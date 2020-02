Photoshop ist der Industriestandard im Agenturbereich und die Cash Cow von Adobe. Mächtig vom Funktionsumfang, mächtig kompliziert, zu komplex, ist das Tool zur Bildbearbeitung und Bildmanipulation für den gelegentlichen Nutzer. Wer von berufs wegen gestalterisch tätig ist, muss Photoshop zu seinem besten Freund machen. Für diesen Zweck haben wir an dieser Stelle unsere Photoshop Tutorials und Tutorials Kurationen der letzten Jahre in einer großen Übersicht zusammengeführt (work in progress). Und ebenfalls auf dieser Seite finden Sie eine Liste von Programmen, die als eine Art Alternative zu Photoshop durchgehen und schnellere, aber auf jeden Fall preiswertere, Bildbearbeitungen ermöglichen.

Mit Photoshop fliegt der Hund, vielleicht auf einer Website für Hundefutter.

44 Matte Paintings und wie Sie Ihre Photoshop-Künste auf ein neues Level heben

Traditionell kommen Matte Paintings aus der Filmindustrie. Als Teil eines Filmsets bilden diese auf Glas oder Leinwand gemalten Kunstwerke Erweiterungen in die Ferne, also hauptsächlich Landschaften und Gebäudekomplexe. Heute kommen beim Green- oder Bluescreenverfahren natürlich digital erstellte Hintergrundbilder zum Einsatz. Wir haben zu Inspirationszwecken einige der hochwertigsten und erstaunlichsten Matte Paintings für den Photoshop-Profi gesammelt. Ein ganz wichtiger Tipp vorab: Schauen Sie sich nicht nur unsere eingefügten, verkleinerten Bilder an, sondern folgen Sie unbedingt dem Link, um die große Ansicht des Matte Paintings zu genießen. Nur so sehen Sie die zahlreichen Details.

Diese Beispiele sollen Ihre künstlerische Kreativität beflügeln und Ihnen helfen, das nächste Level zu erreichen. Ihnen fehlen da noch ein paar Grundlagen? Die erhalten Sie in den folgenden Kurztutorials, die Sie eingestreut zwischen den Paintings finden.

Grundlage eines Matte Paintings gestalten

01 Bildmaterial auswählen

Zunächst legen Sie das Thema Ihres Matte Paintings fest. Hier ist es ein zerstörtes Industriegebiet. Das passende Bildmaterial habe ich auf Shutterstock.com entdeckt:

Factory Ruins | #95822182 | Taras Kolomiyets

A Pile of Debris | #66922396 | Tatiana Morozova

Old Factory Ruins | #116643286 | Taras Kolomiyets

Abandoned Factory | #59888428 | Tomas Skopal

Demolition Building | #75249925 | bluecrayola

Landscape of Sunset | #64391617 | narcisse



02 Bildmaterial freistellen

Die Häuser (und auch der Schutt dazwischen) wurden mit der gleichen Technik freigestellt: Legen Sie ein neues Dokument in der Größe des Matte Paintings an und ziehen Sie mit dem Verschieben-Werkzeug das erste Gebäude in dieses neue Dokument hinein. Drücken Sie Strg+T zum Freien Transformieren und verkleinern Sie das Bildelement auf eine passende Größe. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Drücken Sie den Button Ebenenmaske hinzufügen unten im Ebenenbedienfeld.

Setzen Sie Pixel mit schwarzer Vordergrundfarbe innerhalb der Maske auf Transparent. Sie könnten etwa zunächst mit dem Buntstift-Werkzeug das Gebäude sehr grob freistellen, um dann mit dem Polygon-Lasso-Werkzeug die Feinheiten umzusetzen. Hier sehen Sie das Ergebnis und darunter die Maske des ersten Gebäudes.

03 Weitere Gebäude einfügen

Weitere Gebäude werden so freigestellt und mit dem Verschieben-Werkzeug positioniert. Ein Foto eines Sonnenuntergangs dient als Hintergrund. Noch wirken die Bildelemente wie aufgeklebt.

mp63

DMP

Grundlage neutralisieren

01 Einstellungsebene: Schwarzweiß

Damit Ihre Grundlage möglichst schnell und einfach wie aus einem Guß wirkt, gehen Sie im Hauptmenü auf Ebene > Neue Einstellungsebene > Schwarzweiß. Bestätigen Sie mit OK und stellen Sie die Regler für die einzelnen Farbbereiche nach eigenen Geschmack ein. Setzen Sie die Ebenendeckkraft etwas herab, damit die ursprünglichen Farben leicht hindurch scheinen.

02 Dodge & Burn-Technik

Dodge und Burn, diese Werkzeuge lauten in der deutsch-sprachigen Version von Photoshop Abwedler und Nachbelichter. Drücken Sie Umschalt+Strg+N, um eine neue Ebene zu erzeugen. Nennen Sie diese Ebene “Schatten und Licht”, weisen Sie vielleicht noch eine Farbe zu und ändern Sie den Modus auf Ineinanderkopieren ab. Jetzt können Sie “Mit neutraler Farbe füllen (50 % Grau)” aktivieren.

Nach dem Bestätigen über OK malen Sie mit dem Nachbelichter die Schatten ein. Mit dem Abwedler können Sie schon jetzt Bereiche aufhellen. Hier wurde das Bild recht stark abgedunkelt, da in weiteren Schritten eine gezielte Aufhellung erfolgen wird.

Farblooks umsetzen

01 Color Lookup oder Füllmethode: Farbe

Eine gute Methode, um Farblooks zu testen, ist die Funktion Color Lookup, die mit der Version CS6 in Photoshop integriert wurde. Gehen Sie im Menü auf Ebene > Neue Einstellungsebene > Color Lookup. Sie können aus drei verschiedenen Bereichen – 3DLUT-Datei, Abstract und Device-Link – Farb- und Kontrastlooks auswählen. Testen Sie die Presets einfach durch. Sie haben leider keine Einstellungsmöglichkeiten, können aber zumindest die Ebenendeckkraft reduzieren, und damit die Stärke der Umsetzung steuern.

Eine Alternative sind Ebenen in der Füllmethode Farbe. Erstellen Sie eine neue Ebene, ändern Sie die Füllmethode auf Farbe ab und wählen Sie das Verlaufswerkzeug an. In der Optionsleiste aktivieren Sie Vorder- zu Hintergrundfarbe als Verlauf und Linearer Verlauf. Definieren Sie die Vorder- und Hintergrundfarbe und ziehen Sie den Verlauf auf.

Matte Painting nutzen

01 Schauspieler einfügen

Da ein Matte Painting als Hintergrundbild einer gespielten Szene im Film dienen soll, darf es traditionell keine Elemente zeigen, die sich bewegen könnten, also keine Menschen, Tiere oder Flugzeuge, keine Wellen, Feuer oder Rauch (etc.). Da wir aber keinen Film drehen wollen, sondern lediglich unsere Photoshop-Künste auf ein neues Level bringen, gehen wir den einen Schritt weiter und fügen etwas “Leben” ein, hier in Form eines “Schauspielers”. Ich habe einfach aus einer fertigen Komposition (Post apocalyptic survivor in gas | #121884493 | Stokkete) einen Soldaten freigestellt, eingefügt und positioniert.

02 Lichtschein

Der Soldat hat einen starken, organgenen Farblook, den ich aufgreifen wollte. So habe ich unterhalb des Soldaten eine weitere Ebene erstellt, und mit dem Verlaufswerkzeug, Vordergrundfarbe: Orange, Vordergrundfarbe zu Transparent und Radialverlauf, einen “Lichtfleck” im Hintergrund erzeugt. Die Füllmethode dieser Ebene habe ich auf Ineinanderkopieren umgestellt.

03 Vignettierung und Rauch

Um den Blick des Betrachters auf die Bildmitte zu lenken, erstellen Sie eine Neue Einstellungsebene > Tonwertkorrektur und ziehen den unteren, weißen Regler zur linken Seite hin, um das Bild zunächst komplett abzudunkeln. In der Ebenenmaske malen Sie einfach mit einem weichen, größeren Pinsel und schwarzer Vordergrundfarbe die Bildmitte aus.

Erstellen Sie eine neue Ebene. Drücken Sie den Buchstaben D auf der Tastatur für die Standardfarben Schwarz und Weiß. Wenden Sie den Filter > Renderfilter > Wolken an. Spendieren Sie der Ebene eine Maske und wenden Sie den Wolkenfilter auch darin an. Klicken Sie die Maskenminiatur mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Ebenenmaske anwenden aus.

Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie den Button Ebenenmaske hinzufügen in der Ebenenpalette an. So ist die neu erstellte Maske zunächst komplett mit schwarzer Farbe gefüllt. Malen Sie mit dem Pinsel und weißer Farbe den Rauch ein.

04 Finalisierung

Drücken Sie Umschalt+Strg+Alt+E, um alle Ebenen wie auf eine Ebene reduziert kopiert auf eine neue Ebene abzulegen. Gehen Sie im Menü auf Bild > Auto-Farbton und Bild > Auto-Kontrast. Ich habe die Textur Particles of charcoal on a white | #72849385 von Sergiy Telesh verwendet, um schnell etwas Schmutz und Explosionsstaub einzufügen. Dazu stellte ich die Füllmethode der Ebene einfach auf Negativ multiplizieren um.



Es folgte eingeschränkt durch eine Maske die Textur Galaxy in outer Space | #116150749 | DTKUTOO, ebenso im Modus Negativ mulitplizieren. So haben wir das Matte Painting als Hintergrundbild verwendet und den “Schauspieler” sowie die “Special Effects” davor platziert.

Hautfarben angleichen

Man kennt das Problem. Eine Mensch wird fotografiert und erst im Nachhinein wird festgestellt, dass die Haut verschiedene Tönungen aufweist. Sehr häufig treten diese Unterschiede im Dekolleté-Bereich oder an den Händen auf. Gründe könnten etwa eine mangelnde Durchblutung oder auch Kälte sowie Aufregung sein. Dieses Problem wird einfach in Photoshop übermalt.

Ausgangsbild

Die Hand der Dame (roter Kreis) hat in diesem Beispiel leider eine andere Farbe, als der Rest der Haut. Deren Tönung wirkt leicht bläulich. Keine komplizierte Technik ist nun gefragt, denn manchmal sind die einfachsten Tricks die Besten: Die Hand wird nur mit dem richtigen Farbton übermalt.

Farbe ins Spiel

Das Ziel ist es, eine neue Ebene im Modus »Farbe« anzulegen. Dazu klickt man auf das Symbol »Neue Ebene erstellen« in der Ebenenpalette oder im Menü auf »Ebene ↔ Neu ↔ Ebene«. Nun legt Photoshop eine leere Ebene an, auf der wir “nicht destruktiv” arbeiten können – also ohne die Originalaufnahme zu zerstören. Damit auch wirklich nur die Farbe verändert wird und die Originalstruktur der Haut erhalten bleibt, wird in der Ebenenpalette der Modus von »Normal« auf die Füllmethode »Farbe« umgestellt (blauer Kreis).

Farbton wählen

Nun wird das Pinsel-Werkzeug aktiviert und die Alt-Taste gedrückt gehalten. So ist ein schneller Wechsel zur Pipette möglich, mit der man eine Farbe aus dem Dokument aufnehmen kann. Alternativ könnte man auch direkt die Pipette in der Werkzeugpalette aktivieren. Doch da wir im Anschluss mit dem Pinsel weiter arbeiten möchten, bietet sich dieser Weg an. Ein passender Farbton wird im Bild ausgesucht und diese Stelle einmal angeklickt.



In dem Bildbeispiel habe ich mich für einen Bereich am Hals entschieden (roter Kreis). Der Hautton sollte nicht zu hell und nicht zu dunkel sein. Hat man einen Farbton aufgenommen, wird diese Farbe als aktuelle Vordergrundfarbe definiert.

Hand übermalen

Mit dem Pinsel malt man mit einer 50%-Deckkraft und weicher Kante (Härte) über die Hand. Wie man sehen kann, bleibt die Struktur der Hand erhalten und nur die Farbe ändert sich.



Dadurch, dass man zuvor eine leere Ebene angelegt hat, wirkt sich diese Farbe nur auf die leere Ebene aus (roter Kreis). Falls Bedarf besteht, könnte man diese Ebene nun auch noch in der Helligkeit oder im Farbton anpassen. Dazu nutzt man die Möglichkeiten der Korrekturen (Anpassungen) im Menü unter »Bild«.

Alternative 1

Eine Füllebene mit einer Volltonfarbe wäre eine Alternative zur leeren Ebene. Über »Ebene ↔ Neue Füllebene ↔ Volltonfarbe« wird ein Dialogfenster aufgerufen, in dem man der Ebene einen Namen geben kann. Nach dem Bestätigen wird der Farbton ausgewählt, dann Strg+I auf der Tastatur gedrückt – um die Maske zu invertieren – und die Füllmethode auf »Farbe« umgestellt. Nun kann, wie zuvor beschrieben, die Hand übermalt werden. Hier jedoch mit weißer Farbe in der Maske. Ein Doppelklick auf die Ebenenminiatur öffnet wieder den Farbwähler. So kann man kann jederzeit den Hautton ändern.

Alternative 2

Die Einstellungsebene »Farbton/Sättigung« bietet eine weitere Alternative an. Nach »Ebene ↔ Neue Einstellungsebene ↔ Farbton/Sättigung« bestätigt man den Dialog mit OK und regelt grob die Farben im Bild. Wieder bestätigt man den Vorgang, drückt Strg+I auf der Tastatur und malt mit weißer Farbe über die Hand.

Fazit

Mit jeder der hier vorgestellten Techniken erreicht man in kürzester Zeit saubere Ergebnisse. Es wird nicht-destruktiv auf eigenen Ebenen gearbeitet. Dadurch bleibt das Originalbild erhalten und man kann jederzeit Änderungen vornehmen, ohne die Aufnahme direkt zu bearbeiten. Natürlich kann man auf diesem Weg auch noch ganz andere Dinge umfärben, wie etwa die Kleidung oder die Augen.

Photoshop: Sonnenstrahlen simulieren

Mit Photoshop kann man einfach Sonnenstrahlen erzeugen oder Licht neu verteilen. Es reicht eine Ebene, deren Füllmethode auf »Ineinanderkopieren« umgestellt wurde, und etwas weiße Farbe. Diese muss allerdings noch in die typische Form gebracht werden. Innerhalb weniger Schritte kommt man zu mehr Licht und interessanten Kontrasten.

1. Die Grundform

Gehen wir davon aus, dass der Himmel leicht bewölkt ist und deshalb nur an einigen Stellen das Licht der Sonne seinen Weg zur Erde finden kann. Die Form der Sonnenstrahlen legt man mit einer Auswahl fest. Dazu wird das Polygon-Lasso aus der Werkzeugleiste ausgewählt, der Punkt angeklickt, aus der das Licht fallen soll und das erste Dreieck geformt.

Weitere dieser Dreiecke sollten folgen, wobei dazwischen gerne kleinere Lücken entstehen dürfen, was den Wolken entspricht, die der Sonne im Weg stehen. Es ist etwas schwer zu erklären, doch die Auswahl in diesem Beispiel zeigt, in welche Richtung es gehen sollte.

2. Auswahl füllen

Man erstellt eine neue Ebene über »Ebene ↔ Neu ↔ Ebene« oder Umschalt+Strg+N und klickt im Menü auf »Bearbeiten ↔ Fläche füllen«. Im Optionsfenster wird nun bei »Füllen mit:« Weiß angegeben und weiter unten die Deckkraft auf 50% eingestellt. Nach dem Bestätigen mit »OK« hebt man die Auswahl auf. Eine Alternative dazu wäre es, die Auswahl mit einem Verlauf von Weiß nach Transparent zu füllen.

3. Überlagern

Die Auswahl wird aufgehoben. In der Ebenenpalette stellt man die Füllmethode von »Normal« auf »Ineinanderkopieren« um. Die Kantenschärfe der Sonnenstrahlen regelt man über den Radius vom »Filter ↔ Weichzeichnungsfilter ↔ Gaußscher Weichzeichner«, die Intensität, also die Lichtstärke, über die Ebenendeckkraft.

Lichtneuverteilung

Soll statt einigen Sonnenstrahlen aus einer festgelegten Richtung das Licht eher zufällig gestreut werden, bietet sich der Wolkenfilter an, der einer der wenigen Filter in Photoshop ist, der ein Zufallsprodukt generiert. Über »Ebene ↔ Neu ↔ Ebene« oder schneller über den Button »Neue Ebene erstellen« in der Ebenenpalette erzeugt man eine leere Ebene. Die Vorder- und Hintergrundfarbe sollte durch Drücken der Taste D auf den Standard eingestellt und der »Filter ↔ Renderfilter ↔ Wolken« angewendet werden. Die Füllmethode stellt man noch von »Normal« auf »Ineinanderkopieren« um.

Die Farbe Schwarz dunkelt Bereiche ab. Weiß dagegen sorgt für hellere Stellen im Bild, sodass generell das Licht neu verteilt wird und sich dadurch die Stimmung ändert, was man natürlich auch direkt mit dem Pinsel-Werkzeug beeinflussen könnte. Hier wurden so gezielt die Augen aufgehellt.

Schatten

Schatten kann auf einer eigenen Ebene mit schwarzer Farbe eingezeichnet werden. Die Füllmethoden »Multiplizieren« und »Ineinanderkopieren« könnten dabei helfen. Hier wurde allerdings eine Ebene erst komplett mit Schwarz gefüllt, dann innerhalb einer Maske mit einer sehr großen und weichen Werkzeugspitze ein Teil wieder sichtbar gemacht.

Weg mit Photoshop! Es gibt kostenlose Alternativen

Adobe Photoshop ist der Platzhirsch, doch es gibt Alternativen, die dazu noch kostenlos sind. Die wichtigsten Funktionen zur Bildverbesserung, wie etwa die Einstellung der Helligkeit und des Kontrasts, der Farbwerte sowie der Bildschärfe, sind auch damit kein Problem, wenn auch der Profi zahlreiche Funktionen oder die Unterstützung von Bildformaten oder -Modi vermissen wird.

Natürlich ist der Vergleich der hier vorgestellten Programme mit Adobe Photoshop ungerecht. Photoshop schlägt derzeit mit über 900,00 Euro zu Buche. Die Alternativen kosten nur etwas Zeit bei der Installation. Aber gerade dieser scharfe Kontrast lässt die Software viel wertiger erscheinen, da man mit allen Bildbearbeitungen die wichtigsten Features geboten bekommt, etwa um Bildmaterial zu skalieren, Kontraste zu verbessern oder Farbstiche zu entfernen. Ein unfaires Spiel also, mit einigen Gewinnern.

Gimp

Hersteller: The Gimp Team

Website: www.gimp.org

System: Windows, Mac OS X, Unix

Wer nach einer Alternative zu Photoshop gefragt wird, dem kommt zumeist Gimp als erstes Programm mit einer recht ähnlichen Funktionalität in den Sinn. Gimp arbeitet grundsätzlich in RGB, bietet aber auch Farbpaletten für CMYK und HSV an. Ebenen, Pfade und Kanäle sind Standard. Auch Auswahl- und Maskierungsfunktionen sowie die automatisierte Bildbearbeitung mit Skripte sind hiermit möglich.

Zahlreiche Plugins (derzeit über 100) erweitern Gimp um zusätzliche Optionen, wie etwa für CMYK, Farbwähler, Wasserreflektionen oder einer Verbindung zu Twitpic. Auch Animationen können mit Gimp erstellt werden.

The CinePaint-Projekt

Hersteller: Robin Rowe

Website: www.cinepaint.org

System: Linux, Mac OS X

Basierend auf den Code von Gimp hat sich das CinePaint-Projekt abgespalten. Zuvor bekannt als Film Gimp, weisen beide Namen eindeutig auf den gezielten Einsatz der Bildbearbeitung in Filmprojekten hin. Wichtig ist dabei die Unterstützung der Bearbeitung einer Bildserie, die Option, das auch CMYK– und CIE*Lab-Bilder verarbeitet werden können, sowie die umfassende Unterstützung von 8, 16 und 32 Bit pro Farbkanal.

Auch ILM, Sony Pictures Imageworks und DreamWorks unterstützen dieses Projekt und so verwundert es kaum, dass die Software bei Filmen wie etwa “Planet der Affen”, “Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen” oder “Harry Potter” zum Einsatz gekommen ist.

Krita

Hersteller: Koffice

Website: www.koffice.org

System: Linux

Krita ist wohl der grösste Gimp-Konkurrent. Zusammen mit weiteren Programmen im Koffice enthalten, unterstützt die Bildbearbeitung die Farbräume RGB, CMYK, LAB und Grayscale. RGB sogar im 32-Bit Modus. Krita kann über Module erweitert werden, ist skriptfähig und bietet eine Ebenenfunktionalität an. So genannte Justierungsebenen kann man mit den Smartfiltern von Photoshop gleichsetzen. Auch die Filtergalerie, die Malwerkzeuge und die Pinseloptionen (eigene Werkzeugspitzen, animierte Pinsel) erinnern sehr an Photoshop.

Artweaver

Hersteller: Boris Eyrich

Website: www.artweaver.de

System: Windows

Artweaver konzentriert sich auf kreative Umsetzungen, die bestimmte Malstile simulieren. Dazu werden Werkzeuge wie etwa Pinsel, Kreide, Kohle oder Farbstifte angeboten. Das auch die Einbindung drucksensitiver Grafik-Tabletts unterstützt wird, zeigt die eingeschlagene Richtung auf. Aber auch Standardbearbeitungen sind hiermit möglich. Erstaunlich einfach ist die Handhabung der verschiedenen Werkzeugspitzen, die neben der Größe auch eine zweite Wahl bei dem Profil zulässt, wie etwa ein mattes Profil, ein spitzes Profil oder ein Aquarellprofil. Auch die Borstenart und verschiedene Deckmethoden lassen sich festlegen.

Ebenen, Transparenzen und editierbare Textebenen werden ebenso geboten wie eine Protokoll-Funktion, um die letzten Bearbeitungsschritte zurück zu nehmen, die Einbindung von Plugins sowie einige Filter wie etwa zum Schärfen, Weichzeichnen oder Relief- und Mosaikfilter. Auch die Werkzeugleiste bringt alte Bekannte mit wie etwa Verlaufs-, Freistellungs-, Füll- und Markierungswerkzeuge.

Paint.net

Hersteller: dotPDN LLC

Website: www.getpaint.net

System: Windows

Pain.net war als freier Ersatz für Microsoft Paint gedacht, wird derzeit jedoch von den Entwicklern selbstständig weitergeführt. Ebenen und Filter werden unterstützt und auch die Werkzeugleiste bietet Photoshop ähnliche Features wie etwa ein Verlaufswerkzeug, Kopierstempel oder ein Zauberstab. Das spezielle Werkzeug für Kurven ermöglicht das Zeichnen von Splines oder Bezier-Kurven. Mit dem „Recolor tool“ können schnell neue Farben umgesetzt werden.

Photoscape

Hersteller: MOOII Tech

Website: www.photoscape.org

System: Windows

Photoscape zeigt eine sehr ungewöhnliche Oberfläche, da zunächst nur einige Icons, etwa zum Kombinieren oder zum Drucken von Dateien, in einem Kreis um das Logo angeordnet sind. Überzeugen kann der Photoshop-Ersatz jedoch mit einem RAW-Konverter, einer Stapelverarbeitung und der Option, einzelne Bilder zu einem grösseren Foto verschmelzen zu lassen, was für Panorama-Aufnahmen interessant ist. Den Gelegenheitsbildbearbeiter sprechen die fertigen Rahmen, das Einfügen von Sprechblasen und fertigen Grafiken sowie automatische Verbesserungen auf Knopfdruck an. Einige Filter, wie etwa für Vignettierungen oder Mosaic, bringt das Programm ebenso mit.

Chocoflop

Hersteller: Santiago Lema

Website: www.chocoflop.com

System: Mac OS X

Chocoflop ist sicher nicht der beste Name für ein Grafikprogramm, aber eine gute Photoshop-Alternative. Basierend auf Apples CoreImage-Technologie liegt der Schwerpunkt auf dem nicht-destruktiven Arbeiten. So können – wie von den Smartfilter gewohnt- zahlreiche Effekte angewendet und jederzeit editiert werden. Auch Transformationen sind ohne Verlust möglich. Ebenenmasken und –Ordner, HDR-Support sowie Ebenenmodi, über 60 Filter und Rich Text, PDF- sowie Illustrator-Ebenen runden das Angebot ab.

Splashup

Hersteller: Faux Labs

Website: www.splashup.com

System: Online

Spashup ist einigen noch als Fauxto bekannt. Es ist eine Browser basierte Bildbearbeitung, die sofort und ohne Anmeldung ausgeführt werden kann. Ein Klick auf File > Open Image offenbart, dass Spashup sehr viel Wert auf die Integration von Bilderdiensten legt, wie etwa flickr, Picasa, SmugMug oder Photobucket. Und auch bei Splashup selbst können Daten gespeichert werden.

Die Werkzeugleiste ist der von Photoshop sehr ähnlich. Man findet die typischen Auswahl- und Freistellungstools, Form- und Textwerkzeuge und auch die Ebenenpalette erscheint vertraut. Wenige Filter und auch Korrekturen wie Farbton/Sättigung oder Helligkeit/Kontrast sorgen für ein erstaunlich gutes Angebot, wenn man bedenkt, dass es kostenlos im Browser läuft.

Picnik

Hersteller: Bitnik, Inc.

Website: www.picnik.com

System: Online

Es dauert etwas, bis Picnik im Browser gestartet ist. Derweilen wird man mit lustigen Sätzen unterhalten, wie etwa „Die Brote werden geschmiert“. Nachdem man ein Foto geladen hat, sieht die Oberfläche zwar nicht so sehr nach einer Bildbearbeitung aus, aber es gibt eine gute Autokorrektur, man kann die Bildgrösse ändern, es zurecht schneiden oder Belichtung, Farben, Schärfe und Rote Augen verbessern.

Unter dem Reiter „Erstellen“ findet man zahlreiche Effekte, es können Text, Grafiken oder ein Rahmen eingefügt werden. Der Sandkasten greift auf die Pixel Bender-Funktion von Flash-Player zu. So kann man auch eigene Effekte hochladen.

Geht es dir dezidiert um das Freistellen von Bildern, dann haben wir bei Dr. Web einen weiteren browserbasierten Vorschlag für dich.

Pixen 3

Hersteller: Open Sword Group

Website: opensword.org/Pixen/

System: Mac OS X

Pixen ist für den Grafiker gedacht, der Computerspiele im alten Stil der C64-Zeiten erstellen möchte. So sehen es zumindest die Programmierer. Eine Ebenenfunktionalität wird geboten und ein spezielles Modul zur Animation. Auch nahtlose Hintergründe sind schnell erstellt. Eine Vorschau zeigt an, wie die Grafik in einem möglichen Spiel aussehen wird und auch die sonstigen Features wie etwa das Zeichnen mit Mustern, eine Überlagerung zur Kontrolle der Bildfolge oder die Paletten mit Vorlagen, zielen auf die Erstellung von Spielegrafiken ab.

Photo Pos

Hersteller: The Power Of Software company ltd.

Website: www.photopos.com

System: Windows

Zuvor ein kostenpflichtiges Programm, das immerhin 60,00 Dollar gekostet hatte, wird Photo Pos nun als Freeware angeboten. Nach der Installation kann man typische Auswahlwerkzeuge entdecken, dutzende Filter sowie Ebenen, Masken und Skripte. Auch Verläufe und Texturen, eine Stapelverarbeitung und ein Bilderbrowser werden geboten. Mit dem „Text Tool“ sind zahlreiche Variationen möglich, die an die Stile von Photoshop erinnern.

Active Pixsels

Hersteller: Idea Systems

Website: idea-systems.net

System: Windows

Active Pixsels bringt die wichtige Ebenenfunktionalität mit und auch Aktionen, hier Macros genannt, sind hiermit kein Problem. Neben den gängigen Auswahlwerkzeugen kann man einen Zauberstab entdecken und auch die Option zur Schwarz/Weiss-Umwandlung erinnert sehr an die Korrektur von Photoshop. So wie bei den anderen hier vorgestellten Alternativen ist es auch bei Active Pixsels möglich, unbegrenzt Schritte rückgängig zu machen. Fast könnte man von einem Photoshop-Klon sprechen, da selbst das “Look & Feel” nahe am Original ist.

PaintStar

Hersteller: Zhenzhou Wang

Website: http://wang.zhenzhou.googlepages.com/

System: Windows

An Gimp stört den Photoshop-Anwender oftmals das ungewöhnliche Fenster-System, bei dem die einzelnen Paletten frei über den restlichen geöffneten Programm liegen. PaintStar ist in diesem Punkt noch weitaus gewöhnungsbedürftigter. Denn es erscheint nach dem Start zunächst nur eine einzelne Palette, klein und unscheinbar. Die typischen Selektierungs- und Transformationstools präsentiert dabei auch PaintStar. Daneben ein Ebenenfeature mit 26 verschiedenen Modi zur Verrechnung mit darunter liegenden Inhalten.

Mit über 100 Filtern sind auch kreative Effekte leicht möglich. Nützlich ist auch die „Screen capture“-Option, womit der ganze Bildschirm oder ein zuvor bestimmter Abschnitt abfotografiert werden kann. Eine Besonderheit ist das Morph-Tool. Hiermit kann man etwa zwei Portraits kreativ überblenden lassen. Diese Funktionen sind allerdings nicht sofort sichtbar. Sie rufen sie über das erste Feld mit den Werkzeugen auf.



Bildbearbeitung besser und schneller: 10 einfache Composing-Techniken für Photoshop

Professionelle Composings sehen einfach gut aus. Natürlich leben diese von der besonderen Idee, aber auch von den zahlreichen kleinen Tricks und großen Kniffen, die der Profi beherrscht. Da werden Schatten kontrolliert, die Lichtstimmung beeinflusst und Kontraste mehrfach geschärft. Hier findet wohl jeder Photoshop-Fan einen Trick, den er noch nicht kannte und wird so zum besseren Bildbearbeiter.

Photoshop-Composing-Trick #1: Idee skizzieren

Die Idee ist schnell gefunden, doch wie geht es weiter? Damit das weiße Dokument nicht so lange leer bleibt, empfehle ich das Anlegen einer einfachen Skizze. Erstellen Sie dazu ein neues Dokument und darin eine neue Ebene, etwa über Umschalt+Strg+N. Malen Sie darauf mit dem Linienzeichner-Werkzeug und schwarzer Vordergrundfarbe Ihre Skizze ein. In der Optionsleiste sollte dazu Pixel statt Form ausgewählt sein. Sie können so die grundsätzlichen Positionen festlegen, so wie hier zu sehen, analysieren, ob die Idee wirkt und herausfinden, ob vielleicht noch passende Fotos gekauft oder fotografiert werden müssen.

Photoshop-Composing-Trick #2: Ausgangsbilder festlegen

Sie werden für ihre Komposition so einige Aufnahmen öffnen, um die passenden Fotos auszuwählen. Da wird Photoshop recht schnell unübersichtlich. Um schnell durch die geöffneten Bilder zu hüpfen, drücken Sie Strg+Tabulator. So geht es von der linken zur rechten Seite. Mit Umschalt+Strg+Tabulator geht es wieder in die entgegengesetzte Richtung zurück.

Photoshop-Composing-Trick #3: Ebenen schnell entdecken

Liegen in der Komposition zahlreiche Ebenen übereinander, so sind diese schwer im Ebenenbedienfeld zu entdecken (besonders, wenn im kreativen Prozess die eindeutige Benennung vergessen wurde). Soll nun eine von hundert Ebenen verschoben oder bearbeitet werden, so könnten Sie in der Optionsleiste des Verschieben-Werkzeuges Automatisch auswählen aktivieren. Liegen jedoch an gleicher Stelle einige Ebenen übereinander, so hilft dieser Trick recht wenig. Die Lösung ist da: Der Windows-Anwender klickt die rechte Maus-Taste (der Mac-User mit gedrückter CTRL-Taste), um dann aus dem Drop-Down-Menü eine der sichtbaren Ebenen auszuwählen.

Photoshop-Composing-Trick #4: Kurzer Werkzeugwechsel

Dank einem schnellen Wechsel zwischen Werkzeugen in Photoshop können Sie in Zukunft so einiges an Mauskilometer sparen und müssen nicht jedes Mal die Werkzeugleiste bemühen. Sie haben etwa gerade den Pinsel aktiv und möchten nur kurz mit dem Lasso-Werkzeug eine Auswahl erzeugen, so halten Sie einfach das Tastenkürzel L für dieses Werkzeug (dementsprechend die jeweiligen Tastenkürzel für die anderen Werkzeuge) gedrückt, solange Sie es benötigen. Nach dem Loslassen der Taste ist wieder das erste Werkzeug aktiv, hier also wieder der Pinsel.

Photoshop-Composing-Trick #5: Freigestelltes optimieren

Kopieren Sie die Ebene des freigestellten Bildelementes über Strg+J und aktivieren im Menü über Ebene eine Schnittmaske. Ist noch eine Maske aktiv, so wenden Sie diese an. Gehen Sie dazu über die Maske, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie Ebenenmaske anwenden aus. Mit dem Wischfinger-Werkzeug, und einem Schwellenwert von um die 30% in der Optionsleiste, ziehen Sie vorsichtig die Farben aus dem Element heraus. Natürlich nur am Rand, um keine Unschärfe einzuarbeiten. Auch sollten Sie eher eine kleine Werkzeugspitze einsetzen. So verschwinden unschöne Blitzer des alten Hintergrundes recht schnell.

Photoshop-Composing-Trick #6: Nebel

Nebel ist praktisch eine aufliegende Bewölkung und so ist der Wolkenfilter unsere erste Wahl. Erstellen Sie eine neue Ebene über Ebene > Neu > Ebene und nennen Sie diese „Nebel“. Drücken Sie den Buchstaben D auf der Tastatur für die Standardfarben Schwarz und Weiß. Klicken Sie im Menü auf Filter > Renderfilter > Wolken. Ebene > Ebenenmaske > Alle einblenden sorgt für eine Maske.

Auch die Maske erhält über Renderfilter > Wolken eine natürliche Struktur. Ein rechter Mausklick auf die Maske und Ebenenmaske anwenden folgt. Dieser Schritt wird wiederholt, wobei zunächst die Maske erzeugt wird. Erstellen Sie ein letztes Mal eine Maske, allerdings mit „Alle ausblenden“. Mit dem Pinsel und weißer Vordergrundfarbe zeichnen Sie den Nebel ein. Die Füllmethode stellen Sie auf Negativ multiplizieren um.

Photoshop-Composing-Trick #7: Schatten werfen

Klicken Sie die Ebenenminiatur des gewünschten Bildelementes mit gedrückter Strg-Taste an, um den Ebeneninhalt auszuwählen. Die „Ameisen“ laufen. Aktivieren Sie die Ebene unterhalb der aktuellen Ebene. Nach Ebene > Neu > Ebene füllen Sie die Auswahl mit schwarzer Farbe und heben sie auf, etwa über Strg+D. Drücken Sie Strg+T zum Transformieren und ziehen Sie den Schatten in Position. Der Weichzeichnungsfilter > Gaußscher Weichzeichner sorgt nun für einen weichen Schatten, dessen Deckkraft Sie noch reduzieren.

Photoshop-Composing-Trick #8: Licht kontrollieren

Drücken Sie Umschalt+Strg+N und geben Sie der Ebene vielleicht den Namen „Licht“. Stellen Sie den Modus auf Ineinanderkopieren um und aktivieren Sie „Mit neutraler Farbe für den Modus Ineinanderkopieren füllen“, damit die Ebene gleich mit 50% Grau aufgefüllt wird. Mit dem Abwedler-Werkzeug malen Sie nun gezielt hellere Stellen in die Komposition ein, um Bereiche zu betonen. Mit dem Nachbelichter können Sie Schatten einzeichnen. So kontrollieren Sie die komplette Lichtsituation im Dokument.

Photoshop-Composing-Trick #9: Ebenengruppen anlegen

Je nach Komplexität Ihrer Komposition sammeln sich recht schnell mehr und mehr Ebenen an. Da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Photoshop bietet uns mit den Ebenengruppen eine gute Lösung an. Zusammengehörende Ebenen können so leicht in „Ordner“ gesammelt werden. Markieren Sie dazu die gewünschten Ebenen mit der Strg-Taste und nutzen Sie das Tastenkürzel Strg+G zum Gruppieren. Nach einem Doppelklick auf den Namen der Gruppe erhält diese eine aussagekräftige Beschreibung, was auch den einzelnen Ebenen generell gut tut.

Photoshop-Composing-Trick #10: Mehrstufiges Schärfen

Oft ist eine Schärfung der Komposition im Ganzen nicht empfehlenswert. Vielmehr benötigen einige Bereiche eine stärkere Schärfung, als andere. Um zunächst das Ergebnis komplett zu schärfen, drücken Sie Umschalt+Strg+Alt+E. So werden alle Ebenen (wie reduziert) kopiert und auf eine neue Ebene abgelegt. Gehen Sie dann im Hauptmenü auf Filter > Sonstige Filter > Hochpass und steuern Sie über den Regler Radius die Stärke der Schärfung. Dabei gilt: je stärker das Bild nachgezeichnet wird, desto stärker auch die Schärfung. Sind Sie zufrieden, so bestätigen Sie den Dialog und ändern die Füllmethode der Ebene von Normal auf Weiches Licht (oder Ineinanderkopieren) ab.

Bereiche, die jetzt schon zu stark geschärft wurden, schwächen Sie in einer Maske ab. Nutzen Sie darin den Pinsel mit schwarzer Vordergrundfarbe und einer Deckkraft von 50%. Müssen Bereiche jetzt noch weiter geschärft werden, so nutzen Sie nach Umschalt+Strg+Alt+E den Filter > Scharfzeichnungsfilter > Unscharf maskieren. Spendieren Sie der Ebene eine Maske, etwa über Ebene > Ebenenmaske > Alle ausblenden und malen Sie dann mit dem Pinsel und weißer Farbe die Schärfe punktgenau ein.

Photoshop Tutorial: Alte Fotos restaurieren – schnell und einfach

Wischen Sie den Staub der alten Fotobücher ab und holen Sie ihre Familienschätze hervor. Hier werden alte Aufnahmen wieder auf Hochglanz gebracht. Dazu stellt uns Photoshop einige spezialisierte Werkzeuge bereit. So werden rote Augen und kleine Bildfehler mit nur einem Klick repariert, Kratzer und Falten entfernt und Farbstiche korrigiert. In Kombination erhalten Sie fehlerfreie Fotos mit frischen Farben, die neu gedruckt weitere Jahrzehnte überstehen.

Restaurationstipp #1: Bildfehler per Klick ausradieren

Oftmals zeigen alte Fotos kleine Macken oder Flecken. Zur Optimierung aktivieren Sie in der Optionsleiste den Bereichsreparatur-Pinsel. Über einen Rechtsklick stellen Sie die Größe der Werkzeugspitze ein. Drücken Sie Strg+J zum Kopieren der Ebene. Malen Sie über alle Flecken, wobei Sie immer etwas größer einzeichnen, um den Fleck herum, damit Photoshop die Umgebung analysieren kann. Sie sehen den Fehler mit einem Grauton überlagert. Sobald Sie die Maustaste lösen, berechnet Photoshop die Umgebung passend an die überdeckten Stellen ein.

Restaurationstipp #2: Rote Augen entfernen

Genau so einfach lassen sich auch rote Augen heraus rechnen. Rufen Sie mit dem Zoom-Werkzeug den Bildausschnitt groß auf und aktivieren Sie dann das Rote-Augen-Werkzeug. Ziehen Sie eine rechteckige Auswahl um das erste Auge auf, dann um das zweite Auge. Photoshop berechnet automatisch den Bildfehler heraus. Übrigens muss die Bildbearbeitung nicht wissen, um welche Augenfarbe es sich handelt, da der Effekt der roten Augen nur in der Pupille erscheint, die hier mit schwarzer Farbe ersetzt wird.

Restaurationstipp #3: Risse ausbessern

Im Prinzip können Sie auch bei einem Riss mit dem Bereichsreparatur-Pinsel arbeiten, allerdings kommt es dabei gerade an Rändern mit harten Kontrastsprüngen zu unschönen Effekten. Arbeiten Sie daher mit dem Reparatur-Pinsel weiter. Dieser benötigt allerdings zunächst eine Quelle, aus der er Material kopieren und einfügen darf. Definieren Sie diese Quelle bei gedrückter Alt-Taste und einem Klick mit der Maustaste.



Malen Sie dann über den Riss, bis dieser ausgeglichen ist. Bei Bedarf können Sie auch immer wieder neue Quellen definieren. Ist der Riss eher ein ausgewachsenes Loch, so nutzen Sie das Ausbessern-Werkzeug. Wie vom Lasso gewohnt erzeugen Sie damit zunächst eine Auswahl um den Riss. Klicken Sie dann in die Mitte, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Auswahl auf einen Bereich, der eine passende Struktur zeigt. Eine Alternative wäre Bearbeiten > Fläche füllen > Inhaltsbasiert.

Restaurationstipp #4: Bildrauschen reduzieren

Über Strg+J wird die Ebene kopiert. Gehen Sie auf Filter > Weichzeichnungsfilter > Matter machen und nutzen Sie den Radius, um die Stärke der Weichzeichnung zu bestimmen (relativ hoch). Es folgt der Schwellenwert, mit dem Sie langsam höher gehen, bis ein ausgewogenes Ergebnis aus weichgezeichneten Flächen, aber doch klaren Kanten entstanden ist. Nach dem Bestätigen wird die Füllmethode im Ebenenbedienfeld von Normal auf Farbe umgestellt, wodurch das farbige Rauschen erledigt ist.



Jetzt geht es an das weitere Rauschen im Bild. Nach Strg+J gehen Sie im Menü auf Filter > Rauschfilter > Staub und Kratzer und stellen den Radius so ein, dass alle Flächen ohne Rauschen sind. Die Füllmethode stellen Sie wieder auf Normal zurück. Die Ebenendeckkraft wird langsam reduziert, bis das Rauschen wieder leicht sichtbar wird.

Es gibt nun Bereiche, die müssen einfach klarer zu sehen sein, wie etwa das Gesicht (und da besonders die Augen). Gehen Sie deshalb auf Ebene > Ebenenmaske > Alle einblenden und malen Sie mit dem Pinsel, einer weichen Werkzeugspitze und schwarzer Farbe über die Bereiche, die sehr klare Strukturen zeigen müssen. Auch wenn da wieder etwas mehr Rauschen zu sehen ist, tut es dem Bild im Ganzen doch gut.



Drücken Sie Umschalt+Strg+Alt+E, um alle Ebenen zu kopieren und auch gleich auf einer neuen Ebene abzulegen. Es folgt Filter > Rauschfilter > Rauschen reduzieren. Stellen Sie die Stärke auf 6 bis 8 und reduzieren Sie Details erhalten, bis es zu einer guten Mischung aus einem reduzierten Rauschen und klaren Details kommt.

Restaurationstipp #5: Farbstiche ausgleichen

Je nach Fotopapier und Entwicklungsart kommt es bei manchen Fotos zu sehr harten Farbstichen, besonders im Rotbereich. Die Lösung ist recht einfach, wenn auch das Ergebnis noch Nachbearbeitung erfordert. Drücken Sie Strg+J zum Kopieren der Ebene. Gehen Sie dann im Hauptmenü auf Filter > Weichzeichnungsfilter > Durchschnitt berechnen.



Wir sehen praktisch den enthaltenen Farbstich. Um nun mit der Komplementärfarbe zu arbeiten, drücken Sie Strg+I zum Invertieren (das entspricht Bild > Korrekturen > Umkehren). Ändern Sie im Ebenenbedienfeld die Füllmethode von Normal auf Farbe ab und reduzieren Sie die Ebenendeckkraft auf etwa 33%. Der krasse Farbstich wird so heraus gerechnet, wenn auch die Farben allgemein noch zu schwach sind.

Restaurationstipp #6: Allgemeine Optimierungen

Auch wenn alle Bildfehler und Farbstiche nach oben vorgestellten Techniken entfernt wurden, kann das Ergebnis noch verbessert werden. Legen Sie zunächst das Ergebnis per Umschalt+Strg+Alt+E auf einer Ebene ab. Gehen Sie dann auf Bild > Auto-Farbton, Bild > Auto-Kontrast und Bild > Auto-Farbe. Das Ergebnis ist vermutlich zu dunkel. Es folgt deshalb Bild > Korrekturen > Helligkeit/Kontrast, um da die Helligkeit etwas heraufzusetzen. Auch die Korrektur > Tiefen/Lichter kann helfen. Gehen Sie dann auf Bild > Korrekturen > Dynamik und erhöhen Sie da die Dynamik.



Natürlich könnten Sie an einem Foto noch weitaus länger arbeiten, doch meine ich, dass dieser Workflow ausreicht, um Fotos aufzuwerten und trotzdem ein gut ausgewogenes Verhältnis der eingesetzten Zeit zum Ergebnis zu erhalten, wenn man haufenweise Aufnahmen retten will.

Photoshop Tutorial: Perfektes Freistellen mit Pfaden

Vermeintlich schwieriger in der Handhabung, bietet das Freistellen mit dem Zeichenstift-Werkzeug doch zahlreiche Vorteile. Sehr exakte und feine Auswahlen sind damit möglich, doch gibt es Techniken im Einsatz, die wir verstehen sollten, bevor es so richtig los geht. Wir zeigen Übungen und führen zum freigestellten Bildobjekt.

Photoshop: Zeichenstift-Übung #1: Gerade Linien

Aktivieren Sie das Zeichenstift-Werkzeug (Tastenkürzel: P) und überprüfen Sie, ob in der Optionsleiste Pfad, statt Form oder Pixel, ausgewählt ist. Etwas weiter rechts ist ein Zahnrad-Icon zu sehen. Hier aktivieren Sie Gummiband. So sehen Sie den Pfad während des Aufziehens als Vorschau. Gleich daneben aktivieren Sie Autom. hinzuf./löschen. So kann der Pfad später leichter optimiert werden. Der Einsatz des Zeichenstift-Werkzeuges ist einfach: Klicken Sie in das Bild und etwas entfernt noch einmal, so zieht Photoshop dazwischen einen geraden Pfad auf.

Zeichenstift-Übung #2: Kurven ziehen

Doch was ist, wenn ich eine Kurve nachzeichnen möchte? Muss ich dann wie beim Polygon-Lasso-Werkzeug dutzende Punkte setzen, um die Kurve (un)sauber abzubilden? Natürlich nicht, denn einer der größten Vorteile der Pfade sind saubere Kurven, die sich einfach aufziehen lassen. Klicken Sie dazu in das Bild und etwas entfernt noch einmal, wobei Sie nun aber die Maustaste gedrückt halten. Ziehen Sie den Mauszeiger in eine Richtung und die Kurve entsteht. Je länger die dabei aufgezogene Grifflinie wird, desto größer ist der Radius.

Zeichenstift-Übung #3: Nach Kurve eine Gerade

Photoshop möchte nach einer Kurve unbedingt eine weitere aufziehen. Das ist nicht immer erwünscht, weshalb wir den zuletzt gesetzten Punkt neutralisieren müssen. Klicken Sie dazu einfach den Punkt bei gedrückter Alt-Taste an. Jetzt können wieder gerade Linien gezogen werden. Durch das Drücken der Alt-Taste erhalten wir für den Moment die Möglichkeiten des Punkt-umwandeln-Werkzeuges, das also nicht extra für diesen Schritt aktiviert werden muss.

Zeichenstift-Übung #4: Pfad korrigieren

Um einen falsch gesetzten Punkt zu optimieren, halten Sie die Strg-Taste gedrückt. Sie sehen den weiß gefüllten Pfeil des Direktauswahl-Werkzeuges. Dank des Tastenkürzels müssen Sie dieses Werkzeug also nicht jedes Mal auswählen. Klicken Sie einen Punkt an, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Punkt an die gewünschte Position.

Um eine Kurve zu verändern, klicken Sie diese bei gedrückter Strg-Taste an, halten dann Strg- und Maustaste über dem Pfad gedrückt. Ziehen Sie die Kurve in Form. Auch die Grifflinien könnten zur Optimierung versetzt werden. Wenn Sie wollen, können Sie aus einer Kurve jederzeit eine Ecke machen. Klicken Sie dazu den Punkt bei gedrückter Alt-Taste an.

Um einen Abschnitt eines Pfades zu löschen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen über dem Abschnitt ein Rechteck auf. Es werden die Punkte ausgewählt, die in diesem Abschnitt liegen. Drücken Sie die Entfernen-Taste zum Löschen. Um einem Pfad weitere Punkte hinzuzufügen, klicken Sie diesen einfach an gewünschter Stelle an. Um einen Punkt zu löschen, kann dieser auch angeklickt werden. Möchten Sie einen noch offenen Pfad fortführen, so klicken Sie den zuletzt gesetzten Punkt an.

Zeichenstift-Übung #5: Auswahl eines Bildobjektes

Möchten Sie nun ein Bildelement freistellen, so nutzen Sie das Zoom-Werkzeug, um einen Bildausschnitt vergrößert anzusehen. Setzen Sie an den Rand des Bildobjekts einen ersten Punkt, wobei dieser generell immer eher im Bildobjekt liegen sollte, als genau auf der Kante oder gar darüber hinaus (um so auch noch den alten Hintergrund mitzunehmen). Sehen Sie einen geraden Abschnitt, so setzen Sie den nächsten Punkt in entsprechender Entfernung.



An kurvigen Abschnitten setzen Sie einen Punkt und ziehen dann, wie oben beschrieben, die Kurve als Pfad nach. Ist der Pfad geschlossen und haben Sie alle Optimierungen vorgenommen, so kann daraus leicht eine Auswahl entstehen.

Zeichenstift-Übung #6: Pfad in Auswahl umwandeln

Der schnellste Weg vom geschlossenen Pfad hin zur Auswahl führt über das Tastenkürzel Strg + Eingabetaste. Die Ameisen laufen und der Pfad ist verschwunden. Eine weitere Option entdecken Sie im Pfad-Bedienfeld, unten in der Buttonreihe als Schaltfläche Pfad als Auswahl laden. Interessant ist dort auch ein Klick mit der rechten Maustaste über dem Pfad. Wählen Sie aus der Liste Auswahl erstellen aus. So haben Sie zusätzlich die Option, der Auswahl eine weiche Kante zu spendieren.

Zeichenstift-Übung #7: Bildobjekt freistellen

Jetzt könnten Sie den Inhalt der Auswahl einfach über Strg + J auf eine neue Ebene kopieren. Somit wäre das Bildelement freigestellt. Jetzt müssten Sie nur noch die Hintergrundebene ausblenden, um das auch im Dokument sehen zu können. Oder Sie klicken im Ebenenbedienfeld auf den Button Maske hinzufügen. Die Auswahl ist verschwunden und das Bild dank der Maske freigestellt. Zur Info: Die Ebene zeigt neben der Ebenenminiatur die Maskenminiatur, in der die Farbe Schwarz = unsichtbar und die Farbe Weiß = sichtbar bedeuten. Diese Maske könnte jetzt natürlich noch mit dem Pinsel optimiert werden.



Lernt man die Techniken Schritt für Schritt, so sind auch Pfade über den Zeichenstift kein Problem mehr. Und anders als beim Polygon-Lasso schließt sich hier nichts aus Versehen, nur weil einmal zu schnell hintereinander geklickt wurde. Die Auswahl wird feiner und wir können zwischendurch auch mal ein anderes Werkzeug, wie etwa die Lupe, einsetzen, ohne gleich die Auswahl zu verlieren. Und selbst nach dem Speichern, nach Tagen, wann Sie wollen, kann die Arbeit optimiert und ergänzt werden. So machen Auswahlen Spaß!

Es werde Licht! So retten Sie unterbelichtete Fotos mit Photoshop CC

Eigentlich ist es ja ein schöner Schnappschuss. Aber die Erinnerung an den Moment ist irgendwie heller als das Bild. Noch, aber was ist in fünf Jahren? Besser wäre es schon, man könnte etwas mehr erkennen. Kennen Sie das? Ihnen kann geholfen werden. Photoshop bringt genügend Werkzeuge und Funktionen mit, um Bildmaterial aufzuwerten. Und gerade Aufnahmen, die unter schwierigen Lichtsituationen entstanden sind, lassen sich leicht retten. Dabei schöpfen wir das Potenzial der vorhandenen Pixel aus und steuern gezielt die Lichter und Schatten im Foto.

Aufhellungsmechanismus in Photoshop #1: Belichtung

Geht es um die Korrektur von Fehlbelichtungen, so müssen wir den Profi Bild > Korrekturen > Belichtung gleich im ersten Schritt vorstellen. Oft reicht da das Verschieben des Belichtungs-Reglers aus, um das Foto zu optimieren. Ist das Bild unterbelichtet, so geht es mit dem Regler zur rechten Seite, ist es überbelichtet, so bewegen Sie den Regler in die entgegengesetzte Richtung.



Zur Feinjustierung kann der Versatz geändert werden, der sich auf die Mitteltöne bezieht und die Lichter weitgehend unberührt lässt. Oft ist es hilfreich, diesen Regler zur linken Seite zu bewegen und den Belichtungs-Regler noch etwas weiter zur rechten Seite, um das Foto aufzuhellen, aber trotzdem auch den Kontrast zu verstärken bzw. zu erhalten. Gamma hellt auf oder dunkelt ab, wobei selbst bei extremen Einstellungen Konturen gut sichtbar bleiben.

Aufhellungsmechanismus #2: Tonwertkorrektur

Über Bild > Korrekturen > Tonwertkorrektur wird ein Klassiker der Bildbearbeitung aufgerufen. Wir sehen ein Histogramm als schwarze Hügellandschaft und darunter drei Pfeile. Der graue Pfeil in der Mitte steht für die Mittelwerte und damit auch praktisch für die Gesamthelligkeit. Wir verschieben aber zunächst den weißen Pfeil für die Lichter bis zum Anfang der “schwarzen Hügelgruppe”.



So wurde das Foto schon etwas aufgehellt. Jetzt kommt der graue Regler für die Mitten zum Einsatz, der langsam zur linken Seite geschoben wird. Nicht zu weit, da ansonsten Kontraste verloren gehen. Auch das schwarze Dreieck für die Tiefen könnte noch zur rechten Seite bewegt werden, um wieder etwas mehr Kontrast zu erhalten.

Aufhellungsmechanismus #3: Tiefen/Lichter

Gehen Sie im Hauptmenü auf Bild > Korrekturen > Tiefen/Lichter, so sehen Sie zunächst ein kleines Dialog-Fenster mit zwei Reglern. Klicken Sie gleich auf Weitere Optionen einblenden, um alle Möglichkeiten zu sehen. Bei den Tiefen stellen Sie den Stärke-Regler auf 50, um dann über den Ton-Regler den Bereich der Aufhellung größer aufzuziehen. Über den Radius erfolgt noch eine Feinjustierung.



Wir nutzen die Regler unter Lichter, um auch die helleren Bereiche im Dokument zu kontrollieren. Zuletzt bewegen wir den Regler der Mitteltöne zur Optimierung dieses Bereiches.

Aufhellungsmechanismus #4: Helligkeit/Kontrast oder Gradationskurven

Theoretisch könnten Sie auch Bild > Korrekturen > Helligkeit/Kontrast wählen, um eine Unterbelichtung aufzuhellen. Da wird jedoch der Profi sagen, dass die Gradationskurven als Korrektur weitaus bessere Ergebnisse erzielt. Die Kurven sind ebenso ein Klassiker der Bildbearbeitung und eines der ältesten Werkzeuge zur Optimierung. Setzen Sie da einfach einen Greifpunkt genau in der Mitte auf die Linie. Ziehen Sie diesen nach oben, um das Bild aufzuhellen. Setzen Sie einen zweiten Punkt in die linke, untere Ecke und ziehen Sie diesen leicht zur rechten Seite hin.

Aufhellungsmechanismus #5: Negativ multiplizieren

Mein letzter Tipp ist eine “Haudrauf-Methode”. Dabei wird per Tastenkürzel Strg+J die Ebene kopiert, um dann die Füllmethode von Normal auf Negativ multiplizieren umgestellt. Ist der Effekt noch immer zu schwach, so kann dieser über Strg+J verdoppelt werden. Die Ebenendeckkraft dieser Ebene(n) steuert dann die Stärke der Umsetzung. Perfekt, um schnell zu sehen, ob die Aufnahme mit einer hier vorgestellten Methode optimiert werden kann.



Natürlich können in Photoshop immer alle Techniken kombiniert werden, um noch gezielter Top-Ergebnisse zu erreichen. So nutzen wir die Stärken unserer Bildbearbeitungssoftware komplett aus. Und damit können selbst schlechte Fotografen gute Aufnahmen erstellen…

Inhaltsbasierte Retusche mit Photoshop: So verschwinden störende Bildelemente im Handumdrehen

Inhaltsbasiert bedeutet, dass Photoshop ausgewählte Bereich mit Inhalten aus der Umgebung füllt und dabei auf die aktuelle Licht- und Farbstimmung achtet, sowie darauf, dass sich Muster nicht allzu deutlich wiederholen. Und Sie haben Recht, wenn Sie nun sagen: das ist pure Photoshop-Magie. Denn die Technik ist schnell erlernt und leicht umzusetzen, die Ergebnisse dazu einfach erstaunlich.

Kleine Tipps, bevor es los geht

In den folgenden Schritten wählen Sie das Bildelement, das entfernt werden soll, immer eng begrenzt aus. So erhalten Sie die ursprüngliche Umgebung und Photoshop kann gut abschätzen, welche Pixel wir nun meinen, um dann den Hintergrund passend einzuberechnen.

Alle hier vorgestellten Werkzeuge und Funktionen kennen Grenzen. So ist es für Photoshop (noch) recht schwer, große Muster zu erkennen, zu kopieren und kantengenau einzufügen. Die Blümchentapete im Hintergrund ist also eher schwer zu bearbeiten. Natürliche Strukturen, wie etwa Sand, Gras, Wolken oder ein Straßenbelag, sind dagegen ein perfekter Untergrund für die weiteren hier vorgestellten Schritte.



Übrigens kann über das Menü und Auswahl > Auswahl verändern > Weiche Kante auch einer Selektion, die für eine inhaltsbasierte Retusche gedacht ist, ein sanfter Übergang spendiert werden.

Retusche-Tipp #1: Inhaltsbasiert füllen – Auswahl erstellen

Aktivieren Sie eines der Auswahlwerkzeuge, wie etwa das Lasso-Werkzeug, das Schnellauswahlwerkzeug oder wie hier eingesetzt: das Polygon-Lasso-Werkzeug. Damit wählen Sie nun das störende Bildelement aus, wobei Sie möglichst eine genaue Selektion der Kanten erzeugen. Dabei geht es hier nicht um eine perfekte Auswahl, wie etwa beim Freistellen, aber doch um eine Markierung, nah am Objekt.

Retusche-Tipp #2: Inhaltsbasiert füllen – Material auf Knopfdruck

Kommen wir nun zum Bereich der Photoshop-Magie: Es reicht nun ein Klick auf Bearbeiten > Fläche füllen, um dort bei Inhalt: Inhaltsbasiert auszuwählen. Farbanpassung sollte dazu aktiviert sein, Modus auf Normal und Deckkraft auf 100% stehen. Nach der Bestätigung über OK hat Photoshop in Sekundenschnelle die Auswahl mit passendem Material aus der Umgebung gefüllt. Strg+D hebt die Auswahl auf. Sollte der Hintergrund noch nicht perfekt passen, so erstellen Sie eine weitere Auswahl (genauer und vielleicht schon etwas kleiner), um Photoshop ein weiteres Mal arbeiten zu lassen. Strg+H blendet die Auswahl für den Moment aus.

Retusche-Tipp #3: Inhaltsbasiert verschieben – Einstellungen

Vielleicht möchten Sie ein Bildelement gar nicht weg retuschieren, sondern durch Verschieben einfach nur passender positionieren. Auch da bietet uns Photoshop eine gute Lösung an. Aktivieren Sie das Inhaltsbasiert-Verschieben-Werkzeug. Sie können damit eine Auswahl erzeugen, weshalb in der Optionsleiste die gewohnten Buttons Neue Auswahl, der Auswahl hinzufügen, von Auswahl subtrahieren und Schnittmenge mit Auswahl bilden zur Verfügung stehen.

Der Modus ist mit Verschieben schon passend eingestellt. Alternativ kann dort auch Erweitern aktiviert werden, um Bildelemente zu kopieren. Wie genau die Struktur und die Farben der Umgebung beibehalten werden müssen, bestimmen zwei Regler, wobei ein höherer Wert bei Struktur die vorhandenen Bildmuster stark übernimmt. Ein hoher Wert bei Farbe sorgt zudem für eine stärkere Farbmischung.

Retusche-Tipp #4: Inhaltsbasiert verschieben – Bildelement neu positionieren

Erzeugen Sie eine Auswahl um das Bildelement, das verschoben werden soll, und ziehen Sie dieses durch Anklicken und Halten der Maustaste zur neuen Position. Photoshop fügt das Bildelement passend ein und füllt automatisch den Bereich der alten Position mit einem neuen Hintergrund. Strg+D hebt wieder die Auswahl auf. Wurden Bereiche eingefügt, die sich zu ähnlich sind, so sind diese schnell optimiert, etwa mit dem Ausbessern-Werkzeug.

Retusche-Tipp #5: Ausbessern-Werkzeug – Einstellungen

Auch mit dem Ausbessern-Werkzeug können Sie eine Auswahl um ein Bildelement legen. In der Optionsleiste stehen Ihnen also die vier Buttons, etwa zum Hinzufügen oder Subtrahieren von Abschnitten der Selektion, zur Verfügung, wie bei allen anderen Auswahlwerkzeugen auch. Ausbessern kann dann Normal erfolgen oder Inhaltsbasiert, wobei Photoshop hier stärker versucht, Strukturen und Farben nachzubilden.

Struktur und Farbe können dabei wieder über die entsprechenden Regler eingestellt werden. Ausbessern: Normal bietet uns da ganz andere Regler an, wie etwa ob der Inhalt der Auswahl das Ziel definiert oder die Quelle. Soll eine Transparenz beachtet werden, so wird der entsprechende Punkt in der Optionsleiste aktiviert. Selbst ein Muster könnten Sie da zum Auffüllen verwenden.

Retusche-Tipp #6: Ausbessern-Werkzeug- Punktgenau retuschieren

Zur pixelgenauen Retusche wird nun wieder das Bildelemente selektiert. Steht die Auswahl, so ziehen Sie diese durch Anklicken und Halten der Maustaste auf einen Bereich, der als Quelle dienen soll. Manchmal kommt es dabei zu unschönen, weichgezeichneten Übergängen, die Sie schnell durch eine weitere Auswahl plus Verschieben korrigieren können. Strg+D hebt die Auswahl dann wieder auf.



Natürlich lassen sich alle hier vorgestellten Techniken auch kombinieren. So könnte etwa nach einer groben Bearbeitung durch das inhaltsbasierte Füllen das Ausbessern-Werkzeug zum Einsatz kommen. Auf diese Weise erhalten Sie in kürzester Zeit überzeugende Ergebnisse.