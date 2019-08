Opulenter Minimalismus: Adobe Stock #NewFace Lilly Friedeberg

Manchmal muss man Prioritäten setzen. Für das aktuelle Adobe Stock #NewFace Lilly Friedeberg heißt das mitunter: Form folgt Farbe.

Denn für die Grafikdesignerin wohnt nicht nur Inspiration in allen Dingen – von Super Mario und den Simpsons bis hin zum Sommerkleid auf dem Flohmarkt – sie legt auch gerne gelegentlich erst mit einer Farbpalette los und entscheidet sich dann für das passende Motiv. Außergewöhnliche Artworks verlangen nach unkonventionellen Methoden.

Damit ist Lilly definitiv die perfekte Botschafterin des aktuellen Adobe Stock Visual Trends Creative Democracy. Denn eine gesunde Demokratie ist vor allem vielfältig und bunt. Und so dreht sich nach Jahren vornehm skandinavischen Unterstatements alles um knallige Farben und starke Kontraste.

Frei nach Pippi Langstrumpf lautet das Motto: Erlaubt ist, was gefällt. Wer hätte gedacht, dass die Neonfarben der 1980er und 90er Jahre sich trotz aller Differenzen so fantastisch mit dem mutigen Color Blocking der 1960er verbinden?

Ganz klar: Lilly Friedeberg. Schon als Studentin hat sie auf einem Blog Designinspirationen gesammelt und so ihre eigene Designformel entwickelt: Quasi als Chuck Norris des Grafikdesigns schafft sie es mühelos, Extravaganz und Minimalismus in einem einzigen Artwork zu kombinieren. Ihr Geheimnis? Die Farben toben, die Motive halten sich vornehm zurück. „Wichtig sind klar gesetzte Kontraste. Starke, aufeinander abgestimmte Farben lassen jedes Bild hervorstechen“, fasst Lilly ihren Stil zusammen.

Gemeinsam vielfältig

Demokratie heißt aber auch: Jeder hat eine Stimme. Dank digitaler Technologien und sozialer Netzwerke haben heute so viele Menschen wie nie zuvor die Möglichkeit, dieser Stimme durch ihre Kunst Gehör zu verschaffen und sich weltweit mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Über Instagram hat Lilly zum Beispiel die Kanadierin Meghan Rose kennengelernt.

Zwar kennen die Frauen sich nicht persönlich, ihre kreative Kollaboration beeinträchtig das jedoch nicht im mindesten. So gesehen sind Kunst und digitale Technologien ein echtes Traumpaar: Gemeinsam lassen sie Grenzen verschwinden – sowohl geografisch als auch in den Köpfen. Lilly rät deshalb: „Ob Inspiration oder ungeahnte Freundschaften: Die Welt ist so vernetzt wie nie zuvor – nutzt es aus!“

