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie Zugang zur privaten Krankenversicherung haben. Die Zugangsberechtigung liegt regelmäßig für Selbstständige, die meisten Freiberufler, Beamte und Angestellte mit einem Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze vor.

Wenn Sie zugangsberechtigt sind, sollten Sie einen Wechsel in die PKV zumindest erwägen. Wie hoch Ihre Beiträge ausfallen, ist aufgrund der Vielzahl an Tarifen und der konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten nicht pauschal zu beantworten.

Sie profitieren insbesondere dann von den Vorzügen einer privaten Krankenversicherung, wenn Sie gesund sind und einen gesundheitsförderlichen Lebensstil pflegen. Bedenken Sie dabei, dass Sie Ihren privaten Krankenversicherungstarif hochgradig individuell gestalten können

Zwar sind die Kosten regelmäßig höher als bei einer Mitgliedschaft in der GKV, Sie profitieren jedoch von einer Vielzahl an Sonder- und Vorzugsleistungen. Und, haben Sie schon einmal als (Noch)GKVler beim Arztbesuch das Leuchten in den Augen der Sprechstundengehilfin gesehen, als der Mann neben Ihnen meinte, er sei privatversichert?

Es ist ein offenes Geheimnis: Wer privatversichert ist, wird von vielen Ärzten bevorzugt behandelt, weil diese Ihre Leistungen zu einem höheren Satz abrechnen können. Ihr Vorteil ist, ganz klar, das Sie in der Regel viel schneller einen Arzttermin bekommen als der Normalsterbliche. Nicht schlecht in Zeiten, wo es in vielen Gegenden einen Ärztemangel gibt und man oft wochenlang warten muss, bis einem ein Termin zugewiesen wird.