Einleitung

Wo ein kostenloses WordPress Template oder ein Template für unter 100 Euro für manche bereits ausreicht, investieren viele Unternehmen gut und gerne hohe fünfstellige Beträge oder mehr für eine neue Website. Natürlich stellt sich dabei die Frage, warum das so ist und worin sich günstige und teure Websites eigentlich unterscheiden.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Website-Typen und Preismodelle es eigentlich gibt, was einmalige und wiederkehrende Kosten bei einer Website bedeuten und welche 5 Faktoren die Kosten einer Website am meisten beeinflussen. Außerdem erklären wir Ihnen, was beim Vergleich von Website Angeboten unbedingt zu beachten ist und in welchen Fällen sich eine teure Website für Sie auszahlen kann.

Website-Typen und Preismodelle

Auch für Laien ist es nachvollziehbar, dass die Website von Amazon auf jeden Fall mit einem höheren Wert und Erstellungsaufwand daherkommt als die Website des kleinen italienischen Restaurants von nebenan.

Sobald man als Nutzer mit einer Website interagieren kann (z.B. Kundenkonten erstellen, Produkte bestellen, Formulare ausfüllen, etc.) und die Website nicht nur dazu dient, ein paar Informationen zu konsumieren (wie z.B. die Öffnungszeiten und die Speisekarte bei einem italienischen Restaurant), wird die Website teurer. Neben der technischen Funktionalität gibt es noch weitere Faktoren, die den Preis stark beeinflussen. Auf diese gehen wir später genauer ein.

Vorher ist es wichtig erstmal zu verstehen, welche unterschiedlichen Typen von Websites es überhaupt gibt. Zu den bekanntesten zählen:

Blogs

Online-Visitenkarten

Marketing-Landingpages

Firmenwebsites

Onlineshops

Ein kleiner Blog ist mit Sicherheit um einiges günstiger als ein großer Onlineshop. Je nach Website-Typ variiert also auch der Preis.

Außerdem gibt es im Grunde zwei verschiedene Preismodelle, die Agenturen bzw. Freelancer oder andere Unternehmen beim Kauf einer Website anbieten:

Einmalzahlung: Der Preis für die Erstellung der Website fällt einmalig oder in 2 Raten an, und wird mittels Festpreis oder Stundensatz berechnet. Nach Abschluss des Projekts geht die Website in den Besitz des Kunden über.

Website mieten: Monatlich fällt ein relativ geringer Preis für die Miete einer Website an. Die Laufzeit beträgt dann z.B. mindestens zwei Jahre und der Vertrag kann anschließend gekündigt werden.

Einmalige und wiederkehrende Kosten

Da eine Website kein statisches Werbeplakat ist, das man einmal produziert und dann an eine Wand hängt und sich nicht mehr darum kümmert, entstehen bei jeder Website auch laufende Kosten, die zu den Erstellungskosten hinzukommen.

Laufende Kosten bei einer Website sind so gut wie immer Hostingkosten, Domainkosten und Pflege- bzw. Wartungskosten, Diese bewegen sich im Durchschnitt bei den meisten Website Projekten zwischen 10-150 Euro monatlich. Andere einmalige Kosten können beispielsweise durch das regelmäßige Einpflegen neuer Inhalte, eine Umstrukturierung von Unterseiten oder neue Seiten dazukommen.

Einmalige Kosten entstehen bei der Konzeption, dem Design und der Entwicklung einer neuen Website, also am Anfang des Projekts. In der Regel fallen diese Kosten nur ein einziges Mal an, außer man entscheidet sich für ein Miet-Preismodell, wo man die Website für einen bestimmten Zeitraum mietet. Die einmaligen Erstellungskosten einer Website unterscheiden sich allerdings sehr stark, je nachdem, auf welche Art und Weise die Website erstellt wird und wer das macht.

Im folgenden werden wir näher auf fünf der wichtigsten Faktoren eingehen, welche die einmaligen Erstellungskosten einer Website stark beeinflussen.

5 wesentliche Kostenfaktoren bei jeder Website

Auch wenn jedes Website Projekt meistens individuell ist, kann man die Kosten in der Regel auf einige wesentliche Treiber reduzieren, die den Preis am meisten beeinflussen. Dazu zählen:

Funktionsumfang: Je mehr Funktionen eine Website besitzt und je komplexer ein Nutzer damit interagieren kann (z.B. Kundenkonten erstellen, Produkte bestellen, Formulare ausfüllen, personalisierte Inhalte anzeigen, komplexe Berechnungen im Hintergrund werden durchgeführt, etc.) desto teurer und aufwendiger ist die Erstellung. Seitenumfang: Je mehr Unterseiten eine Website hat und je mehr Inhalt man darauf finden, desto mehr Aufwand bedeutet das natürlich für die Erstellung. Umso teurer wird die Website außerdem, wenn es viele individuelle Unterseiten gibt. Also nicht einen Blog wo jede Artikelseite gleich aussieht beispielsweise, sondern viele Unterseiten mit individuellem Design. Einzigartigkeit: Hier spielt es vor allem eine Rolle, ob ein fertiges Template für eine Website gekauft wird, also eine Vorlage, oder ein individuelles Design dafür erstellt wird. Templates können von jedem gekauft und genutzt werden, und sind dementsprechend alles andere als einzigartig. Deshalb kann es sehr schwierig sein, ein Template zu finden, mit dem man sich von Konkurrenten absetzen kann und das auch wirklich zum eigenen Unternehmen passt. Animierte Inhalte: Animationen sorgen meist für das gewisse etwas bzw. den oft gewünschten “WOW-Effekt” auf einer Website. Selbst wenn eindrucksvolle Animationen oft nur wenige Sekunden dauern und einfach aussehen, kann die Erstellung dieser oft sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, vor allem wenn es eine individuelle Animation ist und keine vorgefertigte. Je mehr individuelle Animationen man also auf einer Website findet, desto teurer ist die Erstellung. Content: Eine gute Website ist natürlich gefüllt mit exzellenten Inhalten, vorwiegend gutes Text- und Bildmaterial. Je weniger davon bei der Erstellung der Website zur Verfügung stehen und deshalb neu erstellt werden müssen und je qualitativer diese Inhalte sind, desto teurer natürlich die Website. Fotografen und Texter arbeiten natürlich nicht umsonst.

Achtung beim Vergleich von Angeboten

Für den vermeintlich gleichen Website Auftrag kann man sich Angebote einholen, die sehr unterschiedlich sein können. Ein Freelancer aus Indien bietet einem vielleicht an, für unter 500 Euro eine „perfekte” Website zu erstellen, auf der anderen Seite kann man sich von professionellen Agenturen Angebote einholen, die auch im fünfstelligen Bereich liegen können. Da stellt sich natürlich die Frage: Sind solche Angebote überhaupt miteinander vergleichbar?

Die kurze Antwort darauf: Nein. Je mehr Budget für eine Website zur Verfügung steht, desto intensiver kann man sich natürlich als Freelancer oder Webdesign Agentur mit dem Projekt beschäftigen, sprich mehr Zeit dafür investieren und völlig andere Ressourcen damit ausschöpfen. Das Ergebnis einer 500 Euro Website ist demnach mit Sicherheit nicht vergleichbar mit einer Website für 10.000 Euro. Die Qualität mit Sicherheit auch nicht.

Für Laien ist es deshalb auch oft schwierig hohe Preise nachzuvollziehen, weil Sie nicht genau verstehen und wissen was technisch im Hintergrund der Website noch alles gemacht wird und bei der günstigen Option vielleicht komplett vernachlässigt wird (z.B. On Page SEO oder die Optimierung von Bildern).

Kann sich eine teure Website überhaupt auszahlen?

Das hängt sehr stark davon ab, welche Auswirkung die Website auf den Umsatz des Unternehmens hat. Verkauft eine Unternehmen z.B. Produkte oder eine Dienstleistung für mindestens 10.000 Euro, kann sich eine Neugestaltung der Website bereits lohnen, wenn dadurch nur 1-2 neue Kunden gewonnen werden können.

Grundsätzlich sollte man sich immer die Frage stellen, welche konkreten Ziele man mit einer neuen Website eigentlich erreichen will (z.B. mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter oder besser bei Google gefunden werden) und anhand dieser Ziele zu bewerten, ob sich die neue Website für einen bestimmten Preis lohnen kann oder nicht.

Fazit

Wie Sie gesehen haben sind Preise für eine neue Website sehr individuell und hängen stark mit den Anforderungen an das Projekt zusammen. Nehmen Sie sich deshalb genug Zeit und vergleichen Angebot, um das beste Ergebnis zu erzielen. Viele Agenturen bieten außerdem Website-Kalkulatoren, wo durch bestimmte Fragen ermittelt wird, wie viel das gewünschte Projekt kostet.