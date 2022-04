Unsere Handys sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Einen Mobilfunkvertrag finden, der zu dir passt, ist deshalb umso wichtiger. Handys sind zu treuen Begleitern geworden, die wir inzwischen für viel mehr als nur Anrufe nutzen. Smartphones sind kleine Computer, mit denen du stets vernetzt bist, Entertainment-Angebote nutzst, dein Smart Home steuerst, und natürlich auch arbeiten kannst. Gerade für Letzteres ist es wichtig, einen zuverlässigen Mobilfunkanbieter zu finden.

Es gibt viele günstige Mobilfunkverträge für alle, die den Komfort einer Internetverbindung von nahezu jedem Ort aus nutzen möchten. Deshalb kann die Entscheidung zunächst überwältigend wirken. Doch es gibt einige Aspekte, auf die man sich bei der Wahl stützen kann. Wähle das Handy Abo, das am besten auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, anhand dieser Kriterien:

Mobilfunkvertrag finden: Konnektivität

Die Konnektivität ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren, auf den die meisten Menschen achten, wenn du die vielen und unterschiedlichen mobilen Breitbandpakete, die es gibt, unter die Lupe nimmst. Eine Überprüfung der Netzabdeckung ist daher eine der besten Möglichkeiten, um sich ein Bild davon zu machen, welche Art von Service du von den Angeboten der Mobilfunkanbieter erwarten kannst.

Besonders wenn du mit deinem Smartphone auch arbeiten möchtest, aber viel unterwegs bist, solltest du dich vergewissern, dass die Netzabdeckung gut genug ist. So vermeidest du, dass Anrufe oder Video-Calls mitten im Gespräch abbrechen oder ein Down- bzw. Upload von Dateien ständig angehalten werden muss.

Geschwindigkeit des Dienstes

Oft werden die Geschwindigkeiten mit „bis zu“ angegeben, was im Grunde genommen daran liegt, dass sie oft viel langsamer sind, als du vielleicht erwartest. Das liegt an einer ganzen Reihe von Faktoren, darunter die Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig online sind, der geografische Standort, die übertragenen Daten und so weiter.

Wenn du ein relativ unauffälliger Internetnutzer bist, der nur für kurze Zeit auf E-Mails zugreifen oder im Internet surfen muss, wird dies kein allzu großes Problem darstellen. Als jemand, der viel Zeit online verbringt, kann dies jedoch schnell lästig werden – egal, ob du dies aus privaten oder professionellen Gründen tust.

Spielst du z. B. gerne Online-Spiele auf deinem Smartphone, ist eine hohe Geschwindigkeit unerlässlich, da sonst das Game-Play erheblich eingeschränkt wird. Ebenso kann langsames Internet dich bei der Arbeit einschränken. Eine Google-Suche kann so unnötig in die Länge gezogen werden und das Herunterladen von Dokumenten erscheint fast unmöglich. Dies vermindert schließlich auch deine Produktivität.

Datenvolumen

Verträge werden meist mit Datenvolumenpaketen angeboten. Diese fangen bei bereits 500 MB für Wenig-Internetnutzer an und erstrecken sich bis zu Verträgen mit unlimitiertem High-Speed-Internet. Du solltest dich im Voraus darüber im Klaren sein, wie viel du realistisch gesehen tatsächlich verbrauchen wirst, damit du nicht zu viel zahlst und am Ende noch Datenvolumen übrig hast, oder zu wenig gebucht hast und letzten Endes mehr zahlen musst, weil du Extra-Datenvolumen brauchst.

Am wenigsten Datenvolumen verbrauchen Apps wie WhatsApp oder E-Mail-Apps. Falls du häufig Videos ansiehst , Musik streamst, oder gar im Video Marketing arbeitest, benötigst du aber schon mehr Volumen. Doch mit Abstand am meisten Datenvolumen wird für das Hochladen von Fotodateien und das Ansehen von Full-HD-Videos aufgewandt.

Andere Anreize

Mobiles Breitband ist ein sehr wettbewerbsintensiver Bereich, so dass die Anbieter immer wieder versuchen, neue Anreize zu schaffen, um dich zur Wahl eines ihrer Pakete zu bewegen. Halte Ausschau nach Sonderangeboten, die es immer wieder gibt. Vorteilhaft sind z. B. ein größeres Datenvolumen und andere Funktionen, die dein mobiles Breitband-Erlebnis verbessern.

Bei einigen Anbietern bekommst du im Rahmen eines Vertrags sogar ein kostenloses Smartphone, wenn du einen längeren Vertrag abschliesst, schränkst dich aber auch bei deiner Wechselflexibilität ein, denn zu verschenken hat natürlich ein Mobilfunkanbieter, der dir ein Handy „kostenlos“ gibt, nichts. Er quersubventioniert das Smartphone, und holt sich sein Geld über eine längere Laufzeit und einen oft im Vergleich zur Konkurrenz teueren Tarif. Also, Augen auf bei der Wahl deines Handytarifs. Lasse dich nicht von Lockvogelangeboten täuschen.