Photoshop-Wissen für Fortgeschrittene: Lösungen zum Wissenstest

Auf zu den Lösungen unseres Quiz zum Thema Photoshop-Wissen für den Profi. Alles für den Bildbearbeiter, der Photoshop von A wie Auswahl bis Z wie Zoom-Werkzeug kennt.

Und wenn du doch ein paar Schwierigkeiten mit den korrekten Lösungen hattest, dann solltest du auch weiter lesen. Denn der folgende Beitrag liefert den Hintergrund gleich mit. Hier also die Antworten zum Überprüfen und zum Lernen.

01 Mit dem Tastenkürzel Umschalt+Strg+Alt+E erreichst du was in Photoshop?

Umschalt+Strg+Alt+E sorgt dafür, dass alle Ebenen wie auf eine Hintergrundebene reduziert auf eine neu erstellte Ebene abgelegt werden. Perfekt, um etwa bei einer Komposition (als einen der letzten Schritte) eine Bildschärfung vorzunehmen. Das Tastenkürzel Umschalt+Strg+Alt+F aktiviert Ebenen suchen, Umschalt+Strg+Alt+R sorgt für das Rendern.

02 Was siehst du in einer Photoshop-Datei mit mehreren Ebenen, wenn du im Dokument mit dem Verschieben-Werkzeug einen Rechtsklick vornimmst?

Es werden alle Ebenen aufgelistet, die sich unterhalb des Mauszeigers befinden. Praktisch: Inhalte einer Gruppe werden dabei etwas versetzt dargestellt. Besonders bei zahlreichen Ebenen, die nicht auf einen Blick im Ebenenbedienfeld erfasst werden können, bietet dieser kleine Trick eine hilfreiche Lösung. Generell ist natürlich eine ausreichende Benennung, etwa statt “Ebene 1 Kopie 5” besser “Augenfarbe angepasst”, immer sinnvoll, selbst bei einigen, wenigen Ebenen.

03 Es wurden drei Ebenen im Ebenenbedienfeld ausgewählt. Was passiert bei einem Klick auf den Button Neue Gruppe erstellen bei gedrückter Alt-Taste?

Es erscheint zunächst ein Dialog-Fenster mit Einstellungsmöglichkeiten zum Namen der Gruppe, zur Farbe, Modus und der Deckkraft. Gruppen sorgen schnell für mehr Übersicht im Ebenenbedienfeld. So bietet es sich an, Ebenen zusammen gehörender Bereiche, wie etwa zum Hintergrund oder der Retusche des Models, in jeweils eigene Gruppen zu sammeln.



04 Es sind mehr als 30 Ebenen aktiv. Du suchst die eine Ebene mit dem Schlagschatten. Welchen Filtertyp setzt du ein?

Aktiviere im Ebenenbedienfeld den Filtertypen Attribut, so hast du etwa neben der Sichtbarkeit, Verknüpfungen oder Beschnitten auch die Option, Ebenen mit Ebeneneffekte anzeigen zu lassen. Über den Modus unterscheidest du die Ebenen nach den Füllmethoden, über Art unterscheidest du zwischen Pixel-, Einstellungs-, Text- und Formebenen sowie Smartobjekten.

05 Wie kann eine bestehende Aktion überarbeitet werden?

Um einen Eintrag zu verändern, wird dieser einfach doppelt angeklickt. Es öffnet sich ein Dialog-Fenster zur Funktion, in dem die Werte angepasst werden können. Der Vorgang wird über OK bestätigt. Soll die Aktion erweitert werden, so wähle die Stelle in der Aktion an und klicke auf Aufzeichnung beginnen. Der neue Befehl wird eingefügt und der Vorgang mit Ausführen/Aufzeichnung beenden abgeschlossen.

Der Menüpunkt Datei > Automatisieren bietet uns etwa Optionen zur Stapelverarbeitung, HDR und Photomerge an. Die Abspieloptionen zur Einstellung der Abspielgeschwindigkeit und von automatischen Stopps rufst du über das Aktionenbedienfeld und da über die Schaltfläche in der oberen, rechten Ecke auf, die zu den Optionen führt.



06 Du möchtest in nur einem Schritt einen sehr kleinen Bereich eines Fotos schärfen und dabei unerwünschte Artefakte vermeiden. Wie gehst du vor?

Natürlich bieten der Selektive Scharfzeichner und auch der Camera Raw-Filter gute Optionen an, Bildmaterial zu schärfen, doch wenn es um das punktgenaue Arbeiten mit nur einem Schritt geht (also ohne Maskenarbeit), so ist das Scharfzeichnungs-Werkzeug die richtige Wahl. Allerdings bieten uns die zwei Alternativen eine nicht-destruktive Arbeitsweise an, wenn zuvor Filter > Für Smartfilter konvertieren angeklickt wurde. Dann wird der Filter der Ebene zugeordnet und bringt auch gleich eine Maske mit.



07 Wie kannst du für die Tonwertkorrektur den Weiß- und Schwarzpunkt eines Fotos bestimmen?

Die Tonwertkorrektur ermöglicht dir über zwei Pipetten den Schwarz- und Weißpunkt festzulegen. Doch wo befindet sich die hellste Stelle, wo die dunkelste Stelle im Bild? Die Lösung: Gehe auf Ebene > Neue Einstellungsebene > Schwellenwert und bewege den Regler zur rechten Seite, bis nur noch sehr wenige, weiße Punkte zu sehen sind.

Setze da mit dem Farbaufnahme-Werkzeug eine Punkt. Ziehe dann den Regler zur linken Seite, bis nur noch wenige schwarze Punkte zu sehen sind und setze einen weiteren Farbaufnehmer. Lösche die Einstellungsebene und Photoshop zeigt dir die hellste und dunkelste Stelle an. In der Tonwertkorrektur klickst du auf die jeweiligen Bereiche mit der passenden Pipette.

08 Du klickst eine Ebene (nicht aber den Ebenennamen) doppelt an. Wie kannst du in den Mischoptionen alle Highlights (hellsten Bereiche) weich ausblenden?

Du willst die aktuelle Ebene bearbeiten, weshalb der Verlauf bei Diese Ebene der richtige ist. Ziehe den weißen Regler zur linken Seite, so verschwinden nach und nach die hellsten Bereiche des Bildes. Für einen weichen Übergang splittest du den Regler in zwei Bereiche auf, in dem du beim Ziehen die Alt-Taste gedrückt hältst.



09 Wie kannst du bestimmen, dass die Ebenenminiatur statt dem ganzen Dokument nur den Ebeneninhalt als Ausschnitt anzeigt?

Natürlich reicht ein Klick auf die kleine Schaltfläche in der rechten, oberen Ecke des Ebenenbedienfeld aus, um in die Bedienfeldoptionen zu gelangen. Dort aktivierst du unter Miniaturinhalt die Ebenenbegrenzungen. Wird Ansicht > Anzeigen > Ebenenkanten aktiviert, so zeigt eine Ebene nach dem Aktivieren mit einem blauen Rechteck an, in welchem Bereich die Inhalte liegen. Mit Rand entfernen wird die Farbe von Randpixeln durch die Farbe von Pixeln ersetzt, die weiter von der Kante entfernt liegen und die nicht der Hintergrundfarbe entsprechen.



10 Mit welchem Tastendruck kannst du beim Einsatz des Lasso-Werkzeuges kurz zum Polygonlasso wechseln?

Über das Tastenkürzel Strg+L wird das Dialog-Fenster der Tonwertkorrektur aufgerufen. Die Taste L aktiviert etwa das Lasso-Werkzeug. Fahre damit im Bild entlang und halte dann die Alt-Taste gedrückt. Jetzt kannst du gerade Abschnitte mit dem Polygon-Lasso auswählen. Lassen Sie die Alt-Taste, nicht aber die Maustaste los, um mit dem normalen Lasso weiter zu arbeiten.



Und? Wie hast du abgeschnitten? Oder hast du etwa noch gar nicht mitgemacht? Wenn nicht, dann bitte hier entlang, um das nachzuholen.

Guten Erkenntnisgewinn wünschen wir in jedem Falle.

