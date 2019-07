Photoshop: Lensflare-Effekte wie aus dem Hollywood-Blockbuster

Wir können Photoshops Blendenflecke so einsetzen, wie es von Adobe gedacht war: als typische Lichtbrechung, die wir dann sehen, wenn allzu helles Licht in das Objektiv fällt. Es gibt aber auch weitere, kreative Anwendungen, um einen Lensflare-Effekt zu generieren. Wir sind das alle aus aktuellen Action- und Science Fiction-Filmen gewohnt.

Blendenfleck-Effekt #1: Lichtbrechung simulieren

Sobald eine starke Lichtquelle, wie etwa ein Scheinwerfer oder die Sonne, direktes Licht in das Kameraobjektiv senden, kann es zu Lichtbrechungen kommen, die wir als Blendenflecke kennen. Gestalterisch kann das ein erwünschter Effekt sein, der sich leicht über das Hauptmenü und Filter > Renderfilter > Blendenflecke umsetzen lässt. Im Beispiel ist ein starkes Licht hinter dem Model zu sehen, bei dem ein Blendenfleck-Effekt Sinn ergeben würde. Schmeißen wir also unser Photoshop an und laden das Bild hinein.

Young woman studio fashion / Bildnummer: 52223026 / Urheberrecht: chaoss

Blendenfleck-Effekt #2: Punkt setzen

Drücke Strg+J zum Kopieren der Hintergrundebene oder Umschalt+Strg+Alt+E, um bei mehreren Ebenen eine reduzierte Version auf einer neuen Ebene abzulegen. Ein Klick auf Renderfilter > Blendenflecke öffnet also den passenden Dialog, in dem du die Position für den Mittelpunkt der Lichtbrechung angeben kannst. Klicke dazu in die Vorschau und ziehe den Blendenfleck an die gewünschte Stelle in der Bildminiatur. Hier natürlich genau über dem Scheinwerfer.

Blendenfleck-Effekt #3: Nicht-destruktiv anlegen

Bestätige über OK und lösche die Ebene über das Drücken der Entfernentaste. Ich möchte den Blendenfleck nicht-destruktiv, also jederzeit editierbar anlegen. Drücke dazu Umschalt+Strg+N und stelle den Modus von Normal auf Ineinanderkopieren um. Aktiviere auch „Mit neutraler Farbe für den Modus Ineinanderkopieren füllen“. So wird die Ebene mit einem neutralem Grau gefüllt angelegt, wobei der Mischmodus dafür sorgt, dass diese Farbe nicht zu sehen ist. Anders aber unser Blendenfleck.

Blendenfleck-Effekt #4: Blendenfleck umsetzen

Wir gehen wieder auf Filter > Renderfilter > Blendenflecke und ändern die Position dieses Mal nicht ab. Photoshop hat sich die letzte Position gemerkt, so dass der Blendenfleck perfekt sitzt. Wähle die Objektivart aus und steuere die Helligkeit über den entsprechenden Regler. Ich habe hier die Helligkeit auf 110% eingestellt (10% bis 300% sind möglich) und die Objektivart auf 105 mm.

Du kannst die Ebene aus- und wieder einblenden, um den Effekt zu überprüfen. Liegt der Punkt weit genug vom Rand entfernt, so kannst du ihn mit dem Verschiebenwerkzeug auch leicht positionieren. Auch die Deckkraft der Ebene kann die Stärke des Effektes noch steuern.

Blendenfleck-Effekt #5: Blendenflecke kombinieren

Erstelle ein neues Dokument mit 800 x 800 Pixeln (oder größer), sowie einem schwarzen Hintergrund. Erzeuge über Filter > Renderfilter > Blendenflecke einen ersten Punkt, den du über Strg+J kopierst. Ändere die Füllmethode der Ebene von Normal auf Negativ multiplizieren ab und transformiere diese Kopie über Strg+T. Kombiniere weitere Blendenflecke und reduziere alle Ebenen auf die Hintergrundebene. Über Strg+U rufst du Farbton/Sättigung auf, aktivierst Färben und sorgst für einen schönen Farbton über die angebotenen Regler. Mit weiteren Farben sind schnell sehenswerte Ergebnisse möglich.

Blendenfleck-Effekt #6: Kombination einfügen

Über einer Komposition als eigene Ebene eingefügt ist die Positionierung über das Verschiebenwerkzeug ein Kinderspiel. Stelle die Füllmethode von Normal auf Negativ multiplizieren um. Über Strg+T lässt sich die Größe leicht anpassen.

Future woman concept / Bildnummer: 182068337 / Urheberrecht: Fernando Cortes

Blendenfleck-Effekt #7: Blendenfleck über Kunststofffolie

Erstelle ein neues Dokument in beliebiger Größe (nicht zu klein) und einem schwarzem Hintergrund. Gehe im Menü auf Filter > Filtergalerie und aktiviere die Kunststofffolie. Es entsteht ein weißer Stern, dessen Stärke du über den Glanz regeln kannst. Bestätige über OK.

Blendenfleck-Effekt #8: Blendenfleck einfügen

Aktiviere das Verschiebenwerkzeug und ziehe den Blendenfleck durch Halten und Ziehen in das Dokument, welches einen Blendenfleck erhalten soll. Ändere die Füllmethode von Normal auf Negativ multiplizieren ab. Schnell ist der Blendenfleck passend positioniert.

Beitragsbild: Matheus Bertelli / Pexels