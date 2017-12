Mal was anderes: Mondrianismus im Webdesign

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Es bedarf im Grunde keiner näheren Erläuterung, warum sich Mondrians Strukturkonzept auch für das Design von Websites anbietet. Gerade in Zeiten responsiver Websites und des Box-Modells von CSS, in jüngerer Zeit durch Features wie Flexbox und CSS Grid promotet, ist das Mosaik fast schon das logische Gestaltungsmodell .

Mosaikartige Gestaltungsraster bieten sich indes nicht nur in der Architektur an, auch im Design zumeist rechteckiger Medien, wie Bildschirmen , erreichst du per Mosaik die beste Ausnutzung des vorhandenen Raums. So ist es kein Wunder, dass sich Screendesigner Inspiration beim niederländischen Neo-Plastizisten holen.

