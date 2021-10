Stell dir vor, du sitzt im Airport-Café und schlürfst einen leckeren Chai-Latte. Das Cafè hat WLAN, aber es ist ungesichert. Der Flughafen hat auch öffentliches, aber ungesichertes WLAN. Jetzt noch schnell auf das Bankkonto zugreifen und E-Mails checken. Was das ist? Ein Paradies für Hacker, die nun alle Deine ungesicherten Daten einsehen können. Sogleich geht es in den wohlverdienten Türkei-Urlaub, wo Du gerne ungehinderten Zugang auf alle Websites hättest — viele unliebsame Websiten sind dort aber gesperrt.

Wozu braucht es einen VPN und was ist das überhaupt?

VPN ist die Abkürzung für Virtual Private Network, also virtuelles, privates Netzwerk. Es ist kein reales Netzwerk über LAN oder WLAN, aber dennoch nicht von außen einzusehen. Nur die Teilnehmer dieses privaten Netzwerkes können miteinander kommunizieren.

Ursprünglich war es dazu gedacht, über das Internet eine geschützte Verbindung zwischen zwei Punkten aufzubauen. Nutzer waren überwiegend Firmen, die so „auf einer sicheren Leitung“ mit ihren Außenstellen Daten austauschen konnten. Es war jedoch immer nur eine Verbindung zwischen diesen beiden festgelegten Punkten möglich.

Die aktuellen VPN-Anbieter gehen einen anderen Weg. Sie ermöglichen eine anonyme und geschützte Verbindung ins Internet. Auf welche Server oder Seiten der Nutzer letztendlich zugreift, ist egal. Der User baut mithilfe der Client-Software eine verschlüsselte Verbindung zu einem Server des Anbieters auf und wird von dort mit dem Internet verbunden. Er surft nun nicht mehr unter seiner, sondern unter einer durch den Server bereitgestellten IP-Adresse.

Der Server speichert keine Nutzerdaten und somit ist die Verbindung nicht rückverfolgbar. Durch die Verschlüsselung kann sich außerdem kein Hacker einklinken und Daten abschöpfen.

Der Marktführer NordVPN / Nordlayer

Genau das ist die Domäne von Nordlayer (vormals bekannt als NordVPN). Das Unternehmen aus Panama tritt seit kurzem mit der Marke Nordlayer auf. Durch die seit einiger Zeit im deutschen Fernsehen und zum Beispiel auch auf YouTube laufende Werbung ist sie sicher vielen unter der Bezeichnung NordVPN bekannt. Während andere Unternehmen VPN als ein Geschäftsfeld unter vielen anbieten, konzentrierte sich NordVPN ausschließlich auf das Thema VPN.

Dadurch ist es gelungen, innerhalb weniger Jahre zum Marktführer aufzusteigen. Mittlerweile wird unter der neuen Marke ein breiteres Angebot an Cybersecurity offeriert. Die Marktmacht wird schon dadurch deutlich, dass das Unternehmen mehr als 5.000 eigene Server in mehr als 60 Ländern betreibt. Und der Ausbau dieser Infrastruktur schreitet weiter voran.

Entschlüsseltes Datenpaket am Endpunkt?

Die Sicherheit der Verbindungen wird vor allem durch die eingesetzte AES-Verschlüsselung erreicht. Das Verfahren bietet mit 128-Bit, 192-Bit und 256-Bit drei Stärken der Verschlüsselung. Schon bei einer 128-Bit-Verschlüsselung würde ein heutiger Supercomputer gut 10 Jahre benötigen, um den Schlüssel zu knacken. Du kannst also davon ausgehen, dass mit der heute bekannten Technik eine mit NordVPN verschlüsselte Verbindung nicht gehackt werden kann.

Eine weitere positive Eigenschaft ist die hohe Geschwindigkeit der Server. Up- und Downloads laufen schnell und ohne spürbare Latenz. Die Client-Software steht für alle üblichen Betriebssysteme wie Windows-PC, Mac, Android, iOS und sogar Linux zur Verfügung. Mit einer Lizenz können bis zu 6 Geräte eingebunden werden. Du könntest also in der Arbeit deinen Windows-Laptop und das Android-Handy und privat deinen Mac und dein iPhone schützen.

NordVPN / Nordlayer für private Anwender

Die Sicherheit deiner Daten und die Anonymität als Nutzer sind gleichermaßen interessant für Privatanwender. Wenn du mit deinem Handy unterwegs bist, kann es durchaus sein, dass es sich unbemerkt bei einem öffentlichen WLAN anmeldet. Ein Hacker könnte sich jetzt je nach Gerät Zugang verschaffen und auf alle deine gespeicherten Kontakte zugreifen. Mit einem aktiven NordVPN-Client passiert das nicht.

In der Flughafen-Lounge mit offenem Airport-WLAN bist du doppelt gefährdet. Im Grunde schreibst du hier nicht bildlich Postkarten, sondern rufst deine Daten laut hörbar für jedermann durch den Saal. Schon minderbegabte Scriptkiddies können deinen gesamten Datenverkehr mit einer simplen Smartphone-App abhören.

Noch prekärer ist es, wenn du dich in einem öffentlichen WLAN mit deinem Bankkonto verbindest. Ein gewiefter Hacker kann eine solche Gelegenheit nutzen, um deine Bankdaten abzugreifen und eventuell dein Konto leerzuräumen. Auch hier bietet der VPN-Client wirksamen Schutz.

Deine Anonymität im Netz wird dadurch erreicht, dass dir der über deinen Client kontaktierte VPN-Server eine IP-Adresse des Landes zuweist, in dem der Server steht. Deine Daten werden auf dem Server nicht gespeichert. Es kann also niemand diese Verbindung zu dir zurückverfolgen. Doch es gibt noch einen weiteren Vorteil.

Stell dir vor, du befindest dich auf Reisen in einem Land mit Internet-Zensur. Zum Beispiel in China oder der Türkei. Einige Seiten werden dort geblockt. Gehst du ganz normal ins Internet, dann erreichst du diese Seiten nicht. Sind sie von den Sicherheitsbehörden des Landes als gefährlich für das örtliche Regime eingestuft, kann es sogar sein, dass dein Seitenaufruf rückverfolgt wird und du massiven Ärger bekommst. Das braucht keiner.

Auch Streaminganbieter wie Netflix und sogar YouTube sperren auf Druck der Filmindustrie oder anderer Rechteinhaber Aufrufe von Inhalten. Zum Beispiel sollen Angebote von Netflix USA nicht vom Ausland aus aufrufbar sein. Wenn du per NordVPN mit einer US-IP-Adresse unterwegs bist, tangiert dich das nicht. Die Blockade wird umgangen.

Eine wichtige Funktion ist der integrierte Killswitch oder Notabschalter. Es kommt zwar sehr selten vor, aber immerhin ist ein Serverausfall nicht 100%ig ausgeschlossen. In einem solchen Fall besteht die Gefahr, dass deine aktuelle Internetverbindung trotzdem weiterbesteht und du augenblicklich unter deiner realen IP-Adresse sichtbar wirst. Um das zu verhindern, unterbricht der Killswitch automatisch und sehr schnell die Verbindung. Du bist weiter anonym und es werden keine Daten mehr übertragen. Auch in einem solchen Fall gibt es keine Chance für Hacker.

NordVPN bietet dir als Privatnutzer also eine ganze Reihe wichtiger und angenehmer Vorteile. Da wird es dich freuen, dass auch der Preis in einer verträglichen Region liegt. Es gibt drei Lizenzstufen. Für private Nutzer ist die Basic-Lizenz völlig ausreichend. Es handelt sich um ein Monatsabo, das monatlich oder jährlich bezahlt werden kann. Bei der jährlichen Zahlung sparst du etwas Geld. Der Basic-Account liegt in jedem Fall im einstelligen Preisbereich pro Monat.

NordVPN / Nordlayer für Unternehmen

Im geschäftlichen Umfeld liefert NordVPN die Funktionalität, für die VPNs ursprünglich verwendet wurden. Es geht um eine sichere Verbindung zwischen Firmenzentrale und externen Niederlassungen sowie Handelsreisenden und Vertretern.

Das Unternehmen kann in jedem Land, in dem es externe Mitarbeiter hat, einen eigenen Server von NordVPN aufsetzen und so eine sichere Kommunikationsmöglichkeit bereitstellen. Die Mitarbeiter können von außerhalb auf die online bereitgestellten Ressourcen des Unternehmens zugreifen, ohne Gefahr zu laufen, dass sich jemand in den Datenstrom einklinkt. Umgekehrt hat auch das Unternehmen einen sicheren Zugriff auf die IT-Systeme der Außenstelle.

Das System ist beliebig skalierbar. Es können sogar bestehende Lizenzen bei Mitarbeiterwechseln an den jeweils neuen Beschäftigten übertragen werden. Ein sicheres Log-In mit 2-Faktor-Authentifizierung verhindert unberechtigten Zugriff. Es lassen sich nutzerspezifische Zugänge einrichten und so die User in Gruppen mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen einteilen.

Wie die kurze Aufzählung zeigt, hat der Anbieter auch für Unternehmen eine ganze Reihe von Lösungen im Bereich Cybersecurity zu bieten. Gerade im Hinblick auf die steigende Anzahl von Hackerangriffen auf Unternehmen lohnt es sich, sich näher mit den Angeboten des Spezialisten für Internet-Sicherheit auseinanderzusetzen.

Fazit

Der Anbieter für VPN-Lösungen und Cybersecurity hat in den letzten Jahren seine Infrastruktur massiv ausgebaut und eine Spitzenposition in seinem Marktsegment erreicht. Die Client-Software läuft auf den üblichen Betriebssystemen von Computer über Tablet bis zum Handy stabil und schnell. Durch die hohe Verschlüsselung haben Hacker keine Chance. Der Kundensupport ist hervorragend und die Preisgestaltung günstig. Bei den täglichen Bedrohungen aus dem Internet ist es nahezu unverzichtbar, diese Sicherheitslösung einzusetzen.