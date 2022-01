SEA ist etwas, das man fest im Griff haben muss

Gregory Liénard, Geschäftsführer des Internetdienstleisters @iPower, ist der Meinung, dass es für Unternehmen besser ist, die Schaltung von Google Ads selbst in die Hand zu nehmen, als sie an einen Dritten auszulagern:

„Zugegeben, es kostet etwas Zeit und Mühe, die Schaltung von Google Ads zu beherrschen, aber auf lange Sicht ist es von Vorteil, es selbst zu tun. Sie können ein Budget für Google Ads festlegen, was den Anschein erweckt, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben. Da aber immer mehr Anbieter auf den Markt kommen und höhere Gebote abgeben als Sie, steigen die Kosten pro Klick, und mit demselben Budget werden weniger Klicks erzielt. Wenn Sie dieses Budget dann verwenden müssen, um das Unternehmen zu bezahlen, an das Sie Google Ads auslagern, können davon ausgehen, dass Sie bis zu doppelt so viel für Google Ads bezahlen müssen, wenn Sie es über einen Dritten abwickeln.“ — Gregory Liénard

SEA integriert in eine breitere Palette von SEO-Dienstleistungen

„Auf jeden Fall ist es keine gute Idee, Google Ads allein in den Händen eines Dritten zu lassen.“ — Gregory Liénard

Wenn diese Google-Anzeigen Teil eines umfassenderen SEO-Dienstes sind, sieht die Sache schon anders aus. Mit einer besser optimierten Zielseite für das Keyword oder die Keywords, für die Sie Google Ads schalten, können Sie sogar Budget sparen: Je besser Google die Kombination aus Keyword, Werbung und Zielseite bewertet, desto geringer sind die tatsächlichen Kosten pro Klick, die Sie dafür zahlen müssen. Wenn Sie ein Unternehmen mit der Optimierung Ihrer Website-Inhalte beauftragen, ist es jedoch ratsam, diese so weit wie möglich mit Ihrer Google Ads-Kampagne zu synchronisieren.

Es gibt keine Garantien, wenn es um SEO geht

„Es gibt viele Möglichkeiten, höhere Positionen in den organischen Suchergebnissen von Google zu erreichen – darum geht es bei der Suchmaschinenoptimierung -, aber es ist nicht möglich, die genauen Ergebnisse im Voraus zu bestimmen.“ — Gregory Liénard

Eine SEO-Firma mag die schönste Geschichte und das beeindruckendste Portfolio haben, Sie werden erst nach einer Weile wissen, ob ihr Ansatz auch für Ihre Website funktioniert. SEO-Firmen bitten Sie, ihrer Erfahrung zu vertrauen, aber es ist ziemlich frustrierend, wenn die Ergebnisse enttäuschend sind und Sie mit einem Vertrag von einem Jahr, zwei Jahren oder sogar länger festsitzen. Hüten Sie sich auch vor SEO-Unternehmen, die Ihnen eine hohe Summe für eine Analyse Ihrer Website in Rechnung stellen, die eigentlich nur

Teil ihres kostenlosen Angebots sein sollte. Das ist zwar ein Geschäftsmodell an sich, aber nicht gerade vorteilhaft für Sie als Kunden.

Deshalb: Fragen Sie ein SEO-Unternehmen, mit dem Sie Geschäfte machen wollen, nach den Erwartungen, nicht nach Garantien. Und vereinbaren Sie einen Zeitpunkt für eine gründliche Bewertung, ob die SEO-Bemühungen ausreichende Ergebnisse und höhere Umsätze bringen. Wenn nicht, macht es keinen Sinn, weiter in sie zu investieren.

„No cure, no pay“ SEO, kann das überhaupt funktionieren? Oder „nicht zufrieden, Geld zurück“?

Gregory Liénard: „Wir glauben nicht daran. Es könnte funktionieren, wenn Sie als SEO-Firma sehr konkrete Ziele setzen könnten: „Für den Suchbegriff X wird Ihre Website an diesem Datum auf der Position Y in Google.de stehen“ oder so ähnlich. Das ist dasselbe wie eine Garantie, die es in der SEO Praxis nicht gibt. Und wann sind Sie als Kunde zufrieden? Wenn Ihre Website um eine oder zehn Positionen steigt? Und wenn Sie bereit sind, dafür zu zahlen, dass Ihre Website für einen bestimmten Suchbegriff auf der ersten Seite von Google erscheint, reicht es dann, wenn dies an einem bestimmten Tag geschieht? Oder sollte Ihre Website den ganzen Monat über auf der ersten Seite stehen, nicht einmal einen einzigen Tag lang auf Position 12? Das ruft am Ende jede Menge Fragezeichen auf.

Wir betrachten SEO-Dienstleistungen als eine Verpflichtung zur Anstrengung, nicht als eine Verpflichtung zum Ergebnis. Aber wir sind bereit, potenziellen Kunden zu zeigen, dass unsere SEO Dienstleistungen funktionieren, bevor sie zahlende Kunden werden.