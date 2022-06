In einer Welt wie heute, in der man innerhalb weniger Stunden von einem Ort zum anderen reisen kann, bekommt das Erlernen fremder Sprachen immer mehr Bedeutung. Sicherlich wird in vielen Ländern bereits ab dem Kindesalter fremdsprachlich unterrichtet, doch was ist mit denen, die davon nicht profitieren konnten, oder Interesse an anderen Sprachen haben? Das Stichwort dazu lautet zum Beispiel Online-Englischkurs.

Eine vielfältige Auswahl an Sprachen

Während man im eigenen Umkreis oftmals nur ein begrenztes Angebot an Sprachkursen findet, wie beispielsweise Englischkurse, ist man bei einem Online-Anbieter sicher besser aufgehoben. Sowohl bei der Auswahl an zu erlernenden Sprachen als auch bei der Verfügbarkeit freier Plätze. Beliebte Sprachen wie Spanisch, Englisch und Französisch haben oftmals volle Kurse und eine Wartezeit für neue Interessierte.

Oder es soll vielleicht sogar Chinesisch sein, für die nächste Reise nach Fernost? Mit einem guten Konzept und durchdachter Programmierung wird der Bildschirm zum virtuellen Klassenzimmer, in dem deutlich mehr Schüler Platz nehmen können als in den bekannten Unterrichtsräumen.

Zeit: ein wichtiger Faktor beim Sprachen online lernen

Ein wichtiger Vorteil neben den vielen Möglichkeiten bei Online Sprachkursen ist der Zeitfaktor. Nichts ist anstrengender, als von der Arbeit nach Hause zu kommen und zum nächsten Sprachkurs zu hetzen. Das ist nicht nur schlecht für Geist und Seele, sondern sorgt häufig auch für ein schlechteres Lernergebnis.

Mit den Online Kursen können die Stunden bequem in den eigenen Terminkalender integriert werden. Alles was man braucht, ist ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone und einen funktionierenden Internetanschluss. Auch das Betriebssystem spielt keine Rolle, denn die erforderliche Registrierung kann sowohl über die Website als auch die ebenfalls erhältliche App erfolgen und ist in wenigen Minuten durchgeführt.

Angebot und Suche auf dem Online Sprachkurs Portal

Als erstes wird danach gesucht, ob Online Kurse für die gewünschte Sprache angeboten werden. In der Regel gibt es neben den weltweit begehrtesten auch ab und an Besonderheiten wie Chinesisch. Nehmen wir Preply als Beispiel, kann auf ein Portfolio von sechs Sprachen und insgesamt knapp 18.000 Lehrer zurückgegriffen werden. Wobei es sich nicht um Lehrer handelt, wie man sie aus der Schule kennt, sondern zum Großteil um Muttersprachler. Das ändert aber nichts an der Qualität des Unterrichts. Im Gegenteil, wer bereits Erfahrungen im Lehren besitzt, oder aber ein gewisses Talent dazu hat, kann sich direkt auf der Website bewerben und selbst Online Sprachkurse geben.

Ein weiterer Filter kann für die bevorzugte Stundenwahl eingesetzt werden. Es gibt sowohl Einzelunterricht als auch Gruppenstunden. Je nachdem was gewünscht ist, wird der verfügbare Lehrer oder die Lehrerin ausgewählt und der Online Termin vereinbart. Tatsächlich ist es theoretisch möglich, rund um die Uhr Sprachen zu lernen. Allein, oder im virtuellen Klassenzimmer, zu dem sich alle Teilnehmer von zuhause aus einwählen können.

Preise und Zahlungen

Anders als erwartet ist das Lernen einer Fremdsprache online nicht nur bequemer, sondern spart neben Zeit auch noch Geld. Bereits für unter 10 € sind Buchungen möglich, Schüler und Studenten bekommen einen gesonderten Rabatt. Bezahlt wird beim ersten Mal nach der Probestunde, bei Gefallen können sogenannte Stundenpakete für weitere Kursstunden gebucht werden. Für die Überweisungen stehen verschiedene Zahlungsmittel zur Verfügung, wie die Kreditkarten Visa, MasterCard oder American Express. Auch Discover und JCB sind auf der Liste zu finden. Besonders gern genutzt wird die Zahlung über den Dienstleister PayPal oder auch Apple Pay, sofern unterstützt.

Fazit: Sprachkurse online für unkompliziertes Lernen

Die Möglichkeiten, die sich dank des www und der modernen Technik heutzutage in verschiedensten Bereichen aufgetan haben, sind tatsächlich beeindruckend. Allein die Vorstellung, dass man Sprachkurse rund um die Uhr und an jedem Tag in der Woche besuchen kann, ohne aus der Haustür zu gehen. Oder aber auch die Chance hat, von unterwegs aus lernen zu können. Keine Frage, Online Sprachkurse, egal ob Englischkurse oder andere Sprachen, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Beitragsbild: Pexels