Mal was anderes: Mondrianismus im Webdesign

Kennst du Mondrian? Nein, wirst du vermutlich sagen. Das ist unwahrscheinlich. Zumindest sein Kunststil wird dir bekannt vorkommen. Schau selbst.

Der Namensgeber: Piet Mondrian

Piet Mondrian war ein niederlĂ€ndischer Maler und Erfinder des Neo-Plastizismus, einer Kunstform, der er nahezu religiösen Status zuschrieb. Mondrian gehörte zu den BegrĂŒndern der abstrakten Malerei und inspirierte etwa Walter Gropius zur Erfindung des weltberĂŒhmten Bauhaus-Architekturstils.

Mondrians mosaikartige Malereien hast du mit Sicherheit schon gesehen. Dieses Werk etwa heißt „Komposition mit Rot, Gelb, Blau und Schwarz“ und stammt aus dem Jahre 1921.

Piet Mondrian [Public domain], via Wikimedia Commons

Etwa seit Anfang der Zwanziger bis zu seinem Tode im Jahre 1944 widmete sich Mondrian dieser Konzentration auf PrimĂ€rfarben und klare Linien. Seine Formensprache inspiriert KĂŒnstler, aber auch Architekten bis zum heutigen Tage.

Mosaik als Gestaltungsraster

Mosaikartige Gestaltungsraster bieten sich indes nicht nur in der Architektur an, auch im Design zumeist rechteckiger Medien, wie Bildschirmen, erreichst du per Mosaik die beste Ausnutzung des vorhandenen Raums. So ist es kein Wunder, dass sich Screendesigner Inspiration beim niederlÀndischen Neo-Plastizisten holen.

Das Konzept der unterschiedliche Kachelung des Bildschirms griff zunĂ€chst Microsoft fĂŒr sein mobiles Betriebssystem auf und weitete es spĂ€ter auf die Desktop-Variante aus. Metro-Design, spĂ€ter in Modern Design umbenannt, reprĂ€sentierte eine BenutzeroberflĂ€che, die als Mosaik angelegt war. Je grĂ¶ĂŸer die Kachel zur jeweiligen Interaktion war, desto wichtiger war sie entweder fĂŒr den Benutzer oder die FunktionalitĂ€t im Allgemeinen.

Dabei konnte es durchaus auch zu starker farblicher Kontrastierung der einzelnen Kacheln zueinander kommen. Zwingender Bestandteil des Konzeptes war das, anders als bei Mondrian, allerdings nicht.

Mondrianismus als Design-Stil

Es bedarf im Grunde keiner nĂ€heren ErlĂ€uterung, warum sich Mondrians Strukturkonzept auch fĂŒr das Design von Websites anbietet. Gerade in Zeiten responsiver Websites und des Box-Modells von CSS, in jĂŒngerer Zeit durch Features wie Flexbox und CSS Grid promotet, ist das Mosaik fast schon das logische Gestaltungsmodell.

Wenn wir nun kachelige Designs mit Animationen verbinden, die sich in rechteckig abgegrenzten Bildschirmbereichen natĂŒrlich besonders gut isolieren und somit gezielt anwenden lassen, können dabei beeindruckende Layouts entstehen.

Etliche Designer zeigen auf Dribbble, wie das aussehen kann.

Twisted by Shota

Mondrian by Stugbear

Video Reveal by GilÂ

landing page by Zak Steele-Eklund for Studio VØRÂ

Anxiety by Modis

Girsu by Zak Steele-Eklund for Studio VØR

Noch mehr Beispiele fĂŒr Mondrianismen, teils auch recht entfernter Natur, findest du drĂŒben bei den Kollegen von Muzli Design Inspiration.

Wie gefĂ€llt dir dieser Design-Stil? FĂŒr welche Projekte wĂŒrde er sich am ehesten eignen?

(Der Beitrag erschien erstmals im Herbst 2017 und wird seitdem aktuell gehalten. Das letzte Update erfolgte im April 2019.)