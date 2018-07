Online Marketing Basics: Neues E-Book aus der Dr. Web-Redaktion bietet umfassendes Grundlagenwissen für Einsteiger

Das Buch „Online Marketing Basics” aus der Dr. Web Redaktion ist ein Grundlagen-Werk für jeden und jede, der oder die sich mit den diversen Instrumentarien des Online-Marketing beschäftigen will oder muss. Vorwissen ist nicht erforderlich. Die Autoren gehen davon aus, dass es sich bei den Leserinnen und Lesern um Einsteiger handelt.

Entsprechend behandeln sie alle wesentlichen Themen, darunter Content-, E-Mail- und Social-Media-Marketing, aber auch Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA). Sogar Affiliate-Programme und die verpönte Bannerwerbung finden ihren Platz. Aktuelle Trends, wie das Video-Marketing oder die Ausgabe von Online-Gutscheinen, erfahren eine ausführliche Betrachtung Auch die eigene Website als Keimzelle der Bemühungen bleibt nicht außen vor.

In insgesamt elf Kapiteln auf rund 150 Seiten erfährst du alles, was du benötigst, um eine erste eigene Online-Marketing-Strategie zu entwerfen. Jedenfalls bist du nach der Lektüre in der Lage, Angebote, die dir von Agenturen unterbreitet werden, zu beurteilen oder selbst entsprechende Angebote zu machen ;-)

Das Buch „Online Marketing Basics” gehört in die Bibliothek eines jeden Seitenbetreibers und Webworkers. Geliefert wird das Buch in den Formaten PDF, epub für Tolino und Co., sowie als Mobi für den Kindle.

Im Juli 2018 kannst du von einem rabattierten Preis von 9,99 Euro profitieren. Ab August wird der Preis des Buches 12,99 Euro betragen.

Begib dich also am besten direkt in unseren Shop und sichere dir dein Exemplar.

(Bildquelle Artikelbild: Depositphotos)