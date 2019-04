Natives Lazy-Loading kommt in Chrome

Ab der Version 75 wird Chrome das sogenannte “Lazy-Loading” nativ unterstützen. Das kündigt Addy Osmani, einer der führenden Entwickler hinter dem Browser in seinem Blog an. Aktuell ist allerdings noch die Version 73.

Damit wird Chrome voraussichtlich ab Juni 2019 das nachrangige Laden von Bildern und iFrames unterstützen, die einen bestimmten HTML-Tag zugeordnet bekommen haben, nämlich:

<img src="mein-suesser-spatzfratz.jpg" loading="lazy" alt="..." />

Dabei zeigt loading="lazy" dem Browser an, dass dieses Bild nachrangig geladen werden kann. Es lohnt sich also, fortan diesen Wert für alle Bilder auf einer Seite hinzuzufügen.

Es wird sich sicher auch eine Entwicklerin finden, welche dafür eine WordPress-Plugin erstellt, so dass dieser Vorgang rückwirkend und für alle bereits bestehenden Bilder per einmaligem Knopfdruck vorgenommen werden kann. Sobald wir da fündig werden, werden wir den Namen dieses Plugins nachliefern. Falls ihr schon fündig geworden sein solltet, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren bekunden!

Dasselbe Prinzip des loading="lazy" wird auch für die iFrames dieser Welt gelten, sodass die HTML-Tags wie folgt aussehen sollten:

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/einhuebschesvideo" loading="lazy"></iframe>

Nun, wozu das Ganze eigentlich?

Eine Vielzahl von Webseiten enthalten oft eine hohe Anzahl von Bildern, welche oftmals noch nicht einmal für die Darstellung am Bildschirm optimiert sind. Das führt dazu, dass alle Bilder zusammengenommen meist mehr Ladevolumen und -zeit beanspruchen als die eigentlichen textbasierten Inhalte. Wir schrieben unter anderem diesen Beitrag dazu.

Die Crux des Ganzen ist dabei, dass viele dieser Bilder sich nicht im sichtbaren Bereich des Bildschirms befinden, sondern oft erst im weiteren Bildlauf zu sehen sind, sobald man also nach unten scrollt.

Von daher müssten diese zunächst nicht sichtbaren Bilder anfangs gar nicht erst geladen werden, solange sie nicht zu sehen sind. Die Bilder zu laden, kurz bevor sie in den sichtbaren Bildschirmbereich kommen, würde völlig genügen.

Diese Problem soll nun mit der Einführung des Tags und Attributs loading="lazy" behoben werden.

Bisher ist es gängige Praxis, extra ein JavaScript zu laden, nur um die Auswirkungen von Offscreen-Bildern auf die Seitenladezeiten zu begrenzen, und um den Abruf dieser Bilder solange zu verzögern, bis die Nutzer in die Nähe der zu ladenden Bilder kommen.

Addy Osmani zeigt in seiner Ankündigung sehr gut auf, welchen Effekt die Benutzung des Lazy-Loadings auf die Seitenladezeit haben kann.

Eine Visualisierung von der Ladezeit einer Seite mit 211 Bildern. Die Lazy-Loading-Version lädt nur 250 KB beim initialen Ladevorgang. Andere Bilder werden erst dann abgerufen, wenn die Benutzer weiter nach unten scrollen.

Folglich kann das nativ-verzögerte Laden dazu beitragen, dass alle Inhalte, welche sich oben im sichtbaren Bereich befinden, deutlich schneller angezeigt werden. Sowohl die Gesamtladezeit als auch das Ladevolumen einer Website werden dadurch erheblich reduziert.

Damit die Bilder (und Videos) aber nicht erst geladen werden, wenn sie sich bereits im sichtbaren Bereich befinden, eine Sache die eher als störend empfunden wird, werden die mit dem loading="lazy" Tag versehenen Bilder bereits im Hintergrund geladen, bevor sie in den sichtbaren Bereich kommen. Somit bleibt der Gesamteindruck einer Seite auch in dieser Hinsicht ungetrübt.

Welche Bild-Tags werden unterstützt?

Für Entwickler ist es wichtig zu wissen, dass nicht nur die ordinären <img> und <iframe> Tags unterstützt werden, sondern auch die responsiven Bildformate à la <srcset> und <picture> .

Zum Abschluss noch eine Liste mit Beispielen:

<!-- Hier das Standard-Schnipsel, welches das Bild erst dann lädt, wenn die Nutzer in die Nähe des Bildes scrollen: --> <img src="mein-suesser-spatzfratz.jpg" loading="lazy" alt="Eine süße Katz hat eine süße Fratz und zeigt dem Spatz ihre Tatz"/> <!-- Hier das responsive <picture> Bildformat, dass meist nur von versierten Entwicklern eingesetzt wird. Der <img> im Beispiel wird dabei nur für ältere Browser, die mit den neuen responsiven Bildformaten nichts anfangen können, beibehalten. --> <picture> <source media="(min-width: 40em)" srcset="ein-grosses-bild.jpg 1x, ein-grosses-bild-in-hd.jpg 2x"> <source srcset="ein-kleines-bild.jpg 1x, ein-kleines-bild-in-hd.jpg 2x"> <img src="das-bild-für-alte-browser.jpg" loading="lazy"> </picture> <!-- Hier das Beispiel mit dem srcset Format, bei welchem nur die Bildgröße spezifiziert wird --> <img src="small.jpg" srcset="ein-grosses-bild.jpg 1024w, ein-mittelgrosses-bild.jpg 640w, ein-kleines-bild.jpg 320w" sizes="(min-width: 36em) 33.3vw, 100vw" alt="Mein süsser Spatzfratz" loading="lazy"> <!-- Hier ein Beispiel für ein iFrame. Das kann z.B. eine Karte von Google Maps oder ein eingebettetes Video sein --> <iframe src="video-player.html" loading="lazy"></iframe>

Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass Browser, die den loading="lazy" Tag nicht unterstützen, diesen einfach ignorieren. Das ist das Schöne an HTML: Nicht unterstützte Attribute werden einfach ignoriert und tun keinem weh.

Probieren geht über Studieren



Wer das neue Feature schon heute probieren möchte, kann dies tun, indem er/sie chrome://flags in die URL-Leiste eingibt, und dann “Enable lazy frame loading” sowie “Enable lazy image loading” aktiviert. Danach gilt es noch, den Chrome-Browser neu zu starten und los geht es.

Als weiterführenden Artikel und für mehr Details dazu, wie die Implementierung im Detail erfolgt, lohnt es sich, Addy Osmanis Beitrag zu lesen.

Beitragsbild: Depositphotos