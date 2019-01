Arbeiten im Home-Office: So gelingt es auf jeden Fall

Freelancer können sich das repräsentative Büro in 1a-Lage sparen. Ein gut ausgestattetes Arbeitszimmer in der Mietwohnung oder im Eigenheim reicht völlig. Das Arbeiten im Heimbüro, neudeutsch als Home Office bezeichnet, hat allerdings seine ganz eigenen Gesetze. In meinem Praxistipp zeige ich, was auf dich zukommt und wie du die wichtigsten Herausforderungen bewältigen kannst.

Die Zahl der Produktionsmittel an einem gut ausgestatteten High-Tech-Arbeitplatz ist überschaubar: Telefon, Faxgerät, Notebook, Monitor, Drucker, Scanner, Kamera, ein Schreibtisch, einige Regale, eine Hängeregistratur und ein paar Sitzgelegenheiten lassen sich problemlos auf zehn, zwölf Quadratmetern unterbringen. Fortschreitende Miniaturisierung und brauchbare Multifunktionsgeräte sorgen dafür, dass der reine Platzbedarf immer weiter abnimmt. Raum fürs „Home Office“ ist also in der kleinsten Hütte.

Hinzu kommt, dass man den Arbeitsergebnissen von Webdesignern, Programmiererinnen oder Textern ja nicht ansieht, in welcher Umgebung sie produziert worden sind. Und da ohnehin ein immer größerer Teil der Kommunikation zwischen Kollegen und Kooperationspartnern auf elektronischem Weg erfolgt, können sich Existenzgründer in der IT-Branche vielfach die hohen Fixkosten separater Geschäftsräume sparen.

„Laufkundschaft“ gibt es so gut wie gar nicht, Besprechungen und Präsentationen finden in der Regel beim Kunden statt. Und die Aussicht, dass der tägliche Fußweg zur Arbeit nicht weiter ist als die paar Meter vom Frühstücks- zum Schreibtisch, steigert die Attraktivität der Selbstständigkeit für viele Berufstätige ebenso, wie die weitgehende Selbstbestimmung in Sachen „Dresscode“.

Vor allem aber wächst auf den ersten Blick die Zeitsouveränität, insbesondere die Flexibilität bei der Verbindung von Berufs- und Privatleben. Der oft ins Feld geführten allein erziehenden Freiberuflerin fällt es zuhause nun einmal leichter, die Kinderbetreuung zu organisieren oder die Ferien zu überstehen, als ihrem angestellten Kollegen, der seinen Arbeitstag im Büro in der Innenstadt verbringt.

In der Praxis bekommt die scheinbar heile Welt der Heimarbeit dann aber doch schnell Risse. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen. Es gibt natürlich kein Patentrezept für Geschäftserfolg und Lebensglück beim Arbeiten von zu Hause aus. Dafür sind Menschen und Lebensumstände viel zu unterschiedlich. Viele Probleme und Fragen tauchen jedoch immer wieder auf – wie zum Beispiel die:

Vereinsame ich da nicht total?

Das kommt ganz darauf an. Wem bereits der Gedanke an häufigere und längere Phasen des Alleinseins beim Arbeiten als bedrohliche Einsamkeit erscheint, der ist mit dem geschäftlichen Single-Dasein vermutlich wirklich nicht gut bedient. Einsamkeit verstanden als Synonym für soziale Isolation, muss jedoch überhaupt kein typisches Merkmal der „Heimarbeit“ sein.

Denn erstens sind Freiberufler ungeachtet ihres Hauptsitzes oft unter Menschen – zum Beispiel bei Kunden oder anderen Geschäftspartnern. Und zweitens setzt gerade dieser Personenkreis ganz selbstverständlich die breite Palette moderner Kommunikationsmedien ein – angefangen bei Telefon, E-Mails und Online-Foren über Projekt-, Social-Networking- und Instant-Messaging-Plattformen bis hin zu Audio-, Video- und Datenkonferenzen im Internet.

Dass der berühmte „Flurfunk“, der ständige Smalltalk von Angesicht zu Angesicht und die oft überflüssigen Meetings aller Art entfallen, kann sogar ein echter Segen sein. Das gilt ganz besonders für Designer und Entwickler, für die Phasen ungestörter und konzentrierter Arbeit überlebenswichtig sind. Um es mit Wilhelm Busch zu sagen: „Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut.“ Pablo Picasso wusste gar: „Nichts kann ohne Einsamkeit vollendet werden.“

Networking im Erfolgsteam

Das gilt zumindest in der Anfangszeit, in der sich der damit einhergehende Verlust an Inspiration und Anregung durch Kollegen und Chefs noch nicht bemerkbar macht. Früher oder später spüren die meisten Einzelkämpfer das Fehlen von Kollegen und der informellen Unternehmens-Kommunikation dann aber doch.

Um dem vorzubeugen, tust du gut daran, den persönlichen Austausch mit Geschäftsfreunden und Berufskollegen ganz gezielt zu suchen und aufrecht zu erhalten – sei es in Form gelegentlicher Verabredungen, regelmäßiger Stammtische oder auch durch aktive Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Messen oder Konferenzen.

Damit das unverbindliche „Networking“ nicht zur Alibiveranstaltung, zum Zeit fressenden Selbstzweck wird, solltest du die Möglichkeit des gezielten Coachings auf Gegenseitigkeit prüfen. Dabei treffen sich „Erfolgsteams“ von zwei bis sechs Personen in regelmäßigen Abständen und bieten sich gegenseitig eine gleichberechtigte Plattform wohlwollender, konstruktiver Aufmerksamkeit.

Die Teammitglieder hören sich gegenseitig zu, geben Feedback, fachliche und emotionale Unterstützung, vereinbaren und kontrollieren selbst gesteckte Ziele. Jeder einzelne kommt mit seinen Problemen und Anliegen zum Zuge – aufgrund der begrenzten Zeit steht allerdings jeweils nur einer der Beteiligten im Mittelpunkt.

Zu Beginn des Teambildungsprozesses finden die Treffen in kürzeren Abständen statt – später reicht die Frequenz je nach Leidensdruck und Handlungsbedarf vom obligatorischen wöchentlichen Business-Meeting bis zum vierteljährlichen Jour-fixe. Zwischendurch helfen vielfach kurze Unterstützungstelefonate (bzw. Telefonkonferenzen), bei denen sich die Partner gegenseitig auf dem Laufenden und „in der Spur“ halten.

Segen und Fluch „menschlicher Nähe“

Bei aller Bedeutung geschäftlicher Netzwerke: Wenn direkte Arbeitskollegen fehlen, wächst die Bedeutung von Familie, Freunden und privaten Bekannten für die soziale Einbindung zusätzlich. Umgekehrt kann sich die Selbstständigkeit im Heimbüro schnell zur Belastung von Familie und Beziehung entwickeln. Und zwar auch und gerade dann, wenn der Geschäftserfolg sich wie erhofft einstellt.

Die Voraussetzungen für eine fruchtbare Verbindung von Berufs- und Privatleben für Selbstständige im heimischen Büro erscheinen auf den ersten Blick besonders günstig:

Mehr Netto-Arbeits- und -Freizeit durch Verringerung unproduktiver Pendelzeiten.

Einfacheres Anpassen der Arbeitszeiten an persönliche Vorlieben und Bedürfnisse.

Flexiblere Reaktionsmöglichkeiten auf Anforderungen im Einzelfall – etwa, wenn ein Kind erkrankt, sich ein Handwerker anmeldet oder aber ein Kunde am Wochenende dringend Unterstützung braucht.

Umgekehrt besteht jedoch die Gefahr, in Beruf- und Privatleben als jederzeit verfügbar zu erscheinen. Gerade Existenzgründer neigen dazu, Kunden und Kooperationspartner an eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit (24/7/365-Service) zu gewöhnen. Gleichzeitig sind sie auch für ihre Familienangehörigen durchgängig greifbar.

Hinzu kommt, dass Selbstständige nicht nur ihre eigentliche produktive Arbeit erledigen müssen (die in der IT-Branche ohnehin potenziell endlos ist), sondern darüber hinaus sämtliche anderen betrieblichen Aufgaben, angefangen bei der Akquisition neuer Kunden über die Buchführung bis hin zum Einkauf des Büromaterials ebenfalls Aufmerksamkeit fordern.

Work-Life-Balance aktiv absichern

Selbstausbeutung sowie Abgrenzungsprobleme zwischen Beruf und Familie führen daher schnell dazu, dass dich das Gefühl beschleicht, niemals „richtig Feierabend“ zu haben und „allzeit bereit“ sein zu müssen. Dagegen hilft – auch wenn es abgedroschen klingen mag – nur konsequentes Selbst- und Zeitmanagement:

Dazu gehört natürlich eine klare Zielfindung, -überprüfung und Auswertung (gegebenenfalls mit Unterstützung Dritter – siehe oben: „Erfolgsteams“).

Erstelle eine schriftliche Tages- und Wochenplanung. Mindestens ebenso wichtig wie ellenlange To-Do-Listen kann übrigens eine dauerhaft nutzbare Not-To-Do-Liste sein, auf der du all die Dinge festhältst, die du während deiner Bürozeiten nicht tun willst, zum Beispiel private E-Mails schreiben, Fenster putzen oder Einkäufe erledigen.

Stimme sich verbindlich mit deiner Familie ab. Vereinbare feste Arbeitszeiten, sowie klare Regeln zu Zuständigkeiten und Ansprechbarkeit.

Sorge für regelmäßige Pausen, freie Wochenenden und Urlaub, bevor die totale Erschöpfung eintritt. Du bist nämlich dein wichtigstes Werkzeug. Mach es nicht kaputt.

Insbesondere die Bedeutung des letzten Punktes wird regelmäßig unterschätzt. Wer sich mit großem Enthusiasmus in die Selbstständigkeit stürzt, seine Arbeit mit Freude, vielen Erfolgserlebnissen und tollem Kundenfeedback erledigt, ist ebenso gefährdet, zum Workaholic zu werden, wie der Existenzgründer, der vor großen Anlaufproblemen steht und glaubt, sich keine Auszeiten gönnen zu dürfen.

Nichts spricht gegen gelegentliche Spitzenbelastungen. Schlaflose Nächte beim Projektendspurt sind in vielen Branchen hin und wieder unvermeidlich. Doch nur der regelmäßige Wechsel von Spannung und Entspannung erhält die Leistungsfähigkeit dauerhaft.

Ganz wichtig für Väter und Mütter: Lass dir den Blick nicht von der verlockenden Aussicht auf bequeme Verbindung von Berufstätigkeit und Kinderbetreuung trüben. Den allerwenigsten Menschen gelingt es, ständig mit dem quengelnden Kleinkind auf dem Schoß Kundengespräche zu führen, drängende Deadlines einzuhalten und dabei ordentliche Arbeitsergebnisse abzuliefern. Familien- und Arbeitszeit lassen sich im Heimbüro zweifellos besser miteinander verbinden – überlappen dürfen sie sich dennoch nur in Ausnahmefällen.

Wenn dein Home-Office in einer Mietwohnung liegt

Zwar brauchen IT-Freelancer und ähnliche Freiberufler und Ein-Personen-Unternehmen ohne Laufkundschaft in aller Regel keine Genehmigung, wenn sie daheim ihren Geschäften nachgehen wollen – erst recht nicht, wenn sie im Eigenheim arbeiten. Schließlich macht es für die Nachbarn keinen Unterschied, ob du den Computer zum Geldverdienen oder zum privaten Zeitvertreib nutzt.

Das sieht sogar der Gesetzgeber so. Paragraf 13 der Baunutzungsverordnung sieht ausdrücklich vor, dass freiberuflich Tätige, sowie „Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben“, ihren Geschäften in reinen Wohngebieten nachgehen dürfen.

Doch spätestens wenn du am Klingelschild deiner Mietwohnung zusätzlich zu deinem Namen eine Geschäftsbezeichnung hinzusetzt oder gar ein separates „Firmenschild“ am Eingang anbringen willst, solltest du deinen Vermieter informieren. Denn eine Wohnung unterscheidet sich grundsätzlich von einem Gewerberaum.

Solange die geschäftliche Nutzung von Wohnraum aber nicht den Hauptnutzungszweck darstellt und die übrigen Mieter nicht gestört werden, handelt es sich nicht um eine Zweckentfremdung. Selbst ein im Mietvertrag ausdrücklich festgeschriebenes Verbot der geschäftlichen Nutzung hält bei einem so genannten „stillen Gewerbe“ vor Gericht kaum stand.

Sofern die Geschäftsaktivitäten nach außen erkennbar werden, kann der Vermieter aber verlangen, rechtzeitig informiert zu werden. Zumal die Nutzung von Wohnräumen zu Bürozwecken in manchen Gemeinden dazu führt, dass zusätzliche Verbrauchs- und Entsorgungsgebühren anfallen. Zumindest die dürfen selbstverständlich an dich als Mieter weitergegeben werden.

Alarm: Kundenbesuch im Home-Office

Wenn sich dann doch mal ein Kunde oder Geschäftspartner ins heimische Büro verirrt, kann der Vermieter dir daraus keinen Strick drehen. Alarmierend ist der Gedanke daran aus ganz anderen Gründen: Soll ich mich darauf überhaupt einlassen? Was denkt mein Auftragnehmer von mir, wenn ich mir kein „richtiges“ Büro leisten kann? Ist die offensichtliche Nähe zur Privatsphäre nicht peinlich?

Wie du mit „drohendem“ Kundenbesuch umgehst, hängt sehr davon ab, wie du dich und deine Arbeit ansonsten nach außen hin verkaufst. Der selbstständige Webdesigner, der sein Ein-Mann-Unternehmen in Hochglanzbroschüren zur international tätigen Kreativagentur aufbläst, wird mit der Situation natürlich größere Probleme haben als der freie SAP-Berater, der bei seinen Projektpartnern als Heimarbeiter bekannt ist. Mehr Schein als Sein kann also auch unter diesem Aspekt nach hinten losgehen.

Abgesehen davon gibt es viele Möglichkeiten, die Repräsentations-Defizite eines Heimbüros zu umgehen.

Mach dir klar, dass du trendy bist. Die Zahl der Selbstständigen, die ihre „Firmenzentrale“ in der eigenen Wohnung oder im Eigenheim haben, ist in den letzten Jahren rapide gestiegen und steigt stetig weiter.

Druckse nicht herum. Kommuniziere deine moderne Arbeitsweise selbstbewusst und offensiv. Betrachte die Vorteile der Heimarbeit aus Kundensicht, indem du zum Beispiel deine kurzen Reaktionszeiten abends und am Wochenende oder deine günstigen Preise aufgrund niedriger Fixkosten betonst.

Sorge bei Heimspielen in deinen Räumlichkeiten für Ordnung und Sauberkeit. Stelle sicher, dass Störungen auf ein Mindestmaß begrenzt sind und sich dein Besuch im positiven Sinne „wie zuhause“ fühlt.

Auch ein Home-Office kann so ausgestattet sein, dass es optisch einem Büro im Konzern-Teppichbodenland in nichts nachsteht. Im Gegenteil, moderne Möbelprogramme bekommst du heutzutage für relativ kleines Geld schon im Versandhandel. Damit erreichst du eine Repräsentativität, die höchstens noch dadurch geschmälert werden kann, dass du durchs Schlafzimmer ins Home-Office musst.

Falls du nicht sicher bist, dass dir das gelingt oder dein Kunde gar eine Vorliebe für Statussymbole hat, verlagere ein Treffen lieber nach außerhalb. Verkaufe deine Hausbesuche beim Auftraggeber als Komfortservice oder arrangiere Verabredungen auf neutralem Gebiet. Das kann das Arbeitsessen in einem Restaurant oder das Meeting in einem externen Besprechungsraum sein. Der lässt sich vielerorts bei Büro-Dienstleistern, Coworking-Spaces oder kostengünstig in Gründerzentren anmieten. Manchmal bietet sich im Rahmen von Kooperationen auch die Mitnutzung repräsentativer Räume von Kollegen an.

Ansonsten gilt: Heimarbeiter sind schon lange keine Exoten mehr. Ein „SoHo“ („Small office – home office“) ist keine Schande, sondern bietet zahlreiche große Vorteile und Chancen – und zwar für alle Beteiligten. Zumindest dann, wenn man längere Phasen des Alleinseins nicht gleich als Einsamkeit empfindet, sich gut selbst organisieren und gegen die Erwartungen anderer Menschen freundlich, aber bestimmt abgrenzen kann und ganz gezielt dafür sorgt, dass aus Selbstbestimmung und Autonomie keine Isolation wird.